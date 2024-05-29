Премьер Бельгии: Мы передадим Украине истребители F-16 при условии их неприменения в воздушном пространстве России

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Премьер Бельгии: Мы передадим Украине истребители F-16 при условии их неприменения в воздушном пространстве России

Украина продолжает находиться в режиме ожидания поставок истребителей F-16. В конце прошлого года сообщалось о том, что первые истребители такого типа поступят в распоряжение Киева не позднее марта 2024 года. По состоянию на текущий момент о поставках F-16 не сообщается.

Тем временем в Бельгии было подписано соглашение между Украиной и Бельгией о сотрудничестве в военной сфере. На основании этого соглашения, первая партия самолётов F-16 должна быть передана ВС ВСУ «до 2025 года». Всего же бельгийцы планируют передать киевскому режиму 30 истребителей американского образца из состава своего авиапарка в срок до 2028 года, видимо, рассчитывая на то, что до этого срока киевский режим сохранится.



При этом бельгийский премьер де Кроо назвал условие передачи F-16 Украине.

По его словам, самолёты будут переданы Киеву «при условии того, что они не будут входить в воздушное пространство России». В данном случае имеется в виду воздушное пространство над регионами страны на начало 2014 года. То есть, использование F-16 над Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями не запрещено.

Тем временем эксперты считают, что F-16 давно бы были переданы Украине, если бы не проблемы с местами их размещения. Одно из таких мест, которое предполагалось для базирования этих самолётов – аэродром в Староконстантинове. Однако по нему ВС РФ нанесли десятки ударов, значительно разрушив инфраструктуру.
14 комментариев
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  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 06:00
    Смешно всё это. Эти самолёты нужны врагам исключительно как "воздушные РСЗО". Или бельгийцы идиоты или законченные циники. Скорее и то и другое.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 06:01
    https://www.kp.ru/online/news/5828691/

    Военный самолет, потерпевший сегодня крушение в штате Нью-Мексико в США, был модифицированной моделью истребителя F-35. Об этом сообщает телеканал CBS News.

    «Самолет представлял собой модифицированную модель истребителя F-35, который был передан компанией Lockheed Martin», - сказано в сюжете телеканала.

    Истребитель летел в Южную Калифорнию на военно-воздушную базу, сказал телеканалу представитель американского оборонного ведомства, добавив, что пилот серьезно травмирован.

    зы Одной дорогущей опасной хренью стало меньше....
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 06:01
    рассчитывая на то, что до этого срока киевский режим сохранится.
    А если нет ?
    «при условии того, что они не будут входить в воздушное пространство России».
    Потом разрешат !
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 06:03
      Боррель вроде вчера уже анонсировал разрешение какелам бить по всей России, если не путаю..... И шведы тоже разрешили применения своего вооружения по России какелам...
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 06:10
        Цитата: Nexcom
        Боррель вроде вчера уже анонсировал разрешение

        Оне там друг-дружку уговаривают разрешить бить по всей территории России...
  4. PASus Звание
    PASus
    +1
    Сегодня, 06:04
    Как уже писали под новостью о шведском истребителе: это повод заработать и заодно обновить авиапарк. Бельгии видимо пообещали ф-35
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:05
    «Самолёты будут переданы Киеву "при условии того, что они не будут входить в воздушное пространство России"» —

    — Джавелины тоже сначала запрещали ...
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 06:07
    НАТОвские страны,впрочем,как украина, хозяева своего слова - захотели, дали,захотели взяли взад. Верить там некому. Поэтому прекращаем выковыривать чипы из стиральных машин и приступаем их извлечение из сбитых F-16
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 06:16
    Премьер Бельгии: Мы передадим Украине истребители F-16 при условии их неприменения в воздушном пространстве России
    . Вопрос... а чего так то???
    Французов пытаются убедить, что там воюют варвары и даже замечательную, "космическую" западную технику гробят... тоже не правильно!?!?!?
    Чего ещё придумают, что б испуганно го, своего обывателя, теперь, взбодриться, а то ж народец в армию не хочет идти, боятся их вояки, тоже!
    Совсем уж отмороженых не так много, солдатики, обыватель жить хочет, а не самоубится там, на востоке!
  8. arhitroll Звание
    arhitroll
    +1
    Сегодня, 06:21
    Надо действовать их методом. Неожиданно на территории украины возникает самоопределившаяся деревня-государство. Называется село малая Хуситка. Там свободолюбивые граждане быстро осваивают ракето самолето и др. технику. В крайнем случае захватывая и покупая нужную технику. И начинает самостоятельно (это важно) наносить удары по нужным (им) целям. А мы очень сильно будем ругаться на них и грозить пальчиком.
  9. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -1
    Сегодня, 06:22
    Как дети... Кто их спрашивать то будет.
  10. бухач Звание
    бухач
    0
    Сегодня, 06:33
    Это какой-то театр абсурда,какие ,к чёрту,обещания могут быть выполнены на все сто во время боевых действий!Даже если украинцы торжественно поклянутся именем Бандеры,Шухевича,Петлюры и прочих своих "святых" всё равно такие обещания гроша ломанного не стоят.Поганые лицемеры,одни лепечут про обещания,другие не скрываясь призывают к войне с Россией не представляя последствий,исходя из размеров и плотности населения, в первую очередь для самих себя,тут президент точно указал на это обстоятельство,которое неминуемо приведёт к плачевным последствиям для населения всей Европы.Мне даже кажется что случись нам воевать с Европой в целом с применением тактического ЯО амеры не используют своё стратегическое,зачем Армагеддон устраивать если даже Европе каюк,Россия тоже будет в ауте и как союзник для Китая мало что будет значить а у США китайцы на повестке.
  11. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:48
    «при условии того, что они не будут входить в воздушное пространство России»
    А ВВС ВСУ собирались вести воздушные бои над старой российской территорией или залетать на нее для нанесения ракетных ударов? Это бельгийцы пытаются сделать хорошее лицо при плохой игре перед мировой общественностью, которой, честно говоря, наплевать где будут летать и куда залетать переданные Бельгией самолеты.
  12. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 06:59
    А каким вообще образом ф-16 может оказаться в воздушном пространстве России? request
    Только при угоне. Иначе собьют, также ещё над территорией западной Окраины