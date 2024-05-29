Кирби прокомментировал запрос Зеленского на удары американским оружием вглубь России

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Кирби прокомментировал запрос Зеленского на удары американским оружием вглубь России

Координатор администрации США, помощник президента Байдена Джон Кирби прокомментировал запросы Украины о том, чтобы Вашингтон разрешил нанесение ударов американским оружием по территории России (в границах до марта 2014 года).

Отвечая на вопрос журналиста, Кирби заявил, что «знает о том, что Зеленский сейчас «выражает заинтересованность в применении западного оружия против объектов в глубине российской территории».



Кирби:

Я скажу, что изменений в наших принципах относительно этого нет. Мы до этого времени не поощряли и пока не поощряем использование предоставленного нами оружия для ударов вглубь России.

Здесь обращает на себя внимание слово «пока». То есть, мнение американских властей в любой момент может измениться.

А накануне президент Франции Макрон поддержал киевский режим в его желании бить предоставленными НАТО ракетами и дронами по «международного признанной» территории РФ.

Макрон:

Пока получается так, что мы даём украинцам оружие, но запрещаем им себя защищать.

При этом Макрон, используя карту, ранее уже использованную одним из американских конгрессменов, заявил, что «следовало бы дать возможность Украине наносить удары по тем объектам в России, откуда удары наносятся по Украине».

Вполне очевидно, что идёт своеобразный «прогрев» темы со стороны Запада, и в конечном итоге такое разрешение может быть киевскому режиму дано.
3 комментария
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 06:44
    Зелёная ливиетка совсем оборзела - пискляво лаять на самого Кирби!. Хорошо хоть не укусила
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:54
    Мы до этого времени не поощряли и пока не поощряем использование предоставленного нами оружия для ударов вглубь России.
    Очередной словесный понос. А сегодня кто наводит со своих БПЛА и самолетов удары западными ракетами по российской территории? Блинкен хоть более честно сформулировал отношение Сша к ударам по российской территории - это дело киева и им решать. Про Макрона разговор отдельный - хочется показаться мужественным и не боящимся Россию и поэтому рассыпающего угрозы в наш адрес и в то же время заявлять, что не желает конфликта с нами.
  3. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    0
    Сегодня, 06:56
    Ключевая фраза Кирби " мы пока не поощряем применение оружия вглубь России" , т.е. все возможно при такой трусливой политике нашего руководства.