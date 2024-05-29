Деструктивная империалистическая политика США вызывает критику со стороны властей все большего количества стран. При этом чем сильнее в Вашингтоне чувствуют, что теряют статус мирового гегемона, тем более необдуманные действия совершают на мировой арене.В частности, необоснованные экономические санкции против России и заморозка, а по сути кража, наших золотовалютных резервов серьезно подорвали репутацию доллара в качестве мировой резервной валюты.Так, в своем недавнем интервью экс-глава МИД Сингапура Джордж Йео выразил уверенность, что главенство доллара рано или поздно будет сломлено. С его слов, это может произойти через 30 лет, а может и через пять. В последнем случае остальным странам уже сейчас необходимо просчитать все возможные последствия.Между тем дипломат выразил уверенность, что в азиатских странах и других государствах с развивающейся экономикой все будет хорошо, так как там живут трудолюбивые люди с традиционными ценностями, которые любят своих детей и желают для них всего самого лучшего.В свою очередь США, а также большая часть Европы, как выразился Йео, утопают в наркотиках и погрязли в сатанизме.- заявил экс-глава МИД Сингапура.

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