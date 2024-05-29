Колумбия призывает направить в Газу миротворцев ООН

Нет другой альтернативы, кроме миротворческих сил ООН в секторе Газа, и Колумбия будет частью этих сил

Колумбийский президент Густаво Петро, известный своим резко отрицательным отношением к действиям Израиля в секторе Газа, призвал Всемирную организацию рассмотреть вопрос отправки в Газу миротворцев ООН. Он отметил, что его страна с радостью присоединится к этой миссии.- написал президент Колумбии в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).Петро также осудил израильскую атаку на палестинский лагерь близ Рафаха в прошедшее воскресенье, в результате которой до 40 человек погибло и еще десятки получили ранения.После начала наземной операции Израиля в секторе Газа президент Колумбии раскритиковал Израиль и отозвал посла страны для консультаций. Тогда он призвал Тель-Авив прекратить «резню палестинского народа», добавив, что в противном случае возможен разрыв дипломатических отношений с Израилем. А в начале мая Петро назвал израильскую операцию в Газе «геноцидом» палестинцев и объявил о разрыве дипотношений с Израилем.В результате продолжающейся восьмой месяц израильской военной операции в секторе Газа, по данным местного Минздрава, погибло уже более 36 000 человек и пострадало более 81 000.