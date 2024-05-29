Российские войска в ночь на 29 мая нанесли удары по объектам противника в Ровенской и Харьковской областях

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Российские войска в ночь на 29 мая нанесли удары по объектам противника в Ровенской и Харьковской областях

В ночь на 29 мая Вооружённые силы России нанесли очередную серию ударов по объектам противника в различных регионах. Сообщается, что удары носили комбинированный характер – использовались в том числе дроны-«камикадзе» типа «Герань».

Сообщается о серии взрывов на западе Украины. В частности, было нанесено огневое поражение объектам киевского режима в Ровенской области. По некоторым данным, были атакованы объекты транспортной сети, через которые осуществлялась перевозка военных грузов – в первую очередь из стран НАТО.



При этом командование ВС ВСУ традиционно утверждает, что «почти все дроны были уничтожены средствами ПВО». Из заявления пресс-службы украинского ведомства:

В течение ночи были сбиты 13 «Шахедов» из 14-ти.

Напомним, что «Шахедами» киевский режим продолжает именовать российские дроны типа «Герань».

При этом в Киеве никак не могут объяснить, что же украинской ПВО мешает сбить один дрон. Ведь практически в каждой новой сводке ВС ВСУ не сбивается один, максимум два дрона при любом общем их количестве…

Удары в течение ночи были нанесены также по объектам и местам расположения противника в Харьковской области. Поражены пункты размещения отрядов ГУР и ВСУ в районе Волчанска, села Липцы, а также к югу от Купянска.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:41
    «При этом в Киеве никак не могут объяснить, что же украинской ПВО мешает сбить один дрон» —

    — На этот дрон списывается причинённый ущерб ...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 08:14
      Напомним, что «Шахедами» киевский режим продолжает именовать российские дроны типа «Герань

      Ну, это уже чересчур, этого простить никак нельзя am
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 08:28
      Ага: усушка, утряска, отстой, бой, крысы. Теперь еще и Шахеды.
    3. Fisherman Звание
      Fisherman
      +4
      Сегодня, 08:29
      Ладно бы Герани....мимо прессы прошли Кинжалы, а турки заявили об ОЧЕРЕДНОМ ударе Кинжалом по Яворовскому полигону и уничтожении более 300 врагов, в т.ч. "иностранных военспецов". В Польшу потянулись борта и транспорт с трупами и ранеными.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 07:42
    В течение ночи были сбиты 13 «Шахедов» из 14-ти
    . recourse И как назло, разрушения от него как от14-ти. request
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +2
      Сегодня, 08:32
      в пяти городах и шести заводах. laughing laughing
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:44
    При этом в Киеве никак не могут объяснить, что же украинской ПВО мешает сбить один дрон. Ведь практически в каждой новой сводке ВС ВСУ не сбивается один, максимум два дрона при любом общем их количестве…
    . Так, куда то, в разные места прилетело и долбануло, народец это видит и пусть думает/надеется, что это именно то единственный, который увернулся от их "надёжного ПВО".
    В общем, это только им не повезло.
    Кто то в умный показал, что не бывает при всех сбитых, какого то поражения объекта. Увы для них, дрон не только слышно, ещё и видно, что он попал/рванул, там где и надо было.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 07:48
    были атакованы объекты транспортной сети, через которые осуществлялась перевозка военных грузов – в первую очередь из стран НАТО.
    На узловых станциях необходимо выносить и депо с находящимися там электровозами/тепловозами, т.к ж/д пути отремонтировать можно быстро, а вот восстановить депо и локомотивы очень сложно.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +3
      Сегодня, 08:33
      Этого добра там сотни, если не тысячи. Плюс из-за бугра помогут. Скупят весь тягловый состав по всему быв СССР. Это же не оружие. Тот же казахстан радостно продаст
      1. Филин Звание
        Филин
        0
        Сегодня, 08:50
        Вопрос: как из Казахстана перегнать на территорию Украины тепловозы и электровозы? Через Каспий в Азербайджан, а далее по Чёрному морю? Такие штучные (из-за грузовместимости теплоходов разных Каспийских гражданских флотов) - дело долгое и затратное.
        1. Single-n Звание
          Single-n
          0
          Сегодня, 10:23
          легко и просто. Гоним тепловоз через РФ во владик. Оттуда в прибалтику. морем Разумеется указываем получателем кого угодно. Да хоть молдавию. Далее своим ходом. А можно и сразу в прибалтику. Но тут еще может таможня поворчать. Бизнес он такой. и утремся мы в тряпочку. Иначе тот же казахстан нам перекроет серые схемы поставок .
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 08:44
    Инсайдер заявил об ударе "Кинжалом" по Яворовскому полигону во Львовской области, который используется как база иностранными наёмниками. Не менее 200 погибших. Сообщается, что полигон был только восстановлен спустя 2 месяца, после последнего разгромного удара "Кинжалом" - русские повторили Не менее 200 погибших в этот раз после удара "Кинжалом", не исключаются потери среди личного состава иностранных наёмников - ранее на базе неоднократно видели поляков, американцев и французов.
  6. Филин Звание
    Филин
    0
    Сегодня, 08:55
    Поражение объектов противника на всю глубину - нужное дело, транспорт, в условиях ведения боевых действий, законная цель.
  7. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 09:25
    Напомним, что «Шахедами» киевский режим продолжает именовать российские дроны типа «Герань»

    Пусть называют Герани Шахедами,
    Не станут притом пораженья победами.
    Ведь разницы нет, чем объект раздербанило -
    Вдрызг расшахедило иль вдрызг разгеранело? request smile