Washington Post: Китай воздержался от отправки оружия России в начале конфликта после звонка из США
Несмотря на то, что КНР является ближайшим партнером и союзником России, в конфликте на Украине власти Поднебесной занимают предельно сдержанную и нейтральную позицию. Последняя вызывает немало вопросов у разного рода экспертов, которые недоумевают, почему Пекин не помогает вооружением Москве, как это делает весь коллективный Запад по отношению к Киеву.
«Ответ» на данный вопрос в своей недавней статье для Washington Post дал обозреватель Дэвид Игнатиус. Со ссылкой на неназванные источники в американской администрации он написал, что Китай якобы воздержался от отправки оружия России в начале конфликта после звонка из США.
В материале говорится, что китайское оружие для ВС РФ уже было готово для отправки, однако в последний момент она была отменена. При этом, как заявляют источники журналиста, данное решение было принято председателем КНР Си Цзиньпином после разговора с президентом США Джо Байденом, который предупредил, что в случае поставок вооружения России Вашингтон «ответит».
Игнатиус пишет, что вышеупомянутое заявление вызвало раздражение у китайского лидера, который задал вопрос, угрожают ли таким образом США КНР. При этом от поставок оружия России Пекин таки воздержался.
Стоит отметить, что подобные статьи не должны вызывать у читателя ничего, кроме скепсиса. Ведь информация со ссылкой на «неназванные источники» никак не может быть проверена. При этом никаких официальных комментариев материала Игнатиуса пока ни от одной из сторон не было.
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