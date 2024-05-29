Французское издание: ВСУ использовали западное оружие для удара в районе Краснодара
Пока на Западе обсуждают, давать или не давать согласие на использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по российской территории, ВСУ уже несколько раз это сделали. Об этом сообщает французское агентство AFP.
- говорится в материале издания со ссылкой на неназванные источники в западных странах.
По данным AFP, в последний раз оружием, поставленным Киеву Западом, был атакован Краснодарский край. При этом не уточняется, что именно это было за оружие, а также когда и по каким объектам наносились удары.
Напомним, что в конце апреля российские средства ПВО нейтрализовали целую эскадрилью украинских беспилотников (66 БПЛА), вторгшихся в воздушное пространство России в Краснодарском крае.
В западных столицах продолжаются споры по поводу усиления поддержки Украины в борьбе с Россией. Говорят и о возможности отправки западных войск, и о помощи в сбивании российских ракет, и о согласии на использование западного оружия для ударов вглубь территории РФ.
Обсуждение последнего варианта идет уже давно. Его сторонником является и генсек НАТО Столтенберг. А ранее в Варшаве заявили, что дали согласие Киеву на удары по территории России поставленным Польшей оружием.
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