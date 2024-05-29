Спутниковая система связи Илона Маска Starlink дала сбой
В работе спутниковой системы связи Starlink, созданной компанией SpaceX известного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, произошли масштабные сбои. Об этом компания сообщила сегодня в соцсети Х (бывший Twitter – заблокирован в РФ), также принадлежащей Илону Маску.
В компании отметили, что ведётся активная работа по решению этой проблемы и призвали пользователей к терпению.
- говорится в сообщении компании.
По данным сайта Downdetector, отслеживающего проблемы в работе популярных интернет-ресурсов, сбои в работе Starlink по всему миру стали фиксироваться сегодня рано утром, примерно в начале пятого часа по московскому времени.
При это отмечается, что больше всего сбоев (до 40 тысяч) было зафиксировано в Соединённых Штатах. На проблемы с работой Starlink также жаловались пользователи из Великобритании, Германии, Канады, Мексики, Австралии и Новой Зеландии.
Стоит напомнить, что после начала украинского конфликта при поддержке американских властей спутниковая система Starlink активно использовалась правительством и военными Украины. Кроме того, Пентагон совместно с компанией SpaceX работал над тем, чтобы помешать России воспользоваться услугами этой спутниковой системы.
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