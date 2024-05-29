КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом

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КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом

КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Шары пересекли границу с Южной Кореей, после чего упали в различных местах, при этом часть объектов достигла расположенной в юго-восточной части этой страны провинции Южный Кенсан.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула, запущенные из КНДР шары пересекли границу вечером во вторник, 28 мая. В связи с инцидентом, военное руководство Южной Кореи призвало Пхеньян "прекратить свои вульгарные и бесчеловечные действия".



Однако, стоит отметить, что эти действия стали своеобразным ответом на провокации Сеула, регулярно отправляющего в КНДР воздушные шары с пропагандистскими листовками и USB-накопителями с южнокорейскими новостями и сериалами.

Ранее сообщалось о неудавшемся запуске КНДР спутника-шпиона "Маллиген-1-1". Госуправление по аэрокосмической технике КНДР признало, что ракета взорвалась в воздухе на первом этапе полета вскоре после запуска. Причиной взрыва называют отказ двигателя ракеты. Обломки взорвавшейся ракеты упали в море неподалеку от западного побережья КНДР.

При этом примечательно, что попытка запуска северокорейского спутника-шпиона произошла спустя несколько часов после завершения саммита в Сеуле, на котором представителями стран региона была подписана совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова.
19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:25
    «КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом» —

    — Ким так шутит ...
  2. Болторез Звание
    Болторез
    +4
    Сегодня, 10:25
    ответом на провокации Сеула, регулярно отправляющего в КНДР воздушные шары с пропагандистскими листовками
    Ким знатный тролль laughing Да и навоз- органическое удобрение, если что.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 10:40
      Шутка неполная. Надо было сделать гондолы с открывающимся по ЖПС навигатору дном, чтобы всё содержимое вывалилось на головы южан...
  3. кредо Звание
    кредо
    +6
    Сегодня, 10:27
    КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом.

    А издали прямо глаз радуется на эту красочную картинку.
    Умеют же северяне достойно и не стреляя ответить своим братьям южанам. bully
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 10:59
      Это картинка с какого нибудь фестиваля воздухоплавания. Слишком жирная сумма выйдет, чтобы вот так просрать 150 подобных пилотируемых аэростатов. Запускали, наверняка, обычные копеечные шары для метеозондов.
  4. Msi Звание
    Msi
    +5
    Сегодня, 10:27
    КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом

    С мусором всё понятно, а вот навоз... request органические удобрения, так это гуманитарная помощь получается. what любопытно, так сказать, какого происхождения навоз?
    1. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 10:46
      Вот как надо решать проблемы ЖКХ с вывозом ТБО,и не только....и полигонов не надо,когда есть соседняя страна... tongue
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 10:46
      навоз органические удобрения
      Это дополнительное питание для "общечеловеческих ценностей"
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 10:30
    Неплохой способ посмотреть на работу ПВО другой стороны.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:32
    В чём выражаются бесчеловечные действия обожаемого Ким Чен Ына по отношению к ЮК?Навоз на голову падает ,а коров в небе не видно- как это вульгарно и бесчеловечно.В СБ ООН обращайтесь,Ненбензя может спрогнозировать такие осадки ,что южные корейцы за счастье будут считать навоз с неба. lol
  7. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +8
    Сегодня, 10:37
    попытка запуска северокорейского спутника-шпиона произошла спустя несколько часов после завершения саммита в Сеуле, на котором представителями стран региона была подписана совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова.
    Напомню, что "саммит" был трёхсторонний - Китай, Япония и Южная Корея.

    Две заметки.
    Первая в том, что какое дело Кимам да каких-то деклараций, подписывать которые их никто не приглашал? Как делали ракеты - так и дальше будут.
    А второе, дополнительное - это то, что, как любят говорить в последнее время на Западе, этот саммит "послал чёткий сигнал" Зеленскому. Как Кимам по фигу, кто там и о чём без них договаривается, так и Зеленский пусть едет, с трибалтами и с Польшей, без России, договаривается о мире на Украине посредством капитуляции России.
    "Что один "саммит", что второй - прикольные посиделки-междусобойчики. Не более.

    А "150 воздушных шаров с мусором и навозом" - Кимы сделали мне настроение на ближайшие несколько часов. good Потроллили южан обалденно!
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      -1
      Сегодня, 10:46
      Цитата: Zoldat_A
      Первая в том, что какое дело Кимам да каких-то деклараций, подписывать которые их никто не приглашал? Как делали ракеты - так и дальше будут.

      Если Китай им пригрозит гарантии снять безопасности, да границу для торговли закрыть. Ким что угодно подпишет. winked
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 10:52
        Цитата: BlackMokona
        Если Китай им пригрозит гарантии снять безопасности, да границу для торговли закрыть. Ким что угодно подпишет.
        Китай имеет возможность, но не имеет желания. Южная Коря с Японией имеют желание, но не имеют возможности. Для Китая это означает пойти на поводу даже не Южной Кореи или Японии, а подчиниться окрику США, которые стоят за обоими. А Китай слишком ценит себя, чтобы так вот, открыто прогнуться. Не их стиль, а до Европы далеко - поучиться не у кого.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 10:43
    Интересно, а экскрименты самого товарища Кима там были? Это как раз тот компост, на котором и покоится вся т.н. демократия, включая сюда и южнокорейскую wink
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 10:46
    Теперича та истина, что коровы не летают,не гарантирует того ,что на голову с неба не может свалится "бесчеловечное" количество навоза. . . winked
  10. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +2
    Сегодня, 10:48
    Ответ на подобные действия южных . Только с той стороны летели шарики с флэшками. А на на флэшках растленная культура южных и прокламации. Так что товарищ Ы ещё весьма мягко ответил и даже с юморком .
    прекратить свои вульгарные и бесчеловечные действия".

    Говно на голову - конечно бесчеловечно , но гуманнее впихивания говна в голову
  11. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 10:56
    Цитата: Голландец Михель
    экскрименты самого товарища Кима

    Ето будет весьма ценний подарок для южан.
  12. likana Звание
    likana
    +2
    Сегодня, 10:56
    Ответ КНДР симметричный и равнозначный. Улыбнуло))
  13. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 11:13
    Однако, стоит отметить, что эти действия стали своеобразным ответом на провокации Сеула, регулярно отправляющего в КНДР воздушные шары с пропагандистскими листовками и USB-накопителями с южнокорейскими новостями и сериалами.

    1) Какое прелестное южнокорейское "а нас то за що!?". laughing
    2) Флешками. Южнокорейцы сами же рушат свою пропаганду мол "там каменный век".
    3) Успехов настоящей Корее, то есть Северной Корее.