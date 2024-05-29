Украина продолжает находиться в режиме ожидания поставок истребителей F-16. В конце прошлого года сообщалось о том, что первые истребители такого типа поступят в распоряжение Киева не позднее марта 2024 года. По состоянию на текущий момент о поставках F-16 не сообщается.Тем временем в Бельгии было подписано соглашение между Украиной и Бельгией о сотрудничестве в военной сфере. На основании этого соглашения, первая партия самолётов F-16 должна быть передана ВС ВСУ «до 2025 года». Всего же бельгийцы планируют передать киевскому режиму 30 истребителей американского образца из состава своего авиапарка в срок до 2028 года, видимо, рассчитывая на то, что до этого срока киевский режим сохранится.При этом бельгийский премьер де Кроо назвал условие передачи F-16 Украине.По его словам, самолёты будут переданы Киеву «при условии того, что они не будут входить в воздушное пространство России». В данном случае имеется в виду воздушное пространство над регионами страны на начало 2014 года. То есть, использование F-16 над Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями не запрещено.Тем временем эксперты считают, что F-16 давно бы были переданы Украине, если бы не проблемы с местами их размещения. Одно из таких мест, которое предполагалось для базирования этих самолётов – аэродром в Староконстантинове. Однако по нему ВС РФ нанесли десятки ударов, значительно разрушив инфраструктуру.

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