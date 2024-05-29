Западная пресса: Крупнейшая нефтеперерабатывающая индийская компания согласилась покупать нефть у России за рубли

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Западная пресса: Крупнейшая нефтеперерабатывающая индийская компания согласилась покупать нефть у России за рубли

Сообщается о том, что крупнейшая нефтеперерабатывающая индийская компания переходит на предложенный Россией вариант приобретения нефти. Состоит этот вариант в оплате нефти, купленной у России, российскими рублями.

Речь идёт о компании Reliance Industries, которая, как пишет агентство «Рейтер», подписала соответствующее соглашение с «Роснефтью».



На основании этого соглашения компания готова ежемесячно закупать в России не менее 3 млн баррелей «чёрного золота».

При этом утверждается, что поставки для индийской компании будут осуществляться с некоторой скидкой – в эквиваленте около 3 долларов за баррель.

Западные аналитики заявляют о том, что Россия в таком случае будет обладать двойной выгодой: не только диверсифицировать поставки нефти на мировой рынок, но и получать за поставленные баррели российскую валюту, что будет способствовать её укреплению.

Соответственно, это и дополнительный шаг по снижению зависимости от доллара, который ещё несколько лет назад был валютой «номер один» при совершении сделок на нефтегазовом рынке.

Ранее Россия и Индия вели переговоры о переходе на оплату товаров в национальных валютах. И теперь эта схема реализуется на практике.
37 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:25
    «Крупнейшая нефтеперерабатывающая индийская компания согласилась покупать нефти у России за рубли» —

    — Процесс пошёл ...
    (Только бы не фейк)
    1. Hoc vince Звание
      Hoc vince
      0
      Сегодня, 07:26
      Была бы охота - заладится всякая работа.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 07:36
        А зачем нам доллары и евро…???
        Раз по ним нам санкции ввели,
        Будем продавать теперь мы в мире
        Нефть и газ за русские рубли…
        Продаём рубли на нашей бирже
        Всем кто хочет что-то прикупить -
        Курс рубля становится все выше,
        Начинает мир наш рубль ценить!!!
        (P.S. Можно и юань или рупию...)
        laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughinglaughing laughing laughing laughing
        1. Mavrikiy Звание
          Mavrikiy
          +2
          Сегодня, 07:45
          Цитата: Lev_Russia
          Продаём рубли на нашей бирже
          Всем кто хочет что-то прикупить -

          Теперь главное, чтобы станок не подвел, а то запчасти.... request
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            +5
            Сегодня, 08:10
            Хотелось бы понимать полный расклад с такими расчетами - откуда у Индии появятся рубли для таких платежей? Если по-простому, то на соотв.сумму Россия должна купить индийские товары - чай, трикотаж сувениры и пр. Но все эти товары мы покупаем у частных компаний, а не у государства Индии или её нефтяников. Государству достаются только налоги с такой торговли, а это совсем другой, несравнимый объем... Так за счет чего будет получаться уравновешенный зачет в торговле? Неужели Индия начнет покупать рубли на нашей бирже за доллары, фунты, евро или юани, чтобы затем рассчитаться ими за нефть? А если мы готовы продавать рубли за эти валюты, то зачем вся эта возня и не продавать нефть сразу за доллары?
            Однако... трудно мне технарю, разобраться в этой хитрой экономике. Поясните. кто понимает эту кухню request
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              +3
              Сегодня, 08:33
              все просто, переводы в рублях или рупиях не отслеживаются, а движение долларов видно если только не в мешках возить, а если видно то и санкции могут на компанию повесить
        2. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 08:43
          Нефтерублики пошли. good
          Ждем саммита в Казани БРИКС+ и новую валюту КИРПИЧИКИ. good
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +2
      Сегодня, 07:36
      не фейк, за два года у нас столько "фантиков" индийских накопилось, ...теперь проблема с юанем, поскольку Российская Федерация изменила свою стратегию кардинальным образом и уже Центральный банк избавляется от юаней
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 07:48
        Если не путаю - китайцы вроде бы тоже юлили и не давали за юани покупать? А теперь что изменилось - разрешили? Или наши сами решили вопрос сдвинуть с мёртвой точки?
      2. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 08:36
        Цитата: Egeny
        за два года у нас столько "фантиков" индийских накопилось,

        Это скока ж сортиров можно обклеить...
    3. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 07:58
      Судя по тому, как прибавляет рубль уже пару дней , похоже не фейк.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:03
        Долго ли рубль будет прибавлять в весе? Скорее очередные волатильные качели.
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          0
          Сегодня, 08:33
          правильно понимаете ))сейчас есть шанс срубить бабла
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:26
    Западная пресса: Крупнейшая нефтеперерабатывающая индийская компания согласилась покупать нефть у России за рубли
    . Понятно, что у всех свои интЭрЭсы!!! На как то БРИКС затягивает/тормозит с созданием другой единой расчетной еденицы не зависимой от зелёного бакса и евриков!!!
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:29
    Получается, что собрались экономики, по совокупности очень значимые для всего мира, но из за потных связей с прежних самых главных в мире, осторожничают, не хотят терять свои позиции в той системе, которая претендовала на единственную, глобальную, самую главную.
    Как то так.... по другому понять не можно.
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    -5
    Сегодня, 07:29
    России конечно повезло с нефтью и газом, но в тоже время наличие нефти и газа - "беда" России.
    1. Kartograf Звание
      Kartograf
      +6
      Сегодня, 07:46
      Наличие нефти и газа беда Саудовской Аравии.Эмиратов,Норвегии вы хотели сказать?
      1. 1 z1 Звание
        1 z1
        +1
        Сегодня, 07:56
        Наличие нефти и газа беда Саудовской Аравии.Эмиратов,Норвегии вы хотели сказать?

        У нас нефть забористей ,сильнее вставляет laughing
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 07:57
        Казалось бы наличие нефти и газа у России, Саудовской Аравии, Эмиратах, Норвегии - но на выходе "две большие разницы".
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 08:14
          но на выходе "две большие разницы".


          между "входом" и "выходом" - стоят чиновники
          вот их и надо менять
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 08:15
            Но это же не наш метод, мы идём "другим путем "hi
  5. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 08:02
    индийская компания согласилась покупать нефть у России за рубли

    Которые она купит, очевидно, за рупии.
  6. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 08:11
    Скорее за Цифровой рубль.

    При наличии там (Индия), если не фейк, прибыли в национальной валюты Индии, от ранее проведенных операций - рисуется прямая конвертация, без покидания Индии, на счете ЦБ РФ в цифровой рубль.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:17
    По сути остро стоит вопрос с валютой БРИКС .Всем бы странам внутри блока ,для облегчения торговли
    1. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      0
      Сегодня, 09:46
      И назвать эту валюту нужно "рупь".
      1. Кариб Звание
        Кариб
        0
        Сегодня, 10:37
        Золотой червонец был, пусть будет нефтяной целковый, можно газовый целковый.
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 10:26
      Валюта это одна сторона медали, вторая биржа - "для облегчения торговли" цены должны определятся на биржах БРИКС, а не быть зависимыми от манипуляций на биржах штатов, лондонов и т.п. Та же нефть - колеблется то из за штормов в Мексиканском заливе, то из за количества буровых в штатах, тто от роста или падения запасов в тех же штатах (вопрос кто может проверить как количество, так и качество этих запасов)....
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 08:29
    Нет,это не выгодно,торговать за рубли со скидкой.Куда выгоднее по мнению индусов становиться крупнейшими инвесторами в индийскую экономику и ..когда нибудь хоть что то получить с этих денег,Ай,хорошая нефтяная сделка получилась.Получили мы на 40-50 лярдов фантиков( раньше колонизаторы туземцам давали ещё бусы,зеркальца,но сейчас колонизаторы...одели тюрбан ,получается ),а индусы получили реальную нефть.Но вообще,можно ещё купить в Индии на эти фантики не совсем хорошего чая,кофию,сари для женщин( будут носить,когда ничего другого не будет),И ,главное,в Индии на эти деньги можно купить СЛОНА.Желательно сразу белого, обсыпанного индийскими алмазами. Как без него жить в России?
  9. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +3
    Сегодня, 08:32
    Для того чтобы индийцам иметь рубли для расчетов за нефть, они должны сначала что-то продать за эти рубли. Например валюту, золото, кофе, чай или какую-то другую продукцию нужную продавцу нефти. В статье про это ни слова.
  10. Mazunga Звание
    Mazunga
    -1
    Сегодня, 08:37
    какое интересное новое развлечение)) торговали за рупии которые кроме индии никому не впарить теперь будем нефть с дисконтом за рубли продавать)))?это что за садомазо такое товарищи экономисты? Йося у меня последние волосы с лысины лезут когда они торгуют
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 09:14
      какое интересное новое развлечение)) торговали за рупии которые кроме индии никому не впарить


      Так-то ничего страшного бы, но видимо индийцы за свои рупии ничего не хотят продавать нефтяникам. Ибо например что-то съестное (кофе\чай) за валюту прекрасно уходит. Да и с пром-продукцией такая же история-производитель предпочитает валюту. Рынок-..ляsad
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:42
    Крупнейшая негосударственная компания Индии,с широким спектром интересов.Могли бы оплачивать Росснефти её услуги Индийскими Фильмами " Джими - Джими - Ача - Ача".Надо ещё поискать кто у Сечина в инвесторах в его мегапроекте в Индии по производству из нефти полипропилена и полиэтилена.Не удивлюсь если " Отросль пользующеся доверием" ( перевод с англицкого названия индийского конгломерата) У компании довольно информативный сайт.
  12. sodium20 Звание
    sodium20
    +2
    Сегодня, 08:57
    Let's make Ruble great again. Let's make Ruble strong again. Russia put pressure on India at the right time. Well done.
  13. Задира Звание
    Задира
    +3
    Сегодня, 09:09
    Зачем нужна валюта? Это же очевидно. Для того, что бы покупать товары, которые не производятся на внутреннем рынке. Если на внутреннем рынке производится мизер от того, что требуется, валюты необходимо очень много. СССР производил массу товаров от иголки до космического аппарата, тем не менее, имел потребность в валюте и зарабатывал ее, иногда пользовался бартером.
    Нынешние бредовые разговоры про отказ от валюты при наличии сырьевой экономики кроме смеха ничего не вызывают
  14. Тестов Звание
    Тестов
    0
    Сегодня, 10:33
    Уважаемый анонимный автор! МЛСП "Приразломная" (что на фото) принадлежит структурам "Газпром нефть" и добывает сорт нефти называемый ARCO (Arctic oil) на Приразломном месторождении в Баренцевом (Печорском) море. Эта нефть плотная и высокосернистая. С прошлого года её закупает индийская компания Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) с поставкой танкерами из Мурманска вокруг Европы. Для производства автомобильных шин и твёрдого ракетного топлива наш ARCO (Arctic oil) хорош... Месторождения "Роснефти" разнообразные и сорта нефти там разные. Какие сорта нефти закупать будет Reliance Industries и что из этой нефти производить - не понятно из материала.
    "...утверждается, что поставки для индийской компании будут осуществляться с некоторой скидкой – в эквиваленте около 3 долларов за баррель." Маленькая скидка - это поставка нефти, добытой в Иране иранской компанией, из Ирана танкерами в Индию как бы от "Роснефти"? А "Роснефть" свою нефть поставлять будет иранской компании в зачёт отправленной нефти в Индию (своповые поставки для уменьшения транспортных расходов)?
  15. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 10:52
    Есть осторожная надежда, что данная информация не является "фейком"... Правда задаю, постоянно, себе, вопрос в чьи топливные баки будет залито топливо, включая и авиакеросин, из нашей нефти?????? Или, по прежнему, нефтедоллары пахнут, для нашего руководства, "букетом мой бабушки"???
  16. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 10:58
    тут дело даже не в том, что за рубли, а в том, что контракт долгосрочный, с фиксированными объемами и ценами.