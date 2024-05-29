Показаны кадры поражения управляемым снарядом «Краснополь» очередного танка Abrams ВСУ

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Показаны кадры поражения управляемым снарядом «Краснополь» очередного танка Abrams ВСУ

Украинские военные лишились еще одной дефицитной западной бронемашины. Сообщается, что наши артиллеристы уничтожили очередной американский тяжелый (в прямом смысле слова, танк весит более 60 тонн) основной боевой танк (ОБТ) M1 Abrams. Машина была обнаружена средствами аэроразведки ВС РФ, после чего по ней ударил высокоточный корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь». Ранее этим же снарядом в начале мая был подбит другой «Абрамс», о чем тогда сообщило российское Минобороны.

Всего США поставили Киеву 31 «Абрамс», причем сделали это осенью прошлого года, когда уже стало очевидно, что хваленое контрнаступление ВСУ, в котором было уничтожено немало натовской бронетехники, окончательно провалилось. Из танков наши подбили различными средствами поражения более всего немецких «Леопардов».



Американские ОБТ долгое время не появлялись на передовой. Первый M1 Abrams был подбит неподалеку от уже освобожденной к тому времени Авдеевки в районе Бердычей в конце февраля этого года. Известно, что танк принадлежал 47-й бригаде ВСУ «Магура». Российские бойцы подбили его с помощью беспилотника-камикадзе, после чего добили из ручного гранатомета. Один из американских ОБТ взят в качестве трофея и с начала мая доступен для осмотра всеми желающими на Поклонной горе в Москве, где выставлены образцы и другой западной бронетехники.

Российская пресса сообщает, что наши военные инженеры внимательно изучили все трофейные образцы натовской бронетехники. Ничего особо нового там обнаружено не было. Тем более что США, вопреки более ранним обещаниям, передали Киеву танки Abrams в модификации M1 образца 80-х годов прошлого века, а не более современные M2. Да еще предварительно сняли с машин все, что могло действительно представлять интерес для наших военных.

По последним данным, всего бойцы ВС РФ разными средствами поражения, включая недорогие FPV-дроны, полностью уничтожили и повредили в различной степени примерно семь американских танков (пять эпизодов подтверждены точно по состоянию на конец прошлого месяца). Этот «Абрамс», получается, стал восьмым.



Кадры его поражения высокоточным снарядом «Краснополь» сняты с большого удаления, но даже по ним можно предположить, что после попадания сдетонировал боекомплект. Так что этот танк, скорее всего, восстановлению уже не подлежит. Российские источники уточняют, что очередной ОБТ, переданный ВСУ Штатами, был поражен накануне артиллеристами 41-й армии группировки войск «Центр» ВС РФ («Отважные») и вновь в ходе наступления на Авдеевском направлении.



Высокоточные корректируемые артиллерийские снаряды «Краснополь» калибра 152 или 155 мм были разработаны тульскими оружейниками еще в середине 1980-х годов. Снаряд с полуактивной лазерной головкой самонаведения предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных и небронированных целей, а также инженерных сооружений на расстоянии до 25 км, причем с первого выстрела. Однако тогда этот боеприпас выпускался малыми партиями, отношение к нему у артиллеристов было весьма скептическим. Так за весь период многолетней антитеррористической борьбы на Северном Кавказе его не применяли ни разу. Все изменилось с началом спецоперации.

Реальные бои с равным противником сразу показали все неоспоримые преимущества «Краснополя» уже в первые месяцы СВО. Сейчас предприятия российского ВПК значительно нарастили выпуск этих боеприпасов. Что примечательно, натовский калибр 155-мм позволяет применять эти снаряды и из трофейных орудий, тех же американских гаубиц М777 или французских САУ Caesar. Правда, о подобных случаях пока ничего неизвестно.

26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон Звание
    Аргон
    +6
    Сегодня, 09:44
    А это точно краснополь? Чёт скорость и огонек на ПТРК похожи
    1. Комментарий был удален.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 10:02
      Чёт скорость и огонек на ПТРК похожи


      мало того - посмотрите на настильность полета: это не полет Краснополя
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 10:50
        Какое- то странное местонахождение танка, на фоне лунного пейзажа.
    3. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 10:45
      Плевать , он- не он . Одно ясно - пора делать защиту просто принимая лазерное излучение и без изменений в модуляции светить в разные стороны на землю вокруг танка . Этакий ретранслятор лазерного излучения .Словом - делать пятно гораздо большей площади. Желательно смещая центр общей яркости . Промах даже в пять метров защитит танк или что другое.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:44
    «Этот "Абрамс", получается, стал восьмым» —

    — Остальные ждут своего часа ...
    1. Бомба Звание
      Бомба
      -1
      Сегодня, 10:01
      Не известно стал он восьмым или нет. Видео как всегда кривое.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 10:14
        Месяц назад 9-ый Abrams уничтожили.А какой этот по счёту неизвестно.

        Readovka
        7 мая в 17:50
        Русская армия уничтожила девятый Abrams ВСУ — американским танкам нечего противопоставить нашим дронам

        Наши бойцы уничтожили очередной «Абрамс», уже девятый по счету, вновь доказав, что «неуязвимость» этих машин оказалась очередным американским мифом, развеянным русской армией. Накануне на Авдеевском направлении был уничтожен восьмой по счету танк Abrams благодаря слаженной работе операторов БПЛА. Сначала американскую машину поразил в цель филигранный бросок «Ланцета», а контрольный удар нанес FPV-дрон.

        https://m.vk.com/wall-163061027_5525645
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 09:44
    47 бригада ВСУ "Магура" предназначена не только для демонстрации западной техники на ТВД, но и для помощи российским войскам в ее утилизации! Молодцы хлопцы! good
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 09:45
    Реальные бои с равным противником сразу показали все неоспоримые преимущества «Краснополя» уже в первые месяцы СВО. Сейчас предприятия российского ВПК значительно нарастили выпуск этих боеприпасов. Что примечательно, натовский калибр 155-мм позволяет применять эти снаряды и из трофейных орудий, тех же американских гаубиц М777 или французских САУ Caesar.

    Это как так - 152 мм из 155 мм ствола? Запыживают газеткой что ли ?
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +5
      Сегодня, 09:50
      "Краснополь" выпускается в двух калибрах - 152 и 155. Автор имел ввиду именно "натовский" калибр.
      Что примечательно, натовский калибр 155-мм...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 09:52
        Хм.... А зачем нашим на ЛБС Краснополь в НАТОвском калибре? У нас же нет 155 мм арты, разве что трофейная. А возить специально для трофейной арты боеприпас - ну как то наверно не очень разумно....
        1. Лешак Звание
          Лешак
          +3
          Сегодня, 09:53
          Ну тут уж не знаю зачем автор поместил эту фразу... Возможно просто перепечатка из описания "краснополя". request
    2. Юрий77 Звание
      Юрий77
      +5
      Сегодня, 09:51
      Наверное автор имел ввиду К155М «Краснополь-М2» - 155мм вариант для экспорта.
    3. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Сегодня, 10:08
      Это как так - 152 мм из 155 мм ствола? Запыживают газеткой что ли ?
      Зачем? Так... кувалдой в казенник забивают.
      Смотря как мерить калибр: по глубине нарезов или по верхушке. Правда я не знаю, какую глубину нарезов используют у нас и в НАТО.
    4. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      0
      Сегодня, 10:12
      Не "из 155 мм", а "152 мм или 155 мм". Читайте внимательней, то что написано.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 10:21
        Новость от апреля этого года.

        Модернизированный тульский УАС "Краснополь-М2" в 152-мм модификации (ранее индекс "М2" предполагал 155-мм калибр для экспортных продаж) успешно поразил американскую 155-мм буксируемую гаубицу M777A2 под Константиновкой.

        Известно, что в данном случае перспективный снаряд от КБП применялся из буксируемого орудия Д-20 длиной 34 калибра, что обеспечивало дальность применения порядка 18 км.

        Стоит отметить, что новый снаряд получил более совершенную инерциально-навигационную систему, обеспечивающую пролонгирование конечного отрезка траектории полёта под нижней кромкой облачности для обеспечения работы полуактивной лазерной головки самонаведения в усложнённых метеорологических условиях.

        Дальность применения управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" из орудий 2А64 и 2А37 гаубиц "Мста-Б" и "Гиацинт-Б", а также их самоходных модификаций может достигать 27 км.

        @RussianArms

        https://t.me/RussianArms/6086
  5. Ясная Звание
    Ясная
    +3
    Сегодня, 09:46
    Американские ОБТ долгое время не появлялись на передовой.

    Вот это было верным решением. yes
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:47
    Удовлетворили моё любопытство ,152 мм фугас абрашка в башню не держит.В 1987 г попадалась заметка о первом боевом применени Краснополя.Было это в Африке ,два Краснополя по двум Т62.Бздынь - бздынь ,и война закончилась между двумя королями племён.
  7. Юрий77 Звание
    Юрий77
    +3
    Сегодня, 09:48
    ПТРК же - какой Краснополь!
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +3
      Сегодня, 10:03
      Цитата: Юрий77
      ПТРК же - какой Краснополь!

      Первый раз, что ли, блогеры вставляют те кадры, которые смогли найти, а не те, которые относятся к теме статьи. Пора бы уж привыкнуть.
    2. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 10:06
      Это взгляд художника, он так видит.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:56
    Как то так с калибром 155 мм.
  9. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    0
    Сегодня, 10:03
    Ранее этим же снарядом в начале мая был подбит другой «Абрамс», о чем тогда сообщило российское Минобороны.
    автор жжжжот. Может быть "аналогичным снарядом" или "таким же снарядом"? А то получается, что у нас многоразовый "Краснополь". Причем, любезно возвращенный украми.
  10. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 10:33
    Во- первых, я сомневаюсь, что у Краснополя есть трассер.
    Во- вторых скорость прилёта не похожа на артиллерийский снаряд
    В-третьих, не смотря на попадание, из ролика не понятно каков результат этого попадания.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 10:40
    Скорее всего на видео подрыв танка из ПТРК. Самое интересное, что это видео показали в новостной передаче на одном из ведущих каналов отечественного ТВ и тоже с комментарием "краснополь".
  12. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 11:07
    Молодец Краснополь, который вместе с ланцетом изрешетил их.