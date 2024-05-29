Колумбия призывает направить в Газу миротворцев ООН

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Колумбия призывает направить в Газу миротворцев ООН

Колумбийский президент Густаво Петро, известный своим резко отрицательным отношением к действиям Израиля в секторе Газа, призвал Всемирную организацию рассмотреть вопрос отправки в Газу миротворцев ООН. Он отметил, что его страна с радостью присоединится к этой миссии.

Нет другой альтернативы, кроме миротворческих сил ООН в секторе Газа, и Колумбия будет частью этих сил

- написал президент Колумбии в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).



Петро также осудил израильскую атаку на палестинский лагерь близ Рафаха в прошедшее воскресенье, в результате которой до 40 человек погибло и еще десятки получили ранения.

После начала наземной операции Израиля в секторе Газа президент Колумбии раскритиковал Израиль и отозвал посла страны для консультаций. Тогда он призвал Тель-Авив прекратить «резню палестинского народа», добавив, что в противном случае возможен разрыв дипломатических отношений с Израилем. А в начале мая Петро назвал израильскую операцию в Газе «геноцидом» палестинцев и объявил о разрыве дипотношений с Израилем.

В результате продолжающейся восьмой месяц израильской военной операции в секторе Газа, по данным местного Минздрава, погибло уже более 36 000 человек и пострадало более 81 000.
15 комментариев
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  1. A17ttt
    A17ttt
    -2
    Сегодня, 13:44
    Еще один глупый человек.

    Вопрос "чем будет отличаться Миротворческий отряд от ООН, все от тех же в Газе?!"
    Ответ на поверхности - "ничем". Такие же - иноверные, не дающие выполнить свое религиозное предназначение.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +1
      Сегодня, 13:57
      Цитата: A17ttt
      Ответ на поверхности - "ничем". Такие же - иноверные, не дающие выполнить свое религиозное предназначение.

      С чего вы решили что мешающие? На Юге Ливана стоят войска ООН, которые не делают абсолютно ничего. Над их головами регулярно летают ракеты в обе стороны и они только разводят руками. Так же может быть в Газе. Будут сидеть на своих военных базах и наблюдать как всё вокруг горит
      1. A17ttt
        A17ttt
        -2
        Сегодня, 14:05
        BlackMokona, Реджеп Тайип Эрдоган - я вас товарищ узнал.
        Это от вас звучит обвинение, по Организации Объединенных Наций (ООН), в неспособности «остановить геноцид» в секторе Газа.
        1. BlackMokona Звание
          BlackMokona
          +1
          Сегодня, 14:16
          Цитата: A17ttt
          Это от вас звучит обвинение, по Организации Объединенных Наций (ООН), в неспособности «остановить геноцид» в секторе Газа.

          ООН в принципе ничего не может, кроме как быть площадкой для переговоров из-за права Вето. Где бы и чтобы не происходило. Всегда задеты интересы кого то из членов совбеза ООН с правом вето. winked
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:09
      Цитата: A17ttt
      Вопрос "чем будет отличаться Миротворческий отряд от ООН, все от тех же в Газе?!"

      По более раннему плану "гегемона" должно было отправить туда "миротворцев" в составе США, Германии, Франции, Британии и ещё каких то папуасов. Что называется пусти козла в огород капусту стеречь...
  2. Болторез Звание
    Болторез
    -4
    Сегодня, 13:51
    Колумбийцам бы с беглыми бегемотами разобраться, прежде чем в большую политику лезть laughing .
    https://wildlife.org/colombias-invasive-hippo-problem-may-have-doubled/#:~:text=The%20country's%20hippos%20(Hippopotamus%20amphibius,the%20largest%20population%20outside%20Africa.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 14:00
    Нет другой альтернативы, кроме миротворческих сил ООН в секторе Газа, и Колумбия будет частью этих сил
    Примерно также предлогали постоянные члены СБ ООН в Донбасский регион ввести миротворцев ООН. request Но АУГ США почему-то по прежнему в Средиземном море ...
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 14:11
      Цитата: oppozite28
      Примерно также предлогали постоянные члены СБ ООН в Донбасский регион ввести миротворцев ООН. Но АУГ США почему-то по прежнему в Средиземном море ...

      АУГ Белорусы не пропускают через своё море... lol
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 14:12
        АУГ Белорусы не пропускают через своё море... lol
        Даааа, одни креветки с кальмарами чего стоят feel А про морскую капусту вообще молчу laughing
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 14:20
          Цитата: oppozite28
          АУГ Белорусы не пропускают через своё море... lol
          Даааа, одни креветки с кальмарами чего стоят feel А про морскую капусту вообще молчу laughing

          А какие чудные киви у сябров! А сёмга... fellow
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            +1
            Сегодня, 14:23
            А какие чудные киви у сябров! А сёмга... fellow
            Смех смехом, но АУГ США причем сразу две Белорусам не страшны, мало ли их (супостатов) в болотах потонуло не зная про то куда тропинка ведёт в отличии от местного населения.
            1. isv000 Звание
              isv000
              +1
              Сегодня, 14:27
              Цитата: oppozite28
              Смех смехом, но АУГ США причем сразу две Белорусам не страшны, мало ли их (супостатов) в болотах потонуло не зная про то куда тропинка ведёт в отличии от местного населения.

              А пусть у фрицев спытают, те должны помнить местечко, где русские танки вышли из болота и порешали вопросы с "турыстами" на месте...
              1. oppozite28 Звание
                oppozite28
                +1
                Сегодня, 14:43
                А пусть у фрицев спытают, те должны помнить местечко, где русские танки вышли из болота и порешали вопросы с "турыстами" на месте...
                Так фрицы про то местечко в курсе, потому американцам не спешат помогать в отместку за трубу газовую испорченную не говоря про украинских "туристов" . Одних убытков на миллиарды, как бы истребовать хочут ненавязчиво толерантно-воспитанно по-европейски в духе ЛГТБ.
  4. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 14:32
    Нет другой альтернативы, кроме миротворческих сил ООН в секторе Газа, и Колумбия будет частью этих сил

    На что только не идут наркокартели чтобы открыть новые каналы сбыта! От возможных масштабов перевалки кокса под видом военного груза, да ещё на постоянной основе и без досмотра, голова может закружится. Такую схему сбыта наркоты на БВ мог придумать только Дядя Сэм... Собака! Его почерк...
  5. Анатолий Шпалин Звание
    Анатолий Шпалин
    +1
    Сегодня, 14:48
    миротворцев уже давно пора отправлять не в Газу, а во всю оккупированную Палестину с последующим расформированием международной террористической группировки "Израиль"