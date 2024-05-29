ВС РФ в очередной раз нанесли удар по Яворовскому полигону ВСУ, на котором находились иностранные инструкторы

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ВС РФ в очередной раз нанесли удар по Яворовскому полигону ВСУ, на котором находились иностранные инструкторы

Российская армия нанесла очередной массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по Яворовскому полигону в Львовской области. На этом полигоне, по некоторым данным, помимо боевиков киевского режима, дислоцировались иностранные инструкторы.

По данным источников, на этом полигоне украинские военные проходили тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, а также обучались управлению военной техникой. В настоящее время точное количество уничтоженных боевиков неизвестно, однако, по некоторым сведениям, их количество может достигать нескольких сотен человек.



Расположенный недалеко от Львова Яворовский полигон уже не в первый раз подвергается ракетным атакам. В результате прошлых ударов на территории этого объекта были уничтожены польские, американские и французские военные инструкторы.

Кроме того, Яворовский полигон используется ВСУ в качестве одного из ключевых логистических хабов для переброски поставляемых Западом вооружений, военной техники и боеприпасов в восточные регионы страны.

Полигон был полностью разрушен в результате нанесенных в марте 2022 года ракетных ударов. Тогда, помимо наемников из стран НАТО, там дислоцировались новобранцы ВСУ, в том числе боевики нацистских батальонов "Айдар*" и "Азов*" (*террористические организации, запрещенные в РФ). В общей сложности были ликвидированы по меньшей мере 180 иностранных наемников и несколько десятков боевиков ВСУ.
40 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:28
    «ВС РФ в очередной раз нанесли удар по Яворовскому полигону ВСУ, на котором находились иностранные инструкторы» —

    Находились,и где они сейчас находятся? ...
    (Ищут,найдут не всех)
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +6
      Сегодня, 13:32
      Наверное, они находятся у ворот Святого Петра. А он уже их направит по разнарядке, согласно заслугам.

      Телеграм каналы пишут о сотнях погибших. Если хоть треть является правдой, это хорошо.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 13:35
        Согласен, даже если десятки, это очень неплохо. Таких бы ударов да регулярно.
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 13:35
        .....украинские военные проходили тактическую, инженерную и медицинскую подготовку

        И на фронт не надо ехать, все натурально как в бою, reality show, так сказать. Кто успел глубже зарыться в землю на инженерной подготовке, тот живой.
      3. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 14:25
        Цитата: Ilya-spb
        Наверное, они находятся у ворот Святого Петра. А он уже их направит по разнарядке, согласно заслугам.

        НЕ, не, не! Вы давайте не путайте!!! Это МЫ - в Рай! А ОНИ - просто сдохнут! am
    2. 1976AG Звание
      1976AG
      +2
      Сегодня, 13:32
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «ВС РФ в очередной раз нанесли удар по Яворовскому полигону ВСУ, на котором находились иностранные инструкторы» —

      Находились,и где они сейчас находятся? ...



      А сейчас они рассредоточились. Кто на том свете, кто в госпиталях, а кто-то благодарит судьбу, что остался цел и невредим.
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +2
        Сегодня, 14:04
        Цитата: 1976AG
        А сейчас они рассредоточились.

        Бравый наемник по имени Джон
        Прибыл на Яворовский полигон
        Резко его оборвалась карьера
        Слишком большая БЧ "Искандера"
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 14:19
          Резко его оборвалась карьера
          Слишком большая БЧ "Искандера"

          Браво! Стихи - хоть куда! good
        2. 1976AG Звание
          1976AG
          0
          Сегодня, 14:25
          Цитата: Вежливый Лось
          Цитата: 1976AG
          А сейчас они рассредоточились.

          Бравый наемник по имени Джон
          Прибыл на Яворовский полигон
          Резко его оборвалась карьера
          Слишком большая БЧ "Искандера"



          Почти Твардовский нашего времени )
    3. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 14:26
      Тут Макрон интересуется, французы в списках есть ?!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:31
    Они что там вообще тупые ,мы уже сколько раз били по Яворскому полигону? Однако зов к предкам оказывается сильнее или там мёд класный .Яворский мёд самый лучший на Украине.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 13:38
      Создали подземную базу ( по подготовке летного состава) на территории полигона из трех заглубленных бункеров большей площади , как раз туда и было несколько ударов . В момент удара на подземной базе предположительно находилось до 410 человек летного состава, обслуживающего персонала и инструкторов.
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        +1
        Сегодня, 13:44
        Поэтому туда и летят кинжалы, что всковырнуть из глубины эту нечисть. Там писали что скорых много было, а если учесть что основную часть надо ещё раскапывать, то погибших точно могут быть сотни.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 13:49
          Возможно , что ударили "Цирконами" , потому что удар проходил без обьявления воздушной тревоги. Но не суть , удары такого рода в прессе сильно не афишируются , равно как и в сводках МО РФ. Будет сообщение коротенькое типа " нанесен удар по месту расположения иностранных наемников" . Как было совсем недавно, когдда под Харьковом ушатали группу специалистов по БПЛА из Франции.
          1. Олеся Леся Звание
            Олеся Леся
            +3
            Сегодня, 13:54
            Вот вы правы что наши при поражении жирных целей, смачных уловов всегда скудно одним предложением освещают. А надо работать на медийность тоже, психологически бить врага - освещать побольше и по-смачнее. Под Харьковом французиков накрыли, вывозили огромными рефрижераторами, аж Макроша вскоре прилетел, такой урон надо ведь как-то затушевать.
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              +3
              Сегодня, 13:56
              вот именно , тоже об этом всегда говорю. Кстати про удар под Харьковом , то что я выше написал, это уже был второй такой удачный прилет по лягушатникам, распологались они на базе "Кракена".
              1. Олеся Леся Звание
                Олеся Леся
                +3
                Сегодня, 14:22
                Окончательные потери там еще выясняются.
                Снесён командный пункт для руководства F-16 и управления его системами наведения и техническим состоянием. Погибло много, все сплошь из Бенилюкса.
                179 убитых и 200 тяжелораненый. Всех всю ночь эвакуировали в Польшу и ФРГ. Конопляные борты тоже прилетели из Эйндховена в Польшу.
                1. oleg-nekrasov-19 Звание
                  oleg-nekrasov-19
                  +1
                  Сегодня, 14:23
                  уууххх ..хорошо приложились !!! good
                  1. Олеся Леся Звание
                    Олеся Леся
                    +2
                    Сегодня, 14:25
                    Главное что это не простые мобилизованные. а отборные.
                    Теперь будут отыгрываться на Белгороде и Донецке по мирным.
                    1. oleg-nekrasov-19 Звание
                      oleg-nekrasov-19
                      +1
                      Сегодня, 14:29
                      уже над Черным морем завис натовский разведывательный БПЛА am
                      1. Олеся Леся Звание
                        Олеся Леся
                        +1
                        Сегодня, 14:31
                        Да он у нас над Крымом постоянно висит, каждый божий день, мы уже привыкли. Да и мост частенько перекрывают, в день бывает не по разу.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 13:55
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Создали подземную базу ( по подготовке летного состава) на территории полигона из трех заглубленных бункеров большей площади , как раз туда и было несколько ударов .

        Был полигон для подготовки всу-шников, а стал полигоном проверки точности и пробивной мощи "Кинжалов". Проверка в очередной раз подтвердила эффективность этих ракет. Присутствовавшие в это время в подземных укрытиях иностранные "консультанты" наверняка высоко оценили результаты прилётов. smile
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 13:57
          Разведывали наверное долго , с момента начала оборудования подземной базы.
      3. Shumi2010 Звание
        Shumi2010
        0
        Сегодня, 14:13
        Они че - дураки чтоли?? место известное, под наблюдением с орбиты...
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 14:11
      Цитата: tralflot1832
      Они что там вообще тупые ,мы уже сколько раз били по Яворскому полигону?

      Полигон оборудован по всем стандартам НАТО . Им где обучать стрельбе из РПГ на пример ,по среди КУева ?
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 14:26
      Цитата: tralflot1832
      Они что там вообще тупые ,мы уже сколько раз били по Яворскому полигону?

      Они думают: снаряд два раза в одну воронку не попадает...
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 13:33
    Цитата: Ilya-spb
    Если хоть треть является правдой, это хорошо.

    Да! Даже если четверть.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +9
    Сегодня, 13:35
    После поражения инфраструктуры в марте 2022 на полигоне в Яворове шли восстановительные работы, был создан "Центр Международного миротворчества и безопасности" для размещения инструкторов НАТО. Базу зарыли глубоко под землю, закопали уйму денег. Никто это сооружение не трогал много месяцев, пока НАТО не приступил к эскалационной операции по поставкам F-16 и созданию центра подготовки и командного пункта.Этой ночью по предварительной оценке поражены все три подземные соединяющиеся между собой бункерные цели. Заглубленный командный пункт для ВВС, учебный центр и общежитие на 200 человек. В подземных сооружениях проходила подготовка летных экипажей ВВС ВСУ и шла подготовка к организации полетов и воздушных маневров с координацией в режиме онлайн с центром управления НАТО, расположенного в Польше. Инструкторы из Бенилюкса, преимущественно из Нидерландов, а также чешские и испанские специалисты проживали в бункерном районе и производили обучение украинского персонала. Всего в подземном минигороде находилось от 380 до 410 человек. Ситуационный центр в режиме виртуального тренинга уже отрабатывал координацию пролета истребителей F-16 звеньями по 12 машин в боевом снаряжении с заходом на посадку на Украине для дозаправки. Далее отрабатывался воздушный пуск ракет по целям в РФ и возврат на аэродром Польши. Вообщем прилетело туда, куда надо было. Кстати "воздушную тревогу" никто не обьявлял ...или не успел обьявить.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 13:38
      Писано неплохо, у нас вообще любят всякие ответки красиво подавать населению, но я подожду с восторгами с пару недель.
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        +2
        Сегодня, 14:02
        Цитата: Копчёный
        Писано неплохо, у нас вообще любят всякие ответки красиво подавать населению, но я подожду с восторгами с пару недель.



        Полную картину мы неизвестно когда узнаем, т.к. украинская сторона не заинтересована в распространении такой информации, а наших людей там нет. Может появиться информация о примерном количестве раненых, доставленных в госпиталя, а по погибшим еще сложнее.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 14:16
          да полную картину мы вообще вряд ли узнаем , частично в течении месяца повсплывают офицеры НАТО "разбившиеся" в горах, морях и полях при совершении туристических туров.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 14:18
        Цитата: Копчёный
        Писано неплохо, у нас вообще любят всякие ответки красиво подавать населению, но я подожду с восторгами с пару недель.

        Надеетесь увидеть официальный подробный отчёт от командования ВСУ? Не будет его, как не будет и списков попавших под раздачу "консультантов" и "инструкторов" из стран НАТО. Им такая антиреклама, как серпом по ... yes
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          -1
          Сегодня, 14:23
          Нет конечно, но поэтому такие новости не воспринимаю серьёзно.
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +3
      Сегодня, 13:48
      Этот полигон всегда был винегретом для офицерья из всех стран нато. Наши давненько его не трогали, ждали, когда те расслабятся и будут наращивать присутствие. Радует что летуны ещё накрылись. Прям бальзамчик для души. Под землёй похоронили сборную солянку
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +3
        Сегодня, 13:50
        они под землю закопались и спокойно занимались, думая о том , что полностью себя обезопасили, но как говорится -Слава русской разведке!!! soldier
  5. agoran Звание
    agoran
    +3
    Сегодня, 13:46
    На других ресурсах подтверждают:
    "Удар "Кинжалом" по Яворовскому полигону во Львовской области. Сотни погибших, возможно французские, польские и американские инструкторы.
    Также прилетело в аналогичные объекты в Стрые, Дублянах и Дрогобыче."
  6. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 13:59
    Класс! Подождать пока опять скучкуются и снова вдарить!
  7. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 14:08
    Военкоры пишут, 180 убитых, 200 раненых. Запад готовит ответку и поднял свой "Глобал Хоук".
  8. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 14:23
    Я не сторонник применения ТЯО на украине но вот по
    Яворовскому нужно вдарить чтобы закрыть эту тему навсегда
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 14:34
      Я не сторонник применения ТЯО на украине но вот по
      Яворовскому нужно вдарить чтобы закрыть эту тему навсегда
      Удар ТЯО по этому полигону неизбежно затронет и территорию Польши. И, возможно, Беларуси. Радиационные осадки - не самая приятная вещь. Черт бы с ней, с Польшей, хотя вой на западе поднимется нешуточный, но Беларусь загрязнять однозначно не стоит.