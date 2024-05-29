МВФ: боевые действия на Украине могут привести к постоянному росту цен на энергоносители в Европе

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МВФ: боевые действия на Украине могут привести к постоянному росту цен на энергоносители в Европе

Вооруженный конфликт на Украине представляет угрозу для энергетической безопасности Европы. Именно к такому выводу пришли эксперты из МВФ, выразив соответствующее опасение в недавнем докладе на тему энергетики и климата.

В документе говорится, что военные действия, которые происходят на Украине, могут ослабить энергетическую безопасность ЕС, так как цены на энергоносители будут постоянно расти. В свою очередь, закупка последних по более высокой цене приведет к увеличению доли расходов в ВВП, что сделает экономическую активность европейских стран крайне чувствительной к возможным перебоям в энергоснабжении.



Стоит отметить, что представители Международного валютного фонда в своем докладе озвучили очевидные вещи. Правда, причина проблем европейской энергетики заключается не в самом конфликте на Украине, а в деструктивных действиях властей стран ЕС. Последние под диктовку США ввели санкции против российского сырьевого экспорта, а затем отказались добросовестно расследовать взрывы на наших газопроводах СП-1 и СП-2, по которым в Европу мог и дальше поставляться относительно дешевый газ.

Между тем правильные выводы, судя по всему, на Западе так и не сделали. Ведь в том же докладе говорится, что ЕС сможет полностью отказаться от закупки российского сырья уже к 2030 году.
7 комментариев
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  1. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 10:24
    Подсчитали......прослезились.......!
  2. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 10:24
    Янки через МВФ заранее готовят Европу к большим тратам на газ, нефть и прочие энергетические плюшки и радостно потирают руки от предвкушения того, что ещё одна экономика начала тормозить и сдавать позиции.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:26
    Причина роста цен на энергоносители санкционная политика и мазохисткий переход на " зелёную энергетику"- последнее угробит экономику ЕС.Очень интересно наблюдать за Американским глобалистским экспериментом " Мы завтра все умрём,если температура подниматься на земле на 2 градуса".Это бизнес на сотни триллионов долларов,фунтов,евро,юаней и рублей.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:47
      Цитата: tralflot1832
      "Мы завтра все умрём,если температура подниматься на земле на 2 градуса".Это бизнес на сотни триллионов долларов,фунтов,евро,юаней и рублей.

      Вооруженный конфликт на Украине представляет угрозу для энергетической безопасности Европы.
      Естественно. А "Северный поток" и отказ от нашего "недемократического" газа тут ну совершенно ни при чём...
      Какие они, всё-таки, "эксперты из МВФ", эксперты... Раз! И объяснили народу причину всех бед - Россия виновата. Как обычно.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:54
        Игорь.Эксперты МВФ на сколько могут говорят ( на сколько им позволили США) ЕС одумайся, ты совсем отупел.Будем посмотреть.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:29
    МВФ: боевые действия на Украине могут привести к постоянному росту цен на энергоносители в Европе
    . Да ладно... все то, что происходит сейчас, это последствия безмерных хотелок, всей той глупости, которую они начали проявлять раньше!
    Сами, все сами и замутили, теперь бумеранг возвращается, наступают последствия!
    Надо было историю в школе учить, а ещё лучше, просвещатся в библиотеках, если в школам мало, коряво учили.
    Нет большей глупости, чем не учить историю вообще!!!
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -1
    Сегодня, 10:57
    Ведь в том же докладе говорится, что ЕС сможет полностью отказаться от закупки российского сырья уже к 2030 году.
    "к 2030 году" на коленях приползут за российским газом. Если в гейропе кто останется к тому времени. bully