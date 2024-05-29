В преддверии поставки F-16: Швеция передаст Украине самолёты ДРЛО и ракеты «воздух-воздух»

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В преддверии поставки F-16: Швеция передаст Украине самолёты ДРЛО и ракеты «воздух-воздух»

Пока «просроченный» президент Украины Зеленский продолжает реализацию чудовищного плана по уничтожению собственной страны и населения ради уже не победы, а хотя бы сдерживания наступления российской армии, европейские союзники Киева реально готовы отдать для нужд ВСУ последнее из своих арсеналов.

Не так давно утратившая по собственной инициативе внеблоковый статус и вступившая в НАТО Швеция подготовила новый пакет военной помощи Киеву. Как объявил министр обороны скандинавского государства Пол Юнсон, в числе прочего в него войдут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) шведского производства Saab 340 AEW&C, американские всепогодные управляемые ракеты класса «воздух—воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и системы ПВО. Кроме того, Стокгольм намеревается передать ВСУ неназванное количество «излишних» танков, каких именно, не говорится, и все имеющиеся гусеничные БТР Pbv 302 шведского производства. В пакет поставки также войдут артиллерийские снаряды.





При этом глава шведского военного ведомства заявил, что Стокгольм пока исключает отправку шведских истребителей JAS 39 Gripen, так как украинская сторона сфокусирована на реализации программы по истребителям F-16. Самолеты ДРЛО Saab 340 AEW&C, по словам министра, окажут «наибольшее влияние на украинскую противовоздушную оборону», потому что дополнят и усилят обещанные поставки американских F-16. Без взаимодействия с «самолетом-радаром» американские истребители малоэффективны.

Saab 340 AEW&C — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления шведского производства. В 2011 году сообщалось, что на вооружении Военно-воздушных сил Швеции состоят шесть таких самолетов. Сколько из них получит Киев, не уточняется, как нет информации и о том, кто будет на деле управлять столь сложной техникой.

Обучение экипажа такого технически сложного самолета требует очень длительного времени, и либо данное обучение уже давно проходило без афиширования, либо поставки ДРЛО задержатся на очень большой срок.

Не исключено, что и передача самолетов Воздушным силам ВСУ будет весьма условной. Они могут просто перебазироваться, например в Польшу или Румынию, откуда и будут вести воздушную разведку и наведение на цели, не пересекая украинскую границу. В противном случае довольно громоздкие самолеты ДРЛО наверняка станут приоритетной целью для ВС РФ.

Помимо всего вышеперечисленного, Украина получит от Швеции терминалы спутниковой связи с оплаченной подпиской. Видимо, привычные «Старлинки», ранее несколько тысяч терминалов Киеву уже поставляла Польша после того, как владелец SpaceX Илон Маск отказался бесплатно отправлять оборудование связи Киеву. Кроме того, Стокгольм берется за свой счет предоставить ресурсы для обслуживания поставленной техники и помощь в создании собственного института оборонных исследований.

Касательно американских ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM воздушного базирования (заявленная дальность поражения в последней модификации AIM-120D P3I Phase 4 составляет 180 км), они, скорее всего, также поставляются в преддверии прибытия истребителей F-16 для противодействия в связке с Saab 340 AEWCS российской авиации. Это очевидная заявка на попытку решения проблемы массового применения ВКС РФ фугасных авиабомб с УМПК для ударов по украинским позициям, чему ВСУ пока практически нечего противопоставить. И это новый весьма серьезный вызов нашей военной, особенно истребительной авиации, задействованной в зоне СВО.

24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 14:09
    Швеция подготовила новый пакет военной помощи Киеву ... в него войдут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) шведского производства Saab 340 AEW&C

    Такого наши ещё не сбивали.
    Интересно, если за Леопард предлагали премию в десять миллионов, то сколько дадут за целый самолёт ДЛРО?
    1. Колобочек Звание
      Колобочек
      +3
      Сегодня, 14:14
      До него еще добраться надо.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -2
        Сегодня, 14:15
        Цитата: Колобочек
        До него еще добраться надо

        Думаете, что не получится?
        1. Колобочек Звание
          Колобочек
          +3
          Сегодня, 14:17
          Я не летчик, но думаю прогулка не из легких будет за ним
        2. 1 z1 Звание
          1 z1
          +1
          Сегодня, 14:22
          Думаете, что не получится?

          Теоретически, достать должны над всей территорией . А как это будет на практике ХЗ. У нас не всё решается техническими возможностями .
          Беспилотники-разведчики технически над всей акваторией Черного моря достаем , но летают же....
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 14:49
            Цитата: 1 z1
            Беспилотники-разведчики технически над всей акваторией Черного моря достаем , но летают же

            Риперы летают, минимум, за двести километров от наших берегов, то есть, во-первых, над абсолютно нейтральными водами – даже не над экономической зоной, во-вторых, за пределами своих возможностей – у них максимальная дальность радара 160 км, а лазерного наведения 15 км. По сути, это Байрактар на максималках – прежде всего ударный, а разведывательный постольку-поскольку.
            А Глобал Хоуки вообще не летают. Впрочем, они не намного лучше Рипера, при том, что стоят в пять раз больше Рипера.
            АВАКСы, вроде бы, тоже не рискуют летать над морем, ограничиваясь территорией Польши и Румынии.
        3. A17ttt
          A17ttt
          0
          Сегодня, 14:37
          Будет летать у границ Румынии и какие будут шаги?! Или в пространстве Польши.
          Амер самолет летает в водах Черного моря там же где-то или у берегов Турции - и что?!
          А еще ныне есть - Грузия, Армения, Азербайджан. Финт и здесь можно ожидать, как и с территории Туркменистана.
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 14:15
    пишут что 2 ASC-890 передавать мразиши будут
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 14:18
    А он прям над Украиной будет летать? НАТО обрисовала его красными линиями и в кремле согласились не трогать? Или какой план?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -2
      Сегодня, 14:29
      Цитата: alexoff
      Или какой план?

      Варианты плана:
      а) Шведы пару лет будут учить укровенных эксплуатировать эту хрень, после чего выясниться, что посылать её уже некуда.
      б) Шведы поставляют самолёт со своим экипажем, наши его сбивают. Дальше шведы либо повторяют манёвр, либо говорят: ну, нафиг...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 14:37
        есть ещё вариант
        в) Там будут сидеть НАТОвские операторы. Поэтому всё заработает сразу.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -1
          Сегодня, 14:49
          Цитата: Nexcom
          есть ещё вариант

          Это пункт б)...
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    -1
    Сегодня, 14:19
    Наверное натовские ДРЛО улетят к Тайваню , а шведские будут патрулировать в Польше , если уже не патрулируют.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 14:35
      oleg-nekrasov-19
      ..... а шведские будут патрулировать в Польше , если уже не патрулируют.

      В таком случае они могут обнаруживать крылатые ракеты, которые запускаются по зап. украине и самолеты в Калининградской обл. и РБ. До авиации, которая работает на востоке, ASC-890 не дотянется, Д обн =300-350 км (при ЭПР цели 2 кв.м.) А при взлете с украинских аэродромов. рискует быть сбитым с ПЗРК.
  5. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 14:21
    Шведы выбрали беспроигрышный вариант. Сейчас выделят средства для производства этих самолей , ещё пару лет будут их строить , а за это время укра гикнется , но средства будут освоены , а такие самоли очень востребованы на рынке вооружений.
  6. Nesvoy
    Nesvoy
    -1
    Сегодня, 14:21
    Ну вот и поставлена точка, как и чем будут давать подсветку для F-16. А то наши писатели, все строчат, как наши сушки с соколами в догфайте сходиться будут. Ракете aim 120 сверхманевренность до лампочки.
  7. Zoer Звание
    Zoer
    +2
    Сегодня, 14:22
    Не исключено, что и передача самолетов Воздушным силам ВСУ будет весьма условной. Они могут просто перебазироваться, например в Польшу или Румынию, откуда и будут вести воздушную разведку и наведение на цели, не пересекая украинскую границу.

    Радар Saab 340 AEW&C способен отслеживать корабли, самолеты и ракеты на расстоянии до 300—400 км на высоте 6 км. От границы Польши до Киева 500 км. Смысл в таких действиях, только прикрыть ЗапУкру от наших БПЛА и КР.
    Хотя в целом, новость конечно весьма и весьма не приятная. Хотя, такие "новости" уже 3й год постоянно появляются.
    1. A17ttt
      A17ttt
      0
      Сегодня, 14:42
      Зато на расстоянии до 300—400 км от Польши, хорошо покрывают РБ.
      В случае с Молдавией, отчасти кроют Крым и территории новые.
    2. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 14:51
      Цитата: Zoer
      Радар Saab 340 AEW&C способен отслеживать корабли, самолеты и ракеты на расстоянии до 300—400 км на высоте 6 км. От границы Польши до Киева 500 км. Смысл в таких действиях, только прикрыть ЗапУкру от наших БПЛА и КР.

      Так и говорится как раз совсем не об этом. По границе Польши, Румынии вполне отрабатываю "истинные" самолеты ДРЛО НАТы. Смысл в том, что "официально переданные" Saabы будут "работать" уже над центральной Украиной (скжем, не залетая за Днепр). А это уже совсем другой расклад request
  8. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 14:36
    Такую подготовку нельзя не заметить. Обучение пилотов, самолёты ДРЛО, ракеты дальнего действия, Ф-16, разговоры о закрытии неба над западной части свинарника....
  9. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 14:38
    числе прочего в него войдут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО)

    Сбить бы такой . По любому экипаж будет шведский
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:41
      Не обязательно шведский.... Впрочем ракете пофик кто там сидеть будет - всё одно...

      Хуситы сбили шестой Рипер. Вот кто реально не балуется и в Твиттере на понос не исходит. Инфо о сбитии из ТГ ВО.
  10. Адрей Звание
    Адрей
    0
    Сегодня, 14:44
    в числе прочего в него войдут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) шведского производства Saab 340 AEW&C

    А вот это уже очень серьезно! В сочетании с
    американские всепогодные... (улубнуло laughing)... управляемые ракеты класса «воздух—воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM

    выведет войну в воздухе на новый уровень.
  11. ескела Звание
    ескела
    +1
    Сегодня, 14:45
    ДРЛО уже давно летают и есть все основания полагать что у нас есть методы и средства противодействия и поражения таких целей.