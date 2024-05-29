The Economic Times: Индия рассматривает возможность возобновления импорта пшеницы из-за рубежа, прежде всего из РФ

Индийские власти могут отменить запрет на закупку зерна из-за рубежа, который действует в стране уже шесть. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источник.Напомним, что с 2018 года власти Нью-Дели ввели ограничения, не позволяющие закупку зерновых за рубежом. Данная мера была принята для поддержки местного производителя.Однако, как говорится в статье, индийское правительство может уже в ближайшее время принять решение об отмене не только вышеупомянутого запрета, но и 40-процентного налога на ввоз зерна из-за рубежа. Данная мера, со слов источника издания, позволит импортировать пшеницу из России, которая является крупнейшим экспортером данной сельхозпродукции.Авторы материала подчеркивают, что необходимость в отмене запрета на импорт возникла из-за неурожая в Индии, который уже привел к росту цен на зерновые. Кроме того, по той же причине была израсходована часть запасов, которые теперь необходимо восполнить.Согласно информации от источника The Economic Times, соответствующее решение может быть принято уже в следующем месяце. Это связано с завершением всеобщих парламентских выборов в Индии, результаты которых будут объявлены 4 июня. Кроме того, власти Нью-Дели постараются успеть к сбору урожая в России, чтобы заключить необходимые контракты.

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