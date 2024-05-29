Власти Польши разрешили ВСУ применять поставляемые Варшавой вооружения для ударов вглубь территории РФ

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Власти Польши разрешили ВСУ применять поставляемые Варшавой вооружения для ударов вглубь территории РФ

Власти Польши не ограничивают Киев в применении поставляемых Варшавой вооружений для ударов по объектам на "канонической" территории России. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

В эфире польской радиостанции Radio Zet Томчик отметил, что Варшава не устанавливает какие-либо ограничения на применение передаваемых украинской армии систем вооружений. Кроме того, замглавы польского Минобороны добавил, что Варшава готовит для Украины очередной, 45-й пакет военной помощи. При этом полный объем военной поддержки Киеву за период с начала российской спецоперации составил около пяти миллиардов долларов.



Вслед за Польшей разрешили Украине наносить удары по территории РФ Великобритания. Об этом неоднозначном шаге Лондона рассказал советник украинского министра по вопросам развития промышленности Юрий Сак.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеф Боррель по итогам встречи министров обороны Евросоюза сообщил, что в настоящее время лишь одна-две страны сообщества готовы снять ограничения на применение украинской армией поставляемого Киеву Западом оружия для ударов по российской территории. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что государства-члены альянса вправе сами решать вопросы, касающиеся ограничений на использование ВСУ поставляемых Западом вооружений для ударов по территории России.
68 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +7
    Сегодня, 12:23
    Власти Польши разрешили ВСУ применять поставляемые Варшавой вооружения для ударов вглубь территории РФ

    Ваш ход, гроссмейстер Путин!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 12:32
      Ваш ход, гроссмейстер Путин!

      Может и нам разрешить Белоруссии наносить удары вглубь Польши...??? Ну зачем то же мы им "Искандеры" поставили...??? am
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +7
        Сегодня, 12:34
        А Беларусь это зачем? если даже у нас нет "смелости".
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          -7
          Сегодня, 12:35
          Ну во первых, они вроде как наши союзники, да и время подлёта меньше, а во вторых у них с Польшей свои приграничные тёрки...
          1. kromer Звание
            kromer
            -1
            Сегодня, 12:38
            Цитата: Lev_Russia
            Ну во первых они вроде как наши союзники


            Ключевое слово "Вроде".
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              -1
              Сегодня, 12:42
              Ключевое слово "Вроде".

              Согласен... request
              1. Татьяна Звание
                Татьяна
                +1
                Сегодня, 14:10
                Итак, Польша с Великобританией объявили России свою прокси-войну на территории Украины и на новой и старой территории России!
                Дело идёт к ядерной войне.
          2. Владимир М Звание
            Владимир М
            +3
            Сегодня, 12:43
            Они не могут быть больше нашими "союзниками", чем мы сами себе "союзники". Вот если Польша полезет к ним, Лукашенко себя "сдерживать" не будет
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              -6
              Сегодня, 12:46
              Вот если Польша полезет к ним, Лукашенко себя "сдерживать" не будет

              Серьёзно...??? lol Да как то ему сидеть на двух стульях очень даже хорошо после 2014 удавалось... feel
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                +4
                Сегодня, 12:49
                А мы на скольких стульях сидели после 2014 года, правда сейчас нам у одного стула "подпиливают" ножки
                1. Lev_Russia Звание
                  Lev_Russia
                  0
                  Сегодня, 12:58
                  А мы на скольких стульях сидели после 2014 года

                  И на скольких...??? Вот лай (так сказать критика) на Россию от Лукашенко и провокации против наших контрактников я хорошо помню, помню преследование белорусов воевавших за Донбасс, а вот от нас скидки на газ, беспроцентные кредиты и помощь при угрозе от белоленточного Майдана помню... Что-то с памятью моей стало...???
                  1. Владимир М Звание
                    Владимир М
                    0
                    Сегодня, 13:11
                    С нашими контрактниками не все так просто было, есть версия, что на самом деле Лукашенко их спас. Против них готовилась провокация Украины. По вопросу преследования воевавших за Донбасс, как ни крути, а у них есть статья за наемничество и не важно на какой стороне. На счёт скидок, а кто Украине скидки на газ давал? Даже наша Госдума собиралась проводить расследование по поставкам топлива на Украину от Лукойла. Но потом, все на "тормозах спустили".
                    1. Владимир М Звание
                      Владимир М
                      0
                      Сегодня, 13:43
                      Ну и ещё на счёт контрактников, которых "повязал" Лукашенко. Это говорит о том, что спец службы р. Беларусь сработали и смогли вычислить на своей территории группу "военизированных" людей и не важно какие у них были задачи. Понятно, что Лукашенко это не понравилось. Что мешало поставить Лукашенко в известность?
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 12:45
        Цитата: Lev_Russia
        Может и нам разрешить Белоруссии наносить удары вглубь Польши...

        Россия начала СВО. Против России все нападки и угрозы. Пришло время не сотрясать воздух словами, а размазать кровавые сопли по польской роже...
        Сам я Павла не видал. Но ты не надейся. Казак зарубил его. Саблей.
      3. Barking_one
        Barking_one
        -6
        Сегодня, 12:57
        Because Poland has JASSM, JASSM-ER, ATACMS and KTSSM?
    2. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 12:34
      Он вчера с ухмылочкой что-то там заявлял уже. Раньше брови хмурил, но этот приём не сработал, теперь вот пытается ухмыляться. Вдруг прокатит.
    3. Appraiser Звание
      Appraiser
      -3
      Сегодня, 12:45
      На это нужна политическая воля руководства, и конечно прагматизм soldier
    4. Белополяк Звание
      Белополяк
      0
      Сегодня, 12:51
      Ваш ход, гроссмейстер Путин!

      Промямлить, что это просто так не оставим.
    5. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      -5
      Сегодня, 13:08
      Ну, реальные гроссмейстеры "суетливых" ходов не делают. Время показало и доказало (с момента Мюнхенской речи...), что Путин "медленно запрягает", но в выбранном направлении, тем не менее, шагает "без вихляний" с генерального курса...

      И здесь "интрига" в том, когда, как и какая по киевским бандеро - нацикам и базарящим о неких "отменах" западниками от России прилетит "ответка"...

      И выбор ВСЕГО, - времени, места, масштабов "ответки" ИМЕННО за Москвой. И бить здесь, если уж бить, надо так и ТУДА, чтобы было максимально больно всем "отменяющим" и подлежащим утилизации. НО это уже, чисто военная задача. И она вполне, для России решаема.....
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 13:14
        Цитата: ABC-schütze
        Путин "медленно запрягает", но в выбранном направлении, тем не менее, шагает "без вихляний" с генерального курса...

        А каков его генеральный курс? Находиться у власти, меняя положения Конституции и правила проведения выборов, и закормить население посулами и обещаниями?
        * * *
        В стране Героями труда становятся миллиардеры и чиновники...Мать их...Что же такого самоотверженного они сделали?
        Самоотверженность - психологическое, социальное и морально-политическое качество личности, которое выражается в способности к подчинению своих интересов и жертвованию ими (вплоть до жертвы собственной жизнью) для блага других.
        1. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          -1
          Сегодня, 13:44
          Есть предложение, - не меняйте пож. тему. Она ВПОЛНЕ КОНКРЕТНА.....

          Что же до ген. курса, то он ОФИЦИАЛЬНО изложен УЖЕ в СНБ 2020. Причем, даже в её НАЧАЛЬНОЙ редакции. Что? Что-то "свернуло" из за Путина, "НЕ ТУДА"?.. Где, когда и каким образом?..
    6. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +2
      Сегодня, 13:58
      Ход очень простой : сделать вид что ничего как бы и не произошло. Как бы сказал , но как бы в никуда. Ждёт когда они по энгельсу жахнут по стратегам, или по видяево. А может и в Армавире спрн добьют .. Вот тогда то он ответит , вот тогда то скажет жоска партнерам дорогим что так делать не надо . Но это не точно
    7. Грица Звание
      Грица
      0
      Сегодня, 14:46
      Цитата: ROSS 42
      Ваш ход, гроссмейстер Путин!

      У бывшего гроссмейстера от страха и немощности, как у старика дрожат ручонки, чтобы дотянуться хотя бы до пешки...
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +6
    Сегодня, 12:23
    В ответ,власти РФ разрешили применять оружие,по территории Польши.. Слабо? Или так и будем ныть и жаловаться,что " нас обманули".
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Андрей Николаевич
      В ответ,власти РФ разрешили применять оружие,по территории Польши.. Слабо? Или так и будем ныть и жаловаться,что " нас обманули".


      Наверное слабо. Понятно же, что одной Польшей не ограничиться. А долбить весь Запад с Америкой чревато.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 12:35
        Цитата: kromer
        Наверное слабо. Понятно же, что одной Польшей не ограничиться. А долбить весь Запад с Америкой чревато.

        А как же:

        Или это самые обычные «понты»?
        Да сбейте же наконец американский беспилотник...Да пошлите десяток «Калибров» по западным областям...
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -1
          Сегодня, 13:58
          Цитата: ROSS 42
          Да сбейте же наконец американский беспилотник...Да пошлите десяток «Калибров» по западным областям

          По Украине ударили первыми. Американский беспилотник уронили – с тех пор они даже в двухсотмильную экономическую зоне не залетают. Кинжалами только сегодня по Яворовскому полигону влупили – это ведь западные области?
          Так что, не совсем понятно, что вам нужно...
      2. Фаталист Звание
        Фаталист
        -2
        Сегодня, 12:45
        "А зачем нам планета, если на ней не будет России?"
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 12:28
      Цитата: Андрей Николаевич
      так и будем ныть и жаловаться,что " нас обманули".

      Сегодня все утро Гарант жалился, что нас обманывают постоянно ! Вот жеж жулики, обманывать гаранта ! winked
      1. buslaif Звание
        buslaif
        -1
        Сегодня, 12:45
        Этот взгляд
        Всё может выразить так чудно!
        Ах, обмануть меня не трудно!..
        Я сам обманываться рад!
        Может быть оно так и есть на самом деле?
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          -1
          Сегодня, 13:13
          Цитата: buslaif
          Может быть оно так и есть

          Вывод напрашивается сам.
  3. Ella34 Звание
    Ella34
    -1
    Сегодня, 12:26
    Таааак. Ждём наши ходы!
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 12:29
      Цитата: Ella34
      Таааак. Ждём наши ходы!


      Есть предложения?
    2. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      -1
      Сегодня, 12:30
      Ждите ответа, ждите ответа...
      1. Barking_one
        Barking_one
        -7
        Сегодня, 13:00
        You will draw another red line and do nothing. Bet?
  4. Бускан
    Бускан
    -6
    Сегодня, 12:29
    Если с февраля 22 года Россия владела инициативой в информационном пространстве, то за последние несколько дней маятник качнулся в сторону коллективного Запада. Нужно или ответить (если есть чем) в мае или они окончательно перестанут бояться и начнут не просить, не договариваться, а ставить ультиматумы и требовать.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 12:43
      А в корне всего- вечная наша наивность,доброта,всепрощение и тупая вера в " братский народ".
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 12:49
        Ага. И маниакальная тяга дать западу "сохранить лицо".
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 13:04
        Ничего такого у наших правителей нет. Они просто не могут отказаться от красивой западной жизни за наш счёт. Один раз они развалили страну для этого, с чего бы им останавливаться?
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 12:46
      да пусть ставят и требуют, все решится на поле боя
  5. Гарист Павел Звание
    Гарист Павел
    -1
    Сегодня, 12:32
    Первый шар запущен. Предположу, что попытаются "не заметить" этого, либо грозно будут хмурить брови. А далее-по нарастающей. Я не могу уже комментировать это. Может, кто-то с западом заодно и помогает медленно "варить лягушку"?
  6. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +3
    Сегодня, 12:33
    Швеция собирается поставить ДРЛО Saab 340 AEW на Украину
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -2
      Сегодня, 13:06
      ДРЛО Saab 340 AEW на Украину
      Самолеты ДРЛО стран НАТО не сбивают по причине принадлежности к НАТО. Украинские ДРЛО будут сбиты сразу же.
      1. Лт. запаса ВВС Звание
        Лт. запаса ВВС
        +1
        Сегодня, 13:16
        Цитата: Болторез
        Самолеты ДРЛО стран НАТО не сбивают по причине принадлежности к НАТО. Украинские ДРЛО будут сбиты сразу же.

        Они их будут использовать на западной Украиной для перехвата Российских крылатых ракет, не удивлюсь если и США поставят Е-2С, их снимают с вооружения заменяя более новыми Е-2D
        1. Лудоман
          Лудоман
          0
          Сегодня, 13:46
          Они их будут использовать на западной Украиной для перехвата Российских крылатых ракет, не удивлюсь если и США поставят Е-2С, их снимают с вооружения заменяя более новыми Е-2D

          Что то мне подсказывает что они будут их использовать не только для этого, ракетные обстрелы довольно редки, а вот авиабомбы с крылышками летят каждый день.
          1. Лт. запаса ВВС Звание
            Лт. запаса ВВС
            0
            Сегодня, 13:57
            Цитата: Лудоман
            Что то мне подсказывает что они будут их использовать не только для этого, ракетные обстрелы довольно редки, а вот авиабомбы с крылышками летят каждый день.

            ДРЛО слишком жирная цель, вблизи линии фронта её собьют, те же ракеты С-400 и С-300В4 есть модификации бьющие на 400 км, как раз против ДРЛО создавались. Так же есть ракеты воздух-воздух Р-37М с дальностью 300 км. В общем слишком большой риск наводить F-16 вблизи линии боевого соприкосновения с ДРЛО, который летит медленно на высоте 10 км.
      2. Лудоман
        Лудоман
        0
        Сегодня, 13:34
        Самолеты ДРЛО стран НАТО не сбивают по причине принадлежности к НАТО. Украинские ДРЛО будут сбиты сразу же.

        Заблуждаетесь, самолёт ДРЛО крайне сложная цель. Вся тактика войны НАТО построена на авиации, западная авиация превосходит нашу как качественно, так и количественно.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          -1
          Сегодня, 13:47
          западная авиация превосходит нашу
          Украина не получит в распоряжение всю западную воздушную армаду.
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -2
          Сегодня, 13:59
          Цитата: Лудоман
          самолёт ДРЛО крайне сложная цель

          В чём именно сложность?
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:36
    Западом практически все точки над I расставлены и, что характерно уже без боязни жесткого ответа. Так может все таки пришла пора дать такой ответ и в первую очередь зарвавшимся полякам, чехам, прибалтам? А на очереди бриты и скандинавы.
    1. kromer Звание
      kromer
      -4
      Сегодня, 12:47
      Цитата: rotmistr60
      Западом практически все точки над I расставлены и, что характерно уже без боязни жесткого ответа.


      Боятся, поэтому и прощупывают постепенно.
  8. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 12:39
    Ответом может быть расширение списка целей на территории Украины для наших ракет. Не будем же мы обстреливать территорию страны НАТО, это самоубийство.

    Эскалация и затягивание конфликта - не в интересах России.
  9. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +2
    Сегодня, 12:45
    Фигня какая-то, они давно бьют вглубь России всем чем попало. Делают всё что можно чтобы нагадить. О чём разговор вообще?
  10. ABC-schütze Звание
    ABC-schütze
    +2
    Сегодня, 12:45
    Это чисто пропагандистская "трескотня" раздраженных и перепуганных западников...

    Никто ИЗ НИХ, НИКОГДА и НЕ "запрещал" киевским бандеро - нацикам, наносить удары по объектам (любым) в глубоком тылу российской территории. Ну, НЕ БЫЛО просто НИКОГДА, такого "запрета"...

    Мало того, потенциал (способность) киевских бандеро - нациков к нанесению таких ударов, именно ЗАПАДОМ, - поставками ЗАПАДНЫХ вооружений, НЕПРЕРЫВНО НАРАЩИВАЛАСЬ. И БУДЕТ НАРАЩИВАТЬСЯ вплоть до времени полной утилизации ВС России последних. Включая и ВСЕХ потенциальных "посланцев" запада, на территории бывшей единой Украины.....

    Но дело это, увы, нескорое...
  11. Dave36 Звание
    Dave36
    0
    Сегодня, 12:48
    Ну вот.....))) Песков сказал, что Верховный и военные знают что делать..
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 13:18
      Цитата: Dave36
      Верховный и военные знают что делать

      Со слов гаранта, мы еще не начинали ! Как бы не остаться без ничего !
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 13:25
      Наконец-то вырисовывается стратегия "курочка по зернышку" - ущерб латаем, партнеров не злим, за ответки извиняемся/объясняемся, немножко воюем, складик разбомбим, деревеньку раз в месяц возьмем, кого-то утилизируем и в среднем выйдем в плюс, параллельно ждем ситуации "ишак-падишах". Сплошной экономикс, который 30 лет уже.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:51
    Ничего нового, в общем то...
    Впрочем, зелебобики себя не ограничивают вообще, благо не всеми вооружениями они могут управлять/рулить сами и это фактор сдерживающий, пока.
  13. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 12:57
    Власти Польши разрешили ВСУ применять поставляемые Варшавой вооружения для ударов вглубь территории РФ
    . Ну как кто так... am
  14. Barking_one
    Barking_one
    -6
    Сегодня, 12:59
    Strange - You are using Belorussian, Iranian and North Korean weapons against Ukraine and it is OK. But when Ukraine wants to use Polish/German/ etc. weapons against Russia, than it is not OK.
    Why? Because it will make Poland part of war? So Belarus, Iran, North Korea are parts of war?
  15. НЕзлобный Звание
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 13:04
    Интересно всё. Всё любопытственнее и любопытственнее...
    Попробуем отмотать плёнку назад. До референдумов о присоединении.

    Представим себе: имеем сейчас всё то, что имеем, но - без референдумов.
    Юридически (типа): война была бы между вна и КрымНаш+нимношка херсоньщины / ДНРЛНР.
    Вне помогает запат. ДНРЛНРу помогает РФ.
    Запат разрешает вне бить по территории РФ. РФ разрешает ДНРЛНР бить по территории запада. Зеркально, т.е.
    В этом случае рамки хозяйственно-международно-правово-экономических отношений всех участников были бы такие, как те же яйца, только - вид сбоку. И вся картина выглядела бы несколько не столь противоречиво в части всяких там линий непересекаемых.

    Никто так до сих пор не смог дать внятный ответ, в чём был сакральный смысл и безусловная выгода от референдумов (особенно на Херсоне) в условиях, когда на эти референдумы, выборы, лигитимности, законности, межд.право в целом по факту всем плевать. Есть референдум или его нету - РФ всегда могла совершенно спокойно воевать в защиту своих граждан, территорий, интересов. Что дали эти референдумы? Сильно много союзников? Ню-ню... Грыгорыч - и тот неоднозначен.
    Референдумы можно было провести в любое время.
    У нас наступили реальные реалии, когда юридическое поле, международное право, правой статус, полностью покрыты фактологией фактов реальной ситуации, как корова быком.
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      -1
      Сегодня, 13:36
      "Никто так до сих пор не смог дать внятный ответ, в чём был сакральный смысл и безусловная выгода от референдумов (особенно на Херсоне) в условиях, когда на эти референдумы, выборы, лигитимности, законности, межд.право в целом по факту всем плевать. Есть референдум или его нету - РФ всегда могла совершенно спокойно воевать в защиту своих граждан, территорий, интересов. Что дали эти референдумы? Сильно много союзников? Ню-ню..."
      **********************
      Вообще-то, такого рода референдумы, проводятся не ради "выгоды". Это не коммерческое мероприятие...

      И не ради неких "союзников"...

      А РЕАЛЬНУЮ пользу от них ДОКАЗАЛО ТОТАЛЬНОЕ БОЛЬШИНСТВО населения этих территорий Новоросии, принявшее в них участие и высказавшееся "ЗА"...

      И число таких жителей, превосходит все население нынешний балтийских лимитрофий. На всякий случай...

      Короче, Россия вернула СВОЁ. И будет продолжать возвращать СВОЁ и дальше...

      А ЭТО, уже САМО по СЕБЕ, ВСЕГДА ПОЛЕЗНО...
  16. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +1
    Сегодня, 13:08
    А польша поставляет что-то что может технически долететь вглубь России или это просто популизм? Типа технически мы сказали да...
  17. Горий Звание
    Горий
    0
    Сегодня, 13:15
    Газ то когда Польше отключим ?????
  18. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 13:20
    Только безумец начинает войну, которую может не выиграть. (Дж. Мартин "Пир стервятников")
  19. сергей фонов Звание
    сергей фонов
    -2
    Сегодня, 13:38
    Нужно уничтожить ВСЕ логистические цепочки по доставке оружия в Украину, как со стороны Чёрного моря так и со стороны Западной границы. Не сделаем этого сейчас придётся позже, НАТО при таком развитии СВО непременно зайдёт на Украину. После разрушения дорог желание воевать пропадёт, придёт понимание лёгкой победы не будет.
  20. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 13:53
    Варшава не устанавливает какие-либо ограничения на применение передаваемых украинской армии систем вооружений... Вслед за Польшей разрешили Украине наносить удары по территории РФ Великобритания

    Интересная какая-то движуха с непонятными причинами и целями. Два года западные страны поставляли Украине оружие и никто даже не заикался, о возможности или невозможности его применении по территории России. А тут внезапно все в один голос начали про это орать, как будто им команду дали, хотя и по-разному – Украина требует, что бы ей разрешили, НАТО и ЕС призывают разрешить, Польша и три*балты разрешают, ФРГ и Америка не разрешают, Венгрия как обычно, эксперты и аналитики бьются грудью в груди, обсуждая полезность и вредность такого решения.
    По сути же, кроме разговоров, ничего не изменилось – западное оружие применяется так, как укровластям и укровоенным кажется выгодным. А по исконной территории России, приобретённой или по серым зонам – это уже вопрос десятый.
    Так что непонятно об чём кипишь...
  21. никникник Звание
    никникник
    0
    Сегодня, 14:44
    все это последствия беззубости нашей власти. Британские и американские беспилотники спокойно летают и проводят разведку, олигархи на военных действиях обогащаются, а мы ноем "нас обманули". Давно бы это СВО закончилось, если бы захотел наш гражданский главный и командующий. Дорисовались "красных линий"? То ли еще будет. Умеем только, а вот если они так, а мы вот так, Они так, а мы никак по итогу.Даже за обстрелы мирного населения все бьем "в ответ". Нас же со всех сторон окружают. Украина несчастная с его клоуном громит Россию с 2022 года и водит за нос офицера ФСБ, умудренного опытного политика. Дестабилизация происходит по всем фронтам, теперь Польша, Армения не спокойна, казахстан все ориентируется на Запад, Узбекистан и Таджикистан даже перестают считаться с Россией