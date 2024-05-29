Трамп заявил, что будучи президентом «бомбил бы Москву и Пекин в случае вторжения» РФ на Украину и КНР на Тайвань

Например, на одном мероприятии он заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань, удивив некоторых доноров

В Соединенных Штатах нарастает борьба двух главных кандидатов на президентское кресло — нынешнего главы Белого дома демократа Джо Байдена и экс-президента республиканца Дональда Трампа. Судя по данным опросов, среди готовых голосовать американских граждан пока лидирует Трамп. Однако независимый кандидат на кресло в Овальном кабинете Джон Кеннеди-младший утверждает, что почти половина американцев (43% по его данным) не поддерживают ни Демократическую, ни Республиканскую партии.Расклад может сильно измениться, особенно с учетом того, что администрация Байдена и Демпартия вовсю используют административный ресурс, в частности, буквально повязав по рукам и ногам Трампа бесконечными судебными процессами. Помимо всего прочего, кандидат от республиканской партии вынужден тратить немалые деньги на судебную защиту.Впереди главное шоу для американцев — предвыборные теледебаты двух основных соперников. Оба они уже выразили согласие на проведение публичного диспута 27 июня на площадке телекомпании CNN. Позднее Байден заявил, что дал свое согласие на проведение дебатов на площадке телекомпании ABC 10 сентября. При этом Кеннеди-младшего участвовать в дебатах не пригласили, на что он тут же обвинил Трампа и Байдена в сговоре и подрыве демократии.Между тем оба кандидата уже сейчас делают очень громкие и порою неожиданные заявления, явно рассчитывая навредить оппоненту и одновременно заполучить больше симпатий у своих избирателей. Так на очередном закрытом мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию сильно поиздержавшийся миллиардер Трамп довольно неожиданно заявил, что, будь он во главе страны, то непременно отдал бы команду бомбить Москву и Пекин в случае вторжения российской армии на Украину, а китайской — на Тайвань.— пишет американская газета The Washington Post.Такое заявление Трампа идет вразрез с его более ранними высказываниями, когда он критиковал администрацию Байдена как за поддержку Украины, так и Тайваня в ущерб расходам на решение внутренних проблем страны, включая миграционный кризис. Кроме того, экс-президент США обещал, что в случае его возврата в Белый дом якобы сумеет убедить президента РФ Владимира Путина и на тот момент еще легитимного президента Украины Владимира Зеленского прекратить военное противостояние в течение суток.Очевидно, с воинственным заявлением Трампу посоветовали выступить его консультанты. Это высказывание явно направлено на электорат, который как раз поддерживает Байдена в части сохранения влияния США в Европе, включая противостояние России, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где главным соперником Штатов выступает Китай. Другой вопрос, как на это отреагируют традиционные поклонники Трампа, выступающие против выделения миллиардов долларов, собранных у американских налогоплательщиков, на поддержку иностранных государств, да еще и военные поставки.