В Северной Корее, возможно, ведут разработку управляемых артиллерийских снарядов

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В Северной Корее, возможно, ведут разработку управляемых артиллерийских снарядов

Вчера Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил, можно сказать, мозговой центр оборонной промышленности страны – Академию национальной обороны - по случаю 60-летия со дня ее основания.

В стенах Академии было много сказано о патриотизме, военной мощи КНДР и происках ее врагов. Ким Чен Ын ознакомился с прошлыми и настоящим достижениями северокорейской оборонной промышленности.



Однако некоторые эксперты увидели в скудных съемках с этого визита детали, позволяющие говорить о конкретных плодах деятельности Академии. В частности, есть мнения, что КНДР имеет модули коррекции траектории снарядов. Неясно, местного ли они производства или завозные.

В опубликованных ЦТАК кадрах можно рассмотреть нечто похожее на американский модуль PGK. На них виден учебный макет новой 155-мм САУ, а также макеты артиллерийских снарядов. Макет снаряда, к которому прикасается Ким Чен Ын, в верхней части имеет нечто похожее на ещё не вкрученный модуль коррекции траектории.

Если эти догадки верны, то, очевидно, что Пхеньян, помимо других видов оружия, теперь еще и занялся созданием управляемых снарядов для ствольной артиллерии.

Стоит добавить, что США и их союзники в регионе пристально следят за любыми новостями военного характера, приходящими из КНДР.
13 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 15:31
    [quote]На них виден учебный макет новой 155-мм САУ ...../quote]
    А сев.корейцы разве перешли на НАТОвский калибр?? Начёрта оно им когда склады у них забиты "советским" 152 мм калибром ??
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -2
      Сегодня, 15:36
      Начёрта оно им
      На продажу.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 15:37
        Кому? Амерам? laughing
        1. Болторез Звание
          Болторез
          -2
          Сегодня, 15:38
          Бедным странам Африки и Азии- 155мм популярный калибр.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 15:39
            ИМХО наши дешевле продадут - и арту и боеприпас. Хоть 152 хоть 155.
            1. Болторез Звание
              Болторез
              -5
              Сегодня, 15:41
              Нет, у них дешевле чем даже у китайцев- им валюта нужна.
  2. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +3
    Сегодня, 15:37
    В России тоже велись такие разработки и даже были готовые образцы, но от них почему-то отказалось МО РФ.

    Да, такой снаряд уступает по точности Краснополю с лазерным наведением, но на порядок точнее обычно и недорогой.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:52
      В России тоже велись такие разработки и даже были готовые образцы, но от них почему-то отказалось МО РФ.

      Потому и отказались что увеличили в несколько раз производство "Краснополей"... На всё и сразу просто элементарно не хватает денег...
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 16:45
        да "американец " вворачивается в старый снаряд взамен обычного взрывателя. И тонны старых снарядов превращаются в корректируемые . Вместо двухсот метров отклонение в 5 м. Приёмник GPS /И хранится 20 лет , ибо там нет аккумулятора , а только конденсатор и ветряк-генератор. Вот только как они торможением вращения крыльчатки управляют полётом - не разобрал . Снаряд крутится , крыльчатка тоже - кто разобрался , нарисуйте пожалуйста .
        1. Ratmir_Ryazan Звание
          Ratmir_Ryazan
          0
          Сегодня, 17:23
          Вот только как они торможением вращения крыльчатки управляют полётом - не разобрал . Снаряд крутится , крыльчатка тоже - кто разобрался , нарисуйте пожалуйста .


          М1156 - комплект высокоточного наведения. Там в крыльчатка одни лопасти вращаются, другие корректируют полет. В сети есть картинки.
  3. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +3
    Сегодня, 15:38
    А в России "похоронили " модуль коррекции "чугуниевых" снарядов разработки ф."Компас" в "безымянной могиле" без воинских почестей и клятв:Мы отомстим за тебя,товарищ ! crying request
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:46
    С Корее надо предоставить широчайшие полномочия ,по сбору нфы военного назначения, на Украине.Думаю сотрудничество окупится легко
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:38
      Им надо образцы западного вооружения поставлять - тамошние затейники разберуться....