Экс-глава МИД Сингапура заявил, что главенство доллара рано или поздно будет сломлено

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Экс-глава МИД Сингапура заявил, что главенство доллара рано или поздно будет сломлено

Деструктивная империалистическая политика США вызывает критику со стороны властей все большего количества стран. При этом чем сильнее в Вашингтоне чувствуют, что теряют статус мирового гегемона, тем более необдуманные действия совершают на мировой арене.

В частности, необоснованные экономические санкции против России и заморозка, а по сути кража, наших золотовалютных резервов серьезно подорвали репутацию доллара в качестве мировой резервной валюты.



Так, в своем недавнем интервью экс-глава МИД Сингапура Джордж Йео выразил уверенность, что главенство доллара рано или поздно будет сломлено. С его слов, это может произойти через 30 лет, а может и через пять. В последнем случае остальным странам уже сейчас необходимо просчитать все возможные последствия.

Между тем дипломат выразил уверенность, что в азиатских странах и других государствах с развивающейся экономикой все будет хорошо, так как там живут трудолюбивые люди с традиционными ценностями, которые любят своих детей и желают для них всего самого лучшего.

В свою очередь США, а также большая часть Европы, как выразился Йео, утопают в наркотиках и погрязли в сатанизме.

Я смотрел конкурс «Евровидение». Частично он был почти сатанинским

- заявил экс-глава МИД Сингапура.
24 комментария
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  1. Руслан М Звание
    Руслан М
    +1
    Сегодня, 12:05
    Шо опять америге конец? ))
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +5
      Сегодня, 12:13
      Цитата: Руслан М
      Шо опять америге конец? ))

      Америке не конец ,она будет вечной . А вот если грохнется доллар ,то Африка по сравнению с США ,будет как Сингапур .
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 12:21
        Цитата: APASUS
        А вот если грохнется доллар ,то Африка по сравнению с США ,будет как Сингапур .


        Африка без помощи России и Китая ничего не стоит.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 12:29
          Африка без помощи России и Китая ничего не стоит.

          Зато её природные ресурсы стоят довольно дорого... Вон как бывшие колонизаторы до сих пор за неё цепляются...
          В Африке есть месторождения различных видов минерального сырья.
          Вот некоторые из них:
          В Атласской горной местности — запасы марганца, железа, полиметаллов и фосфоритов.
          В Египетском районе — нефть, газ, железо, титан и фосфориты.
          В Ливии и Алжире, в части пустыни Сахара, — крупнейшие запасы нефти и газа.
          В Западно-Гвинейской части — золото, алмазы, железо, графит.
          В Восточно-Гвинейской части — нефть, газ и различные металлы.
          В Заирско-Замбийском районе — «медный пояс», который насыщен высококачественной медной рудой, а также цинком, кобальтом, свинцом, золотом и серебром.
        2. vkfriendly Звание
          vkfriendly
          0
          Сегодня, 13:38
          В Африке есть все от нефти и цветметов до алмазов, сапфиров и урана. Всего то надо вымести от туда западные террористические конторы типа МИ6, ЦРУ, Моссад и так далее, помочь с управлением, добычей и технологиями и жить они будут как арабы.
      2. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 12:22
        если грохнется доллар
        Уже сколько лет он грохается,сколько лет мерзкий запад утопает в наркотиках и сатанизЬме, а они живее всех живых.
        1. kromer Звание
          kromer
          +3
          Сегодня, 12:34
          Цитата: Болторез
          Уже сколько лет он грохается,сколько лет мерзкий запад утопает в наркотиках и сатанизЬме, а они живее всех живых.


          Деградация медленно, но верно движется к своему логическому концу.
        2. Пуз Большой Звание
          Пуз Большой
          0
          Сегодня, 13:02
          Надо помочь!
          И да, этот комментарий слишком короткий.
        3. vkfriendly Звание
          vkfriendly
          -1
          Сегодня, 13:49
          Это пока есть финансовая подушка у европейских государств - награбили за 500 лет трудно представить сколько ,а так же финансы у граждан Европы( жили то после войны с 50 годов припеваючи почти 70 лет на российском газе, нефти, удобрениях и металлах) но она кончается, в штатах средний класс давно не средний и живет в долг там о подушке речи не идет, а дальше только стихийные погромы всего и вся, экспроприация незаконно нажитого у зажравшихся и так далее. Хотя это уже идет и в штатах и в Европе пока только латиносы и угольки требуют своего, но нищета и белых заставит выйти на улицы.
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +1
            Сегодня, 13:54
            нищета
            В Англии МРОТ- 1720 фунтов на руки, и о нищете речи нет. Пособия по безработице- выше среднероссийских зарплат.
            70 лет на российском газе, нефти, удобрениях и металлах
            Ресурсов по миру- как фекала за баней. Не только в России это все есть.
            1. vkfriendly Звание
              vkfriendly
              0
              Сегодня, 14:42
              А ха-ха, вы прикалываетесь, в курсе что на эти деньги можно прожить на всем экономя в каком ни будь Hull, про Лондон молчу. Поищите информацию сколько что стоит, жилье, телефон, коммунальные услуги, транспорт и так далее. Могу сказать, что продуктовая корзина на одного примерно 350 фунтов не разжиреешь но и с голодухи не помрешь это я запомнил и оплата телефона от 20 до 50 фунтов в зависимости от тарифа, ночлежка или хостел от 25 фунтов за ночь это я то же помню, но местные снимают квартиры если нет своего жилья, а это стоит от 650 фунтов за комнату и в космос. Уже не говорю про зубы полечить или владение автомобилем как и сам проезд на общественном транспорте что очень не дешево. А Лондоне нищий если доход до 3000 фунтов но это другая история.
              1. Болторез Звание
                Болторез
                0
                Сегодня, 14:45
                Поищите информацию сколько что стоит
                Я там\здесь с совершеннолетия живу, и могу заметить, что ваши "запомнил"- сказки. И кстати- никто не мешает зарабатывать больше МРОТа- а средняя на руки около 2.2 тыс.
                владение автомобилем
                Собственно автомобиль- минимум на треть дешевле чем в России.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 12:23
    это может произойти через 30 лет, а может и через пять.
    В данном случае лучше раньше чем позже.
  3. Arzt Звание
    Arzt
    0
    Сегодня, 12:27
    Доллар вечен, как сам Великий Маниту!
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 14:21
      на рисунке на сертификате- Бегущая Антилопа, вождь племени Хункпапа из семьи Сиу.
  4. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 12:27
    я тоже могу заявить, что рано или поздно будет проведена нуллификация (деноминация) рубля. но уже точно не в 2024 году - коли будет принят законопроект от Минфин о НДФЛ.

    т.к. при нуллификации - сложно представить доход в 5 и более млн. руб. в месяц.
    в силу того, что какая разница (разрыв) будет с базовыми заработными платами, которые сейчас составляют - до 40, 50, 90 и 120 тыс. руб. в мес.
    а станут примерно подрезанные на 2-а нуля - до 4, 5, 9 и 12 тыс. руб. в мес.
    или еще больше (3-и нуля) - до 400 руб., 500, 900 и 1 тыс. 200 руб. в мес.

    ведь таким жестом постараются убрать курсовую разницу валют - по отношению к рублю.
    да и провести переоценку стоимости розничного товара - путем срезания нулей и завуалирования инфляции год к году.
    ведь предложение еще не отросло к спросу, а инфляционный виток снова набирает оборот.
    перетаскивая рост цен на импорт - в розницу, производство сырья и полуфабрикатов.
    при этом не восполняя товарную номенклатуру товарной группы в полном объеме - того, что ушло и спешно кабы абы заменяется. по другим ценам, сомнительного качества и не в том большом объеме. что тоже раскручивает маховик инфляции цен.

    прекрасно помнится уровень цен в потребительской корзине до 2019 года:
    бананы по 45 рэ/кг, когда сейчас за 120 рэ и больше
    масло растительное за 1 литр 80 рэ, когда сейчас за 110 рэ и больше
    1. A17ttt
      A17ttt
      +1
      Сегодня, 13:03
      дополнение

      хотя я могу представить один сценарий с такой разницей (разрывом) заработных плат между линейным рабочим персоналом и ТОР менеджментом, а также в среде тех, кто работает на фондовом и валютном рынке.

      В рамках TOP-менеджмента картинка весьма неприглядная, когда курс национальной валюты к тому же доллару, евро опустят до 5-8 рэ, и начнут снова брать на работу на руководящие должности - ИНОСТРАНЦЕВ.
      Вот одна печаль для гражданина РФ - там за границей высокие заработные платы, и чтобы их сравнять при таком курсе валют - нужно больше платить в рублях приезжим.
      1. A17ttt
        A17ttt
        +1
        Сегодня, 13:09
        дополнение
        А это тот случай, когда вложенные средства по заработной плате не "отобьются" в объемах реализации по такому маленькому рынку как РФ с ее обрезанными заработными платами.
    2. vkfriendly Звание
      vkfriendly
      +1
      Сегодня, 14:04
      Нолики уже как то убирали в 1998 вроде было норм но не долго. Помню доллар по 6 рублей вместо 6000 тысяч. Но тогда экономики у нас практически не было жили в долг на кредиты МВФ и других аферистов которые взамен грабили страну. А сейчас такое провернуть было бы айс. Но правительство не пойдет на это, представьте дешевый доллар... сразу попрет импорт и завалит все полки, что разорит местный бизнес это с одной стороны с другой сыграет и по экспортерам нашим товар то сразу станет дороже о конкуренции можно будет забыть, берут то то что дешевле те же удобрения, продуктовая продукция, металлы и прокат, оборонка и так далее кому интересно может найти список российского экспорта.
  5. _Ugene_ Звание
    _Ugene_
    +1
    Сегодня, 12:46
    Экс-глава МИД Сингапура заявил, что главенство доллара рано или поздно будет сломлено
    это давно всем понятно, вот только это "рано или поздно" может на десятилетия растянуться, и что нам с того?
  6. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    0
    Сегодня, 13:06
    Вопрос в другом.
    Весь мир будет ждать, когда эпоха сша и доллара сама закончится, или мы все с традиционными ценностями , поможем очиститься планете от этой скверны!
  7. umka_ Звание
    umka_
    0
    Сегодня, 13:09
    Так америкоский флаг лучше смотрится.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:13
    Доллар ещё попыхтит.А вон с €£¥ проблема.Да и юань на месте не стоит ,в товарообороте КНР ,юань вышел на первое место опередив $ на четыре пункта.
  9. al3x Звание
    al3x
    -1
    Сегодня, 13:39
    Развитая экономика Сингапура это заслуга тысяч транснациональных корпораций, в первую очередь из США и Японии, которые в своих расчётах используют именно доллар США. Так что не в интересах Сингапура крах доллара.