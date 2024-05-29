Разведывательный дрон США замечен на рекордно близком расстоянии от Сочи
77
Американский разведывательный дрон снова кружит над акваторией Черного моря в максимальной близости к российским границам.
Согласно данным портала Flightradar24, разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE13 за сегодня уже несколько раз находился на рекордно близком расстоянии от Сочи.
Кроме того, в западной части акватории Черного моря замечен британский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7229.
Стоит отметить, что, как правило, активность американской и британской разведывательной авиации в Черном море заканчивается попытками войск киевского режима атаковать Крымский полуостров, мост через Керченский пролив или Севастополь с помощью переданных Западом ракет или безэкипажных катеров.
Данная закономерность как нельзя лучше демонстрирует полную вовлеченность США и их союзников в текущий конфликт на Украине. При этом не стоит исключать и того, что помимо передачи разведданных и дальнобойного вооружения Киеву, специалисты НАТО могут принимать непосредственное участие в планировании и реализации атак на российскую территорию.
Напомним, что прямо сейчас в Североатлантическом альянсе ведутся активные дискуссии по поводу возможности снятия запрета для ВСУ на нанесение ударов по территории России западным вооружением. При этом президент РФ Владимир Путин в ходе вчерашней конференции предупредил лидеров европейских государств, чем для них могут обернуться подобные игры.
Википедия/Bobbi Zapka
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация