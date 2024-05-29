Спутниковая система связи Илона Маска Starlink дала сбой

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Спутниковая система связи Илона Маска Starlink дала сбой

В работе спутниковой системы связи Starlink, созданной компанией SpaceX известного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, произошли масштабные сбои. Об этом компания сообщила сегодня в соцсети Х (бывший Twitter – заблокирован в РФ), также принадлежащей Илону Маску.

В компании отметили, что ведётся активная работа по решению этой проблемы и призвали пользователей к терпению.



В настоящее время в сети Starlink произошел сбой, и мы активно внедряем решение

- говорится в сообщении компании.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего проблемы в работе популярных интернет-ресурсов, сбои в работе Starlink по всему миру стали фиксироваться сегодня рано утром, примерно в начале пятого часа по московскому времени.

При это отмечается, что больше всего сбоев (до 40 тысяч) было зафиксировано в Соединённых Штатах. На проблемы с работой Starlink также жаловались пользователи из Великобритании, Германии, Канады, Мексики, Австралии и Новой Зеландии.

Стоит напомнить, что после начала украинского конфликта при поддержке американских властей спутниковая система Starlink активно использовалась правительством и военными Украины. Кроме того, Пентагон совместно с компанией SpaceX работал над тем, чтобы помешать России воспользоваться услугами этой спутниковой системы.
34 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +8
    Сегодня, 08:41
    Зря Илон разрешил использовать украм на войне свой Starlink... К чему бы хохлопы не притронулись, всё испоганят... Не без нашей помощи, конечно... lol
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +12
      Сегодня, 08:50
      Было бы конечно хорошо , если бы этот "Starlink" лег от слова "совсем" .
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +9
      Сегодня, 08:51
      Извините, но когда ещё эта система разрабатывалась это было на деньги Пентагона и открыто заявлялась, что для военных нужд США.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 08:56
        Согласен... Это конечно да... Но Пентагон контора американская, а ВСУ украинская... Можно было и не давать... Впрочем, я читал наши тоже втихаря этот Starlink пользуют... Укры уже очень этим возмущались... lol
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 09:31
        открыто заявлялась, что для военных нужд США.

        Будем считать, что старлинк отлучился по нужде.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +7
      Сегодня, 08:58
      Цитата: Lev_Russia
      Зря Илон разрешил использовать украм на войне свой Starlink...
      А его Пентагон спросил?
      В самой "демократической в мире демократии" такая "самодеятельность" чревата... Тут же или налоговая налетит и найдёт то, что нужно найти, или эмигрантку из Чада, горничную в гостинице, "изнасилует"... Как в поговорке - "Был бы человек, а статья найдётся". Помнится, он там что-то с оплатой интернета на Украине пытался взбрыкнуть - в стойло загнали быстро.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +10
        Сегодня, 09:07
        Игорь.Ф35 упал,Старлинк - лёг,В США в "аллее Торнадо" возникли проблемы с эл.энергией.Плохие торнадо рвут провода и ломают высоковольтные трансформаторы.В США возник дефицит высоковольтных трансформаторов.75 % трансформаторов возраст до 25 лет,15% до 40 лет.Ждём в штатах где проходит Аллея Торнадо - блэкаут,а как негры ждут !!!
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +4
          Сегодня, 09:30
          Цитата: tralflot1832
          Ф35 упал,Старлинк - лёг,В США в "аллее Торнадо" возникли проблемы с эл.энергией.Плохие торнадо рвут провода и ломают высоковольтные трансформаторы.В США возник дефицит высоковольтных трансформаторов.
          Ура! Виноватого за всё и конкретно за Старлинк уже нашли! Естественно, без всяких неожиданностей.
          Starlink оперативно устранила сбой. В мае уже наблюдались проблемы с этим видом связи. По данным западных СМИ, на Украине работу терминалов Starlink нарушали российские средства радиоэлектронной борьбы.
          https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/05/2024/66568f1b9a7947f08ad98651
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +3
            Сегодня, 09:40
            Игорь ,вот это уже точно не мы( с торнадо и старлинком вопрос открытый) lol
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 10:03
              Цитата: tralflot1832
              вот это уже точно не мы( с торнадо и старлинком вопрос открытый)
              Я б на Вашем, Андрей, месте не говорил бы так категорично. Трамп же наш? Его ж лично Путин хочет на второй срок в президенты протолкнуть? А потому посадить его в Америке пытаются "силы добра" исключительно в ответ на наши происки. laughing
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +6
        Сегодня, 09:18
        В настоящее время в сети Starlink произошел сбой, и мы активно внедряем решение

        Одно западное словоблудие, ещё бы добавили "внедряем инновационное решение".
        Нет бы сказать "мастер выехал". winked
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +5
    Сегодня, 08:41
    Надеюсь, что это наши хакеры уронили СтарЛинк. good
  3. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +6
    Сегодня, 08:41
    Я конечно не хочу злорадствовать.... Но удерживаю себя с трудом...
    Эх рухнул бы их старлинк наглухо... Эх, мечты, мечты....
  4. Region-25.rus Звание
    Region-25.rus
    +3
    Сегодня, 08:43
    Спутниковая система связи Илона Маска Starlink дала сбой
    карма за СДЭК прилетела good
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:43
    «Спутниковая система связи Илона Маска Starlink дала сбой» —

    — Может Маск чип не туда вставил ...
  6. Ham59 Звание
    Ham59
    +7
    Сегодня, 08:44
    Стоило Илону заявить, что на Украине русские смогли заглушить все виды связи кроме Старлинка... Совпадение?
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +3
    Сегодня, 08:47
    этот космический мусор и 5-ти лет вроде не проработал на орбите..как матрасники орбиту очищать от него собрались...или на всех этих миниспутниках стоит минидвигатель сводящий их в атмосферу для утилизации? lol
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +3
      Сегодня, 09:18
      Где-то читал, что всё, что находится на низких орбитах рано или поздно всё равно само упадет.
      1. Region-25.rus Звание
        Region-25.rus
        +1
        Сегодня, 10:25
        всё, что находится на низких орбитах рано или поздно всё равно само упадет.
        гравитация - она такая! what laughing
  8. sodium20 Звание
    sodium20
    +6
    Сегодня, 08:54
    Russia is a pioneer in space technology. US should think thrice, while supporting Ukraine, to target Russian military, through satellite's launched by US agencies. Never underestimate Russian Aerospace forces.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +5
      Сегодня, 09:09
      Цитата: sodium20
      Russia is a pioneer in space technology. US should think thrice, while supporting Ukraine, to target Russian military, through satellite's launched by US agencies. Never underestimate Russian Aerospace forces.

      Это точно. yes
      Россия является пионером в области космических технологий. США, поддерживая Украину, должны трижды подумать, прежде чем атаковать российских военных с помощью спутников, запущенных американскими агентствами. Никогда не стоит недооценивать российские воздушно-космические силы.
      1. sodium20 Звание
        sodium20
        +1
        Сегодня, 09:34
        Thanks............... good
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 09:43
          Цитата: sodium20
          Thanks............... good

          Please! ............hi
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 08:57
    А вы ,что думали "Битва экстрасенсов" для шоу создавалась? Ага,щас!С помощью этой передачи со всей страны отобрали сильнейших ведьм,колдунов,волшебников,магов и чародеев. Вот ! И этой магической команде было дано секретное задание -Навести порчу,сглаз и тень на плетень на Старлинк Илона. . .Вот она сила чар и магии и обрушила этот Старлинк. . . bully
    1. dzvero Звание
      dzvero
      +1
      Сегодня, 10:05
      Люди есть, и некоторые засветились в открытом доступе smile
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 08:57
    В настоящее время в сети Starlink произошел сбой
    Как в этом случае не задать Starlink ехидный вопрос - и в чем же причина сбоя и кто виноват? А вообще очень позитивный сбой возможно не последний и с далеко идущими последствиями.
  11. Piramidon Звание
    Piramidon
    0
    Сегодня, 09:01
    В работе спутниковой системы связи Starlink, созданной компанией SpaceX известного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, произошли масштабные сбои.
  12. denk20 Звание
    denk20
    +1
    Сегодня, 09:04
    Ну виновата же будет Россия? Хотя... Это же Илон Маск. И он таки один из правильных американцев.
  13. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 09:12
    спутниковая система Starlink активно использовалась правительством и военными Украины. Кроме того, Пентагон совместно с компанией SpaceX работал над тем, чтобы помешать России воспользоваться услугами этой спутниковой системы
    Что Маск ,что Сорос -это "ягодки " одного поля,своеобразные,якобы независимые"молнеотводы -частники" ,но полностью под контролем Госдепа,ЦРУ и Пентагона laughing hi
  14. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +3
    Сегодня, 09:20
    Ждем фотографии Петрова и Баширова в скафандрах и с плоскогубцами в руках !
  15. Victor19 Звание
    Victor19
    +3
    Сегодня, 09:34
    В говно влезешь (Украину) , долго ещё отмываться бушь
  16. Corvair Звание
    Corvair
    +2
    Сегодня, 09:40
    Очевидно, что Starlink изначально был системой прежде всего военного назначения.
  17. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 10:45
    Китайско - тайваньские "закладки", в виде "чипов", начали "работать"...
  18. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 11:07
    Надеюсь в ближайшее время старлинк выключится полностью из-за какого-нибудь вируса-шифровальщика, запущенного инопланетянами из космоса