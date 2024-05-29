Немецкое издание: Отказ Байдена от участия в швейцарской конференции станет дипломатическим провалом Киева

Учитывая драматическую ситуацию для Украины на фронте, Зеленский прямо умоляет лидеров стран мира принять участие в «мирном» саммите в Швейцарии в июне, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.Однако даже самый большой и важный союзник Киева, американский президент, очевидно, не примет приглашение Зеленского. Такая перспектива привела к тому, что в Киеве царит разочарование, отмечает издание.- говорится в материале Berliner Zeitung.По словам авторов издания, отказ Байдена участвовать в «мирной» конференции указывает на то, что отныне все его внимание будет сосредоточено на внутренней политике и политических разногласиях с Дональдом Трампом.Издание называет отсутствие Байдена на конференции дипломатическим фиаско политического руководства в Киеве и напоминает, что сам Зеленский назвал это «аплодисментами Путину». Не будет представлен на высшем уровне (если вообще будет) в Швейцарии и Китай. Россия и так туда не приглашена. Встаёт вопрос, в чем смысл этого форума без присутствия ключевых мировых игроков.Конференция должна состояться 15-16 июня близ швейцарского города Люцерн. Правительство Швейцарии заявило, что пригласило 160 делегаций.

Для президента Джо Байдена предстоящие в ноябре выборы в Соединенных Штатах гораздо важнее, чем относительно бесперспективный мирный саммит в швейцарских горах

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