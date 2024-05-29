Выше доход – больше налог: Минфин представил и разъяснил новый законопроект о прогрессивной шкале налогообложения в России

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Выше доход – больше налог: Минфин представил и разъяснил новый законопроект о прогрессивной шкале налогообложения в России

Министерство финансов внесло на рассмотрение правительством законопроект о так называемой прогрессивной шкале налогов. Законопроектом предусматриваются различные процентные ставки налогообложения в зависимости от дохода физлица. При этом базовая ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%.

Кто будет платить больше упомянутых 13-ти процентов?



А больше будут платить физлица, годовой доход которых превышает 2,4 млн рублей.

Если доход за год будет находиться в интервале от 2,4 до 5 млн, то ставку предлагается повысить до 15 процентов.

Следующая налоговая ступень – 18%. Такой налог будут платить граждане, чей годовой доход составит от 5 до 20 млн рублей.

Для физлиц с годовым доходом в 20-50 млн рублей предусматривается уплата налога в 20%. А те, кто зарабатывает в год более 50 млн (от 4,17 млн рублей в месяц), заплатят максимальный налог – 22 процента.

Минфин в своём законопроекте обращает внимание на то, что прогрессивная шкала налога в случае её принятия будет действовать не в отношении всего дохода в том случае, если он превышает определённую планку, а в отношении той части, которая выше этой планки.
Например, если физлицо за год имело доход в 3 млн рублей, то с 2,4 млн будет взыскан налог в 13%, а с оставшихся 600 тысяч – 15 процентов.

Налоговый режим для самозанятых (а это 4-6%) Минфин пока менять не предлагает.
17 комментариев
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  1. Трус Звание
    Трус
    +1
    Сегодня, 06:24
    Опять Депардье гражданство менять.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 06:30
      Так там его ждет под 50%,а не жалкие 22%...Ну,хоть так..Им же,себя любимым нельзя обделять..
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +5
      Сегодня, 06:33
      Повышение налогов неэффективная и популисткая мера - все опять начнут уходить в серую и черную зону оплаты труда. Бороться надо в первую очередь с коррупцией и неконтролируемым расходом средств бюджета.
    3. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 07:02
      Самое меньшее за кого переживаю.
      А вот транспортный налог , это верх идиотизма в России. Это в каком воспалённой мозгу зародилась идея , облагать налогом лошадиные силы?! Да ещё таким ступенчатым образом, что одна лошадка меняет сильно размер налога.
      Ещё в году толи в 17ом толи в 18ом году, депутаты решили упразднить транспортный налог в пользу акциз на топливо. Сразу не решились , решили экспериментально поднять акциз и не упразднять налог. В итоге , осталось оба и акциз ( топливо тогда резко подорожало) и налог! Эксперимент показал, что народ это быдло и все стерпит. Вот до сих пор жуем сопли. Куда идут деньги от акцизов, не понятно. Видать очень вкусный пирог
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 06:26
    Ну видимо теперь заживем.....
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:27
    Как же-ж, богатенькие буратины пропустят такой законопроект?!
    Впрочем, разъяснения, разъяснения и, но есть нюансы, как всегда!
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 06:32
      Я считаю,что повышение на эти жалкие 9% они и не ощутят.Только еще в три шкуры будут драть с нас сильнее
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 06:34
        На счёт "три шкуры драть", не сомневаюсь, БУДУТ.
        На счёт, не ощутят повышение налогов... а вот тут варианты и нюансы. Они жадные жалобы и терять, као они считают, своё, этого они не любят!!! И не захотят, наверняка.
    2. Попандос Звание
      Попандос
      0
      Сегодня, 06:37
      Как же-ж, богатенькие буратины пропустят такой законопроект?!

      Пропустят и не заметят.
      Разница налога в 20% от 13% с ОФИЦИАЛЬНОГО дохода в 1 миллион 70 тыс. ₽, для богатенького буратины этого даже на обед не хватит.
  4. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 06:27
    К примеру где учитывались доходы Тимура Иванова? Официально он на одну зарплату жил.
  5. PN Звание
    PN
    +1
    Сегодня, 06:30
    А чтобы эта система работала полноценно, надо поголовно на цифровой рубль переходить. Иначе это всё полумеры.
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 06:46
      Цитата: PN
      А чтобы эта система работала полноценно,

      У меня вот , почему то не проходит желания , взять этого налоготворца , зажать его головенку между своих ног , оголить объект воспитания , и всыпать хорошенько по этому объекту широким ремнем . wassat
  6. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 06:31
    Ой да ладно - НДФЛ в 22% людей испугал, с ежемесячным доходом в 5 и более млн. рублей.
    Когда заработные платы мастеров в ЖКХ - 37 тыс., пекарей и поваров - не превышает 50 тыс. руб.
    Это Урал и Сибирь.

    Куда интереснее вот это:
    C 2025 года начнут действовать новые регламенты работы центров занятости населения, следует из подготовленного Минтрудом проекта постановления правительства.
    Помимо этого, внедрение адресного подхода предполагает, что профилирование граждан, претендующих на их признание безработными, становится обязательным, это позволит лучше оценить профессиональные навыки и перспективы трудоустройства. По результатам профилирования сотрудники центра занятости должны будут предложить обратившемуся индивидуальный пошаговый план получения работы — он может включать курс по прохождению обучения, тренинг с психологом или подработку на период поиска постоянного места.

    Теперь самое ключевое - не рабочее место согласно опыту, знаниям, практики, образованию (дипломы, курсы) и т.д., а как всегда список и подработку.
    Напомню, что в рамках устоявшегося взгляда на рынке труда и законодательно - лицо получившее ВО, в состоянии освоить и работать линейным специалистом, где не требуется ВО.
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 06:35
    а если к примеру оклад маленький а взятки и откаты как раз переходят планку нужно ли их указывать в налоговой декларации)?
  8. fif21 Звание
    fif21
    -3
    Сегодня, 06:40
    У меня вот какой вопрос . Когда государство перестанет брать налог с пенсии ? Я имею ввиду НПФ . И еще вопрос - сколько раз эти деньги можно считать доходом , и брать с них налог ? hi
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:55
    Минфин оперативно посчитал ,измение ставки НДФЛ даст дополнительных доходов 533 млрд рублей.
  10. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    0
    Сегодня, 06:59
    Теперь официальные зарплаты будут или офигенно маленькими или офигенно большими