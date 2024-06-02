Рои камикадзе на НПЗ – когда ждать

Яркие мишени

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений»,

«Уже был прецедент. Британия уже предварительно разрешила Украине бить их дальнобойными ракетами Storm Shadow, и мы их успешно использовали».

Сценарии защиты



Украинские СМИ утверждают, что на фото последствия атаки на РЛС раннего предупреждения в Армавире

«Очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя».