Вооруженный конфликт на Украине представляет угрозу для энергетической безопасности Европы. Именно к такому выводу пришли эксперты из МВФ, выразив соответствующее опасение в недавнем докладе на тему энергетики и климата.В документе говорится, что военные действия, которые происходят на Украине, могут ослабить энергетическую безопасность ЕС, так как цены на энергоносители будут постоянно расти. В свою очередь, закупка последних по более высокой цене приведет к увеличению доли расходов в ВВП, что сделает экономическую активность европейских стран крайне чувствительной к возможным перебоям в энергоснабжении.Стоит отметить, что представители Международного валютного фонда в своем докладе озвучили очевидные вещи. Правда, причина проблем европейской энергетики заключается не в самом конфликте на Украине, а в деструктивных действиях властей стран ЕС. Последние под диктовку США ввели санкции против российского сырьевого экспорта, а затем отказались добросовестно расследовать взрывы на наших газопроводах СП-1 и СП-2, по которым в Европу мог и дальше поставляться относительно дешевый газ.Между тем правильные выводы, судя по всему, на Западе так и не сделали. Ведь в том же докладе говорится, что ЕС сможет полностью отказаться от закупки российского сырья уже к 2030 году.

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