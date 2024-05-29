Экс-глава МИД Сингапура заявил, что главенство доллара рано или поздно будет сломлено
Деструктивная империалистическая политика США вызывает критику со стороны властей все большего количества стран. При этом чем сильнее в Вашингтоне чувствуют, что теряют статус мирового гегемона, тем более необдуманные действия совершают на мировой арене.
В частности, необоснованные экономические санкции против России и заморозка, а по сути кража, наших золотовалютных резервов серьезно подорвали репутацию доллара в качестве мировой резервной валюты.
Так, в своем недавнем интервью экс-глава МИД Сингапура Джордж Йео выразил уверенность, что главенство доллара рано или поздно будет сломлено. С его слов, это может произойти через 30 лет, а может и через пять. В последнем случае остальным странам уже сейчас необходимо просчитать все возможные последствия.
Между тем дипломат выразил уверенность, что в азиатских странах и других государствах с развивающейся экономикой все будет хорошо, так как там живут трудолюбивые люди с традиционными ценностями, которые любят своих детей и желают для них всего самого лучшего.
В свою очередь США, а также большая часть Европы, как выразился Йео, утопают в наркотиках и погрязли в сатанизме.
- заявил экс-глава МИД Сингапура.
Информация