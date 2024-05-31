Не доходит через голову, дойдет через... Не пора ли использовать розги
Ну что же, ситуация близка к разрешению. Первая партия груза 200 готовится к отправке в места постоянного жительства… По последним на время написания материала сведениям, Русская Армия ударила «Кинжалом» по Яворовскому полигону во Львовской области. Туда, где размещались те самые западные инструкторы, о которых якобы все ещё спорят военные и политики западных стран.
По слухам, «Кинжалы» отработали очень продуктивно. Речь идет о десятках и даже сотнях погибших. Среди них могут быть, скажу аккуратно, не только украинцы, но и американцы, французы, поляки и прочие. Ждем подтверждение из других источников. Пока же стандартное «по непроверенным данным»...
Туда же, но по другой цели – территории Международного центра миротворчества и безопасности, был нанесен комбинированный удар крылатыми ракетами, а через два часа «Кинжалами» с МиГ-31К. Об этом сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
То, что такое возможно, я не сомневался. Слишком стандартно проходят обсуждения вопросов о поставках чего-либо на Украину. Какой-то театр. С одной стороны занавеса взрослые серьезные дядьки спорят о том, можно или нельзя поставлять что-то там. А с другой стороны занавеса другие дядьки активно грузят и отправляют «товар» по назначению…
И видит мир странную картинку. Телепортация какая-то. Вечером западные СМИ сообщают о том, что буквально только что договорились о поставках. А утром украинские СМИ сообщают о прибытии этих поставок уже на ЛБС. В случае же с инструкторами вопрос вообще не стоит выеденного яйца.
Все давно знают о том, что инструкторы западных армий работают на Украине практически с начала СВО и даже раньше. Как знают и то, что под видом добровольцев подразделения натовских армий напрямую участвуют в боях. Многие, наверное, помнят «добровольцев из РДК», которые выложили видео поездки на территорию Белгородской области.
Эти странные «русские» практически не использовали русский язык или украинскую мову. Так круто маскировались под поляков, что даже матерились по-польски. Судя по тем сведениям, которые приходят из Польши, наши ребята этой весной резко увеличили количество ликвидаций таких «добровольцев». По крайней мере, пограничники обеих стран сообщают об увеличении потока «груза 200» в Польшу.
Но сегодня тема разговора будет несколько другой.
«Добровольцы» из западных стран оказались ничем не лучше «добровольцев», отловленных в украинских городах и селах. Не подумайте, что они плохи или плохо подготовлены. Наоборот, если на ЛБС появляется подразделение таких «добровольцев» – это сразу становится понятным. По тому, как действуют бойцы, чем они вооружены, насколько слажены действия и прочее.
Не решена главная задача! Русская Армия не разгромлена, не деморализована, не бежит с поля боя… Россия не разваливается. В регионах вместо смуты, наоборот, усиливаются патриотические настроения. Победить русских при таком раскладе нереально. Без дестабилизации России Запад просто не может даже мечтать о прежнем величии и былой власти над миром.
Запад спасет маленькая мировая война
Напомню новость, которую мировые СМИ выдали за ключевую на данный момент. Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что страны Балтии и Польша пригрозили ввести войска на Украину. Правда, повод там придуман настолько идиотский, что даже самые ярые враги России смеются. Они «не готовы ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам».
Интересно, а когда это случится?
Особенно с учетом того факта, что и Польша, и страны Балтии граничат с Россией. А то, что делают русские на своей территории, не должно касаться соседей. Отсюда вытекает мысль о вменяемости правителей этих стран. Прямое участие в войне на Украине практически сотрет эти государства с лица Земли…
Придется вспомнить совсем недавние события. Найти «истоки» такой смелости и даже безрассудности руководителей «прибалтийских тигров» и воинственности поляков.
Помните, кто первым заговорил о вводе войск НАТО на Украину?
Президент Франции Эммануэль Макрон! Именно он сообщил о том, что этот вопрос обсуждался на саммите в Париже 26 февраля этого года. Это потом уже журналистами и аналитиками внедрена мысль о том, что Макрон – автор этой идеи.
В том же заявлении Макрон рассказал о том, что многие политики тогда высказались категорически против, в том числе и министр национальной обороны Польши Владислав Косяк-Камыш. Его заявление от 6 мая о том, что Польша «не готовится и не будет высылать польские войска на Украину», было поддержано через полторы недели 17 мая президентом Анджеем Дудой.
Не менее интересно и мнение Латвии того времени. Цитата из высказывания премьера Латвии Эвики Силиня – «Пока союзники внутри Североатлантического альянса не готовы к такому шагу». То есть Силиня говорит о том, что в европейской своре Латвия будет, но самостоятельно нет…
Из всех перечисленных выше стран самой агрессивной оказалась... Литва. Уже в марте руководство Литвы говорило о готовности ввести войска на Украину! Все 23 тысячи человек в полном составе. Только вот Киев отчего-то не заинтересовался такой могучей армией…
Последней, но любительски (как колбаса, в которой отсутствует какой-то важный компонент) агрессивной стала Эстония. Они прекрасно поняли, что если Литва не нужна Украине, то уж Эстония… Короче, предложили своих 7,7 тысячи военнослужащих для службы в тылу…
Тогда они понимали, что ввязываться в войну на Украине не стоит, что НАТО не будет их защищать, и противостоять России им придется самостоятельно. Вот что сказала тогда премьер Эстонии Кая Калласс 20 мая:
«Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал своих людей, скажут: «Это пятая статья. Давайте... разбомбим Россию». Это не так работает. Это не автоматически. Так что эти опасения необоснованны».
Так что же могло произойти, чтобы мнение руководителей республик кардинально поменялись?
Ответ... в ответе! Тот вброс, что был сделан Макроном, так же, как и комментарии из числа основных «исполнителей», были направлены на то, чтобы посмотреть, как поведет себя Москва. Увы, мы тоже предсказуемы…
Наш ответ, точнее – отсутствие ответа и подтолкнул прибалтов и поляков к дальнейшим заявлениям. И не только. Сработала «хотелка». Мы запугали Москву! Ну и…
Наверное, теперь вы поняли, почему я начал с событий, которые произошли в ночь с 28 на 29 мая. Москва молча закопала инструкторов и прочих «добровольцев» прямо в местах расположения.
И так будет со всеми, кто попробует ввязаться в драку. Это тот самый холодный душ на горячие головы…
Продолжение следует
Увы, это не окончание истории.
Как показывает практика, сегодня мы работаем с противником, который очень слабо обучается. Одного раза, как правило, всегда не хватает. В лучшем случае будет немного уменьшено количество инструкторов. Остальные, я имею в виду специалистов по работе с вооружением и прочих, будут направляться в необходимых для работы с вооружением количествах.
Почему-то мы считаем, что только у нас система снабжения армии и прочее максимально неповоротлива. Её достаточно сложно столкнуть с места. Западная система работает точно так же. Ровно столько же бюрократических заморочек и прочих препон.
Но у такой системы есть и плюсы. Она как ком с горы. Если столкнули, то остановить будет сложно, почти невозможно. Как я понимаю, на Западе систему все-таки столкнули. Пока ком катится медленно. Но скоро разгонится. И наша задача остановить его сейчас.
Я уже писал о том, что поколение тех, кто пришел к власти сегодня, выросло в то время, когда рассказы о ядерном оружии стали этакими сказками – ужастиками. Не былью, а именно сказками, когда каждый сам решает верить в них или не верить. Только вот вера будет стоить достаточно дорого для человечества.
Я уже писал о том, что считаю необходимым проведение испытаний или даже учений с боевой стрельбой тактическим ЯО. Если человек глухой, не воспринимает слов, то ему стоит показать результат.
А если и это не подействует, останется только смачная оплеуха... Как последнее средство воспитания.
Не зря же наши предки даже царских отпрысков розгами «потчевали для ума». Не доходит через голову, дойдет через... Особенно при общении с врагами.
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