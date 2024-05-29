Йеменские повстанцы сообщают об очередном сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper
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Йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах" сообщили о сбитии очередного американского беспилотника MQ-9 Reaper. Ставший седьмым с начала обострения израильско-палестинского конфликта сбитым американским беспилотником этого типа аппарат был поражен силами ПВО повстанцев в воздушном пространстве провинции Мариб.
Ранее аналогичный беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве Йемена над провинцией Аль-Байда. Американская машина предположительно была поражена при помощи ракеты иранского производства.
При этом некоторые источники утверждают, что США пытаются по закрытым каналам убедить йеменских повстанцев прекратить атаки на торговые суда в акватории Красного моря, предлагая в обмен частично снять санкции и в очередной раз исключить хуситов из своего списка "террористических организаций".
Также сообщается, что Киев просит у США начать поставки в ВСУ беспилотников MQ-9 Reaper, однако Вашингтон не решается отправлять эти машины на Украину, небезосновательно опасаясь, что ВС РФ будут их сбивать.
MQ-9 Reaper является разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом, способным развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе около 24 часов. Помимо ведения аэроразведки, MQ-9 Reaper способен нести ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также бомбы с лазерным наведением.
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