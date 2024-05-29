Помощник президента Алексей Дюмин назначен на должность секретаря Государственного Совета

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Помощник президента Алексей Дюмин назначен на должность секретаря Государственного Совета

Алексей Дюмин указом президента Владимира Путина назначен на должность секретаря Государственного Совета Российской Федерации. Этот орган выполняет консультативно-совещательные функции и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти, определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, а также приоритетные направления социально-экономического развития государства. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Кроме того, Государственный Совет осуществляет подготовку предложений главе государства по важнейшим вопросам, касающимся укрепления основ федерализма и местного самоуправления, взаимоотношений России, ее субъектов и муниципальных образований, а также основных вопросов кадровой политики в стране.



Дюмин родился в 1972 году в Курске в семье военного медика, в разные годы занимал должности заместителя начальника главного управления Генштаба ВС РФ, командующего Силами специальных операций, первого заместителя главкома Сухопутными войсками РФ и замглавы Минобороны. В 2016 и 2021 годах был избран на пост губернатора Тульской области.

Имеет научную степень кандидата политических наук и является Героем Российской Федерации, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Александра Невского и другими.
27 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:34
      А как же Песков, который тоже помощник президента... По что усатого обидели...??? Его Навка из дома выгонит...request
      1. bandabas Звание
        bandabas
        +2
        Сегодня, 11:46
        Усатый незаменим на своем месте laughing . Как сказал гарант- "Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?". Все чудесатее и чудесатее.
        1. marchcat Звание
          marchcat
          0
          Сегодня, 12:30
          назначен на должность секретаря Государственного Совета
          Человек ни за что не несущий ответственности, с огромным окладом.Хорошо пристроили, видно есть за что.
          1. Dym71 Звание
            Dym71
            0
            Сегодня, 14:41
            Цитата: marchcat
            видно есть за что

            Ни за что, а для чего. yes
            Груза ответственности у него бывало за гланды, а размер оклада (мне думается smile ) его уже давно не интересует.
            p.s.
            Пожалуй лучший губернатор тульской области за постсоветский период.
        2. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 14:37
          Цитата: bandabas
          Усатый незаменим на своем месте laughing . Как сказал гарант- "Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?". Все чудесатее и чудесатее.

          Есть такая профессия - пургу гнать!
      2. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 14:35
        Цитата: Lev_Russia
        А как же Песков, который тоже помощник президента... По что усатого обидели...??? Его Навка из дома выгонит...request

        Усатый - денщик. Даже не Меньшиков, тот в атаки сам ходил, а этот так - Песков...
  2. Комментарий был удален.
  3. Илия Звание
    Илия
    +15
    Сегодня, 11:28
    Алексей Дюмин указом президента Владимира Путина назначен на должность секретаря Государственного Совета Российской Федерации.

    Возможно будущий президент РФ.
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +2
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Илия
      Возможно будущий президент РФ.

      Или по чекистской традиции - операция прикрытия. Рано преемника ещё засвечивать, пусть в засаде ещё посидит. hi
      1. 1 z1 Звание
        1 z1
        +1
        Сегодня, 12:06
        Рано преемника ещё засвечивать, пусть в засаде ещё посидит.

        А может ещё не определились с приемником ? В 2000 году гораздо проще было. И требований к кандидату меньше.Забота об одной семье и взаимная симпатия с "дорогими партнёрами" . А сейчас ужас какие запросы к будущему гаранту...
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +1
          Сегодня, 12:21
          И какие же особо запросы появились?
        2. Peter1First Звание
          Peter1First
          +1
          Сегодня, 13:18
          То, что вы определили как "запросы" на самом деле мишура -главное чтобы делал то, что нужно олигархам!
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    -3
    Сегодня, 11:29
    Чем он конкретно ведает? Почётная должность?
  5. spirit Звание
    spirit
    +1
    Сегодня, 11:36
    укрепления основ федерализма и местного самоуправления

    laughing laughing laughing
    1. Perun61 Звание
      Perun61
      -4
      Сегодня, 12:25
      В слове "феодализма" ошибка!
  6. Фактор Звание
    Фактор
    -1
    Сегодня, 11:36
    Одни советы, не путать с советской властью. Поэтому имеем то, что имеем.
  7. U-58 Звание
    U-58
    +7
    Сегодня, 11:37
    Операция "Преемник" начинается.
    По традиции, должны быть еще 3-4 персоны, чтобы замутить интригу.
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 11:43
      чтобы замутить интригу

      Зато будет что обсудить . winked
    2. Фактор Звание
      Фактор
      +7
      Сегодня, 11:44
      Они уже есть и их двигают наверх. Ковальчук-младший, Патрушев-младший. Из ближнего круга Путина. Цель одна- передать власть своим сыновьям для охраны наследия. Охранители, однако.
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        -4
        Сегодня, 11:51
        . Цель одна- передать власть своим сыновьям для охраны наследия.

        Если это будет во благо России, то почему нет? Ещё одни девяностые, мы можем не пережить.
        1. Фактор Звание
          Фактор
          +1
          Сегодня, 12:01
          Благо народа в далёком тумане.
          Благо олигархата, слившегося с властью, приумножается и укрепляется.
  8. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 11:44
    А вы, друзья, как не садитесь...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:20
      должность секретаря Государственного Совета Российской Федерации

      Совет безопасности, пресс-секретариат, администрация президента, администрация премьера, Общественная палата, Совет федерации, Госдума....Что еще пропустил ? feel
  9. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 12:14
    А за что Героя дали, можно поинтересоваться? feel
    1. Сергей250455 Звание
      Сергей250455
      0
      Сегодня, 12:40
      Наверное за Крым
      ...............................
  10. Фактор Звание
    Фактор
    -4
    Сегодня, 12:21
    Кто ж их пустит во власть?
    Путин говорит пафосно, но дела говорят о другом.

    Участники СВО, которые участвовали в праймериз «Единой России» — предварительном голосовании по выдвижению кандидатов на местные выборы — проиграли практически по всей стране. В праймериз в 12 заксобраний участвовали около 100 участников СВО, они претендовали на участие в борьбе за 591 депутатский мандат.
  11. N-W Звание
    N-W
    0
    Сегодня, 13:02
    Понятна настороженность в отношении независимых людей. Но Путин явно боится умных.
  12. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 13:49
    Объясните пожалуйста в чём разница между Госсоветом РФ и Совбезом РФ? Это надстройка к пристройке или пристройка к настройке? При наличии целой "Аптеки"!