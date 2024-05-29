Израильский телеканал: Американское оружие, проданное Египту, оказалось в руках боевиков ХАМАС

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Израильский телеканал: Американское оружие, проданное Египту, оказалось в руках боевиков ХАМАС

В Израиле фактически обвинили Египет в поставках оружия палестинской группировке ХАМАС. Израильский телеканал Now 14 заявил, что якобы в секторе Газа ЦАХАЛ было обнаружено оружие американского производства, которое в свое время было продано Египту.

Кроме того, израильский телеканал сообщает, что подобное же оружие было найдено и на территории Израиля во время атаки ХАМАС 7 октября. Правда, неясно, зачем тогда столько месяцев молчали об этом.



Что касается оружия, найденного в секторе Газа, то, по данным Now 14, оно было захвачено израильскими силами в лагере Джабалия на севере анклава.

Стоит напомнить, что Израиль, и так имеющий мощную армию с танками, самолетами, кораблями, продолжает получать значительные военные поставки из США. При этом палестинские боевики вооружены практически одним лишь стрелковым оружием и гранатомётами. Очевидно, в Израиле хотели бы, чтобы ХАМАС воевал камнями и палками. Может, так им все же удалось бы справиться с ним за это время.

По словам экспертов, в Израиле пришли к выводу о египетском происхождении найденного у ХАМАС оружия по причине того, что американское оружие не используют поддерживавшие группировку Иран, Сирия или КНДР. Единственным его источником может быть только Египет, считают в Тель-Авиве.
6 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:02
    Ну понеслась ,ещё Египет втяните .Надо бы посмотреть средства доставки гуманитарной помощи из Египта в Израиль.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:03
    Израильский телеканал: Американское оружие, проданное Египту, оказалось в руках боевиков ХАМАС
    фашистяры из исравулЯ сляпали очередной фейк. Уже были ранее фото кадры, как сахалОвцы "обнаружили" в больнице оружие - бронежилет, да пару аптечек. laughing
  3. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 11:05
    Не Египту , а укре! Именно скотомовные рАгули в даркнете торгуют амерским оружием.
  4. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 11:13
    Что, неуж то Талибан даже Хамас не поддержал? Ах ну да, у Талибана же оружие ничейное. Они его просто нашли там, от куда aмepзоты сдристнули. laughing
  5. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 11:15
    Обычная контрабанда. Деньги у Хамаса халявные катарские. За оружие платит щедро. В Рафахе обнаружены около двух десятков тоннелей в Египет.
    (Поэтому Египет так сопротивлялся входу ЦАХАЛ в Рафах) Тунели свеженькие, широкие, хорошо содержащиеся.
    Египетские офицеры кормились от этой контрабанды. Хотя Хамас для Египта - ненавистный враг. Ведь Хамас - филиал международной террористической организации Братья-Мусульмане. В Египте они в тюрьмах на пожизненное.
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 11:15
    А своих друзей бандеровцев что то подзабыли, те за бабки продадут все что угодно и кому угодно.