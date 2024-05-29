Разведывательный дрон США замечен на рекордно близком расстоянии от Сочи

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Разведывательный дрон США замечен на рекордно близком расстоянии от Сочи

Американский разведывательный дрон снова кружит над акваторией Черного моря в максимальной близости к российским границам.

Согласно данным портала Flightradar24, разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE13 за сегодня уже несколько раз находился на рекордно близком расстоянии от Сочи.





Кроме того, в западной части акватории Черного моря замечен британский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7229.



Стоит отметить, что, как правило, активность американской и британской разведывательной авиации в Черном море заканчивается попытками войск киевского режима атаковать Крымский полуостров, мост через Керченский пролив или Севастополь с помощью переданных Западом ракет или безэкипажных катеров.

Данная закономерность как нельзя лучше демонстрирует полную вовлеченность США и их союзников в текущий конфликт на Украине. При этом не стоит исключать и того, что помимо передачи разведданных и дальнобойного вооружения Киеву, специалисты НАТО могут принимать непосредственное участие в планировании и реализации атак на российскую территорию.

Напомним, что прямо сейчас в Североатлантическом альянсе ведутся активные дискуссии по поводу возможности снятия запрета для ВСУ на нанесение ударов по территории России западным вооружением. При этом президент РФ Владимир Путин в ходе вчерашней конференции предупредил лидеров европейских государств, чем для них могут обернуться подобные игры.
77 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x Звание
    al3x
    +31
    Сегодня, 16:23
    Есть подозрение, что даже если он и границу пересечёт, то ничерта ему не будет. И точка.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -3
      Сегодня, 16:28
      Цитата: al3x
      если он и границу пересечёт, то ничерта ему не будет

      Конечно. На ПМЖ к нам перелетит и жизнь сохранит. Там же ИИ в мозгах должен присутствовать - это же интеллект умеющий принимать решения. good
      1. krot Звание
        krot
        +9
        Сегодня, 17:18
        Есть вариант! Пригласить хуситов в Черное море на быстроходной лодке и взять их под охрану. И они будут случайно сбивать Риперы и подобные БПЛА!
        И еще один вариант подобный! Все, кто воюет с англосаксами, те же хуситы, талибы и т д.. Поставить им оружие большой дальности, и пусть лупят англосаксов, по полной! Ни в Африке ни в Азии их не должно быть!
        Нужно работать их же методами! Прям под кальку...
        1. Штааль Звание
          Штааль
          +4
          Сегодня, 17:25
          Есть вариант, дать абхазам средства ПВО и после сбития ими этого аппарата, сделать круглые глаза и сказать что мы не имеем к этому отношение....
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 18:03
          Цитата: krot
          Есть вариант! Пригласить хуситов в Черное море на быстроходной лодке и взять их под охрану. И они будут случайно сбивать Риперы и подобные БПЛА!
          Только перед этим вызвать в МИД Страшилу, назначенную послицей США в России, и предупредить её, что мы намёки понимаем и у нас и без того ПВО в постоянной боеготовности. Поблагодарить за "жест доброй воли" - предупреждение о предстоящей украинской атаке на Крым.
          am
    2. kvv Звание
      kvv
      +6
      Сегодня, 16:30
      видно партнеры сделали хорошее внушение гаранту после крайнего памятного инцидента с их разведчиком
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +25
        Сегодня, 16:36
        хуситыыыы ! памагитееее !!!
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 17:17
          Нужно хусситам сдать в аренду в Крыму десяток квадратных километров.
          Почему мы не заявляем в ООН, что по супер-пупер засекреченной информации от секретно засекреченных агентов, американцы наносят удары по нашей территории с помощью целеуказания с беспилотников в Чёрном море? Хайли лайкли. И после этого сбивать все беспилотники. А можно наоборот: сначала сбить, потом заявить.
          Сегодня ночью будет очередной удар. am
      2. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +5
        Сегодня, 16:42
        Цитата: kvv
        видно партнеры сделали хорошее внушение гаранту после крайнего памятного инцидента с их разведчиком

        Предположим. Но чо он сделает расчету ПВО\пилоту который не зассыт и свалит дрон?
        Возможно надо тоды "кто бросил валенок на кнопку пуска?"(никто не виноват, никого не было, и вообще оно само сбилось) репетировать. laughing
        1. Dimy4 Звание
          Dimy4
          +2
          Сегодня, 16:51
          Но чо он сделает расчету ПВО\пилоту который не зассыт и свалит дрон?

          А расчету ПВО/пилоту внушение потом сделают по команде гаранта и жизнь испортят.
        2. частное лицо Звание
          частное лицо
          +2
          Сегодня, 17:09
          Но чо он сделает расчету ПВО\пилоту который не зассыт и свалит дрон?

          Если бы это было возможно то его наверное сбили бы. НО видать у наших ПВОшников на это строгая инструкция и врагов себе и своим близким ни кто не желает.
    3. zloybond Звание
      zloybond
      +3
      Сегодня, 17:32
      А тем временем Йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах" сообщили о сбитии очередного американского беспилотника MQ-9 Reaper. Ставший седьмым с начала обострения израильско-палестинского конфликта сбитым американским беспилотником этого типа аппарат был поражен силами ПВО повстанцев в воздушном пространстве провинции Мариб.
      Ранее аналогичный беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве Йемена над провинцией Аль-Байда. Американская машина предположительно была поражена при помощи ракеты иранского производства.
      Заметьте!!! - без воплей, без стонов и разглагольствований, без всяких красных линий и последних предупреждений - просто сбили, и все.....
      Может наших чиновников и политиков отправить на курсы повышения квалификации к хуситам?????
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 18:03
        Цитата: zloybond
        Заметьте!!! - без воплей, без стонов и разглагольствований, без всяких красных линий и последних предупреждений - просто сбили, и все.....

        Справедливости ради - они их валят над своей территорией. А вот АУГ они пытались атаковать в море, но ничего не получилось
    4. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 17:35
      Есть подозрение, что даже если он и границу пересечёт, то ничерта ему не будет.
      Прочитал всю ветку комментариев, вывод однозначный - как же всех достала такая ситуация когда всё видим, всё знаем, всё можем, но ничего не делается кроме голословных заявлений нашей верхушки. recourse
    5. ААК Звание
      ААК
      +2
      Сегодня, 17:42
      Ждём прилётов, а руководство РФ и командование в очередной раз утрутся...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 16:23
    «Разведывательный дрон США замечен на рекордно близком расстоянии от Сочи» —

    — Хуситов на него нет ...
    1. Zhan Звание
      Zhan
      +2
      Сегодня, 16:54
      hi
      Литров сто керосина на него жаль не нашлось у наших сушек.
    2. lis-ik Звание
      lis-ik
      +1
      Сегодня, 17:05
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Разведывательный дрон США замечен на рекордно близком расстоянии от Сочи» —

      — Хуситов на него нет ...

      Или реального руководителя страны,а не марионетки олигархов. Как же мерзко это осознавать.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:20
      Зато есть соплежуи в самом высшем руководстве yes
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +9
    Сегодня, 16:25
    Охота на Яворово была знатной видать. Раз так быстро засуетились янки с саксами. Видать оооочень важных мы там завалили.
  4. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 16:25
    Керосин кончился? Так завезите!
  5. Роман_ Звание
    Роман_
    +20
    Сегодня, 16:26
    Плачь, минобороны, плачь... Повстанцы, "тапочками" эти беспилотники сбивают. А тут у величайшей армии и шлепанца рваного нет... Территория Крыма и т.д. - это территория ухраины (со слов амеров), все что от туда взлетает - это ухраинское... Эх соплежуи...
    1. kvv Звание
      kvv
      +8
      Сегодня, 16:34
      там один соплежуй, остальные обычные исполнители, была бы политическая воля то вояки бы сбили на раз два
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 17:30
        Исполнители тоже соплежуи, возможно была бы политическая воля они бы эту волю отравили бы или ещё каким-нибудь образом убрали
  6. farelouz Звание
    farelouz
    +2
    Сегодня, 16:27
    там на 16:00 летает 3 беспилотника, один из Турции
    1. Грица Звание
      Грица
      0
      Сегодня, 16:47
      Цитата: farelouz
      там на 16:00 летает 3 беспилотника, один из Турции

      Ого... Видать добротную операцию готовят и напакостят нам знатно. Обидно, что мы об этом знаем, все видим, но ничего не предпринимаем. Потому что главный сикнул в штанишечки.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 17:13
      там на 16:00 летает 3 беспилотника, один из Турции

      Гарант и министр обороны в Ташкенте чай пьют им некогда.
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +4
    Сегодня, 16:29
    Искренне не понимаю - почему эти штуки упорно не хотят если не сбивать, то хотя бы ронять реактивной струей? Это-то ведь чисто технически сбитием не считается? Кто ж виноват, что у вас аппарат такой неустойчивый? Эвон - во времена СССР сколько было случаев когда так мешали дозаправке, и ничего, повода к войне в этом никто не видел..
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +6
      Сегодня, 16:35
      Глобал Хоук, очевидно, ведёт на таком расстоянии от нашего побережья радиотехническую разведку. Для противодействия этой деятельности даже не нужно его сбивать, достаточно поставить между ним и нашим побережьем самолёт РЭБ. Главный вопрос, почему это не делается?
      1. Адрей Звание
        Адрей
        +2
        Сегодня, 16:39
        Цитата: Cympak
        Глобал Хоук, очевидно, ведёт на таком расстоянии от нашего побережья радиотехническую разведку. Для противодействия этой деятельности даже не нужно его сбивать, достаточно поставить между ним и нашим побережьем самолёт РЭБ. Главный вопрос, почему это не делается?

        А сколько у нас бортов РЭБ в наличии и пригодных к использованию?
        1. al3x Звание
          al3x
          +8
          Сегодня, 16:49
          А как там красухи поживают? Не имели аналогов вроде бы и дальность действия 150-300км. Или это чисто экспонат парадной шойговской армии был?
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            +2
            Сегодня, 17:15
            А как там красухи поживают?

            А они точно есть ? Может только на бумаге ?
        2. Cympak Звание
          Cympak
          +2
          Сегодня, 16:50
          Есть совсем новые Су-34 НВО с новыми контейнерами РЭБ, только их нужно будет дозаправлять при длительном дежурстве в воздухе, а это требует высокой квалификации пилотов
          1. Адрей Звание
            Адрей
            0
            Сегодня, 16:55
            Цитата: Cympak
            Есть совсем новые Су-34 НВО с новыми контейнерами РЭБ,

            Это надеюсь не про всемогущие "Хибины"?
            Цитата: Cympak
            только их нужно будет дозаправлять при длительном дежурстве в воздухе,

            А сколько у нас "рабочих" заправщиков?
            Цитата: Cympak
            а это требует высокой квалификации пилотов

            Неужели не учили ни чему за столько времени? А как же Сирия, через которую прошли 100% боевых летчиков?
            А если серьезно, то противоборство РА "партнеров" видимо не отрабатывалось в течении всего времени конфликта, или... или нет для этого реальных возможностей.
            Кроме "грубого приземления (приводнения)" конечно. Но тут уже другие аспекты вступают в силу.
            1. Cympak Звание
              Cympak
              +1
              Сегодня, 16:57
              Все готовились к Авиадартсу и парадам, песни разучивали, да, много чего... почитайте у ФайтерБомбера, он много всякого про ВКС Лаоса пишет
              1. Адрей Звание
                Адрей
                0
                Сегодня, 17:03
                Цитата: Cympak
                Все готовились к Авиадартсу и парадам, песни разучивали, да, много чего... почитайте у ФайтерБомбера, он много всякого про ВКС Лаоса пишет

                Да я Вам верю на слово laughing. Что бы не сомневаться, мне достаточно видеть положение в моей отрасли request
      2. megadeth Звание
        megadeth
        +1
        Сегодня, 16:52
        Там гражданские борта летают, надо подходить тогда близко и адресно воздействовать на него РЭБ, а так надо валить оружием... Только что то не верится, что наши пойдут на это (прямо мазохизм какой то), короче, слов нет, один 5 этажный, который все быстро понимают.
      3. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -2
        Сегодня, 16:57
        А вы уверены что нами что не предпринимается,я бы так не говорил.Поживём увидим,если что СМИ расскажут.
    2. Штааль Звание
      Штааль
      -1
      Сегодня, 17:27
      Потому что он в нейтральных водах, а если мы собьем его там, то и наши ЛА могут быть атакованы в нейтральном пространстве, например летящий в Сирию или Африку ИЛ-76....или судно идущее в ту же Сирию с грузом для группировки.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 17:33
        Есть таки некоторая разница между БПЛА и пилотируемым аппаратом, не находите?
  8. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 16:30
    А чего наши "Сириусы" не летают по периметру международного пространства штатов?
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +1
      Сегодня, 16:58
      Цитата: Фаталист
      А чего наши "Сириусы" не летают по периметру международного пространства штатов?

      Стояли бы наши базы в Мексике, Канаде или на Кубе, летали бы. А так... request
  9. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 16:30
    Тут некоторые шашкой машут в сторону нато, но потом говорят нельзя трогать этот кусок металла по причине начала третьей мировой.
  10. алабурга Звание
    алабурга
    +13
    Сегодня, 16:32
    Сбитие беспилотника западных партнеров, испортит переговорный фон для главного кремлевского переговорщика. Ему еще в эмиратах договорняк подписывать, не убивайте его призрачную надежду стать своим, буржуинским.
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      0
      Сегодня, 17:00
      Ему еще в эмиратах договорняк подписывать, не убивайте его призрачную надежду стать своим, буржуинским.

      Точно, он и его команда пока еще подбуржуинские, да такими и останутся, даже если всю страну продадут.
  11. NKT Звание
    NKT
    0
    Сегодня, 16:34
    Интересно, а какие будут последствия для нас, если мы собьем?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +11
      Сегодня, 16:36
      НИ_ КА_ КИХ!!! Кроме как, поднятие нашего авторитета в мире и воодушевления и гордости у наших бойцов на передовой.
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 16:40
      Интересно, а какие будут последствия для нас, если мы собьем?

      Смотря чем.
      Ну а последствия - смотря кому.
      Если вы не особа приближенная к Гаранту и не олигарх, то для вас всё так же солнце станет сиять огнём своих лучей.
    3. Cympak Звание
      Cympak
      -1
      Сегодня, 16:46
      Интересно, а какие будут последствия для нас, если мы собьем?

      Например, бесполезная зона над международными водами Черного моря.
      Думаю, что следствием падения "обосаного" Рипера стал маленький договорничок по типу: мы их не трогаем, они нас
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +13
    Сегодня, 16:36
    При этом президент РФ Владимир Путин в ходе вчерашней конференции предупредил лидеров европейских государств, чем для них могут обернуться подобные игры.

    Пора уже предупреждать президента, что люди - не оловянные солдатики!!!
    Хватит заниматься политической мастурбацией. Сбивайте всё, что вредит России.
  13. Комментарий был удален.
  14. Комментарий был удален.
  15. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 16:38
    по сочи долбить будут ?????? вроде какие то страны разрешили бить по РФ ! если уж начнут бить по РФ то РФ должна начать бить любым оружием кто разрешил !
    1. Грица Звание
      Грица
      +2
      Сегодня, 16:53
      Цитата: opuonmed
      по сочи долбить будут ?????? вроде какие то страны разрешили бить по РФ !

      Скорее по базе Черноморского флота в Новороссийске. Чтобы окончательно утопить остатки флота. Ведь сейчас почти все корабли с Севастополя туда сбежали. Но натовские разведчики и там их вычисляют и наводят натовские ракеты. Похоже, наш гарант от страха потерял чувство реальности и готов пожертвовать Черноморским флотом. Но противодействовать или, тем более, сбивать натовские разведчики точно не будет. Терпила...
      Остатки Черноморского флота в этом случае оказываются в ловушке. Если не выйти из базы и остаться под прикрытием боновых заграждений, то по ним, стоящим у пирса, вдарят ракетами. Если выйдут в море, то в ночное время разведчики на них наведут рой БЭКов.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:38
    Вроде ближе подлетал два- три дня назад Наwk к Адлеру ,практически в зону разворота на взлёт и посадку в аэропорту Адлера.Но до " забора " не долетал
  17. bionik Звание
    bionik
    +2
    Сегодня, 16:41
    Цитата: paul3390
    Искренне не понимаю - почему эти штуки упорно не хотят если не сбивать...Эвон - во времена СССР
    ..

    Вы сами ответели на свой вопрос. Сейчас не СССР.
  18. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 16:42
    Согласно данным Согласно данным портала Flightradar24, разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE13 за сегодня уже несколько раз находился на рекордно близком расстоянии от Сочи.
    Стесняюсь спросить...
    И как бы мы жили и о чём бы судачили, если бы не было волшебного портала Flightradar24?!...
    Думаю, в нашем МО нет доступа к нему...
    Потому и не сбивают.
  19. К_4 Звание
    К_4
    -1
    Сегодня, 16:47
    Интересно, президент не боиться, что народу на передовой надоест это соплежуйство и будет "марш на Москву 2"
  20. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 16:50
    Плохой это знак. Все никак не решатся окончательно отвадить их от полетов над Черным морем.
    Вот даже газета Фигаро стала рассматривать возможности ракетных атак на Крым и Крымский мост.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 17:03
      Да ладно вам. Эффективный Хуснуллин починит руками незаменимых специалистов, будет мост как новенький. Спокойно продолжим воевание в разрешенном пространстве за избушку лесника.
  21. dragon772 Звание
    dragon772
    +2
    Сегодня, 16:53
    Хууситы сбивают в Йемене,почему мы не можем?
    Ввести запрет на пролет всех БПЛА или других ЛА,(недружественных) над российской исключительной экономической зоной 200 морских миль (370,4 км) от ближайшей точки береговой черты. Надо лишь принять закон.
    Без принятия закона в ИЭЗ разрешено судоходство,прокладка трубопроводов и использование воздушного пространства.
  22. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 16:55
    Цитата: Аэродромный
    хуситыыыы ! памагитееее !!!

    Дожили. Уже хуситов просим о помощи.
  23. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 16:56
    Ну и сбили бы его...Случайно))).
    1. purple Звание
      purple
      0
      Сегодня, 17:18
      писюкают, как бы чего не вышло angry
  24. Задира Звание
    Задира
    0
    Сегодня, 17:01
    Н.С. Хрущев тоже чувствовал себя не уютно в резиденции в Сочи, когда американские ракеты находились в Турции.
    Правда, после блестяще проведенной операции "Анадырь", повод для беспокойства у него пропал
  25. purple Звание
    purple
    +5
    Сегодня, 17:09
    Да все как обычно идет по плану "воронежи" раздолбили, НАТО спокойно летает и наводит, Госдеп одобрил удары по России.... ну а мы че..... "хитрый план" в действии.... сейчас ударят по Сочинскому побережью как раз сезон для отдыхающих... а у нас только мямлят про какие то там линии
  26. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -1
    Сегодня, 17:12
    Разведывательный дрон США замечен на рекордно близком расстоянии от Сочи

    Стесняюсь спросить, а рекордно близкое расстояние – это сколько в километрах?
  27. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 17:17
    Как говорится, безопасность бывает "хай" и "нехай". Кремль давно придерживается второго варианта. Поэтому, нехай летають..
  28. purple Звание
    purple
    +2
    Сегодня, 17:21
    Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Молдавию.
    Ну видимо скоро увидим бои в Приднестровье.... Лавров как обычно выразит озабоченность
  29. Абзац Звание
    Абзац
    0
    Сегодня, 17:28
    Сбивать всё что представляет непосредственную угрозу государству.
  30. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 17:31
    Срочно-срочно, руководствуясь комментариями, Россия должна нарушить все международные нормы и территориальные границы! Атаковать окаянного нехристя, без стыда ведущего разведку. laughing good
    1. purple Звание
      purple
      0
      Сегодня, 18:03
      ну да, какие "нормы" бухой что ли?
  31. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    -1
    Сегодня, 17:34
    Нужно сделать нахождение этого барахла у границ России некомфортным. Как ? Специалисты знают.
  32. syabroleonid Звание
    syabroleonid
    0
    Сегодня, 17:54
    Кто-то на полном серьёзе призывает заняться беспределом относительно полётов иностранцев в международном воздушном пространстве.Не отошли от будуна что-ли? По тому-же самому международному праву летают и наши ястребы везде.
  33. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 17:56
    А большая проблема,если наш самолет будет летать под ним и всячески мешаться?
  34. Hellcos Звание
    Hellcos
    0
    Сегодня, 17:56
    Ну что, готовимся к новости типа: "ракетная атака отражена, обломки упали на аэродром", а в сети гуляют видео ночного зарева со стороны аэродрома
    1. purple Звание
      purple
      0
      Сегодня, 18:05
      да судя потому что Геленджик атаковали, будет удар в курортную зону Сочи - Лазаревское - Адлер
  35. Aurelio
    Aurelio
    0
    Сегодня, 18:02
    A questo punto credo che inglesi e Amerikani stiano per partorire qualcosa. Sarà meglio cominciare ad abbatterli !
  36. Murphy Звание
    Murphy
    0
    Сегодня, 18:05
    Существует большая разница между просто летательным аппаратом в нейтральном воздушном пространстве и такими же, но обеспечивающие удары по РФ. Нужно сначала предупредить, а потом сбивать.
    И не нужно ссать по поводу наших самолетов в нейтральном воздушном пространстве. Они не обслуживают удары по США и ЕС.