Французское издание: ВСУ использовали западное оружие для удара в районе Краснодара

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Французское издание: ВСУ использовали западное оружие для удара в районе Краснодара

Пока на Западе обсуждают, давать или не давать согласие на использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по российской территории, ВСУ уже несколько раз это сделали. Об этом сообщает французское агентство AFP.

Украина несколько раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России

- говорится в материале издания со ссылкой на неназванные источники в западных странах.



По данным AFP, в последний раз оружием, поставленным Киеву Западом, был атакован Краснодарский край. При этом не уточняется, что именно это было за оружие, а также когда и по каким объектам наносились удары.

Напомним, что в конце апреля российские средства ПВО нейтрализовали целую эскадрилью украинских беспилотников (66 БПЛА), вторгшихся в воздушное пространство России в Краснодарском крае.

В западных столицах продолжаются споры по поводу усиления поддержки Украины в борьбе с Россией. Говорят и о возможности отправки западных войск, и о помощи в сбивании российских ракет, и о согласии на использование западного оружия для ударов вглубь территории РФ.

Обсуждение последнего варианта идет уже давно. Его сторонником является и генсек НАТО Столтенберг. А ранее в Варшаве заявили, что дали согласие Киеву на удары по территории России поставленным Польшей оружием.
21 комментарий
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  1. barclay Звание
    barclay
    +6
    Сегодня, 12:08
    Только я один слышал, что над Белгородом сбивали ATACMS?
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 12:10
      Цитата: barclay
      Только я один слышал, что над Белгородом сбивали ATAKMS?

      Нет конечно ,просто на Западе ,один раз из уха у корреспондента выпали затычки ............
      1. barclay Звание
        barclay
        +3
        Сегодня, 12:16
        Просто для применения такого оружия совсем нет необходимости об этом объявлять официально. Результат от этого не меняется. Вопрос только в нашем реагировании.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 13:47
          .....был атакован Краснодарский край.

          Я так понимаю, что атака на объект СПРН РЛС "Воронеж" в Армавире, это их работа.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 12:11
      Говорят и о возможности отправки западных войск, и о помощи в сбивании российских ракет, и о согласии на использование западного оружия для ударов вглубь территории РФ.
      Ну что, дождались ! Где еще красные линии рисовать ?! am
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 12:12
        Ну, во-первых это красиво. Когда громко в СМИ заявляешь о таком.
      2. Таймень Звание
        Таймень
        -1
        Сегодня, 12:20
        Либо под Уралом.По Кремлю уже грохали. Чего Вы от буржуев и трусов хотите.
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 12:14
      Там ещё планирующие бомбы сбивали, которые Украина никогда не производила. И которой, видимо, сложили подъезд в Белгороде. Но видимо это не красная линия. Красная линия как горизонт, добраться до неё невозможно
    4. Last centurion Звание
      Last centurion
      -1
      Сегодня, 12:28
      Да там ещё видос был с с400 и вроде как 5 атакмс из которых одна долетела. И было это не в новых республиках.
      Значит согласно заявлению сами знаете кого должна быть санзона. Километров на 400 глубже.

      ЗЫ: Или это была очередная "красная линия прозрачного цвета в форме котенка"
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -2
        Сегодня, 13:07
        Обычно при пересечении красной линии западные ракеты превращаются в украинские. Я вот видел фотки обломков ракет хемарсов, аткамов, планирующих бомб и прочего, но вот никогда не видел обломки ракет нептун, ольха и гром.
  2. Lako Звание
    Lako
    +8
    Сегодня, 12:14
    Да хватит уже выдумывать некие правила и ограничения. Для самоуспокоения. Идёт война и Киеву, абсолютно до лампочки эти красные линии. Пора в Кремле уже понять, что прекратить удары по России может только победа в этой войне.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 12:24
      Цитата: Lako
      прекратить удары по России может только победа в этой войне.

      Идет война. Идет война со всем Западом. Может пора воевать по настоящему, а не так, что бы не обидеть "партнеров" ! Или кишка тонка ? Тогда нечего было и начинать !
    2. сергей фонов Звание
      сергей фонов
      0
      Сегодня, 12:54
      Lako! В Кремле понимают что для прекращения ударов нужна победа. Там просто нет понимания как этой победы добиться. нужно не просто победить, а победить с минимальными потерями. Ждём когда противник выдохнется, иссякнет мобилизационный ресурс у Украины, оружие Запад поставит, а с бойцами не понятно будут ли французы, поляки и прочие. Появятся регулярные части "отпускников" значит дело идёт к большой войне.
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -2
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Lako
      Пора в Кремле уже понять, что прекратить удары по России может только победа в этой войне

      На мой взгляд, в Кремле это как раз прекрасно понимают и именно поэтому просто планомерно ведут боевые действия, а не истерят по любому информационному поводу, подобно караул-турбо-патриотам...
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:18
    Украина несколько раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России
    Уж кому, как не России об этом знать. Это американцы продолжают играть в якобы ответственных за контроль применение своего оружия по российской территории. Другие давно уже закусили удила и их несет не остановишь. Когда начнем показывать "кузькину мать" зарвавшемуся и потерявшему страх Западу?
  4. Бускан
    Бускан
    +2
    Сегодня, 12:19
    Для информации
    Война в Украине

    В Сети появились фото дрона-камикадзе, который был использован для атаки по загоризонтной РЛС «Воронеж-ДМ» под Армавиром. Им оказался дрон Tekever AR3 португальского производства.
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      +1
      Сегодня, 12:34
      Вона чё... Всё-таки до Лиссабона smile
  5. Cartograf Звание
    Cartograf
    -6
    Сегодня, 12:31
    Сколько можно про это писать?? Путин НИЧЕГО В ОТВЕТ ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ. Нашей верхушке наплевать на народ,главное запад не обидеть
    1. guest Звание
      guest
      -1
      Сегодня, 12:48
      Цитата: Cartograf
      Нашей верхушке наплевать на народ,главное запад не обидеть

      На себя им тоже наплевать, запад уже открыто заявил, что собирается их ликвидировать.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:57
    Французское издание: ВСУ использовали западное оружие для удара в районе Краснодара
    . Всё, чем ВСУшники могут управлять сами, они используют без ограничений. Это не новость, не секрет...
  7. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 13:13
    Вообще то красная линия это поставки оружия воюющей стране. Например: Украине. Поставляете неважно что: то ли устаревшие танки, то ли снаряды к РСЗО "Вампир", то и ждите ответку. Это ваш риск. Вот так я считаю.