Украинское химическое оружие и американский след
Материалы брифинга 28 мая
С 2022 г. украинские вооруженные формирования регулярно применяют против российской армии различное химическое оружие, запрещенное действующими международными соглашениями. Подобные инциденты тщательно документируются российской стороной, но не получают должной оценки от контролирующих организаций. Более того, зарубежные покровители киевского режима выступают с обвинениями в адрес России. В последние недели ситуация с химическим оружием продолжала развиваться, и поступило несколько важных новостей на эту тему.
Санкции и обвинения
1 мая 2024 г. государственный департамент США дополнил американские санкционные списки. В них внесли российские войска радиационной, химической и биологической защиты, а также ряд связанных с ними институтов министерства обороны и организаций оборонной промышленности. Также под санкции попали несколько руководителей этих предприятий и организаций.
Основанием для введения санкций назвали нарушение войсками РХБЗ действующей Конвенции о запрещении химического оружия. Якобы российские части и подразделения использовали в ходе Спецоперации химическое оружие в виде хлорпикрина. Это химикат раздражающего действия, входящий в Список 3 Конвенции ОЗХО.
Как часто бывает, Госдеп не стал приводить никакие доказательства и сослался на закрытые документы, не подлежащие публикации. Существуют ли подобные бумаги в действительности и, если они есть, достоверна ли информация в них – большой вопрос. Практика показывает, что в последние годы в США не слишком заботятся о юридическом обосновании своих действий.
Следует напомнить, что США и ранее неоднократно обвиняли российскую армию в применении химического оружия разных классов и типов. С 2022 г. звучат бездоказательные заявления об использовании раздражающих и отравляющих веществ. Однако ранее Вашингтон ограничивался только грозными заявлениями, а теперь дело дошло до санкций в отношении целого рода войск и ряда организаций.
Задокументированные случаи
Хорошо известно, что украинские формирования еще с 2022 г. регулярно применяют против российских войск различные раздражающие и отравляющие агенты. Наши войска РХБЗ отслеживают такую деятельность противника и документируют ее. Информация о нарушениях действующей Конвенции передается в следственные органы для оценки и заведения уголовных дел, а также отправляется в международную Организацию по запрещению химического оружия.
Войска РХБЗ регулярно раскрывают актуальную информацию о военно-химической деятельности киевского режима. Так, 28 мая начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел очередной брифинг на эту тему. Он напомнил о событиях прошлого и указал на нарушения со стороны украинских формирований, а также затронул тему химического оружия США как основного союзника Киева.
Генерал Кириллов напомнил, что первый случай применения химического оружия нынешним киевским режимом и его боевиками имел место еще в мае 2014 г. В массовом убийстве противников т.н. майдана в одесском Доме профсоюзов мог использоваться хлорпикрин. На это указывает наличие у боевиков противогазов, а также характерный желто-зеленый дым. Последующий пожар националисты устроили для ликвидации следов применения химиката.
После начала Спецоперации, в 2022-24 гг. неоднократно фиксировались случаи применения против российских войск химических боеприпасов с разным снаряжением. В таких атаках использовались раздражающие и отравляющие вещества CS, BZ, «Терен-6», хлорпикрин и т.д., включенные в разные списки Конвенции ОЗХО. Кроме того, имеются сведения о наличии у противника фосфорорганических боевых отравляющих веществ, являющихся аналогом газа табун из Списка 1 ОЗХО.
Химикаты используются в составе ручных гранат разного рода и с выливными приборами. В качестве средств доставки таких боеприпасов применяются БПЛА достаточной грузоподъемности.
Начальник войск РХБЗ обратил внимание на еще одну составляющую военно-химической деятельности киевского режима. Украина регулярно запрашивает у иностранных партнеров поставку средств индивидуальной защиты, антидотов и т.д., и такие запросы удовлетворяются. При этом объемы поставок защиты от химического оружия находятся на высоком уровне.
Продолжаются атаки украинских формирований на химически опасные объекты, расположенные на территориях ЛНР и ДНР. Противник хочет разрушить системы и агрегаты предприятий с целью выброса химических веществ и поражения населения.
Генерал И. Кириллов в очередной раз напомнил, что документы по применению Украиной химического оружия отправляются в ОЗХО, но они остаются без внимания. По сути, контролирующая организация под давлением США игнорирует нарушения со стороны киевского режима.
Американский след
На предыдущих брифингах начальник войск РХБЗ рассказывал, что часть химических боеприпасов, примененных украинскими боевиками, имеет американское происхождение. В этом контексте генерал Кириллов напомнил о военно-химической деятельности США в последние годы, о проведенных работах в этой области и т.д.
Хорошо известно, что США должны были уничтожить запасы боевых отравляющих веществ к 2007 г. Однако по ряду причин этот процесс затянулся, и дату его завершения дважды перенесли. Фактически мероприятия закончили только в 2023 г. При этом, как отмечает начальник войск РХБЗ, на соответствующих предприятиях до сих пор остаются высокотоксичные реакционные массы, оставшиеся после переработки оружия. ОЗХО этот факт игнорирует. Кроме того, в нескольких зарубежных странах были обнаружены оставленные американские химические боеприпасы.
США говорят о соблюдении Конвенции, но при этом не отказываются от химического оружия. Более того, прорабатываются вопросы его применения и сформирована соответствующая правовая база. Так, принят общевойсковой устав по использованию нелетальных химикатов и иные документы. Ранее в руководящих документах применение химического оружия допускалось только в ответ, а теперь США оставляют за собой право использовать его первыми.
По имеющимся данным, в США ведется разработка новых химических боеприпасов нелетального действия. Различные вещества планируется доставлять к целям в 120-мм минометных минах, 120-мм танковых и 155-мм артиллерийских снарядах. Также сохраняется производство боеприпасов привычных типов. На закупку таких изделий для применения в зонах боевых действий Пентагон ежегодно тратит ок. 10 млн долл.
И. Кириллов напомнил, что США передавали и передают нелетальное химическое оружие третьим странам – Ираку, Афганистану и Украине. Эти действия являются прямым нарушением действующей Конвенции, но тоже не получают оценки со стороны регулирующей организации.
Негативный сценарий
Таким образом, ситуация с химическим оружием на Украине остается сложной. Боевики киевского режима продолжают применять различные агенты против российской армии и пытаются организовывать химические теракты против мирного населения. Фактически все это происходит с одобрения и даже при помощи иностранных партнеров и покровителей. При этом на международном уровне украинские нарушения международных соглашений не замечают.
Вся эта ситуация наглядно демонстрирует две характерные тенденции разного масштаба. В первую очередь, это готовность США и их партнеров помогать киевскому режиму, хотя и с известными ограничениями. Кроме того, Вашингтон считает возможным разрушать существующие международные механизмы для продвижения своих интересов. Такой подход позволяет решать актуальные задачи, но в отдаленной перспективе будет иметь только негативные последствия.
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