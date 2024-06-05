Скальды: пиарщики викингов



Бог-скальд Браги и его жена Идун, богиня вечной юности. Картина Нильса Бломмера, 1846 год

Особенности поэзии скальдов

Несколько известных скальдов

В глыбах блеска Гевьон

вглубь везла Зеландье.

У волов валил аж

с лядвей жар да с паром.

Лун во лбах их восемь

лепые светлели.

К данам бармы боя –

бычья шла добыча…

Ведьмин враг десницей

взял тяжелый молот,

как узрел он рыбу,

страны все обсевшу…

Смотрит злобно мерзкий

ремень путей ладейных

на того, кто волоту

вежу плеч изувечил.



Одно из украшений щита Рагнара – рыбалка Тора, исландская рукопись XVIII века

Вот владык потомок,

трех князей убивший.

Край ему подвластен.

Не исчислить подвигов

Адальстейна в битвах.

Я клянусь, о щедрый

конунг, – мы не знаем,

кто б с тобой сравнился.

Вплоть до гор страною

Адальстейн владеет.



Эгиль Скаллагримссон

Послал Высокий

Гёндуль и Скёгуль

избрать достойного

из рода Ингви,

кому жить в Вальгалле,

в воинстве Одина.

Видели, как Бьёрнов

брат прехрабрый

стоял под стягом

в ратных доспехах.

Склонялись древка,

дрот резал воздух,

и грянула битва.

Мужей рогаландских

и халейгов кликнул

в битву яростный

ярлов убийца.

С доброй дружиной

устрашитель данов

пришел на сечу

в блестящем шлеме.

Влияние поэзии скальдов