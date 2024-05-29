«Воздушные бои в стиле «Top Gun» закончились»: в западной прессе критикуют увлеченность России маневренностью истребителей

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«Воздушные бои в стиле «Top Gun» закончились»: в западной прессе критикуют увлеченность России маневренностью истребителей

Маневренность важна во Вселенной фильма «Top Gun», где Маверик заманивает вражеские истребители 5-го поколения на близкую дистанцию, чтобы использовать пушки своего F-14 Tomcat для их уничтожения. В реальном мире может так случиться, что дело будет развиваться по совсем другому сценарию.

Данное высказывается в издании Army Recognition, на страницах которого автор пытается осмыслить приоритетные качества, необходимые для современной истребительной авиации:



Если бы маневренность была ключевым фактором, то такие самолеты, как российский МиГ-31, были бы королями, потому что это один из самых маневренных (и самых быстрых) истребителей в мире.

Однако, как указывается, истребители 5-го и 6-го поколений (оно пока лишь в теории) делают упор на скрытность, ракеты большого радиуса действия и дальность обнаружения, и «эта военная доктрина становится новой нормой». Хотя F-22 и F-35 могут участвовать в воздушных боях, это не то, для чего они предназначены. Они (особенно Raptor) созданы для обеспечения возможности первого обзора, первого выстрела и первого поражения. Они призваны сбивать вражеские самолеты еще до того, как противник узнает о начале боя.



Как отмечается, некоторые современные УРВВ летят со скоростью 4 Маха, что означает, что ни один самолет не сможет их обогнать. Но истребители могут попытаться спрятаться от них, и здесь в игру вступает скрытность. Современные самолеты стали медленнее по сравнению с их аналогами 1960-х годов. Меньшая скорость повышает маневренность, но значительно снижает тепловую заметность самолета (повышая скрытность) и увеличивает дальность полета.

Со слов автора, советский МиГ-25 был самым быстрым реактивным самолетом. Сейчас им является МиГ-31, но на Украине он используется только в качестве «грузовика» для перевозки российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». Старый американский F-4 Phantom мог летать со скоростью 2,2 или 2,0 Маха; современный F-35 движется со скоростью 1,6 Маха (хотя ожидались 1,8 Маха).

ВВС США удваивают усилия [в новых проектах], пытаясь увеличить скрытность, а не маневренность. Китайцы, похоже, настолько убеждены в том, что эпоха воздушных боев в стиле Top Gun закончилась, что самый совершенный истребитель НОАК J-20 Dragon даже не оснащен встроенной пушкой

- указывается в западной прессе.



Как полагает автор, современные высокоскоростные и высокоманевренные ракеты создают так называемую «зону, из которой нет выхода», где у самолета мало шансов избежать поражения.

С его слов, общепризнано, что российские самолеты обладают меньшей скрытностью и якобы худшей авионикой по сравнению с их западными аналогами. Однако, что действительно у них имеется, так это хорошая скорость и высокая маневренность, позволяющая даже выполнять «Кобру Пугачева».

Российские фигуры высшего пилотажа впечатляют, и от их вида захватывает дух, но в бою это все равно что показать врагу «брюхо» самолета с распростертыми к небу крыльями

- пишет автор, критикуя увлеченность маневренностью.

Как он поясняет, это не должно приводить к абсурдному выводу, что российские самолеты не являются смертоносными, боеспособными и не представляют значительной угрозы для ВВС Запада.

53 комментария
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    -4
    Сегодня, 09:07
    Чьяб корова мычала, сами придумали эти поколения, вся тактика всегда была - подрастся, выстрелить из подтишка и убёгинг. Абосрамс, ф 22/35, ф-117/б-2 и т.д. Где зумвольт ваш гениальный? Чего вы допатопные аллибёрги чините? belay Совпадение?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 09:18
      ""вся тактика всегда была - подрастся, выстрелить из подтишка и убёгинг""
      Ну, да. В ту же ВМВ были два разных вида истребителя. Один летал до 3км и был очень маневренный, обычно это те кто сопровождал штурмовики или пикирующие бомбардировщики. Другой летал выше 3км и сопровождал тяжёлые бомбардировщики или занимался охотой на тех кто шёл ниже. Второй имел преимущество, мог первым на большой скорости ударить и на той же большой скорости уйти, они не были манёвренные. Все асы в авиации как раз набили свои конские кол-ва сбитых как раз на втором виде истребителя. Я лично всегда больше уважал первых, кто сопровождал штурмовиков или пикировщиков.
      1. хрыч Звание
        хрыч
        +2
        Сегодня, 10:54
        Ну, есть такое понятие, как воздушный бой на вертикали. Во всех учебниках, инструкциях и рекомендациях по тактике ведения воздушных боёв на поршневых самолётах бой на вертикали позиционируется как основной тип воздушного боя. Здесь важна и маневренность, и высотно-скоростные характеристики. Начнем с того, что применение ядерного оружия никто не отменял. Начнем с того, что ЭМИ уничтожит микроэлектронику и если мы хотим, чтобы самолет смог выполнить задачу, должны быть механические системы управления и огневого поражения. А это свободнопадающие бомбы, неуправляемые ракеты и безусловно - авиационные пушки. А наведение - оптическое. Т.е. смотреть глазками. Когда Беленко угнал Миг-25 в Японию, западные инженеры удивились и вначале посмеялись над электронными схемами на стержневых лампах. Но затем загрустили. Эти электронные устройства супротив полупроводников громоздкие и тупенькие, зато могут пережить ядерное ЭМИ, до определенной степени, конечно. Зато с такой тупенькой, но живой РЛС, истребитель-бомбардировщик будет на вершине пищевой цепочки. Как и старый, добрый танк - вездеход с орудием, да еще и лучшей защитой экипажа от всех поражающих факторов ядерного взрыва. И тупо оптический прицел, а всякие тепловизоры, дроны и пр. в утиль. Как и в ракетах наведение будет старой-доброй инерциальной, механической системой с гироскопом. Отклонение большое, но в мегаполис попадем. Давно пора над Украиной шмякнуть безвредный и экологичный, высотный, ядерный взрыв, уничтожив всю микроэлектронику, включая Польшу, Румынию и Прибалтику. Собственно, чего боятся на Западе и делают вбросы про космос. Правда спутникам достанется, включая и наши. Нооо, торопиться с этим не стоит, без войны чистка элит, включая генералитет заглохнет и вопрос с миграцией зависнет. Также военное производство - локомотив экономики, нам нужно позарез.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 09:19
      Насколько я знаю, наши делают сейчас ракеты воздух-воздух с очень даже приличной дальностью...
      "Подтверждено, что Р-37М также будет использоваться на Су-57 и МиГ-31БМ. С новыми ракетами, российские истребители могут уничтожать цели на расстоянии более 300 км в течение нескольких минут, давая им преимущество перед самыми современными иностранными аналогами." Ну а со скрытностью можно тоже вполне успешно бороться... Ну а фигурами высшего пилотажа радовать зрителей где-нибудь в Кубинке...
      1. Maxim G Звание
        Maxim G
        0
        Сегодня, 09:24
        Меня поправят специалисты, но эта ракета не для воздушного боя с истребителей, а для уничтожения крупных самолётов-транспортных, заправщиков, ДРЛОиУ, дальних и стратегических бомбардировщиков.
      2. Аргон Звание
        Аргон
        +3
        Сегодня, 09:41
        Скажу противовес журналистам. Если у меня авто может валить 300 км/4 это не означает, что я должен постоянно так двигаться! Так и с самолетами. Если есть самолёт с такими характеристиками и если вдруг понадобиться ( а в бою это не дорога общего пользования) , то зачёт идёт в пользу маневренности и скорости. Скрытность показала себя в Югославии. Дальнобойность , посмотрим, как появятся ф16 на Украине.
        1. dauria Звание
          dauria
          +3
          Сегодня, 10:07
          Скрытность показала себя в Югославии

          Ну это скорей Югославия показала , как нельзя использовать невидимки . Нельзя поднять ударами КР и обычных самолётов на уши всё ПВО вплоть до заградительного огня зениток , и пускать при этом невидимки А Ирак показал , как надо . Совершить 2000 вылетов в условиях серьёзной ПВО ., причём иногда группами по два десятка самолётов - это неплохо.
        2. lutckroma
          lutckroma
          0
          Сегодня, 11:11
          117й сделал 800 бойовых вылетов в Югославии и сбит один самолёт а мы сколько патеряли уже на Украине так што в то время ето феноминальний результат
      3. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +4
        Сегодня, 09:41
        СУ 57 оснащен ракетами дальнего действия Р-37М, которая уже показала высокую эффективность в зоне военной спецоперации. Благодаря этой ракете истребитель способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его американские и китайские аналоги. Маневренность и скорость ,превышающая распиаренные F-22 и F-35, ему тоже не мешают, потому что пути Господни, а уж тем более в небе- неисповедимы.
        1. spirit Звание
          spirit
          0
          Сегодня, 11:12
          Благодаря этой ракете истребитель способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его американские и китайские аналоги. Маневренность и скорость ,превышающая распиаренные F-22 и F-35

          Вы , хотя бы летчиков наших почитали,прежде чем шапку кидать. А лётчики говорят что дальний бой это очень сложное мероприятие ,и что такая" Карова" как "Ту-22" довольно часто уходил от дальнобойных ракет.И обнаружить/захватить/сбить на таком расстоянии малозаметный истребитель ,это должен быть высший пилотаж.Снимите розовые очки, возвращается в реальность hi
      4. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +3
        Сегодня, 10:57
        Самая дальнобойная ракета в мире класса "воздух-воздух" Р-37М продемонстрировала высокую эффективность в ходе конфликта на Украине. Российский боеприпас не оставляет шанса украинским истребителям Су-27 и МиГ-29, штурмовикам Су-25, бомбардировщикам Су-24М. "Ракета ценится за очень большую дальность 400 км, крупную боеголовку весом 60 кг и скорость в 6 Махов. Это обеспечило сильное преимущество перед лучшей американской ракетой класса "воздух-воздух" AIM-120D, которая, хотя намного меньше и лучше подходит для истребителей, но имеет гораздо более скромную дальность полета - 160 км, боеголовку весом 20 кг и скорость 4,5 Маха",
    3. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +5
      Сегодня, 09:27
      Очередной "иксперт кино смотрел". А то, что благодаря манёвренности, наши истребители от ракет пэтриотов уходят уже в почти "штатном" режиме, он не учитывает?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 09:56
        Цитата: Sevastiec
        Очередной "иксперт кино смотрел". А то, что благодаря манёвренности, наши истребители от ракет пэтриотов уходят уже в почти "штатном" режиме, он не учитывает?
        Помнится, был у нас один деятель, который на радостях хвастался, что "ни кино, ни книг, ни театра не будет - одно сплошное телевидение" все эти пушки-танки-пулемёты никому теперь не нужны и вся война сводится к киданию друг в друга ракет.

        Попробую в его стиле подпеть этому "иксперту, насмотревшемуся кино"
        А зачем вобще нужны эти лётчики, самолёты, аэродромы? Взлетел, подлетел к фронту на 150 километров, запустил дальнобойную ракету и развернулся домой? Дорого и неэффективно. Самоходная пусковая установка - запулил ракету с безопасного расстояния и убежал. Обойдёмся без всяких авиаций!
        laughing

        Помнится, благодаря тому деятелю на первых модификациях МиГ-21 не было пушек - только две ракеты "воздух-воздух". Крылатые в армии рассказывали, что их из-за этого "голубем мира" прозвали. Не помню уже деталей, но где-то у нас лётчик, когда ракеты ушли "в молоко" вместо американского разведчика над СССР, на МиГ-21 пошёл на таран.
        Вовремя спохватились - оказалось, что и на таких скоростях без пушек никак. Вернули.

        Не большой специалист в авиации, но что-то мне подсказывает, что и этих "икспертов" рано или поздно загонят под лавку и вспомнят, зачем самолёту нужна манёвренность, а лётчику - навыки ведения воздушного боя.
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +1
          Сегодня, 10:23
          С МиГ-21 и F-4 разработчики просто переоценили ракетное оружия того времени. Оно было еще очень несовершенно - от выпущенной ракеты совершенно реально было уклониться, переманеврировать или обмануть ее ложными целями. Но технический прогресс на месте не стоит. Сегодня выжить после пуска иракеты практически нереально. Основное средство защиты - снижение заметности ЛА, чтобы выстрелить первым.
        2. Alex777 Звание
          Alex777
          0
          Сегодня, 11:12
          Цитата: Zoldat_A
          Не большой специалист в авиации, но что-то мне подсказывает, что и этих "икспертов" рано или поздно загонят под лавку и вспомнят, зачем самолёту нужна манёвренность, а лётчику - навыки ведения воздушного боя.

          Если враг говорит, что наши возможности устарели то,
          скорее всего, эти возможности его сильно беспокоят... hi
    4. Аргон Звание
      Аргон
      +7
      Сегодня, 09:36
      Чуть попроще скажу. Если бы американские были бы маневренные и скоростные, то статья была бы совсем другая!
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        0
        Сегодня, 11:13
        Цитата: Аргон
        Если бы американские были бы маневренные и скоростные, то статья была бы совсем другая!

        100% С языка сняли. hi
  2. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +2
    Сегодня, 09:09
    Маневренность важна во Вселенной фильма «Top Gun», где Маверик заманивает вражеские истребители 5-го поколения на близкую дистанцию, чтобы использовать пушки своего F-14 Tomcat для их уничтожения.

    +1000!!!
    Сейчас важно обнаружение, целеуказание и современные дальнобойные ракеты ВВ.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:11
    Концепция скрытность, это серьёзно... но для любой закрытой крышки, со временем, находится своя открывашка.
    Впрочем, развитие РЭБ и прочие ухищрения, позволяющие прятаться от средств противодействия/угрозы поражения, будут развиваться ускоренными темпами!
    Когда появятся заметные результаты???
    Всё может происходить постепенно, по процентику в квартал... в общем, увидим.
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +2
      Сегодня, 10:04
      Цитата: rocket757
      Концепция скрытность, это серьёзно... но для любой закрытой крышки, со временем, находится своя открывашка.

      Но тем не менее, снайперов еще ни кто не отменил.
      А уж этой крышке много лет.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:14
        Все развивается, видоизменяется и на снайперов находятся средства противодействия..
        Тем более, подготовка эффективного снайпера, необходимое оборудование и прочее, прочее, не такое как было когда то.
  4. HAM Звание
    HAM
    +9
    Сегодня, 09:13
    До Кореи примерно также думали,даже пушки не ставили....
    1. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      +1
      Сегодня, 10:15
      В Корее как раз только пушки и пулемёты были МиГ-15/F86 Sabre. Вы походу с Вьетнамом путаете.
      1. Комментарий был удален.
  5. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +13
    Сегодня, 09:17
    МиГ-31 летает как утюг. Манёвренность весьма сомнительна, в отличии от скорости.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 09:30
      Я тоже на моменте про манёвренность МиГ-31 засомневался в материале.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 09:17
    Отличный пропагандистский фильм " Тор Gun" оплачивался Пентагоном.Прошли годы ,изменились западные ценности ,Майверик постарел( да ещё гонку проиграл за фильм в космосе - Русским).Американский истребитель теперь взлетает не делает резких движений ( а то малали что) отстреливается ," блинчиком" делает разворот и уходит домой .А если читать наших авиаблогеров то в небе над Украиной нашей авиации приходится крутится как белка в колесе уходя от ракет западных ЗРК на Украине.
    1. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      +1
      Сегодня, 10:22
      Фильм " Тор Gun" это тупая агитка которую оплачивает да же не Пентагон а ВМФ США, смотри как у нас весело, бары на золотых пляжах Калифорнии, красивые загорелые мальчики/девочки топлес. А в реальности подпишешь контракт и будешь лет пять драить гальюны где нибудь на Аляске в вечной мерзлоте.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:36
        Знаком с книгами и голливудом - чуть что есть райское место авиабаза Туле( Гренландия). bully
  7. fiv Звание
    fiv
    +11
    Сегодня, 09:18
    Автор в Арми Рекогнишн не владеет темой. МИГ-31 не является высокоманевренным истребителем. Скоростным - да.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 09:35
      Да ещё и не сильно самым скоростным, как раз о сделан по их концепции.
    2. bars042 Звание
      bars042
      +1
      Сегодня, 09:46
      Автор ... не владеет темой
      Так ещё учинил разнос самолётам:
      Меньшая скорость повышает маневренность, но значительно снижает тепловую заметность самолета

      Да как они посмели такое am
  8. LTCNL Звание
    LTCNL
    +3
    Сегодня, 09:18
    Сдаётся такое мнение было и в 50-60-е годы, когда увлеклись ракетами на самолётах, в итоге от пушек так и не отказались. Мало того, манёвренность предполагает возможность противоракетных действий, дальнобойные ракеты возможно обойти, но здесь важно будет своевременное предупреждение о подлёте атакующей ракеты.
  9. АлексейЕг
    АлексейЕг
    +3
    Сегодня, 09:21
    Выстрелил из за угла, и забыл. Вот такая концепция сейчас должна быть.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 09:30
      Не, не так. Отправил рой дронов в сторону цели и забыл.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +2
        Сегодня, 09:58
        Добавлю )
        Не вставая с дивана...
  10. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 09:24
    Как говорится: "если сам не можешь то обгадь того кто может". request
  11. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 09:25
    Пошли отмазы, это нормально, что Фы35 летает как утюг, зато ужас какой невидимый. Подкрался, стрельнул, попал не попал - неважно. Главное сразу ноги унести. В этом вся их сущность.
  12. faridg7 Звание
    faridg7
    +8
    Сегодня, 09:26
    Если бы маневренность была ключевым фактором, то такие самолеты, как российский МиГ-31, были бы королями, потому что это один из самых маневренных (и самых быстрых) истребителей в мире.

    Вот это пёрл! Если Миг 31 самый маневренный истребитель в мире, то имея на вооружении Су35С можно иметь мир во все щели. Летчиков для МиГ31 при влк даже не крутят на центрифуге- нет необходимости в проверках на перегрузки. Однако не стоит опровергать этого неумного человека, пусть этот икспёрд и дальше пудрит мозги своим военным и инженерам, было б ещё неплохо СВР выдать ему какой нибудь грант, поощрить долбоящера к дальнейшей бурной деятельности
  13. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 09:27
    . Если бы маневренность была ключевым фактором, то такие самолеты, как российский МиГ-31, были бы королями, потому что это один из самых маневренных (и самых быстрых) истребителей в мире.

    Если в специализированных изданиях типа "Army Recognition" сидят такие болваны, то мне их жаль. Запад стремительно деградирует.
  14. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +2
    Сегодня, 09:31
    Идиоты журналюги, никогда МИГ-31 не был маневренным
  15. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 09:32
    МиГ 31 маневренный?! Да ладно!
    У него маневренность на уровне железнодорожного состава.
    Если уж он для них маневренный, тогда что говорить о других наших самолётах...
  16. Alex100 Звание
    Alex100
    +3
    Сегодня, 09:33
    Фигуры высшего пилотажа - это прежде всего противоракетные маневры и маневры против прицеливания противника. Это вопрос жизни и смерти. И не всем самолетам " прописан " высший пилотаж: например МИГ- 31- скоростной тяжелый утюг, который был первоначально создан для ПВО для перехвата высотных скоростных целей, задача которого выйти в район, найти цель, разогнаться, выпустить ракеты и с длинным разворотом уйти на аэродром.
  17. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 09:35
    Сверхманевренность, фигуры высшего пилотажа, нужны для уклонения от ракет воздух-воздух; земля-воздух.
  18. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 09:52
    Ракете надо ещё попасть в цель, а если цель может быстро и резко маневрировать, то попадание ракеты в цель совсем не гарантировано. Маневренность ракеты дальнего радиуса действия ниже маневренности истребителя, готового к маневрированию.
  19. юрий Л Звание
    юрий Л
    +2
    Сегодня, 10:00
    Сверхманевренность- это сейчас способ уйти от авиационной ракеты,а не желание поучаствовать в красивом ближнем бою(резкий сброс скорости "коброй",резкое изменение вектора движения "плоским блинчиком" и т.п.)Запас топлива у авиаракеты на порядки меньше,чем у того же истребителя. Да,современные версии ракет могут менять курс с перегрузкой до 60g(есть маленькие курсовые движки,но расход топлива в этот моменту нее кратно возрастает.Один-два таких маневра и..здравствуй,земля.Самолет же продолжает выполнять боевую задачу.У СУ-35 такой противоракетный маневр якобы даже заложен в автоматическую программу уклонения.
  20. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 10:00
    Если бы маневренность была ключевым фактором, то такие самолеты, как российский МиГ-31, были бы королями
    Дальше читать не имеет смысла.
  21. Александр_85 Звание
    Александр_85
    0
    Сегодня, 10:06
    Dсяк кулик своё болото хвалит/
  22. sodium20 Звание
    sodium20
    +1
    Сегодня, 10:15
    I think the western journalist is stupid. Why should Russia concentrate only on a super-duper maneuverable aircraft (like hollywood movies) to neutralise western targets? Russia has state-of-the-art hypersonic missiles that can be fired from - land bases, warships, submarines, bomber/fighter jets, satellites etc.

    My opinion: In 2024, US is slowly realising the blunder committed by the US military industrial complex. In 2024, Russia has a superiority in various types of supersonic and hypersonic missiles. Russia diversified its military arsenals and capabilities. That is high precision Kamikaze drones, a variety of super maneuverable hypersonic and supersonic missiles, military satellites, stealth submarines etc. But, USA was mainly concentrated on stealth aircrafts and hollywood style PR work. They thought that every nation on earth is like Iraq and Libya.
  23. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 10:19
    все до 22 года считали что и окопная война закончилась
  24. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +1
    Сегодня, 10:23
    Хотя F-22 и F-35 могут участвовать в воздушных боях, это не то, для чего они предназначены.
    Для второго достаточно спорное утверждение.
  25. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 10:35
    Приходится констатировать, что и в "забугорных", вроде бы, "солидных" изданиях, как "Army Recognition" печатаются "эксперты", наподобие "нашинских", отечественных, "изображая" военно - технический "шум" на "ровном месте... Нынешняя политика издательств и изданий, в настоящее время, направлена, в первую очередь, на "вал", известность, цитируемость и пр. и пр. Качество статей отходит на "третий план"... Анализируя написанное в "Army Recognition", делаю вывод,что автор не просто далёк от боевой авиации, а не понимает, по определению, для чего существует истребительная авиация... Её нынешний смысл - завоевание превосходства в воздухе, обеспечение успешности наземных и морских операций... Американская тактика воздушного боя, ныне, предполагает и делает упор на авиационный "снайпинг" (ракетная стрельба по целям на дистанциях от150 км- 300 км)... На что "заточены", якобы, малозаметные F-35 c их электронными "наваротами", малым боезапасом и гигантским "ценником"... А может это очередной тактически - технический просчёт "забугорного" авиапрома? Хорошо "упакованный" в рекламу и способность с лёгкостью "залезать в карман" налогоплатильщика... Начнём от "печки": "незаметность" и "малозаметность" - хорошо продаваемый товар, но по факту она (малозаметность) не существует для спецов занимающихся радиолокацией и физикой поведения летательного аппарата в воздушном и безвоздушном пространстве... Второй, существенный аспект - применений средств РЭБ, которые вынуждают вступить в ближний бой, на пушечно -пулемётный выстрел, со всеми вытекающими последствиями... Вот тут и выскакивает, как "чёртик из табакерки" сверхманевренност, бесфорсажный режим использования двигателя, высокая скорость полёта аппарата... "Агитки" из "Army Recognition", относительно американского "видения" воздушного боя с ВКС РФ - не больше, чем банальная "агитка" и рекламный "буклет" для покупателей F-35... Мерилом "правильности" "забугорного" видения тактики воздушного боя, завоевания господства в воздухе - может быть, только, воздушный бой, во всём его, возможном, многообразии... Как то так "Army Recognition".....
  26. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 10:51
    ну это как минимум красиво.
    *а если этого эксперта спросить о разборе и сборе автомата на время..это тоже пережиток времени...или одеваться за минуту по тревоге?)
  27. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 10:54
    европейским гомосекам не нравится маневренность Громозек lol