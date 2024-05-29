Западная пресса: Крупнейшая нефтеперерабатывающая индийская компания согласилась покупать нефть у России за рубли

Сообщается о том, что крупнейшая нефтеперерабатывающая индийская компания переходит на предложенный Россией вариант приобретения нефти. Состоит этот вариант в оплате нефти, купленной у России, российскими рублями.Речь идёт о компании Reliance Industries, которая, как пишет агентство «Рейтер», подписала соответствующее соглашение с «Роснефтью».На основании этого соглашения компания готова ежемесячно закупать в России не менее 3 млн баррелей «чёрного золота».При этом утверждается, что поставки для индийской компании будут осуществляться с некоторой скидкой – в эквиваленте около 3 долларов за баррель.Западные аналитики заявляют о том, что Россия в таком случае будет обладать двойной выгодой: не только диверсифицировать поставки нефти на мировой рынок, но и получать за поставленные баррели российскую валюту, что будет способствовать её укреплению.Соответственно, это и дополнительный шаг по снижению зависимости от доллара, который ещё несколько лет назад был валютой «номер один» при совершении сделок на нефтегазовом рынке.Ранее Россия и Индия вели переговоры о переходе на оплату товаров в национальных валютах. И теперь эта схема реализуется на практике.

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