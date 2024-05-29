Президент Франции Эммануэль Макрон может представить свои планы, касающиеся потенциального размещения французских военных инструкторов на территории Украины во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Нормандию.Как сообщает французское издание DPA, Макрон заявил о намерении во время встречи с Зеленским обозначить точные сроки и цели отправки на Украину инструкторов для подготовки военнослужащих ВСУ. Президент Франции также посетовал на "нескоординированную и неудачную коммуникацию" по этому вопросу ранее.Предполагается, что рабочий визит Зеленского во Францию будет, помимо прочего, приурочен к запланированным в Нормандии торжественным мероприятиям в честь 80-летия с высадки союзников в Нормандии.Ранее сообщалось, что Макрон в очередной раз выступил за нанесение боевиками киевского режима западными вооружениями ударов вглубь российской территории. Президент Франции, гневно потрясая картой с нанесенными на ней точками, из которых, по его мнению, ВС РФ наносят удары по украинским военным объектам, призвал Запад разрешить Киеву применять поставляемые ВСУ вооружения для атак по целям на "канонической" территории России. При этом он считает, что не стоит опасаться эскалации вооруженного противостояния, поскольку, по словам французского лидера, эскалацию якобы провоцирует Россия. Ответные удары, которые неминуемо последуют вслед за этим, Макрона, похоже, не беспокоят.

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