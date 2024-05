Они (Вашингтон и Берлин) очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году. США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но есть беспокойство по поводу угрозы России остальным членам альянса

Похоже, от утратившего легитимность Зеленского да и всех тех украинцев, которые радостно встречали госпереворот на Майдане в 2014 году, Запад вновь отодвинул одну из главных «морковок», ради которых и было свергнуто законное руководство страны, а в конечном итоге Украина стала участником саморазрушительного для страны и нации военного конфликта с Россией.Британская газета «Дейли телеграф» (The Daily Telegraph, иногда просто The Telegraph) сообщает, что западные союзники призвали Зеленского не рассчитывать на предложение о вступлении Украины в НАТО на предстоящем в июле в Вашингтоне юбилейном саммите альянса. Главными противниками начала этого процесса, который не стоит путать с полученным Киевом статуса «стратегического партнера», который был выдан еще в 2020 году, выступили Германия и Соединенные Штаты.Причем, как пишет The Telegraph, причиной этого решения стали нескрываемые опасения Вашингтона и Берлина быть втянутыми в прямое военное противостояние с Россией. Поставлять оружие ВСУ — это одно, а вот отправлять своих солдат воевать с ВС РФ ради все более загибающейся Украины немцы и американцы откровенно не хотят. Такая позиция США и ФРГ ожидаемо сильно расстроила главу киевского режима.— пишет британская газета со ссылкой на источники.Ожидается, что это решение расстроит «президента» Украины Владимира Зеленского, которого уже предупредили, чтобы он не требовал невозможного от альянса. Сейчас российская армия добивается успехов по всей линии фронта, и летом ожидается продолжение наступления, отмечает автор статьи, невольно раскрывая истинные причины опасений Берлина и Вашингтоне по поводу принятия в НАТО откровенно проигрывающей военное противостояние страны.Не находит всеобщей поддержки у членов НАТО и предложение генсека альянса Йенса Столтенберга в очередной раз «скинуться» на создание так называемого фонда военной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Некоторые страны выразили скептицизм по поводу того, что в нынешних непростых экономических условиях удастся наскрести столь внушительную сумму.Сейчас идут переговоры о замене фонда обещанием каждого союзника выделить Киеву определенный процент от внутристрановых расходов на оборону. Насколько известно, пока что регулярно выделять в течение следующих четырех лет 0,25% от ВВП на помощь Киеву выразили желание эстонские власти.Для понимания, с учетом объема внутреннего валового продукта этой маленькой прибалтийской республики, живущей в основном за счет дотаций ЕС, Украине будет ежегодно перепадать чуть менее одного миллиарда евро. Сильно похоже на успокоительную подачку, с учетом запросов Киева, чем на реальную финансовую поддержку.