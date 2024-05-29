Глава Минобороны Чехии: только четыре страны передали деньги на закупку боеприпасов для Украины

10
Глава Минобороны Чехии: только четыре страны передали деньги на закупку боеприпасов для Украины

Пока американские противоборствующие партии спорили в нижней палате Конгресса, выделять Киеву 60-миллиардную дополнительную помощь или нет, ВСУ столкнулись с жестким дефицитом боеприпасов.

Перейдя в оборону после провального прошлогоднего контрнаступления, украинское командование стало бить тревогу по поводу снарядного голода, который может привести к обвалу фронта.



В свою очередь, на фоне неопределенности в США, спасать украинских партнеров решили власти Чехии, взяв на себя инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ.

Меморандум о выделении средств в рамках вышеупомянутого проекта с Прагой подписали многие западные государства. Однако, как заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова в своем недавнем интервью Euractiv, на сегодняшний день передали средства на закупку снарядов для ВСУ лишь четыре страны: Дания, Нидерланды, Португалия и Канада.

В связи с этим чешский министр призвала европейских партнеров активнее выделять средства на поддержку Киева, добавив, что это особенно касается тех, кто подписал соответствующий меморандум.

Напомним, что ранее глава правительства Чехии Петр Фиала в рамках данной инициативы анонсировал поставку десятков тысяч снарядов для ВСУ уже в июне.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо Звание
    кредо
    +6
    Сегодня, 14:24
    Давненько в Чехии не происходило несчастных случаев на предприятиях ВПК, давненько. love
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 14:38
      власти Чехии, взяв на себя инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ.

      Да и закупили бы, если бы у Европы были лишние снаряды, а сейчас растратившие на поставки ВСУ боеприпасов эти страны вынуждены сами срочно пополнять свои закрома... Им же Зеля обещал, что мы и на них (на страны ЕС) нападём, вот теперь пусть за свои "страшилки" перед ВСУ и отвечает за нехватку снарядов... am
    2. SanichSan Звание
      SanichSan
      0
      Сегодня, 14:54
      товарищи, а подскажите почему среди 4 стран которые скинулись деньгами нет Чехии? belay
      может по тому что Чехия является производителем 155мм снарядов, а при скупке чего либо цены на это что либо начинают расти, а если этого чего либо еще и очень мало то расти начинают очень сильно? ай красавцы! good этим четверым памятные значки "я не лох" уже выслали? lol
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 14:24
    средства на закупку снарядов для ВСУ лишь четыре страны: Дания, Нидерланды, Португалия и Канада.
    Не рвутся на Западе с денежками расставаться....
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 14:26
    Из всей этой гоп-компании удивляет Португалия: и деньги дают, и дроны их бьют по Армавиру... Чем, интересно, мы не угодили этой стране, с которой даже не воевали никогда.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 14:35
      Цитата: Pharmacist
      Из всей этой гоп-компании удивляет Португалия: и деньги дают, и дроны их бьют по Армавиру... Чем, интересно, мы не угодили этой стране, с которой даже не воевали никогда.

      Они ещё с советских времён не могут нам простить за Агдам!
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 14:38
      Из всей этой гоп-компании удивляет Португалия: и деньги дают, и дроны их бьют по Армавиру... Чем, интересно, мы не угодили этой стране, с которой даже не воевали никогда.

      Не мучайтесь этим вопросом, просто примите к сведению когда поедите на отдых в Португалию и глядя на памятники известным мореплавателям-португальцам не забывайте вспоминать о том, что португальцы на ряду с испанцами были первыми кто начал вырезать аборигенов Южной Америки и в своих колониях они творили такие вещи от которых стынет кровь до сих пор.

      А что касается вопроса "не угодили", его лучше адресовать болгарам и грекам, которые в "благодарность" за пролитую русскими солдатами и офицерами кровь во благо их свободы очень своеобразно нас "благодарят" до сих пор на полях СВО. soldier
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 14:51
        Ну одна бывшая болгарская коллега заявила мне недавно по почте - надо было дружить с США и не выделываться. Типа Мы вот лружим и всё хорошо. А вы тут напали на Украину, США не хотите воспринимать и всё такое...... Лакейское восприятие.... Вот если бы их долбали 8 лет, посмотрел бы я как они заныли....
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 14:43
      Там сильна украинская диаспора.Это некая "мини Канада" на территории Европы
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 14:31
    Однако, как заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова в своем недавнем интервью Euractiv, на сегодняшний день передали средства на закупку снарядов для ВСУ лишь четыре страны: Дания, Нидерланды, Португалия и Канада.
    Что характерно Петр Павел с мотоцикла не зря упал после своей активности с помощью Украине при поставках оружия и боеприпасов. Странно что новостей про Петра Павла больше не слышно. В очереди на раздачу по горбу глава Минобороны Чехии Яна Чернохова предположительно посоветовавшись Петру Павлу ей (Украина) помочь и в свою очередь Украина помогла Павлу, жаль соломки не подстелив предварительно ...