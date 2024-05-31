Как Россия установила мир в Европе
Триумф царя Александра I или Мир, 1814 год. Луи-Леопольд Буальи
«Людовик XVIII – это принцип»
Наполеон после того, как пал Париж, хотел продолжить борьбу, большая часть армии его поддерживала. Однако под давлением высшего командования, которое желало мира любой ценой, 6 апреля 1814 года он отрёкся от престола в пользу своего сына («Солдаты моей Старой гвардии! Прощайте, мои дети!»). Бонапарт отправился на юг Франции, чтобы отбыть на остров Эльба, предоставленный ему союзниками в пожизненное владение.
Будущее Франции определяли победители. Русский царь, австрийский император, прусский король и Англия, давний враг Франции. Русский государь Александр I сначала склонялся в пользу Евгения Богарне, пасынка Наполеона, либо Бернадотта, либо в пользу династии Бонапартов. Австрийцы не возражали бы против регентства Марии Луизы, жены Наполеона. Вена через австрийскую принцессу могла укрепить своё влияние в Париже. Но против этого выступала Россия и Англия.
Этим воспользовался бывший министр Наполеона Талейран, который шаг за шагом, обманывая своих собеседников, внушил мысль о необходимости реставрации Бурбонов. Он выдвинул идею, что надо защищать принцип. «Людовик XVIII – это принцип», – утверждал Талейран. Принцип легитимности, законной власти. Этот принцип пришёлся по вкусу всем монархам. Спекулируя на принципе легитимности, используя противоречия союзников, не имевших чёткой программы, фальсифицируя общественное мнение, Талейран смог продавить решение о восстановлении династии Бурбонов.
Возвращение Бурбонов во Францию. Французская карикатура, 1814 год
6 апреля 1814 года сенат, действуя по внушению Талейрана и по желанию союзников, провозгласил восстановление монархии Бурбонов, в лице Людовика XVIII. Но новый король должен был признать новую конституцию. Она утверждала свободу слова и религии и вместе с назначаемым королем наследственным сенатом создавала избираемый населением законодательный корпус. Естественно, что это не вызвало восторга у короля и его родственников. Людовик стал тянуть время. Тогда русский император намекнул ему, что союзные силы останутся в Париже до принятия конституции.
Людовик XVIII под давлением союзников подписал декларацию с обещанием конституции. 12 апреля в Париж вернулся граф Артуа, младший брат казненного Людовика XVI (будущий король Франции Карл X). Его назначили «наместником королевства». 23 апреля он подписал конвенцию о перемирии.
В конце апреля Людовик XVIII в сопровождении посланника Поццо ди Борго на британском корабле, под командованием русского адмирала Романа Кроуна (шотландец по происхождению) отбыл во Францию. Покидая Англию, он обратился к принцу-регенту с письмом: «Восстановлением моей королевской династии на троне моих предков я, после воли Божественного Провидения, более всего обязан советам Вашего королевского Высочества, Вашей славной стране и доверию ее народа». При этом он ни словом не обмолвился об усилиях союзников, и особенно России.
Брат казненного короля 20 лет скитался по Европе, жил на содержание то русского царя, то прусского короля, то английских властей. Талантов, ума и решительности, чтобы бороться за престол, у него не было. Людовик XVIII состарился в бесплодных ожиданиях и неожиданно, когда казалось, что шансов уже нет, вернулся на французский престол. Вялый и ко всему равнодушный, король вернулся во Францию на штыках союзников. Под стать ему были и прочие роялисты, вернувшиеся в страну. Главным их мотивом была жадность, стремление вернуть своё.
29 апреля Людовик XVIII прибыл в Компьень. Спесь и высокомерие короля, сопровождавшие его встречу с русским императором, приехавшим в Компьень, дали повод заметить Александру I:
3 мая король Людовик торжественно прибыл в Париж. Роялисты его бурно приветствовали, но большая часть горожан особого восторга не выразила. Прошло 20 лет после революции. Ненависти уже не было. Бурбонов забыли. Старшее поколение забыло о прошлом, новые знали о династии только по слухам. Для большинства французов Бурбоны были уже седой древностью.
27 мая была подписана Конституционная хартия, установившая конституционную монархию. Все французские граждане объявлены равными перед законом независимо от их званий и титулов. Хартия провозгласила свободу вероисповедания, но римско-католическая церковь получила статус государственной религии. Свобода слова и печати могли быть ограничены законом.
Король является главой государства, верховным главнокомандующим вооружёнными силами и обладал всей полнотой исполнительной власти. Законодательная власть принадлежала королю и двухпалатному парламенту, состоящему из палаты пэров и палаты депутатов. Король обладал правом законодательной инициативы, издания и обнародования законов. Каждый закон должен быть принят большинством обеих палат для того, чтобы вступить в силу. Высшую палату формировал король, титул пэра мог быть пожизненным и наследственным. Палата депутатов была выборной.
Карикатура на Талейрана, изображающая его с шестью разными головами, так как он служил шести различным французским режимам, 1815 год
Миролюбивая политика Александра
Русская армия была очень хорошо встречена в Париже. Горожане, включая парижанок, обожали русских, и хорошо заработали. Русские вели себя благородно, а не как «дикари и варвары», как ранее рисовала их пропаганда Наполеона.
Русский государь Александр Павлович, щадя самолюбие побежденных французов и желая подчеркнуть отличие поведения «просвещенных европейцев» в Москве и «русских варваров» в Париже, уже в мае 1814 года начал отвод войск в восточную часть Франции и за Рейн. 25 мая было издано царское распоряжение о даровании свободы всем военнопленным, которые оставались в России.
В этот период все французские войска признали новую власть. Многочисленные крепости, как во Франции, так и за её пределами, где ещё сидели французские гарнизоны, капитулировали. «Железный маршал» Луи Николя Даву, не проигравший ни одного сражения, отказался капитулировать даже после появления информации об отречении Наполеона, отдав приказ стрелять по королевским знамёнам. Только после того, как 5 мая 1814 года королевский комиссар Жозеф Фуше привёз в Гамбург официальное указание о передаче города союзникам вследствие прекращения боевых действий, маршал 27 мая сдал город.
У Александра I во время пребывания в Париже была своя культурная программа. Он посещал не только частных лиц, но и государственные, промышленные, культурные и научные учреждения. Государь живо интересовался достижениями и открытиями в различных областях, восхищаясь прогрессом французов в области наук и искусств.
Во время посещения Александром монетного двора, в его присутствии была выбита медаль. На аверсе был изображен вензель императора и надпись – «Давшему мир Европе». На реверсе – герб Бурбонов (три лилии) и слова: «Франция возвращена Европе», а также дата посещения монетного двора. А на ребре выбито «Бог покровительствует Франции».
Русский государь, имевший отличное образование, лёгкий и приятный в общении, покорил французов своим умом, благородством, красноречием, знанием французского языка.
А 29 мая в Мальмезоне умерла Жозефина – императрица Франции с 1804 по 1809 год, первая жена Наполеона. Она была окружена вниманием. После отъезда в Австрию Марии Луизы она осталась единственной императрицей – живым воплощением ушедшей эпохи. К ней ездил и подолгу беседовал, прогуливаясь по парку, русский царь. За ним потянулись остальные – прусский король, Бернадотт, русские великие князья, германские князья, маршалы. Она принимала всех с достоинством, оставаясь первой дамой Франции. Это раздражало двор Людовика XVIII.
Парижский мир
30 мая 1814 года в Париже был подписан французским министром иностранных дел Талейраном мирный договор союзных держав (Россия, Англия, Австрия и Пруссия) с побежденной Францией. Позднее к соглашению присоединились Швеция, Португалия и Испания.
Условия договора были предопределены Шомонским союзным трактатом, подписанным за три месяца до этого. Договор предусматривал сохранение за Францией границ, существовавших на 1 января 1792 года, с добавлением лишь части герцогства Савойского, бывших папских владений Авиньона и Венессена и небольших полос земли на северной и восточной границе, ранее принадлежавших Австрийским Нидерландам и разным германским государствам.
Франции возвращалась большая часть колониальных владений, утраченных ею во время Наполеоновских войн. Англия удержала за собой Мальту, Тобаго и Сент-Люсию в Вест-Индии и остров св. Маврикия, Капскую колонию в Африке. Франции было предоставлено сохранить все захваченные ею предметы искусств, за исключением трофеев, снятых с Бранденбургских ворот в Берлине и похищений, сделанных в венской библиотеке. Французов освобождали от контрибуции.
Нидерланды восстанавливали независимость и возвращались под власть Оранского дома. Независимость восстанавливала Швейцария, итальянские государства. Австрия возвращала себе прежние владения в Италии. Также Вена получила Ломбардию и Венецию, а Сардинское королевство – Геную.
Германские государства создавали Германский союз – на месте распущенной в 1806 году Священной Римской империи.
Было установлено, что 1 августа 1814 года в Вене будет собран международный конгресс для окончательного решения всех политических и территориальных вопросов, которые касались нового порядка в Европе. Франция была его участницей и заранее обещала подчиниться решениям Венского конгресса.
Аллегорией мира начал, ею же и закончу.
Мир Европы. Гравюра Сальватора Карделли была выпущена сразу после подписания Парижского мира 1814 года. Александр I подает масличную ветвь Европе, которую олицетворяет императрица Елизавета Алексеевна. Она указывает ему на памятник с надписью: «Твоею твердостiю спасена Европа». Над фигурами парит двуглавый орел с двумя венками – дубовым и лавровым.
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