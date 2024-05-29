Washington Post: Китай воздержался от отправки оружия России в начале конфликта после звонка из США

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Washington Post: Китай воздержался от отправки оружия России в начале конфликта после звонка из США

Несмотря на то, что КНР является ближайшим партнером и союзником России, в конфликте на Украине власти Поднебесной занимают предельно сдержанную и нейтральную позицию. Последняя вызывает немало вопросов у разного рода экспертов, которые недоумевают, почему Пекин не помогает вооружением Москве, как это делает весь коллективный Запад по отношению к Киеву.

«Ответ» на данный вопрос в своей недавней статье для Washington Post дал обозреватель Дэвид Игнатиус. Со ссылкой на неназванные источники в американской администрации он написал, что Китай якобы воздержался от отправки оружия России в начале конфликта после звонка из США.



В материале говорится, что китайское оружие для ВС РФ уже было готово для отправки, однако в последний момент она была отменена. При этом, как заявляют источники журналиста, данное решение было принято председателем КНР Си Цзиньпином после разговора с президентом США Джо Байденом, который предупредил, что в случае поставок вооружения России Вашингтон «ответит».

Игнатиус пишет, что вышеупомянутое заявление вызвало раздражение у китайского лидера, который задал вопрос, угрожают ли таким образом США КНР. При этом от поставок оружия России Пекин таки воздержался.

Стоит отметить, что подобные статьи не должны вызывать у читателя ничего, кроме скепсиса. Ведь информация со ссылкой на «неназванные источники» никак не может быть проверена. При этом никаких официальных комментариев материала Игнатиуса пока ни от одной из сторон не было.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:58
    Мои источники говорят .Во время разговора самоходный Джо " завис" после слов Си Цзинпина : Извините плохая связь,кто звонит?
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 11:08
      Да пусть даже и не было звонков . С чего бы вдруг Китай стал "помогать" безвоздмездно ? Ему сильная РФ тоже не нужна . А вот как послушный вассал очень даже пригодится . Пусть и не целиком . Ну , скажем , от Берингова пролива до Урала.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:10
        Мы у них не в долг берём а за деньги.КНР если даёт в долг ,то государство должник расплачивается натурой.Ваш вариант не катит в нашем случае.КНР интересует юго- восток и Африка,кладезь ресурсов.Нигер тому яркий пример.
        1. dauria Звание
          dauria
          0
          Сегодня, 11:13
          КНР интересует юго- восток.

          Нормальных правителей интересует что будет через 50 лет , а не только сейчас . Иначе не окучивали бы они Казахстан.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:59
    «Стоит отметить, что подобные статьи не должны вызывать у читателя ничего, кроме скепсиса» —

    — Она и не вызвала ...
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 10:59
    При этом, как заявляют источники журналиста, данное решение было принято председателем КНР Си Цзиньпином после разговора с президентом США Джо Байденом, который предупредил, что в случае поставок вооружения России Вашингтон «ответит».
    laughing предвыборный анекдот мерикатосии? laughing
  4. алабурга Звание
    алабурга
    -5
    Сегодня, 11:02
    Трусливый Си никогда бы не отправил оружие России. Но, фашингтон, в очередной раз, показывает, кто хозяин швейного цеха трусов для всей Америки. У Си, уже как и у Путина, не осталось щек, чтобы подставить.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 11:05
    Они и не такое могут напИсать , дегенераты поверят.
  6. 30 вис Звание
    30 вис
    0
    Сегодня, 11:07
    Подковёрные игры . Звонки . угрозы , откаты . И да , всё делается в мире по звонку из Белого дома в Вашингтоне . А им , Вашингтонским сидельцам , приказывают "ротшильды , соросы , леви , рокфеллеры " ... Всё , что нужно знать о самостоятельности Байденов - Макронов . И в какой то степени председателя Си ...