Власти Польши разрешили ВСУ применять поставляемые Варшавой вооружения для ударов вглубь территории РФ
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Власти Польши не ограничивают Киев в применении поставляемых Варшавой вооружений для ударов по объектам на "канонической" территории России. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
В эфире польской радиостанции Radio Zet Томчик отметил, что Варшава не устанавливает какие-либо ограничения на применение передаваемых украинской армии систем вооружений. Кроме того, замглавы польского Минобороны добавил, что Варшава готовит для Украины очередной, 45-й пакет военной помощи. При этом полный объем военной поддержки Киеву за период с начала российской спецоперации составил около пяти миллиардов долларов.
Вслед за Польшей разрешили Украине наносить удары по территории РФ Великобритания. Об этом неоднозначном шаге Лондона рассказал советник украинского министра по вопросам развития промышленности Юрий Сак.
Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеф Боррель по итогам встречи министров обороны Евросоюза сообщил, что в настоящее время лишь одна-две страны сообщества готовы снять ограничения на применение украинской армией поставляемого Киеву Западом оружия для ударов по российской территории. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что государства-члены альянса вправе сами решать вопросы, касающиеся ограничений на использование ВСУ поставляемых Западом вооружений для ударов по территории России.
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