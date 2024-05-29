В США разбился истребитель F-35, который осуществлял перелёт с завода на авиабазу

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В США разбился истребитель F-35, который осуществлял перелёт с завода на авиабазу

Сообщается о том, что новейший американский истребитель F-35 упал в США. Причём «новейший» в данном случае – это не фигура речи. Он поднялся в воздух, вылетев с заводского аэродрома, для поставки на одну из военных баз США. То есть, истребитель был совсем недавно собран и принят военной комиссией.

По последним данным, самолёт упал и полностью сгорел неподалёку от крупнейшего города американского штата Нью-Мексико Альбукерке.



F-35 упал в пустынной местности, врезавшись в склон холма. Возник пожар, который тушили несколько пожарных расчётов.

Американская пресса пишет о том, что пилот катапультировался, угрозы для его жизни нет. Однако у него диагностированы множественные травмы. Он доставлен в одну из ближайших клиник.

Сообщается о том, что падение F-35 произошло после совершения дозаправки на авиабазе Киртлэнд.

Фото и видео с места падения истребителя пятого поколения свидетельствуют о том, что восстановлению он не подлежит.

44 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 07:55
    Так тоже бывает... техника сложная, ломается как и прочая, подобная.
    Кто виноват... следствие, возможно, разберётся.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +14
      Сегодня, 07:56
      Лучше бы завод с собой забрал . Жаль ,что не на заводе взорвался)))
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +6
        Сегодня, 08:00
        Они враг, они несут нам многие беды, несчастья...
        Таа оно есть.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 08:00
      .Сообщается о том, что новейший американский истребитель F-35 упал в США. Причём «новейший» в данном случае – это не фигура речи. Он поднялся в воздух, вылетев с заводского аэродрома, для поставки на одну из военных баз США. То есть, истребитель был совсем недавно собран и принят военной комиссией.


      Эти дрова не могут даже до базы долететь с завода.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +12
        Сегодня, 08:06
        В США разбился истребитель F-35, который осуществлял перелёт с завода на авиабазу

        Есть хоть одна причина по которой, я таки должна расстроиться!? what
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +4
          Сегодня, 08:07
          А чё расстраиваться то?Тут можно и поржать.
          1. Олеся Леся Звание
            Олеся Леся
            +4
            Сегодня, 08:16
            Поржать над фразой можно
            что восстановлению он не подлежит

            Да чтоб они падали с такой же интенсивностью как у них поезда сходят с рельс.
        2. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          0
          Сегодня, 08:19
          Цитата: Ясная
          Есть хоть одна причина по которой, я таки должна расстроиться!?

          Избыток стройматериалов! laughing
          1. bars042 Звание
            bars042
            0
            Сегодня, 09:55
            Да он походу из фанеры был склёпан. Дотла сгорел, только двигун виден.
        3. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 08:54
          да, одна причина есть -самолет не упал на территории завода по производству F-35 и не сгорело там все к чертям собачим . hi
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +1
            Сегодня, 08:58
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            да, одна причина есть -самолет не упал на территории завода по производству F-35 и не сгорело там все к чертям собачим . hi

            hi
            Тогда уж на Пентагон, Белый дом или Капитолий.
        4. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          0
          Сегодня, 09:55
          Есть хоть одна причина по которой, я таки должна расстроиться!? what
          Конечно есть: не упал на сборочные корпуса родного "гнезда". Даже бензоколонку какую не протаранил. А столько возможностей было... С Маккейна надо брать пример.
        5. dauria Звание
          dauria
          0
          Сегодня, 10:20
          Есть хоть одна причина по которой, я таки должна расстроиться!


          Есть причина. Раз у них уже фигурируют в хрониках проишествий F-35 в разных странах , значит их достаточное количество . А не падают те , которые не летают .
        6. ANB Звание
          ANB
          0
          Сегодня, 11:07
          . Есть хоть одна причина по которой, я таки должна расстроиться

          Цельная куча:
          - жалко что только один
          - как выше написали, жалко что не на завод
          :)
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:11
        Недооценивать противника опасно... впрочем, переоценивать тоже не стоит.
        Полосатики эксперементируют, развивают свою концепцию авиации, а при их возможностях, это серьёзно.
      3. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 10:12
        Видимо " сделано в Китае".
        1. dzvero Звание
          dzvero
          +1
          Сегодня, 10:20
          Скорее, в Лохкиде переняли передовой опыт Боинга собирать лiтаков на саморезы smile
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 08:11
      -Кто виноват... следствие, возможно, разберётся.
      Слесарь Петров и заправщик Баширов.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:13
        Все может быть как сложнее, так и проще!
        Возможно разберутся, что то там исправят, но... в общем, варианты.
    4. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:39
      Минус один враг. am good
      Искренне от души желаю пилоту на всю оставшуюся жизнь остаться инвалидом. am good
    5. Mister X Звание
      Mister X
      +1
      Сегодня, 08:55
      Возможно, качество топлива.
      Уже не раз читал, что оно стало хуже
  2. Комментарий был удален.
  3. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +2
    Сегодня, 08:00
    Анекдот вспомнился:
    - Деда, а расскажи, как ты во время войны два самолета сбил?
    - Ну, внучек, не то, чтобы сбил... Скажем так: не дозаправил...
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 08:04
    Сообщается о том, что падение F-35 произошло после совершения дозаправки на авиабазе Киртлэнд.

    Разбодяженной горючкой заправили?
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +8
      Сегодня, 08:10
      Цитата: Nexcom
      Разбодяженной горючкой заправили?

      Нэт! Мамай клянус...
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 08:12
    Стали в спешке свои самолеты собирать?
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      +1
      Сегодня, 10:13
      Вроде, темп у них стабильный: 13 штук в месяц в Штатах.
      И еще по одному+ в месяц на заводах в Италии и Японии.
  6. Гость2024 Звание
    Гость2024
    +2
    Сегодня, 08:20
    Оказывается, в штатах тоже авиационный керосин ослиной мочей разбавляют! winked
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +1
      Сегодня, 08:54
      Товарищ, что значит "тоже"? С этого момента поподробней пожалуйста.
    2. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 09:57
      Оказывается, в штатах тоже авиационный керосин ослиной мочей разбавляют!
      У них напряженка с ослами. Поэтому, только персонал...
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 08:22
    Опять тнидцатьпять.Никогда такого не случалось и вот опять случилось. . . winked
  8. Denis812 Звание
    Denis812
    +3
    Сегодня, 08:24
    Ну и слава Богу. Минус 100 лямов у США. Хотя они, конечно, их печатают как фантики, но всё равно приятно. :)
  9. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 08:27
    Оказывается, если я правильно понял, то истребители США используют двухкомпонентное топливо, значит процесс заправки достаточно гемморойный.
    Вроде монотопливной гидразиновой смесью H-70, которая содержит 70% гидразина (N2Ч4
    ) и 30% воды по весу и ещё чем-то.
    Или только гидрозином?
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Сегодня, 09:32
      Гадость этот гидразин ужасная! Мой друг каждый день травится его парами на работе. Им вроде котлы чистят, вроде
  10. Kusja Звание
    Kusja
    0
    Сегодня, 08:39
    Врезался в склон, пустынная местность , несколько пожарных расчётов. В пустыне. А чё там тушить было и накуя?
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 09:58
      Врезался в склон, пустынная местность , несколько пожарных расчётов. В пустыне. А чё там тушить было и накуя?
      Надеюсь тушили гидразином wassat
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 08:45
    Шпион открутил контрогайку...
    (Манго-Манго, "Пули")

    bully
  12. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:52
    F-35 упал в пустынной местности, врезавшись в склон холма. Возник пожар, который тушили несколько пожарных расчётов.
    При таком раскладе не обошлось без изюминки
    восстановлению он не подлежит.
    Дааа уж.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:55
    У меня вопрос к экспертам сайта по авиаации.1000 часов налёта для эскадрилии F 35 за 8,5 месяцев это хороший результат для мирного времени.Вопрос возник после официального сайта,f35.com.
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 08:57
    разбился истребитель F-35

  15. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:03
    В США разбился истребитель F-35, который осуществлял перелёт с завода на авиабазу

    Не всякий титан одинаково полезен врагам России, а топливо не нужно разбавлять ослиной мочой...
  16. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 09:30
    Ну так их под тыщу уже сварганили
  17. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +1
    Сегодня, 09:30
    Упал... "потому что шпион открутил контргайку..."
  18. NightWolf1991 Звание
    NightWolf1991
    0
    Сегодня, 09:55
    Молодец Петрович. Диверсия удалась laughing Тока в следующий раз сделай так, чтобы он даже с аэродрома завода не смог взлететь wassat
  19. Piramidon Звание
    Piramidon
    0
    Сегодня, 10:14
    Сообщается о том, что падение F-35 произошло после совершения дозаправки на авиабазе Киртлэнд

    Возможно на авиабазе Киртлэнд керосин чем то разбодяжили.