The Economic Times: Индия рассматривает возможность возобновления импорта пшеницы из-за рубежа, прежде всего из РФ
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Индийские власти могут отменить запрет на закупку зерна из-за рубежа, который действует в стране уже шесть. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источник.
Напомним, что с 2018 года власти Нью-Дели ввели ограничения, не позволяющие закупку зерновых за рубежом. Данная мера была принята для поддержки местного производителя.
Однако, как говорится в статье, индийское правительство может уже в ближайшее время принять решение об отмене не только вышеупомянутого запрета, но и 40-процентного налога на ввоз зерна из-за рубежа. Данная мера, со слов источника издания, позволит импортировать пшеницу из России, которая является крупнейшим экспортером данной сельхозпродукции.
Авторы материала подчеркивают, что необходимость в отмене запрета на импорт возникла из-за неурожая в Индии, который уже привел к росту цен на зерновые. Кроме того, по той же причине была израсходована часть запасов, которые теперь необходимо восполнить.
Согласно информации от источника The Economic Times, соответствующее решение может быть принято уже в следующем месяце. Это связано с завершением всеобщих парламентских выборов в Индии, результаты которых будут объявлены 4 июня. Кроме того, власти Нью-Дели постараются успеть к сбору урожая в России, чтобы заключить необходимые контракты.
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