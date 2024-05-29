Российский омбудсмен заявила, что Киев уже несколько месяцев саботирует обмен пленными
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На протяжении более чем двух лет российской спецоперации на Украине собралось множество свидетельств того, что жизнь обычного солдата в войсках киевского режима не имеет абсолютно никакой ценности. Командование ВСУ, отступая под натиском ВС РФ, нередко отказывалось забирать с поля боя не только погибших, но и раненых солдат.
Теперь стало известно, что киевский режим не торопится возвращать домой и тех военных, которые попали в плен. Как пишет в своем ТГ-канале Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, Киев уже несколько месяцев отказывается согласовать список из 500 военных, которых российская сторона предлагает обменять на военнослужащих ВС РФ.
Со слов омбудсмена, украинской стороне уже был предоставлен соответствующий список с фамилиями пленных солдат ВСУ, однако Киев саботирует процесс обмена, постоянно выставляя какие-то условия.
Военное руководство не торопится вернуть их (украинских военнопленных – ред.) родным и близким, выставляя всё новые надуманные условия
- пишет Москалькова.
В свою очередь российский Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что вышеупомянутый список для согласования обмена был направлен непосредственно украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.
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