Выше доход – больше налог: Минфин представил и разъяснил новый законопроект о прогрессивной шкале налогообложения в России
Министерство финансов внесло на рассмотрение правительством законопроект о так называемой прогрессивной шкале налогов. Законопроектом предусматриваются различные процентные ставки налогообложения в зависимости от дохода физлица. При этом базовая ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%.
Кто будет платить больше упомянутых 13-ти процентов?
А больше будут платить физлица, годовой доход которых превышает 2,4 млн рублей.
Если доход за год будет находиться в интервале от 2,4 до 5 млн, то ставку предлагается повысить до 15 процентов.
Следующая налоговая ступень – 18%. Такой налог будут платить граждане, чей годовой доход составит от 5 до 20 млн рублей.
Для физлиц с годовым доходом в 20-50 млн рублей предусматривается уплата налога в 20%. А те, кто зарабатывает в год более 50 млн (от 4,17 млн рублей в месяц), заплатят максимальный налог – 22 процента.
Минфин в своём законопроекте обращает внимание на то, что прогрессивная шкала налога в случае её принятия будет действовать не в отношении всего дохода в том случае, если он превышает определённую планку, а в отношении той части, которая выше этой планки.
Например, если физлицо за год имело доход в 3 млн рублей, то с 2,4 млн будет взыскан налог в 13%, а с оставшихся 600 тысяч – 15 процентов.
Налоговый режим для самозанятых (а это 4-6%) Минфин пока менять не предлагает.
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