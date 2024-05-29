КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом
19
КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Шары пересекли границу с Южной Кореей, после чего упали в различных местах, при этом часть объектов достигла расположенной в юго-восточной части этой страны провинции Южный Кенсан.
Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула, запущенные из КНДР шары пересекли границу вечером во вторник, 28 мая. В связи с инцидентом, военное руководство Южной Кореи призвало Пхеньян "прекратить свои вульгарные и бесчеловечные действия".
Однако, стоит отметить, что эти действия стали своеобразным ответом на провокации Сеула, регулярно отправляющего в КНДР воздушные шары с пропагандистскими листовками и USB-накопителями с южнокорейскими новостями и сериалами.
Ранее сообщалось о неудавшемся запуске КНДР спутника-шпиона "Маллиген-1-1". Госуправление по аэрокосмической технике КНДР признало, что ракета взорвалась в воздухе на первом этапе полета вскоре после запуска. Причиной взрыва называют отказ двигателя ракеты. Обломки взорвавшейся ракеты упали в море неподалеку от западного побережья КНДР.
При этом примечательно, что попытка запуска северокорейского спутника-шпиона произошла спустя несколько часов после завершения саммита в Сеуле, на котором представителями стран региона была подписана совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова.
Wikipedia
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация