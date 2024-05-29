The Economic Times: Индия рассматривает возможность возобновления импорта пшеницы из-за рубежа, прежде всего из РФ

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The Economic Times: Индия рассматривает возможность возобновления импорта пшеницы из-за рубежа, прежде всего из РФ

Индийские власти могут отменить запрет на закупку зерна из-за рубежа, который действует в стране уже шесть. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источник.

Напомним, что с 2018 года власти Нью-Дели ввели ограничения, не позволяющие закупку зерновых за рубежом. Данная мера была принята для поддержки местного производителя.



Однако, как говорится в статье, индийское правительство может уже в ближайшее время принять решение об отмене не только вышеупомянутого запрета, но и 40-процентного налога на ввоз зерна из-за рубежа. Данная мера, со слов источника издания, позволит импортировать пшеницу из России, которая является крупнейшим экспортером данной сельхозпродукции.

Авторы материала подчеркивают, что необходимость в отмене запрета на импорт возникла из-за неурожая в Индии, который уже привел к росту цен на зерновые. Кроме того, по той же причине была израсходована часть запасов, которые теперь необходимо восполнить.

Согласно информации от источника The Economic Times, соответствующее решение может быть принято уже в следующем месяце. Это связано с завершением всеобщих парламентских выборов в Индии, результаты которых будут объявлены 4 июня. Кроме того, власти Нью-Дели постараются успеть к сбору урожая в России, чтобы заключить необходимые контракты.
19 комментариев
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  1. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 15:42
    Данная мера, со слов источника издания, позволит импортировать пшеницу из России, которая является крупнейшим экспортером данной сельхозпродукции.
    Какой подлый удар по Украине! Индусы специально сделали у себя неурожай, чтобы купить зерно в России. Ну вот что с них (индусов) взять.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 15:48
      Ну вот что с них (индусов) взять.

      Ну с индусов можно взять многое, ибо их много, но нас больше интересует цена за наше зерно... Но не всё же за бесценок зерно "партнером" отдавать, которые сегодня к тебе передом, а завтра задом... Ну прям как избушка бабы Яги...
    2. Влад2012 Звание
      Влад2012
      +2
      Сегодня, 16:45
      Кроме снарядов, которые эти поцы продают хлам. Может они с нами снарядами расплатятся?
  2. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 15:44
    У индусов население переработает на навоз,все что мы можем произвести .Единственный момент с оплатой. Хотя я уверен что Индии есть что нам предложить,просто наш бизнес не любит долгие схемы. Купил- продал и все ! А если есть какие то составляющие с бартером или перевозкой в третьи страны ,это сразу не интересно
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -2
      Сегодня, 15:57
      Индии есть что нам предложить
      Кофе, какао, рис,чай,табак,креветки, фрукты,права на вылов- у них много чего есть. Все , что не их руками сделано- отменного качества. Еще ром неплохой.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 16:33
        То что у них есть хорошего - они продают за доллары... А вот покупать то что им надо, стараются у лохов за рупии. На хрен никому не нужные. Даже им самим.
      2. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 16:52
        Цитата: Болторез
        Еще ром неплохой
        А индусы Ром делают? А вы не могли бы ссылку на товар скинуть или хотя бы название. Попробовал бы. Но честно: никогда не слышал про Индийский ром. Сигареты говорят гуано, но это слышал от курильщиков (сам не курю).
        1. Болторез Звание
          Болторез
          -1
          Сегодня, 17:01
          А индусы Ром делают?
          И еще как. Там много брендов, вот про один.
          https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Monk

          Сигареты говорят гуано
          Именно табак там хороший растет- климат позволяет. Не Куба, но годнота.
        2. old_pferd Звание
          old_pferd
          0
          Сегодня, 17:04
          Old Monk. В Пятёрочке нынче видел. Пил, но он разный.
      3. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 18:02
        Болторез на двух объектах Олимпиады 2014 стоят турбокомпрессора для поддержания климата ,без стремянки на них не залезать.Турбокомпрессора фирмы YORK произведены в Бомбее ,все мегаватники а то и более.Индия вотчина YORKа для производства климат установок большой мощности.Индия купила патент на производство судовых дизелей МТU.С колонеальным мышлением пора кончать.
  3. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +2
    Сегодня, 15:45
    А вот за что продавать станем? Как нефть? За рупии?
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 15:48
      В прессе промелькнуло:
      Индийская компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала годовой контракт с российской «Роснефтью» на покупку не менее 3 млн баррелей нефти в месяц в рублях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, осведомленных в этом вопросе.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:45
    Все логично, когда не урожай закупать продовольственный придётся там где выгодней..
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 15:46
    Кроме того, власти Нью-Дели постараются успеть к сбору урожая в России, чтобы заключить необходимые контракты.

    Хрен вас знает, господа индийцы...В этом году морозы и холода побили много посевов...
  6. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 15:47
    Индия может рассматривать что ей хочется... Но если РФ подпишется на такую сделку.... Мой мир уже никогда не будет прежним smile В который раз laughing
  7. Адрей Звание
    Адрей
    +2
    Сегодня, 15:50
    Индия рассматривает возможность возобновления импорта пшеницы из-за рубежа, прежде всего из РФ

    Новых рупий напечатали? Девать некуда?
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:54
    На сельхозпродукцию и удобрения из России санкции не введены ,индусы могут платить чем угодно кроме рупий ,так любимыми на сайте.В Индии жара ,там не то что посевы гибнут ,там гидрогенерация электроэнергии упала.Надо посмотреть уголёк в цене поднялся ?
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:55
    «Данная мера, со слов источника издания, позволит импортировать пшеницу из России» —

    — За рубли! ...
  10. Million Звание
    Million
    -1
    Сегодня, 16:57
    Значит опять у нас хлеб подорожает и станет хуже по качеству.