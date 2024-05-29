Йеменские повстанцы сообщают об очередном сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper

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Йеменские повстанцы сообщают об очередном сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper

Йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах" сообщили о сбитии очередного американского беспилотника MQ-9 Reaper. Ставший седьмым с начала обострения израильско-палестинского конфликта сбитым американским беспилотником этого типа аппарат был поражен силами ПВО повстанцев в воздушном пространстве провинции Мариб.

Ранее аналогичный беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве Йемена над провинцией Аль-Байда. Американская машина предположительно была поражена при помощи ракеты иранского производства.



При этом некоторые источники утверждают, что США пытаются по закрытым каналам убедить йеменских повстанцев прекратить атаки на торговые суда в акватории Красного моря, предлагая в обмен частично снять санкции и в очередной раз исключить хуситов из своего списка "террористических организаций".

Также сообщается, что Киев просит у США начать поставки в ВСУ беспилотников MQ-9 Reaper, однако Вашингтон не решается отправлять эти машины на Украину, небезосновательно опасаясь, что ВС РФ будут их сбивать.

MQ-9 Reaper является разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом, способным развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе около 24 часов. Помимо ведения аэроразведки, MQ-9 Reaper способен нести ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также бомбы с лазерным наведением.
43 комментария
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  1. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +7
    Сегодня, 15:28
    Молодцы хуситы - седьмой по счету...
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +5
      Сегодня, 15:58
      Йеменские повстанцы сообщают об очередном сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper
      парни в тапках..научите наших...а ?
      1. алабурга Звание
        алабурга
        0
        Сегодня, 16:33
        Наши умеют, только что толку, если в Кремле сидит не Главнокомандующий, а подписант договорняков.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 15:28
    Ну вот, теперь и здесь это озвучили. Озвучили то что я раньше писал в другой теме.

    зы Правда в ТГ ВО писали что не седьмой а шестой.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:47
      Дмитрий hi на что рассчитывают американцы ,как только МQ- 9 пересекает "забор" ,он не жилец даже у хуситов.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 16:49
        Андрей hi ,
        Я не амер, откуда мне знать на что они расчитывают? Видимо думают что их техника самая продвинутая, мало кто сможет сбить. wassat
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 16:52
          Иранское агентство, сообщает что хуситы ,на коленке ,скопировали иранскую балистическую противокарабельную ракету.Вот какие молодцы.А не скопировать ли им что советско - русское. bully
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 16:56
            Да я бы не то что скопировать - я бы пояснил хуситам где и что улучшить (тихонько). И чего-нибудь поставил даже (тихонько) wassat
            1. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              0
              Сегодня, 17:27
              Дмитрий ,крайний МQ-9,как бы не совсем сбитый ,он скорее упавший.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 17:28
                А чой то он упал? Совесть замучала??? wassat
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 15:29
    Йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах" сообщили о сбитии очередного американского беспилотника MQ-9 Reaper. Ставший седьмым с начала обострения израильско-палестинского конфликта сбитым американским беспилотником этого типа аппарат был поражен силами ПВО повстанцев в воздушном пространстве провинции Мариб.
    Надо бы, и им организовать денежные вознаграждения. good
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 15:49
      Цитата: a.s.zzz888
      Надо бы, и им организовать денежные вознаграждения.

      Вот это точно . Думаю даже 10 т $, для них будет серьезным стимулом .А можно просто продовольствия завезти
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 15:32
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Йеменские повстанцы сообщают об очередном сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper

    наверное уже в пути в Иран good
    1. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 17:11
      ВС Йемена не просто сбили очередной ударный американский БПЛА MQ-9 в Марибе, они его аккуратно приземлили (см. фото).

      Теперь его можно или в Иран переправить, или на свой завод доставить.

      В начале мая было сообщение про то, что в Йемен вернулись 100 инженеров после завершения курса по обучению создания БПЛА в Иране.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 17:13
        Сегодня день унижения и посрамления американского ВПК Йеминскими хуситами! good
        1. alystan Звание
          alystan
          +1
          Сегодня, 17:17
          Они и сами себя вчера осрамили, совершенно новый F-35 с завода до авиабазы не добрался. wassat
          1. oleg-nekrasov-19 Звание
            oleg-nekrasov-19
            0
            Сегодня, 17:35
            да..не все так хорошо в американском шайтанском королевстве wassat laughing
            1. alystan Звание
              alystan
              +1
              Сегодня, 17:43
              Возомнили о себе невесть что, а у самих полный звездец.

              Штат Колорадо ставит очередной социальный эксперимент. 12 лет назад там впервые в США легализовали марихуану. Теперь в Денвере начали от полиции отказываться. Вместо полицейских на вызовы будут отправлять дроны - для мониторинга и оценки ситуации.

              И это происходит не от хорошей жизни. В США сейчас острая нехватка полицейских. Многие тысячи их стали увольняться по всей стране после погромов БЛМ. В Нью-Йорке только за 2023 год уволились 2500 правоохранителей. Где-то, как в Луизиане, из-за этого даже объявили режим ЧС.

              А в Нью-Йорке власти попытались задействовать роботов-полицейских в метро. Результат эксперимента был настолько плачевным, что в метро направили нацгвардию.
              1. oleg-nekrasov-19 Звание
                oleg-nekrasov-19
                0
                Сегодня, 17:45
                запасемся попкорном и будем наблюдать за развалом good
          2. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 18:00
            Хотите сказать что хуситы цынично нассали в топливный бак Ф35 при дозаправке?? wassat lol wassat
            1. alystan Звание
              alystan
              +1
              Сегодня, 18:02
              Вы про Жнеца или про Ф-35?
              Если про второго, то там скорее банально подсыпали металлическую стружку.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 18:05
                Я про второго.... Как можно нассать в топливный бак Риперу да ищё и в полёте??? belay
                Это как минимум надо быть Цимбалом или Ангелом во Плоте Нашего Господа.....
  6. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +4
    Сегодня, 15:33
    аппарат был поражен силами ПВО повстанцев в воздушном пространстве провинции Мариб

    Меня больше удивляют не хуситы – сбить над своей территорией аппарат, летящий со скоростью 250 км/ч, это не так уж и сложно, – больше удивляют американцы, которые запускают свои беспилотники над Йеменом с упорством, достойным лучшего применения. Понятно, что для них 30 миллионов – это мелочь, но это один раз, а семь штук – это уже 210 миллионов, которые на дороге не валяются даже в Пентагоне.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:35
      Вестимо амеры думают что у хуситов до сих пор ничего серьёзнее из ПВО кроме шлёпанцев так и не появилось.... laughing
    2. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      +1
      Сегодня, 16:17
      Валяются, они лярды в мертвую уркарину вваливают, не забывайте они печатают эти миллионы, и чихать хотели на долги.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 15:37
    Ставший седьмым с начала обострения израильско-палестинского конфликта сбитым американским беспилотником этого типа аппарат был поражен силами ПВО повстанцев в воздушном пространстве провинции Мариб.

    Пора кое-кому визит в Йемен делать - учиться военному делу настоящим образом и «Фаберже» пожелезить.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 15:44
      Руководству не до того - главное "кресло" под собой сохранить и ЗП. laughing
    2. Грица Звание
      Грица
      +1
      Сегодня, 15:47
      Цитата: ROSS 42
      Пора кое-кому визит в Йемен делать - учиться военному делу настоящим образом и «Фаберже» пожелезить.

      А в качестве оплаты за учебу, привезти с собой пару установок "Бастион" или "Бал". Уж там то точно не боятся применять оружие.
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +2
      Сегодня, 15:50
      Цитата: ROSS 42
      учиться военному делу настоящим образом

      А хуситы умеют сбивать Риперы, которые летают за двести километров от их территории?
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 15:49
    Всё перевернулось в этом мире. Теперь то,что позволено быку, не позволено Юпитеру.
  9. 2sila Звание
    2sila
    +1
    Сегодня, 15:55
    Молодцы. Та им всё равно нечего терять , кроме своих последних тапок. Им не надо гонять свои Ту-95 и Ту- 160 за угол или на Аляску.
  10. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 15:55
    Может наше мо выпишет пару йеменских повстанцев для защиты акватории ЧМ от супостатов? wassat они Рипера завалят при помощи моторной лодки и пзрк как два пальца
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 15:59
      Цитата: al3x
      Может наше мо выпишет пару йеменских повстанцев для защиты акватории ЧМ от супостатов? wassat они Рипера завалят при помощи моторной лодки и пзрк как два пальца

      вооот! и я за это ! мы и БК дадим ,и ..."тапки" новые...
  11. japan-k Звание
    japan-k
    0
    Сегодня, 15:59
    в Украине же присутствуют инструкторы с западными комплексами ПВО
    Почему же у наших друзей хуситов, не могут присутствовать Российские инструкторы со своими комплексами Панцирь, или бук ))))
    Можно заметить, как только пошла в РФ тема, почему мы не сбиваем их над чёрным морем, в нейтральных водах, они тут же, пачками, стали падать в Емене, а война там идёт уже не один месяц, раньше они так не падали )))) Можно сделать вывод, зачем сбивать их рядом с европой, чтоб поднялся шум, санкции, лишний повод развязать руки европейским русофобам. Когда можно без последствий сбивать их в другом месте, хоть десятками
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 16:04
      Потому что это может очень сильно рассердить заокеанских дорогих партнеров. А когда там деньги , жёны , личинки , виллы с яхтами и меоседесами тогда вот и призадумаешься, а стоит ли дразнить их ? Всему есть причины
  12. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 16:01
    Предлагаю Лаврова и Герасимова отправить к хуситам на стажировку. Месяцев на шесть. Одного что бы научили молчать когда лучше промолчать, а второго что бы научили сбивать риперы когда их надо сбивать
    1. japan-k Звание
      japan-k
      +1
      Сегодня, 16:18
      уж к Лаврову то какие претензии. Вы вот пишите, наверное обладая всей информацией, от руководителя контрразведки РФ, напрямую от агентуры с западных стран, от начальника ФСБ, о том, что в приватных разговорах говорят руководители других государств, таких, как Китая, всей этой информацией наверное владеете, чтоб решения принимать правильные, не на эмоциях основанные, на десятилетия вперёд. Так писали бы уж, зачем столько бабок влупили на ракеты, жахнули бы уже авангардами по Лондону, Парижу, Германии, США, Японии, ракет то в полне хватит, там и Булава ещё есть )))
      1. алабурга Звание
        алабурга
        +1
        Сегодня, 16:39
        За 30 лет, Кремль, обладая информацией от всех, кого Вы перечислили, таких решений напринимал, что теперь российский солдат своей кровью, а российские города своей инфраструктурой исправляют результаты от этих решений. Чтобы жахнуть, надо иметь свободу действий и политическую смелость, ничего из этого в Кремле, уже 30 лет, отродясь не водилось.
      2. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 17:33
        Считаете, что это уровень ГШ ВС РФ?
        Мне сдается, что выше.
  13. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 16:16
    Йеменские повстанцы сообщают об очередном сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper

    Хуситы сбивают гадов, а мы все смотрим и не можем понять, что с этим делать, когда гад летает над Черным морем и помогает бандерлогам Россию бомбить....
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 16:47
      Хуситы сбивают гадов, а мы все смотрим и не можем понять, что с этим делать, когда гад летает над Черным морем и помогает бандерлогам Россию бомбить.... - проблемка есть- хуситы сбивают прямо над собой в своём воздушном пространстве, а у нас до Риперов дистанция километров 200 минимум
  14. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 16:17
    пригласить хуситов на отдых в абхазию,и пусть отдохнут на черном море......вечером на катерке с ружьишком сьездят на прогулку, отдохнут чуток
  15. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 17:40
    Даешь больше сбитых Риперов и Хавков в Йемене ! Разрешить хуситам бить по всему западному.