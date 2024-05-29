Российский омбудсмен заявила, что Киев уже несколько месяцев саботирует обмен пленными

9
Российский омбудсмен заявила, что Киев уже несколько месяцев саботирует обмен пленными

На протяжении более чем двух лет российской спецоперации на Украине собралось множество свидетельств того, что жизнь обычного солдата в войсках киевского режима не имеет абсолютно никакой ценности. Командование ВСУ, отступая под натиском ВС РФ, нередко отказывалось забирать с поля боя не только погибших, но и раненых солдат.

Теперь стало известно, что киевский режим не торопится возвращать домой и тех военных, которые попали в плен. Как пишет в своем ТГ-канале Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, Киев уже несколько месяцев отказывается согласовать список из 500 военных, которых российская сторона предлагает обменять на военнослужащих ВС РФ.



Со слов омбудсмена, украинской стороне уже был предоставлен соответствующий список с фамилиями пленных солдат ВСУ, однако Киев саботирует процесс обмена, постоянно выставляя какие-то условия.

Военное руководство не торопится вернуть их (украинских военнопленных – ред.) родным и близким, выставляя всё новые надуманные условия

- пишет Москалькова.

В свою очередь российский Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что вышеупомянутый список для согласования обмена был направлен непосредственно украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:07
    Надо понимать всю суть режима Зелибобы,что бы требовать от него обмена. Вы думаете случайно попали в сеть снимки расстрела военнопленных ,нет ребята .Это показатель ,очень серьезный показатель нацизма
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 14:10
      Я не понимаю откуда на той стороне появляются и не заканчиваются пленные для обменов, если у всушников всё плохо. По СМИ конечно.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 14:14
        Цитата: Копчёный
        . По СМИ конечно.

        Вот именно . Идет война и каждый тянет одеяло на себя.Очень поучительно иногда смотреть украинские паблики. У нас тоже косяков на фронте не меньше
      2. Tagan Звание
        Tagan
        -1
        Сегодня, 14:22
        Чтобы было понимание, необходимо посчитать, сколько вообще попало под обмен. Массового обмена, насколько понимаю, не было. И происходят они не каждодневно.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 14:34
          Тут вчера увидел видосик, с нашей стороны, как брали окопы всушные. Два бойца в кадре, по виду как действовали, бывалые. Шли шли стреляли, гранаты кидали в норки, но как только в ответ мимо стало свистеть и вроде как по связи сказали, что дальше противник, сами залезли в норку. Далее пошли сбросы в норку с бойцами, всё как с нашей стороны любят на видео выкладывать и остались они в норке раненные. Дальше нету что с героями было и видео пока выложили не популярные каналы наши. На контратаке вполне можно попасть в плен в такой ситуации, но. Блин, захват позиций такими силами, что и раньше видел, как то рискованно.
          1. Tagan Звание
            Tagan
            0
            Сегодня, 14:43
            Это видео было показано вчера на центральном ТВ. Не скажу точно, по какому каналу. Ну и в телегах наших тоже было, соответственно.
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              0
              Сегодня, 14:54
              А, ну раз Вы так говорите. Хорошо, я верю Вам.
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 14:11
    Да не может этого быть.. Срочно е ЕСПЧ обращайтесь, там обязательно помогут.
  3. seamen2 Звание
    seamen2
    +2
    Сегодня, 14:12
    *украинской стороне уже был предоставлен соответствующий список с фамилиями пленных солдат ВСУ, однако Киев саботирует процесс обмена, постоянно выставляя какие-то условия*.
    главное условие-это маршрут самолета с юкрейн пленными сообщить, чтобы они его снова сбили.
    вот что надо юкрейн стороне.
    ну или еще условие--сообщить свидомым располагу пленных, чтобы они ее снова накрыли. ну как в Еленовке побратимов азовцеф.