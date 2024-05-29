Трамп заявил, что будучи президентом «бомбил бы Москву и Пекин в случае вторжения» РФ на Украину и КНР на Тайвань

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Трамп заявил, что будучи президентом «бомбил бы Москву и Пекин в случае вторжения» РФ на Украину и КНР на Тайвань

В Соединенных Штатах нарастает борьба двух главных кандидатов на президентское кресло — нынешнего главы Белого дома демократа Джо Байдена и экс-президента республиканца Дональда Трампа. Судя по данным опросов, среди готовых голосовать американских граждан пока лидирует Трамп. Однако независимый кандидат на кресло в Овальном кабинете Джон Кеннеди-младший утверждает, что почти половина американцев (43% по его данным) не поддерживают ни Демократическую, ни Республиканскую партии.

Расклад может сильно измениться, особенно с учетом того, что администрация Байдена и Демпартия вовсю используют административный ресурс, в частности, буквально повязав по рукам и ногам Трампа бесконечными судебными процессами. Помимо всего прочего, кандидат от республиканской партии вынужден тратить немалые деньги на судебную защиту.



Впереди главное шоу для американцев — предвыборные теледебаты двух основных соперников. Оба они уже выразили согласие на проведение публичного диспута 27 июня на площадке телекомпании CNN. Позднее Байден заявил, что дал свое согласие на проведение дебатов на площадке телекомпании ABC 10 сентября. При этом Кеннеди-младшего участвовать в дебатах не пригласили, на что он тут же обвинил Трампа и Байдена в сговоре и подрыве демократии.

Между тем оба кандидата уже сейчас делают очень громкие и порою неожиданные заявления, явно рассчитывая навредить оппоненту и одновременно заполучить больше симпатий у своих избирателей. Так на очередном закрытом мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию сильно поиздержавшийся миллиардер Трамп довольно неожиданно заявил, что, будь он во главе страны, то непременно отдал бы команду бомбить Москву и Пекин в случае вторжения российской армии на Украину, а китайской — на Тайвань.

Например, на одном мероприятии он заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань, удивив некоторых доноров

— пишет американская газета The Washington Post.

Такое заявление Трампа идет вразрез с его более ранними высказываниями, когда он критиковал администрацию Байдена как за поддержку Украины, так и Тайваня в ущерб расходам на решение внутренних проблем страны, включая миграционный кризис. Кроме того, экс-президент США обещал, что в случае его возврата в Белый дом якобы сумеет убедить президента РФ Владимира Путина и на тот момент еще легитимного президента Украины Владимира Зеленского прекратить военное противостояние в течение суток.

Очевидно, с воинственным заявлением Трампу посоветовали выступить его консультанты. Это высказывание явно направлено на электорат, который как раз поддерживает Байдена в части сохранения влияния США в Европе, включая противостояние России, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где главным соперником Штатов выступает Китай. Другой вопрос, как на это отреагируют традиционные поклонники Трампа, выступающие против выделения миллиардов долларов, собранных у американских налогоплательщиков, на поддержку иностранных государств, да еще и военные поставки.
73 комментария
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 12:36
    бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань

    Уж больно ты грозен как я посмотрю.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -5
      Сегодня, 12:38
      Уж больно ты грозен как я посмотрю.

      Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой... Трамп уже всё показал в Сирии, когда после жалобы дочки, провёл имитацию ракетного удара по авиабазе "Шайрат"...
    2. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +7
      Сегодня, 12:45
      Он уже забыл, как позорно отползал от Сев. Кореи трижды (!!!), пытаясь взять Кима на испуг. Ну и... где сейчас все эти АУГи, которыми он пугал корейцев?
      1. Deon59 Звание
        Deon59
        +5
        Сегодня, 13:10
        Так Ким ударил бы в ответ , а вот нашу руководство под вопросом .
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 14:26
          Так Ким ударил бы в ответ , а вот нашу руководство под вопросом .

          Ну и кого и когда Ким ударил в ответ...??? Он без разрешения и поддержки Китая ни хрена никого и никогда не ударит, а Китаю это надо...???
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 12:45
      Ну,а почему бы ему и не быть таким?Типичный американец.Выборы,себя любимого.Давайте далеко за океан не заглядывать,у нас самих под рукой такой же есть-ДАМ
      1. Irokez Звание
        Irokez
        -2
        Сегодня, 12:48
        Цитата: dmi.pris1
        такой же есть-ДАМ

        Есть большая разница. Один метит в президенты и дубиной машет, а другой просто высказывает интересные мысли похожие на махание шашкой. Поэтому они не ровня.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -2
          Сегодня, 13:55
          А кому эти мысли интересны?Западных они не трогают,мысли эти,они давно поняли,чего стоят слова пустозвона.Да и тут думающие люди крутят пальцем у виска слыша такое.. yesИнтересны видимо психиатрам,да недалекого ума..
          1. Irokez Звание
            Irokez
            +1
            Сегодня, 14:08
            Цитата: dmi.pris1
            чего стоят слова пустозвона

            С чего Вы взяли, что это пустозвон? Все эти звонилки получают те кому как раз этот звон и предназначен, а для обычного обывателя да - просто звонилка.
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              0
              Сегодня, 14:28
              Странное дело.Те,кому эти звонилки предназначены ,цветут и пахнут.. yes Кому интересна сутьба простых исполнителей?Я имею в виду,тех кто отдает приказы
      2. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 13:05
        Всё, что нужно помнить о ДАМ -в песенке "хорошего вам настроения...."
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 13:00
      Еще одни будут скакать и кричать " китаяку на гиляку". Жрать печенюшки и все такое...))
    5. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 13:03
      Он просто нестабильный.Не в курсах что Москва и Пекин стали бы в ответ бомбить уже его.Или просто лапшу на уши вешает американским избирателям,говорит им то,что они хотели бы услышать от него,как это принято на Западе наврать с 3 короба,а избравшись делать на своем посту что угодно.
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 13:21
        говорит им то,что они хотели бы услышать

        А где по другому ? В какой стране, или даже так - в каком магазине продавец станет говорить покупателю всю правду ? Одно мне у них нравится - интрига до последнего часа сохраняется . А у нас скучно , даже тотализатор не замутишь .
      2. seamen2 Звание
        seamen2
        +4
        Сегодня, 13:22
        *как это принято на Западе наврать с 3 короба,а избравшись делать на своем посту что угодно*.
        у нас конечно не так...
        прошу отнестись с пониманием (с)
    6. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 13:19
      Цитата: Irokez
      Уж больно ты грозен как я посмотрю.

      Есть тут реплика с места:
    7. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +1
      Сегодня, 13:36
      Цитата: Irokez
      Уж больно ты грозен как я посмотрю.

      Да, по ходу, "бомбит" его не по-детски...
    8. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Irokez
      бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань

      Уж больно ты грозен как я посмотрю.

      Бомбилка не выросла.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 14:32
        боролись два говна, борьба была ровна...
  2. курвиметр Звание
    курвиметр
    +13
    Сегодня, 12:37
    А что нам местные " ждуны " Трампа напишут... smile
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +2
      Сегодня, 13:25
      *А что нам местные " ждуны " Трампа напишут*..
  3. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 12:37
    Биполярочка у Дони началась. Пора ему в одну палату с Бидоном.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 12:43
      трындеть не мешки таскать. трампу руина нахрен не впилась.
      единственное зачем ему поддерживать руину так это только для того что бы иметь довод для давления на Москву из за ее антидолларового движения.
      трамп сразу заявил что будет бороться со странами которые отказываются от бакса и для штатов в этом есть резон в отличие от поддержки руины
      руину поддерживают банкиры которым нужно втянуть европу в большую войну (сама война на руине госдолг СШП не спишет , слишком мелко масштаб), трамп с ними не сильно дружен, но поддержка руины в его руках это козырь в переговорах с Москвой. и любой на его месте этот козырь будет использовать
    2. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +4
      Сегодня, 12:54
      Цитата: al3x
      Биполярочка у Дони началась. Пора ему в одну палату с Бидоном.

      Это не биполярочка. Это популизм называется. Как у ЕР, там одновременно лишь бы не было войны поэтому за ЕР, и го го го СВО. winked
  4. Комментарий был удален.
  5. barclay Звание
    barclay
    +2
    Сегодня, 12:38
    Перед выборами чего только не нагородят. Для публики - что угодно.. Шоумастгоуон...
    При всем этом, в буйном нраве Трмпа сомневаться не приходится. Тот ещё будет "партнер"...
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 12:54
      Представляю сколько бы визгу было в мире, если б например Харитонов во время предвыборной кампании сказал бы, что если б он был президентом то во время евромайдана бы бомбил Вашингтон
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 13:56
        сколько бы визгу было в мире, если б например Харитонов во время предвыборной кампании сказал бы, что если б он был президентом то во время евромайдана бы бомбил Вашингтон

        В мире бы сказали "Ху из Харитонофф?"
        1. alexoff Звание
          alexoff
          -1
          Сегодня, 13:58
          В мире бы демократические сми сказали, что в России варвары рвутся к власти и нельзя допустить
          1. solar Звание
            solar
            +1
            Сегодня, 14:05
            Боюсь, вы плохо знакомы с "демократическими сми". В целом, они считают, что они и так при власти в России. :((
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:39
    «Трамп довольно неожиданно заявил, что, будь он во главе страны, то непременно отдал бы команду бомбить Москву и Пекин в случае вторжения российской армии на Украину, а китайской - на Тайвань» —

    — С головой худо не только у Байдена ...
    1. rs777 Звание
      rs777
      0
      Сегодня, 12:48
      В таком возрасте, как у трампа с байденом часто наступает деменция. И это есть хорошо.
      Желаю им долгих лет жизни. По мне, так, пускай эти двое еще 20 лет борются за овальный кабинет. Больше долгожителей в руководство США! wink
      1. barclay Звание
        barclay
        0
        Сегодня, 13:14
        В таком возрасте, как у трампа с байденом часто наступает деменция. И это есть хорошо.
        winked Это с какой стороны смотреть. Главное, чтобы он не попутал кнопку унитаза с кнопкой "посерьёзнее"...
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 13:04
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — С головой худо не только у Байдена ...

      После семидесяти лет могут возникнуть проблемы возникновения деменции или потери железа в яйцах. И то, и другое возникает произвольно и не зависит от способности говорить.
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    -3
    Сегодня, 12:40
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Трамп заявил, что будучи президентом «бомбил бы Москву и Пекин в случае вторжения» РФ на Украину и КНР на Тайвань

    ну пока Трампа бомбит суд в США и есть все основания предполагать , что добомбит , такие вот нынче кандидаты в президенты США , лучшего , вы американцы , не заслужили видимо.
  8. Фаталист Звание
    Фаталист
    -2
    Сегодня, 12:40
    С катушек съехал рыжий бестия. laughing . Пупок не развяжется? А ответку получить не думал? Так и скажи: был бы президентом укакошил бы и штаты родные и планету. laughing . Где этих идиотов штампуют? Господи!
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:41
    непременно отдал бы команду бомбить Москву и Пекин в случае вторжения российской армии на Украину, а китайской — на Тайвань
    И он еще обвиняет Байдена в маразме и деменции парадируя его в своих выступлениях перед избирателями. Буквально недавно укорял Байдена, что его политика ведет к 3 МВ (ядерной). При этом стараясь показать свою крутость сам недалеко ушел от самоходного деда делая такие заявления.
  10. Appraiser Звание
    Appraiser
    +1
    Сегодня, 12:42
    Заявлять в преддверии будущих выборов это в духе американского очередного лицедейства то ли ещё будет. Как говорится: "Обещать жениться это означает ещё, что обещать — не значит жениться" время покажет soldier
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:44
    Трамп заявил, что будучи президентом «бомбил бы Москву и Пекин в случае вторжения» РФ на Украину и КНР на Тайвань
    . Ну кто там шампанское пил, за "нашего" Дональд Федоровича?
  12. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 12:45
    Привычный популизм современного политика-шоумена.
  13. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 12:45
    Наверняка как только его изберут сразу и начнет и не переобуется
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:46
    Так для справочник в "свободны сми США" Вашингтон пост самая демократическая и демократических газет.Хозяин Джозеф Безусловно.Выборы однако,можно врать на полную.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 13:21
      уже разобрались , это утка от "The Washington Post" в середине статьи в 17-м абзаце написано: "Например, на одном мероприятии он предположил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину, а Китай — на Тайвань, чем удивил некоторых спонсоров". Ни что это было за мероприятие, ни когда и где оно состоялось, ни кто сообщил автору об этих словах Трампа, не говорится. Нет даже "волшебной" ссылки на анонимные источники. Просто фраза посреди статьи. Так что вы правы на 100% good
  15. Камалов Звание
    Камалов
    0
    Сегодня, 12:48
    Один шизонутый другого
  16. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -2
    Сегодня, 12:49
    Например, на одном мероприятии он заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань, удивив некоторых доноров — пишет американская газета The Washington Post.
    В издании у журналистов The Washington Post со слухом примерно также как и у тех кто штурмовал Капитолий в г. Вашингтон на предыдущих выборах президента США тем самым подставив Дональда Трампа который в своей речи исходил от обратного с тем чтобы граждане не митинговали, а мирно занимались своими повседневными делами. А сама провокация к штурму исходила от "граждан" (переодетых в гражданское полицейских, представителей АНБ) из толпы типа журналистов из The Washington Post. Популизм по версии вышеуказанного издания и не более. Хотя бы видео/аудио запись предоставили в качестве предметного и наглядного примера речи Дональда Трампа о бомбардировках Москвы и Пекина.
  17. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    0
    Сегодня, 12:55
    Если Трамп считает, что подобные заявления повысят его рейтинг, то он очень плохого мнения о своём народе.
  18. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 12:56
    Чтото раздухорился доня. Наерное в доме присторелых русофобов психиатрического закрытого типа выступал,перед соответствующим контингентом идиотов.
  19. aleks700 Звание
    aleks700
    +3
    Сегодня, 12:58
    Мог бы. А Москва и Пекин могли бы бомбить Вашингтон.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +4
      Сегодня, 13:06
      У нас другая стратегия - "еще не начинать" до упора
  20. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 12:59
    Это провокация, Трамп - наша надежда! Его выберут в президенты, и он сразу заставит Украину подписать мир! Так в телевизоре говорили!
  21. Алексей Александрович Звание
    Алексей Александрович
    +2
    Сегодня, 12:59
    Ну что тут скажешь... Идиот!!! Ни убавить ни прибавить!
    Старость не радость.
  22. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 13:00
    И снова интересно, с кем там наш гроссмейстер беседовать все собирается.
  23. Soveticos Звание
    Soveticos
    +1
    Сегодня, 13:04
    Сказочный ........! Совсем слетел с катушек.
  24. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    +1
    Сегодня, 13:04
    И все потому что на их территории уже 160 лет никаких войн не было. Вот и опухли.
  25. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 13:05
    Это называется предвыборная риторика. Американцы хорошо знают, когда нужен перец на предвыборный стол. Избирётся Трамп - украинский конфликт закончится.
  26. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 13:09
    звиздеть не мешки ворочить. много болтают эти сукины дети
  27. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 13:11
    У него что тоже глюки начались как у Байдена?
    Оба старика на из ума выжили...срочно им галоперидол обоим лошадиную дозу и в палату для умалишенных.
  28. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 13:14
    Уже личный самолёт продать пришлось,поневоле станешь злым"как чёрт"@.Разденут Трампа до трусов перед выборами...
  29. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 13:16
    Не, нам Трамп не нужен, как и дед Бидон
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 13:24
      Да и им тоже.
      Все же понимают, что эти двое - для отвлечения внимания лопоухих.
      Ни одному из них реально не светит...
      Каждому по своей "уважительной причине"... но не светит вообще!
      Не стоит и нам отвлекаться на негодные объекты - можно пропустить что-то действительно важное.
  30. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 13:24
    Трамп, это продукт Cyberdyne Systems Corporation, его чиповал Илон Маск
  31. Феникс_2 Звание
    Феникс_2
    0
    Сегодня, 13:30
    Еще один сказочный в ответ не думает что может прилететь
  32. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 13:30
    Мда!
    Короче, стандартная ситуация laughing.
    Муж пришел. Пришлось чуваку сваливать по балконам. Лез, лез и сорвался.
    Летит... Высоко... Бога молит: да
    Что бы я... Ещё раз... Дома жена красавица... Да зачем мне эти... нужны...
    Вдруг, перед самым шмяк, цепляется портками за какой то крючок, в общем, целым и невредимым спрыгивает на землю.
    Вот черт! И летел то меньше минуты, а какая хрень в голову пришла!
    Вот и тут так же. Чего не ляпнешь, когда с балкона летишь! Слушать, что эти макеты политиков говорят, занятие неблагодарное.
  33. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 13:34
    на очередном закрытом мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию сильно поиздержавшийся миллиардер Трамп довольно неожиданно заявил, что, будь он во главе страны, то непременно отдал бы команду бомбить Москву и Пекин в случае вторжения российской армии на Украину, а китайской — на Тайвань. ....пишет американская газета The Washington Post.

    То есть говорил ли Трамп или не говорил - точно не известно.
    Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов»
    (Отто фон Бисмарк)
  34. a_2573 Звание
    a_2573
    +1
    Сегодня, 13:36
    Ничего личного, чисто бизнес..... Два старых, полуумных деграданта... И таких вот больше у власти....
  35. Pavel73 Звание
    Pavel73
    0
    Сегодня, 13:49
    Такие заявления надо уметь читать между строк. Громко: "Я бы бомбил Москву, если бы Россия вторглась на Украину!". А дальше шёпотом: "Но это не пришлось бы делать, потому что у русских не возникло бы такой необходимости!".
  36. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 13:58
    Цитата: Irokez
    бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань

    Уж больно ты грозен как я посмотрю.

    У него предвыборная компания. Надо всем угодить, а в первую очередь своим ястребам из Республиканской партии и ВПК
  37. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 13:59
    пожелаем обоим кандидатам успеха в деле уничтожения друг друга и сша
  38. demon184 Звание
    demon184
    0
    Сегодня, 14:00
    Что то с головами всего западного населения и их колониями в европе. Что то над их странами распыляют, не могут же так отупеть столько людей за такой короткий срок, достаточно посмотреть на украину
  39. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 14:02
    У старика кукуха от старости, а этот-то с чего свихнулся? Бомбардир, ЕПРСТ, недоделанный.
    1. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 14:24
      потому что считают нас слабаками, надо было американцам отвечать в течении недели после подрывов северных потоков, а так они видят что им не отвечают и наглеют всё больше и больше раз от раза
  40. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    +1
    Сегодня, 14:05
    Еще раз убеждаемся, что в США не осталось адекватных политиков и здравой элиты. Отстой какой то и вырождение.
    1. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 14:30
      Этот рыжий понтярщик не понимает, что начни они бомбить Москву, этих разговоров уже бы не было, как не было бы сша.
  41. kit88 Звание
    kit88
    0
    Сегодня, 14:42
    Вот наш человек!
    Чуть что - сразу бомбить! Чаво их жалеть супостатов!
    А чего там, выборы. Обещания на любой вкус и цвет.
    А реальная политика, если выберут, это уже совсем другое. Там тишина и трижды взвешанные решения.