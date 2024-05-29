Сотрудники украинских военкоматов караулят призывников у роддомов

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Сотрудники украинских военкоматов караулят призывников у роддомов

На Украине продолжаются облавы сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК – военкомат) на мужчин, подпадающих под призыв и мобилизацию. Причем для этого используют все более изощренные способы.

По словам представителей пророссийской подпольной организации «Дозор», которые приводит агентство ТАСС, теперь патрули военкоматов можно заметить даже у родильных домов.



Патрули ТЦК у станций метро уже давно стали обыденным явлением, но сейчас дошли до того, что могут запросто забрать отца ребенка, который пришел за ним в детский сад, отмечают члены «Дозора».

Напомним, что сотрудники украинских военкоматов также часто стали выставлять на дорогах передвижные посты, называя это одним из эффективных способов обнаружения призывников. А некоторые чиновники призывают разрешить полиции вламываться в жилище уклонистов, чтобы и в собственном доме им не было покоя.

Такое отношение к собственному населению ведет ко все большему его отторжению от власти и ненависти к ней. По словам подпольщиков, ряд вопиющих случаев, связанных с задержанием призывников, привел к тому, что местные жители всерьез начали задумываться о расправе над сотрудниками ТЦК.

Ранее главному редактору украинского издания «Экономическая правда» Дмитрию Денкову после суток, проведенных в ТЦК, пришлось согласиться на прохождение военной службы в рядах ВСУ.
16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 10:20
    «Сотрудники украинских военкоматов караулят призывников у роддомов» —

    — Слышал что снизили призывной возраст,но не до такой же степени ...
  2. al3x Звание
    al3x
    +5
    Сегодня, 10:21
    С рождения в ряды ВСУ записывают?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 10:51
      С рождения в ряды ВСУ записывают?
      Не записывают, а призывают wink
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 11:11
      Когда уже лохлы начнут отстреливать ТЦКашников?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 10:25
    Все жёстко... куда тарасикам, теперь, податься?
    Впрочем сами, сами до всего этого доскакались.
    1. 123_123 Звание
      123_123
      0
      Сегодня, 11:07
      Очень демократично. Они же к этому стремились. Хозяин из вашингтона приказал умирать - выполняйте, это был ваш выбор, как это ни грустно. Чем бы эта история ни закончилась, есть только одна сторона, которая проиграет при любом исходе - украинская. Заплатят фаршем из себя за интересы американского капитала.
  4. Single-n Звание
    Single-n
    +4
    Сегодня, 10:25
    Норм вариант. Типа дите заделал? Ну все вот тебе лопата -сажай дерево и айда "домики" на фронте строить.
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 10:32
    Да вроде недавно открыто и понятно там сказали, что воевать будут все. Или надо было это объявить в виде инфографики, для современных людей с отставанием в развитии?
  6. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 10:37
    Сотрудники украинских военкоматов караулят призывников у роддомов

    Да чёрт бы с этими украинцами, они это заслужили... yes
  7. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +1
    Сегодня, 10:42
    теперь патрули военкоматов можно заметить даже у родильных домов.

    Не, ну а как они хотели? Демографический баланс нужно соблюдать. Если ребенок в "+", значит отец в "-"
    P.S. Когда они уже за вилы возьмутся?
    1. Юрий Васильев Звание
      Юрий Васильев
      0
      Сегодня, 10:52
      Там некому уже за вилы браться.
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +1
        Сегодня, 10:56
        Цитата: Юрий Васильев
        Там некому уже за вилы браться.

        Прямо-таки пустые города? Не верю. Это все "Мояхатаскраю".
  8. Юрий Васильев Звание
    Юрий Васильев
    +1
    Сегодня, 10:52
    Страна-концлагерь и капо бродят по улицам.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Юрий Васильев
      Страна-концлагерь и капо бродят по улицам.

      Та ни. Украина - це Европа. Однако, демократия.
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:53
    А из утробы матери ещё в ВСУ не призывают? А может даже и ещё раньше, со времён появления первой капли сперматозоида? wink
  10. Berserk23 Звание
    Berserk23
    +2
    Сегодня, 10:54
    Otvet prost...Na Ukraine ne nado rozat