Сотрудники украинских военкоматов караулят призывников у роддомов
На Украине продолжаются облавы сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК – военкомат) на мужчин, подпадающих под призыв и мобилизацию. Причем для этого используют все более изощренные способы.
По словам представителей пророссийской подпольной организации «Дозор», которые приводит агентство ТАСС, теперь патрули военкоматов можно заметить даже у родильных домов.
Патрули ТЦК у станций метро уже давно стали обыденным явлением, но сейчас дошли до того, что могут запросто забрать отца ребенка, который пришел за ним в детский сад, отмечают члены «Дозора».
Напомним, что сотрудники украинских военкоматов также часто стали выставлять на дорогах передвижные посты, называя это одним из эффективных способов обнаружения призывников. А некоторые чиновники призывают разрешить полиции вламываться в жилище уклонистов, чтобы и в собственном доме им не было покоя.
Такое отношение к собственному населению ведет ко все большему его отторжению от власти и ненависти к ней. По словам подпольщиков, ряд вопиющих случаев, связанных с задержанием призывников, привел к тому, что местные жители всерьез начали задумываться о расправе над сотрудниками ТЦК.
Ранее главному редактору украинского издания «Экономическая правда» Дмитрию Денкову после суток, проведенных в ТЦК, пришлось согласиться на прохождение военной службы в рядах ВСУ.
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