Российские войска в ночь на 29 мая нанесли удары по объектам противника в Ровенской и Харьковской областях
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В ночь на 29 мая Вооружённые силы России нанесли очередную серию ударов по объектам противника в различных регионах. Сообщается, что удары носили комбинированный характер – использовались в том числе дроны-«камикадзе» типа «Герань».
Сообщается о серии взрывов на западе Украины. В частности, было нанесено огневое поражение объектам киевского режима в Ровенской области. По некоторым данным, были атакованы объекты транспортной сети, через которые осуществлялась перевозка военных грузов – в первую очередь из стран НАТО.
При этом командование ВС ВСУ традиционно утверждает, что «почти все дроны были уничтожены средствами ПВО». Из заявления пресс-службы украинского ведомства:
В течение ночи были сбиты 13 «Шахедов» из 14-ти.
Напомним, что «Шахедами» киевский режим продолжает именовать российские дроны типа «Герань».
При этом в Киеве никак не могут объяснить, что же украинской ПВО мешает сбить один дрон. Ведь практически в каждой новой сводке ВС ВСУ не сбивается один, максимум два дрона при любом общем их количестве…
Удары в течение ночи были нанесены также по объектам и местам расположения противника в Харьковской области. Поражены пункты размещения отрядов ГУР и ВСУ в районе Волчанска, села Липцы, а также к югу от Купянска.
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