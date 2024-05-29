Макрон может представить планы по отправке инструкторов на Украину во время визита Зеленского в Нормандию

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Макрон может представить планы по отправке инструкторов на Украину во время визита Зеленского в Нормандию

Президент Франции Эммануэль Макрон может представить свои планы, касающиеся потенциального размещения французских военных инструкторов на территории Украины во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Нормандию.

Как сообщает французское издание DPA, Макрон заявил о намерении во время встречи с Зеленским обозначить точные сроки и цели отправки на Украину инструкторов для подготовки военнослужащих ВСУ. Президент Франции также посетовал на "нескоординированную и неудачную коммуникацию" по этому вопросу ранее.



Предполагается, что рабочий визит Зеленского во Францию будет, помимо прочего, приурочен к запланированным в Нормандии торжественным мероприятиям в честь 80-летия с высадки союзников в Нормандии.

Ранее сообщалось, что Макрон в очередной раз выступил за нанесение боевиками киевского режима западными вооружениями ударов вглубь российской территории. Президент Франции, гневно потрясая картой с нанесенными на ней точками, из которых, по его мнению, ВС РФ наносят удары по украинским военным объектам, призвал Запад разрешить Киеву применять поставляемые ВСУ вооружения для атак по целям на "канонической" территории России. При этом он считает, что не стоит опасаться эскалации вооруженного противостояния, поскольку, по словам французского лидера, эскалацию якобы провоцирует Россия. Ответные удары, которые неминуемо последуют вслед за этим, Макрона, похоже, не беспокоят.
15 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:56
    А они и так там есть , сегодня только двоих завалили , "инструкторов".
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +2
      Сегодня, 17:02
      Так замена нужна - вместо заваленных
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 17:19
        Ответные удары, которые неминуемо последуют вслед за этим, Макрона, похоже, не беспокоят.

        Несколько месяцев назад Киев уже сбил российский военный самолет со своими же пленными — на российской территории ракетой “Пэтриот”. Они уже запросто бьют западным оружием по целям внутри России. Так что вся эта болтовня — жалкие попытки оправдаться за разгром в Харькове.
      2. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 17:23
        Ответные удары, которые неминуемо последуют вслед за этим, Макрона, похоже, не беспокоят.

        Так "Святой" и хитропопый французский еврейчик с армянскими корнями Макрон на "голубом глазу" утверждает, что это не его французы с его Францией обстреливают Россию, а украинцы из французского оружия, которое после поставок Францией Киеву стало именно "УКРАИНСКИМ"!
        Пример берёт с древнейших времён. Я - не я, и хата - не моя;
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 17:58
          Цитата: Татьяна
          хитропопый французский еврейчик с армянскими корнями Макрон на "голубом глазу"
          Я так понимаю, что выражение "на голубом глазу", применительно к "хитропопому Макрону", означает глаз, натянутый на седалище?
          Пусть попробует, повоюет с Россией - мы ему напомним, что мы умеем глаз на седалище натягивать. И на голубое тоже... feel
    2. Zhan Звание
      Zhan
      +2
      Сегодня, 17:10
      hi
      А сколько их там уже завалили и сколько ещё завалят. И там не только Французкие, Американские, Английские, Польские, Немецкие. А сколько там наёмников из тех же самых стран, причём с приличным боевым опытом. Что там сейчас в нашем ген.штабе делается, что планируется. Как так вот дали им время укрепиться. Я не понимаю, создали сами себе столько проблем, а теперь с таким трудом наши бойцы ломают оборону. Как красиво сработали в Крыму, я аплодировал стоя ! В начале операции уже Киев почти взяли в кольцо и теперь вот эта тягомотина, плюс аресты в ген.штабе. Позор на наши седины !
  2. Новик225 Звание
    Новик225
    +3
    Сегодня, 17:00
    Ага. На Яворский полигон их везите - там 400 мест освободилось сегодня.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:42
      ...как бэ вместе с какелами около 560 тушек....
  3. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 17:01
    Французская газета Ouest-France (ведет военный блог Lignes de Défense) заявила, что 200 французских инструкторов и 50 переводчиков (в основном от Украины) проводят инструктаж ВСУ-шников на базе в Польше, в Ведржине.

    А Макрон все делает, чтобы лишь бы не пролететь на предстоящих выборах. Даже "праздничные мероприятия" по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии запущены аккурат в разгар официальной кампании по евровыборам (с 25 мая по 6 июня).

    Как и дешевый рекламный ход Елисейского дворца на прошлой неделе с фото Макрона в боксерских перчатках и в устрашающей позе в момент удара по груше....
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:38
      Фото с Микроном в боксерских перчатках вряд ли привлекут дополнительных избирателей.
      Вот таким его видят парижане.
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 17:51
        Папа Римский, не тот что на фото, обращаясь к итальянским епископам на их ежегодной ассамблее, назвал некоторые семинарии рассадниками гомосексуалистов и попросил не принимать на обучение в будущие священники молодых людей, которые проявляют сексуальные наклонности нетрадиционной ориентации.

        "Там их уже слишком много" - заявил Папа Римский.

        Как написала Corriere della Sera, инцидент произошел на заседании Международного евхаристического конгресса, в ходе которого обсуждался вопрос о возможности принятия в семинарии открытых геев.

        Такие как Макрон, просто так не сдадут "завоеванные ими позиции". Так и хотят превратить весь мир в рассадник этой разноцветной чумы.

        Над перчатками Макрона все уже смеются. Но у него же и окружение его уже чумовое...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:03
    Статья для французов или для "просроченного".Анекдот про чукчу с медведем все знаете.Когда он 40 км от медведя убегал.Нам доставят французов из самого Парижу.Кстати в Франции есть сайт надо нагадить в Сену и чтоб какашки приплыли точно на церемонию открытия Олимпиады.Указывается время и место отстрела баласта выше по течению.
  5. sever41 Звание
    sever41
    +1
    Сегодня, 17:12
    Наполеон #ренов блин, пусть сначала со своими террористами разберется.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:48
      Его бабушко не отпустит.... lol
      Ну или дедушко-бабушко....
      В общем хрен их там разберёшь, этих европейских извращенцев....
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:51
    Макрон может представить планы по отправке инструкторов на Украину во время визита Зеленского в Нормандию
    Ну да, предыдущие заканчиваются, гоните следующих, кандидатов, на упокой.