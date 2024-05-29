«Является крейсером по боевой мощи»: Китай спустил на воду десятый по счёту «большой эсминец» Type 055

51
«Является крейсером по боевой мощи»: Китай спустил на воду десятый по счёту «большой эсминец» Type 055

Type 055


Китайская верфь Dalian Shipbuilding спустила на воду новый «большой эсминец» проекта Type 055, десятый по счету, и приступила к строительству нового корпуса.



Водоизмещение Type 055 при полной загрузке составляет около 13 тыс. тонн, длина 180 метров, ширина 20 метров. Корабль оснащен 112 ячейками УВПУ, в которых размещены ЗРК большой дальности HQ-9 и YJ-18 AShM. Кроме того, официальные кадры, опубликованные в апреле 2022 года, предполагают, что этот тип также способен использовать гиперзвуковую ПКР, обозначаемую как YJ-21. Американские официальные отчеты за прошедшие годы неоднократно утверждали, что Type 055 также сможет запускать противокорабельную баллистическую ракету (AShBM) в ближайшем будущем.

Type 055 на данный момент был передан флоту в составе первой партии из восьми корпусов. Как Jiangnan, так и Dalian Shipbuilding построили по четыре вымпела каждая.

Эти самые современные боевые корабли PLAN в настоящее время находятся на вооружении флотов Южного и Северного морей. Фактически они являются по боевой мощи крейсерами

- говорится в издании Naval News.

Обе верфи, похоже, сейчас работают над постройкой второй партии, возможно, также из 8 кораблей. Окончательная цифра эсминцев второй партии остается предположительной, поскольку НОАК официально не комментирует предполагаемые темпы строительства.

Другие верфи, такие как Hudong-Zhonghua в Шанхае и Huangpu-Wenchong в Гуанчжоу, также вероятно способны строить корабли этого проекта. Однако они вместо этого, похоже, сосредоточены на выпуске фрегатов Type 054A и Type 054B. HZ также является основным производителем десантных кораблей для PLAN.


Type 052D


Одновременно ведется массовое строительство эсминцев Type 052D.

Type 052D является кульминацией предыдущей линейки кораблей проектов 052B и 052C

- отмечается в издании.

На данный момент в активной эксплуатации находятся 25 кораблей Type 052D. Они имеют водоизмещение от 7000 до 7500 тонн в зависимости от модификации. Эсминец оснащен 64 ячейками УВПУ, аналогичной конструкции Type 055, в сочетании с большим радаром с АФАР Type 346A.

Dalian уже спустил на воду еще пять корпусов Type 052D из самой последней партии. Цифры по Jiangnan установить несколько сложнее. Согласно изображениям, на данный момент верфь спустила на воду как минимум два новых 052D и имеет большое количество модулей в стадии сборки.

В сочетании с продолжающимся строительством фрегатов и их адаптаций для береговой охраны как на Hudong-Zhonghua, так и на Huangpu-Wenchong, текущее строительство демонстрирует непрерывный и стабильный выпуск новых боевых кораблей для PLAN всеми четырьмя крупными китайскими верфями.

51 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. PROXOR Звание
    PROXOR
    +10
    Сегодня, 11:49
    Завидуем молча.

    ПыСы: слишком короткий и по мнению администрации сайта
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:59
      А если распирает?
      Тоже не длинно,, однако
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 12:02
      Цитата: PROXOR
      Завидуем молча.

      Чёрной завистью! am
    3. a_2573 Звание
      a_2573
      +1
      Сегодня, 12:06
      Только и остаётся, что завидовать молча. ... Наши один катер для прогулок не имеющий аналогов) дольше делают. К вопросу качества кораблей, друг, флотский, бывал и осматривал китайский эсминец 055(ранний), и нам вопрос как ему корабль, только печально вздохнул. Сказав, что и мы начнём когда-нибудь так делать. Более детально, что и как, сопряжение, совместимость систем и оборудования и т. п. писать неохото, да и не надо. Мы пока отстаём.....
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +3
        Сегодня, 12:07
        Сейчас технологии военные стремительно меняются и если на земле понятно к чему идёт то на море ещё вопрос что будет. Поэтому вилами по воде писано стоит ли вкладываться в постройку кораблей прошлой эпохи. Сейчас нужно дождаться того как завалят морским дроном первый современный боевой надводный или подводный корабль и станет более менее понятно на что все станут тратить бюджеты. Так всегда на флоте было.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +3
          Сегодня, 12:30
          Цитата: Копчёный
          Поэтому вилами по воде писано стоит ли вкладываться в постройку кораблей прошлой эпохи.

          Запустив Type 055, и Type 054В, Китай строит то, что надо.
          Установка лазеров там предусмотрена и с рельсотронами
          они работают. Да и РЭБ, думаю, будет на должном уровне. hi
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            +3
            Сегодня, 12:31
            Поживём увидим. Как броненосцев сменили дредноуты, а потом дредноутов авианосцы и ракеты, так и сейчас нужно просто подождать.
            1. Alex777 Звание
              Alex777
              +2
              Сегодня, 12:39
              Цитата: Копчёный
              Как броненосцев сменили дредноуты, а потом дредноутов авианосцы и ракеты, так и сейчас нужно просто подождать.

              Если бы давали подождать, то можно было бы.
              А концепция, вынужденно, сильно поменялась.
              Нам теперь наш флот в морях защищать надо.
              Вот поэтому, развитие кораблестроение стало
              стратегической задачей. Будем надеяться... hi
              1. Копчёный Звание
                Копчёный
                0
                Сегодня, 12:42
                Применительно к нашему флоту. Так всегда были в догоняющих, чего накручивать себя.
                1. Alex777 Звание
                  Alex777
                  +1
                  Сегодня, 12:47
                  Цитата: Копчёный
                  Так всегда были в догоняющих, чего накручивать себя.

                  Не накручивать, а правильно ставить задачи.
                  Под задачи выделять ресурсы и спрашивать.
                  А китайцы - хороший пример. Правильно все
                  делают, на мой взгляд.
                  То, что наши проект нового фрегата так и не
                  показали, внушает надежду, что доработают
                  они его до современного уровня. Посмотрим. hi
                  1. Копчёный Звание
                    Копчёный
                    0
                    Сегодня, 12:57
                    Что то мне кажется, что морская компонента наших вооружённых сил, совсем не в приоритете. Нет, конечно мне тоже хочется, чтобы российские военно-морские армады бороздили океаны, но это космические деньги и позволить себе, в истории, могли не многие.
                    1. Alex777 Звание
                      Alex777
                      +3
                      Сегодня, 13:10
                      Цитата: Копчёный
                      Что то мне кажется, что морская компонента наших вооружённых сил, совсем не в приоритете.

                      А концепция, вынужденно, сильно поменялась.
                      Нам теперь наш флот в морях защищать надо.

                      Цитата: Копчёный
                      Нет, конечно мне тоже хочется, чтобы российские военно-морские армады бороздили океаны, но это космические деньги и позволить себе, в истории, могли не многие.

                      А сейчас или мы имеем флот, или про Африку и пр.
                      придется забыть. Забывать нельзя. Надо вертеться.
                      Раньше мы встраивались. Теперь пытаемся строить.
                      1. Копчёный Звание
                        Копчёный
                        -1
                        Сегодня, 13:16
                        Не ну зачем сразу забыть. Вон наши прожектёры хотели вместе с этим самым коллективным западом строить безопасность от Лиссабона до Владивостока, не прокатило. Теперь вот строят с китайскими товарищами, у них эти самые корабли есть, а дальше как карта ляжет наверно.
                      2. Alex777 Звание
                        Alex777
                        +2
                        Сегодня, 13:22
                        Цитата: Копчёный
                        Теперь вот строят с китайскими товарищами, у них эти самые корабли есть

                        Ну тут я бы абсолютно не переживал.
                        Никто у нас на силы КНР ставку не делает.
                        Мы с ними по многим темам конкурируем.
                        А когда и если китайцы у Штатов Тайвань
                        отожмут, тогда нам уже самим надо будет
                        быть весьма сильными. Сами понимаете.
                      3. Копчёный Звание
                        Копчёный
                        -1
                        Сегодня, 13:24
                        Понимаю, но в океанский российский флот, не верю.
      2. PROXOR Звание
        PROXOR
        +2
        Сегодня, 12:10
        Потому что Китайцы не надувают щёки. а тупо все скрупулезно все копируют, самое передовое. Лицензии по миру скупают, не купят так скопируют. А у нас у ОСК корона упадёт. Будут ноу хау рожать по 20 лет и лет 40 испытывать. И это пока не наворуют сколько смогут.

        Уж сколько раз писалось, давайте у Китайцев хотя бы на ДВ для КТОФ купим 7-10 ходовых корпусов. Вооружение сами допихаем. А то муки с какими выходят проект 22350М уже кого хочешь обескровят.
        1. dragon772 Звание
          dragon772
          0
          Сегодня, 14:11
          У нас были в 30-е года прошлого века подобные прецеденты.
          Например,строительство в Италии лидера эсминцев "Ташкент" компанией Odero Terni Orlando.
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 12:27
      Сравниваем чего добился Китай за 30 лет под руководством ком.партии, и чего РФ под руководством буржуев... Тихо плачем в уголке...
  2. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 11:49
    Китайцы разогнались. Штампуют боевые корабли как пирожки. Конечно вопрос какого качества?
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      -1
      Сегодня, 11:50
      Качество Т-34-76шло в никакое сравнение с немецкими Т-V и T-VI. Однако именно массовость позволяла нашим танкистам побеждать.
      1. kromer Звание
        kromer
        +3
        Сегодня, 11:53
        Цитата: PROXOR
        Качество Т-34-76шло в никакое сравнение с немецкими Т-V и T-VI. Однако именно массовость позволяла нашим танкистам побеждать.


        Ну сравнивать средний танк Т-34 не совсем корректно с тяжёлыми Тиграми и Пантерами.
        1. PROXOR Звание
          PROXOR
          -8
          Сегодня, 11:58
          Что было у наших тогда. Самые тяжелые танковое сражения, которые прошли летом 1943 года. 95% Т-34-76 у вермахта на 30% составляли новейшие Тигры и Пантеры. И хотя Пантера была первый блин комом, то Тигр получился очень страшным врагом. И пока часть бригады вела лобовую атаку на позиции Тигров, две другие обходя с флангов уничтожали Т-III и T-IV, которые прикрывали фланги и уже общими усилиями уничтожали Тигры в борт.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +5
            Сегодня, 12:04
            Цитата: PROXOR
            И пока часть бригады вела лобовую атаку на позиции Тигров, две другие обходя с флангов уничтожали Т-III и T-IV, которые прикрывали фланги и уже общими усилиями уничтожали Тигры в борт.

            А немцы, как всегда, свиньёй шли?
            1. PROXOR Звание
              PROXOR
              -1
              Сегодня, 12:06
              Я об обороне немцев писал. В атаке немецкими танками занимали ПТОПы. Катуков пытался своими танками в оборонительных рядах стоять, но потери были очень ощутимыми.
              1. ГГВ Звание
                ГГВ
                +1
                Сегодня, 12:29
                1 танковая Катукова и 6 гвардейская общевойсковая Чуйкова,как раз и остановили главный удар Вермахта в Курской битве.И действовали танкисты Катукова в основном из засад.Это потом Ротмистров свою 5гв.танковую в лоб на тигры бросил.
          2. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +2
            Сегодня, 12:24
            Цитата: PROXOR
            95% Т-34-76 у вермахта на 30% составляли новейшие Тигры и Пантеры

            Вообще не понял. У 5-ой гвардейской под Прохоровкой из 826 танков тридцатьчетверками были 463. Еще 301 - это Т-70.
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +5
        Сегодня, 11:55
        К моменту появления и первое время эксплуатации тигров и пантер их качество было куда ниже Т-34-76. У немцев 44% всех потерь Тигров - от небоевых причин
        1. PROXOR Звание
          PROXOR
          -3
          Сегодня, 12:02
          Но даже этих крох хватало, чтобы наши потери были катастрофическими. Горькая победа под Прохоровкой была апогеем бессилия Советской техники перед новыми немецкими танками.
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +2
            Сегодня, 12:21
            Цитата: PROXOR
            Горькая победа под Прохоровкой была апогеем бессилия Советской техники перед новыми немецкими танками.

            Сергей, очень патетично и... совершенно неверно. Тот факт, например, что танки Ротмистрова понесли гигантские потери, скапливаясь перед противотанковым рвом, перед мостом, по которому нужно было его преодолевать, и по ним била немецкая ПТО, едва ли можно отнести к превосходству немецкой техники над нашей.
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +3
      Сегодня, 11:55
      Говорят, что неплохого
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Говорят, что неплохого


        Я бы за них порадовался, если бы не одно но. Китайцы России не друзья, а так временные попутчики.
  3. Бородач Звание
    Бородач
    -2
    Сегодня, 11:54
    Вот на кого надо ровняться нашей ОСК.
    Аж зависть берёт.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Бородач
      Вот на кого надо ровняться нашей ОСК.
      Аж зависть берёт.

      А ОСК это не сферический конь в вакууме, так же как и китайское военное судостроение, которого в 80-ые годы прошлого столетия практически не существовало. Всё от экономики зависит! Базис, прежде всего, нужно создавать!
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 12:12
      Верфи СССР остались на 404.
      Производственная база и вся
      логистика с теплыми портами.
      Так что Одесса русский город. hi
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:55
    А у нас только на днях представил концепцию развития ОСК в правительство,которое оно утвердило.В июле вроде должны озвучить.Известно только что займутся Северной верфь и будут строить крупнотонажную верфь под Питером.Но тема что в Питере судостроение зажато городскими постройками настораживает.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 12:09
      Цитата: tralflot1832
      А у нас только на днях представил концепцию развития ОСК в правительство, которое оно утвердило.


      Представить концепцию мало. Нужны деньги ... большие деньги, чтоб концепцию в жизнь запустить.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:13
        У ВТБ и ГТЛК деньги есть,теперь дело за судостроителями.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:10
      Костин перед правительством отчитывался.
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 12:13
      Цитата: tralflot1832
      Но тема что в Питере судостроение зажато городскими постройками настораживает.

      Да и сама Балтика зажата странами НАТО! На Дальнем Востоке надо судостроительную базу создавать!
    4. Alex777 Звание
      Alex777
      +1
      Сегодня, 12:16
      Цитата: tralflot1832
      Известно только что займутся Северной верфь и будут строить крупнотонажную верфь под Питером.

      Не заниматься СВ нельзя, как и рассчитывать только на нее.
      Надеюсь, что в концепции они перспективу обсуждали тоже.
      Не зря же ВВП Патрушева на кораблестроение перебросил?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 12:26
        Патрушев над всем Российским судостроением поставлен не зря и вроде у него первое высшее образование - судостроитель.Соберёт команду - с таким не забалуешь.Надеюсь.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +2
          Сегодня, 12:34
          Цитата: tralflot1832
          Соберёт команду - с таким не забалуешь.Надеюсь.

          Команду он врядли будет собирать, а вот
          за сроки и остальное спросить он сможет.
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    -1
    Сегодня, 11:58
    Хороший "PLAN". Рад за китайцев, что сказать. Эсминец по мощи крейсера_ ну плюс/ минус.
  6. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 12:06
    А есть ли смысл клепать эсминцы, если их сможет завалить десяток относительно копеечных бппа?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:20
      Это вопрос для тех кто знает историю флота в целом. Обыватель в массе своей думает, что если построили большой корабль с кучей оружия, то это уже вершина эволюции, неимеющийаналогов и тп бред. Про планирование таких расходов во времени, тем более.
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      +1
      Сегодня, 12:51
      Цитата: al3x
      А есть ли смысл клепать эсминцы, если их сможет завалить десяток относительно копеечных бппа?

      Почему вы думаете, что сможет? bully
    3. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 13:45
      А есть ли смысл клепать эсминцы, если их сможет завалить десяток относительно копеечных бппа?

      Пока ни одного эсминца БПЛА не завалили. Хотя пытались.
  7. Фактор Звание
    Фактор
    -2
    Сегодня, 12:08
    20 лет правления Путина и российский флот устарел на столько же лет.
    Деиндустриализация России и на воде, и на суши, и в Космосе.

    Но самое главное за это время потеряли кадры. Конструкторы, инженеры, квалифицированные пролетарии ликвидированы, как прослойка и класс.
    1. Сергей Куликов_3 Звание
      Сергей Куликов_3
      +2
      Сегодня, 12:38
      Прежде чем что-то писать, надо узнать как обстоят дела, побывать хотя бы в Большом Камне и посмотреть что там происходит.
      1. Фактор Звание
        Фактор
        0
        Сегодня, 14:43
        Китай строит авианосцы и недавно спустил на воду уже 3-й авианосец.

        "Большой Камень" говорите? Ну да, все для экспорта нефти и газа, а не для обороны страны.

        Не нужно путать танкеры нефте и газовозы с военными кораблями.

        Ожидается,[кем?] что со стапелей суперверфи на первом этапе смогут сходить суда дедвейтом до 145 тыс. тонн, на втором этапе — суда ледового класса, нефтяные платформы, газовозы и танкеры водоизмещением в 350 тыс. тонн, длиной до 300 метров и шириной до 75 метров. На верфи смогут трудиться до 10 тысяч специалистов[14].

        Основным клиентом верфи стала компания «Роснефть»
  8. Понаехавший Звание
    Понаехавший
    0
    Сегодня, 12:19
    Не нужно завидовать китайцам. Они шли долгим путем к этому. Индустриальным. Мы же сами себя объявили в начале 21 века "Великой энергетический державой". Даже сейчас помню эти бегающие перед камерой довольные глазки. Что не произведём, то купим. Универсиада, Олимпиада, мундиаль, форумы, биатлоны.... Теперь страна бензоколонка хлебает на войне полной ложкой.