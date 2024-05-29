Немецкое издание: Отказ Байдена от участия в швейцарской конференции станет дипломатическим провалом Киева

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Немецкое издание: Отказ Байдена от участия в швейцарской конференции станет дипломатическим провалом Киева

Учитывая драматическую ситуацию для Украины на фронте, Зеленский прямо умоляет лидеров стран мира принять участие в «мирном» саммите в Швейцарии в июне, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Однако даже самый большой и важный союзник Киева, американский президент, очевидно, не примет приглашение Зеленского. Такая перспектива привела к тому, что в Киеве царит разочарование, отмечает издание.



Для президента Джо Байдена предстоящие в ноябре выборы в Соединенных Штатах гораздо важнее, чем относительно бесперспективный мирный саммит в швейцарских горах

- говорится в материале Berliner Zeitung.

По словам авторов издания, отказ Байдена участвовать в «мирной» конференции указывает на то, что отныне все его внимание будет сосредоточено на внутренней политике и политических разногласиях с Дональдом Трампом.

Издание называет отсутствие Байдена на конференции дипломатическим фиаско политического руководства в Киеве и напоминает, что сам Зеленский назвал это «аплодисментами Путину». Не будет представлен на высшем уровне (если вообще будет) в Швейцарии и Китай. Россия и так туда не приглашена. Встаёт вопрос, в чем смысл этого форума без присутствия ключевых мировых игроков.

Конференция должна состояться 15-16 июня близ швейцарского города Люцерн. Правительство Швейцарии заявило, что пригласило 160 делегаций.
15 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:54
    Просто старик Бидон не перенесёт полёт через Атлантику.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 17:37
      Да нет - просто в ближайшие полгода будет решаться, кто именно будет пилить бабло американских налогоплательщиков. На фоне этой архиважнейшей задачи - проблемы папуасов на другой стороне земного шарика просто ничтожны.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 17:42
        отказ Байдена участвовать в «мирной» конференции указывает на то,

        что он старый, что у него деменция и склероз и он в упор не помнит кто такой Зеленский , пока ему не напомнят... Оставьте дедушку в покое... Ему на травке бы лежать, да к земле привыкать, а вы его всё на какие то конференции тащите... am
        1. Лешак Звание
          Лешак
          0
          Сегодня, 17:46
          он старый, что у него деменция и склероз и он в упор не помнит кто такой Зеленский

          Один из вариантов объяснения ситуации - слишком много делегаций могут увидеть беспомощность президента гегемонии.
          Правительство Швейцарии заявило, что пригласило 160 делегаций.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 17:48
          Цитата: Lev_Russia
          отказ Байдена участвовать в «мирной» конференции указывает на то,

          что он старый, что у него деменция и склероз и он в упор не помнит кто такой Зеленский,
          а Люцерн - это поле, засеянное какой-то травой, которым ему сорок лет назад хвастались фермеры во время его визита в Айдахо.
    2. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      0
      Сегодня, 17:40
      Такое же мнение. Он просто не в состоянии к таким перелётам. и что ему там делать?
  2. НЕзлобный Звание
    НЕзлобный
    +4
    Сегодня, 17:03
    Нда....
    Какая там конференция? Он вам наконференсит!
    Ему о Боге нужно думать усиленно, пока ещё может.
    "У Шаха то, видать,
    Есть и силушка, и стать!
    А твоя сейчас задача:
    На кладбИще не попасть"
    ("Про Федота Стрельца" \ Л. Филатов)

    По-человечески жаль его.
    Пока не ушатают самоходного деда в конец, не угамоница мировое сообчество.
    Дедушка, по сути, безобиден в своём ментальном космосе.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 17:58
      Цитата: НЕзлобный
      А твоя сейчас задача:
      На кладбИще не попасть"

      Не:))))
      "Ты, дружок, из тех мужей,
      Что безвреднее ужей -
      Егозят, а не кусают,
      Не сказать еще хужей!
      Чтоб чужую бабу скрасть
      Надо ж пыл иметь, и страсть!
      А твоя сейчас задача -
      На кладбище не попасть!"
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 17:11
    Однако даже самый большой и важный союзник Киева, американский президент, очевидно, не примет приглашение Зеленского. Такая перспектива привела к тому, что в Киеве царит разочарование

    "Мирным" саммитом хотели перекрыть еще большее разочарование Киева и Запада из-за успехов ВС России на харьковском направлении, а также по всей линии фронта
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 17:24
    На последней их встрече зеленский аж в рот байдену заглядывал, как будто золотой зуб у него искал, а вот байден зелю взглядом даже не удостоил - как будто рядом с ним назойливая муха, или цыганка-попрошайка, а может даже бомж-алкаш
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 17:30
    Россия и так туда не приглашена. Встаёт вопрос, в чем смысл этого форума без присутствия ключевых мировых игроков.

    Наплевать и растереть. Ездить смотреть на эти циничные лживые рожи? Да пусть они подавятся.
    На месте Владимира Владимировича я бы устроил им в честь форума ракетно-бомбовый презент и сбил всех разведчиков над Чёрным морем.
    Хватит отсиживаться за стенами, пусть увидят истинное лицо России чтобы не было больно за впустую прожитые сроки, чтобы не жёг позор и проклятия униженного народа.
    Не пораженчества ждут россияне. Победы безоговорочной и полной...
  6. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 17:39
    прямо умоляет лидеров стран мира принять участие в «мирном» саммите

    про "умоляет"- отсебятина автора. К сожалению, на ВО такое довольно часто :((
  7. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    0
    Сегодня, 17:40
    самый большой и важный союзник Киева, американский президент, очевидно, не примет приглашение Зеленского

    Ну правильно, негоже самому большому и важному со швейцарами политесы разводить.
  8. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 17:42
    Встаёт вопрос, в чем смысл этого форума без присутствия ключевых мировых игроков.

    В организации давления на Россию. Дальше решения этого форума будут подаваться как общемировое решение.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:49
    Немецкое издание: Отказ Байдена от участия в швейцарской конференции станет дипломатическим провалом Киева
    . Поматрасил и бросил... ожидаемо!