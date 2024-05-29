Кирби прокомментировал запрос Зеленского на удары американским оружием вглубь России

Я скажу, что изменений в наших принципах относительно этого нет. Мы до этого времени не поощряли и пока не поощряем использование предоставленного нами оружия для ударов вглубь России.

Пока получается так, что мы даём украинцам оружие, но запрещаем им себя защищать.