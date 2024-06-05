Скальды: пиарщики викингов
Бог-скальд Браги и его жена Идун, богиня вечной юности. Картина Нильса Бломмера, 1846 год
Скальды, легендарные поэты эпохи викингов, были известны своими уникальными и сложными поэтическими формами, а также умели развлекать публику.
Вопреки сложившемуся стереотипу, не все люди в сообществах викингов были кровожадными, хищными воинами. Это был лишь крошечный фрагмент каждой деревни, которая участвовала в набегах или встречалась лицом к лицу с врагом на поле боя. Большинству предков современного населения Скандинавии было гораздо удобнее орудовать плугом, чем боевым топором.
Несмотря на большой объем литературных знаний, люди в обществах викингов – хотя и не безграмотные – в значительной степени полагались на устную культуру.
Хронисты позднего Средневековья записывали истории, мифы, легенды, саги и предания, которые когда-то были написаны и исполнены скальдами. Эти поэты часто служили при дворах скандинавских правителей, от местных ярлов и мелких корольков до позднесредневековых королей Дании, Норвегии и Швеции.
Зачем же свирепым воинам-викингам, достигшим вершины могущества в период раннего Средневековья, нанимать таких поэтов?
Работа скальдов заключалась в совершенствовании способности сочинять и декламировать стихи, которые описывали (в ярком свете, конечно) деяния их покровителей, прославляя героические подвиги и фиксируя важные события.
Они были предшественниками средневековых трубадуров и современных политических пиарщиков.
Особенности поэзии скальдов
Скальд был не просто тем, кто мог выдать несколько строк, приятных для слуха. Их профессия требовала обширной подготовки, которая часто могла занимать годы.
Им нужно было не только запомнить огромное количество современных и исторических событий, но и овладеть сложными стихотворными размерами, обширным словарным запасом кеннингов (метафорических выражений) и хейти (поэтических синонимов).
В их развитии был элемент современной практики, когда начинающий скальд тренировался у признанного поэта и учился в основном заучиванию и адаптации традиционных произведений.
Первым шагом скальда к написанию стихотворения было обдумывание темы. Популярные темы включали героизм и доблесть в битве, а также прославление местных вождей, королей или правителей.
Они углубились в мифологию, рассказывая о деяниях обширного пантеона скандинавских богов и легендарных личностей. Их стихи были размышлениями о судьбе и смертности, а также выражением верности, чести и суровых реалий жизни раннего Средневековья.
После выбора темы скальду нужно было написать стихотворение.
Какие литературные инструменты мог использовать скальд?
Поэтический метр был основной ритмической структурой, служившей литературными строительными блоками скальдической поэзии.
Безусловно, самым выдающимся метром в скальдической поэзии был дротткветт, иногда переводимый как «придворный метр».
Этот метр состоит из восьмистрочных строф, каждая строка состоит из шести слогов. В нем также присутствуют аллитерация и внутренняя рифма.
Кеннинги – метафорические выражения – были еще одной заметной чертой скальдической поэзии. Они состояли более чем из двух слов и часто использовались для описания существительных в поэтической и косвенной манере.
Например, море можно назвать «китовой дорогой», кровь – «боевым потом», а золото – «морским огнем», намекая на его яркую и ценную природу.
Несколько известных скальдов
По оценкам историков, в период раннего Средневековья в мире викингов действовало около 300 скальдов. В действительности их было, конечно, больше, но имена и произведения остальных не дошли до нашего времени.
Самый ранний скальд, о котором у нас есть упоминание – это Браги Старый, известный также как Браги Боддасон (IX век).
Его самым известным произведением является «Рагнар-драпа» (поэма Рагнара), которая, как утверждали, была написана для легендарного викинга Рагнара Лодброка. На русский язык переведено лишь несколько отрывков из нее:
вглубь везла Зеландье.
У волов валил аж
с лядвей жар да с паром.
Лун во лбах их восемь
лепые светлели.
К данам бармы боя –
бычья шла добыча…
Ведьмин враг десницей
взял тяжелый молот,
как узрел он рыбу,
страны все обсевшу…
Смотрит злобно мерзкий
ремень путей ладейных
на того, кто волоту
вежу плеч изувечил.
(Перевод С. В. Петрова)
В этом произведении представлены некоторые из самых ярких мифологических историй, в том числе Тор, выуживающий великого мирового змея Ермунганда из океана, скандинавская богиня Гефьонн, вытаскивающая датский остров Зеландия из океана, и подробный отчет о полумифической битве при Сиглиде.
Одно из украшений щита Рагнара – рыбалка Тора, исландская рукопись XVIII века
Столетие спустя выступил исландский скальд Эгиль Скаллагримссон, чья жизнь длилась почти весь X век: он умер около 990 года в возрасте около 80 лет.
Несмотря на то, что он был известен своими боевыми навыками, он также был искусным поэтом и сочинял произведения, посвященные как членам королевской семьи (англосаксонский король Этельстан), так и семье (Сонаторрек – трогательный плач о потере своего сына, утонувшего в результате несчастного случая на лодке).
Из «Драпы об Этельстане» сохранился лишь небольшой отрывок:
трех князей убивший.
Край ему подвластен.
Не исчислить подвигов
Адальстейна в битвах.
Я клянусь, о щедрый
конунг, – мы не знаем,
кто б с тобой сравнился.
Вплоть до гор страною
Адальстейн владеет.
(Перевод А. И. Корсуна).
Также этот скальд стал центральным персонажем своей собственной саги, Саги об Эгиле. Историки полагают, что эта сага была составлена спустя долгое время после его смерти, в XII веке, и представляла собой смесь небылиц и реальных событий.
Эгиль Скаллагримссон
Эйвинд Погубитель Скальдов также был скальдом X века. Его прозвище связано с тем, что своей славой он затмил предшествующих ему скальдов. Хотя у него и не было такой богатой приключениями жизни, как у Эгиля, Эйвинд служил при дворе норвежских королей Харальда Серого Плаща и Хакона Доброго.
Его самое известное произведение – «Хаконармаль», в котором описывается смерть короля Хакона и его принятие в Вальгаллу. Вот отрывок из него:
Гёндуль и Скёгуль
избрать достойного
из рода Ингви,
кому жить в Вальгалле,
в воинстве Одина.
Видели, как Бьёрнов
брат прехрабрый
стоял под стягом
в ратных доспехах.
Склонялись древка,
дрот резал воздух,
и грянула битва.
Мужей рогаландских
и халейгов кликнул
в битву яростный
ярлов убийца.
С доброй дружиной
устрашитель данов
пришел на сечу
в блестящем шлеме.
(Перевод О. А. Смирницкой).
Влияние поэзии скальдов
Несмотря на то, что последний поэт-скальд жил столетия назад, популярность скальдической поэзии недавно возросла.
Это современное возрождение, особенно в скандинавском регионе, сохранило богатую литературную и устную традицию, а также форму развлечения, насчитывающую более тысячелетия.
Такие группы, как норвежская Wardruna и шведская Amon Amarth, включили элементы скальдической поэзии в свои тексты и музыкальные композиции.
Скальдическая поэзия показала, как художники в обществах викингов владели языком и глубокими культурными знаниями, которые помогли оказать на норвежскую культуру, литературу и развлечения длительное влияние, благодаря чему она дошла до нас из глубины веков.
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