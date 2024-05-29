«Воздушные бои в стиле «Top Gun» закончились»: в западной прессе критикуют увлеченность России маневренностью истребителей

Если бы маневренность была ключевым фактором, то такие самолеты, как российский МиГ-31, были бы королями, потому что это один из самых маневренных (и самых быстрых) истребителей в мире.

ВВС США удваивают усилия [в новых проектах], пытаясь увеличить скрытность, а не маневренность. Китайцы, похоже, настолько убеждены в том, что эпоха воздушных боев в стиле Top Gun закончилась, что самый совершенный истребитель НОАК J-20 Dragon даже не оснащен встроенной пушкой

Российские фигуры высшего пилотажа впечатляют, и от их вида захватывает дух, но в бою это все равно что показать врагу «брюхо» самолета с распростертыми к небу крыльями