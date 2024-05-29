Глава Совета нацбезопасности Израиля: Боевые действия в секторе Газа продлятся ещё минимум семь месяцев

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Глава Совета нацбезопасности Израиля: Боевые действия в секторе Газа продлятся ещё минимум семь месяцев

Израильские власти, обещавшие после начала наземной операции в секторе Газа в конце октября 2023 года в ближайшее время расправиться с ХАМАС, теперь заявляют, что война может затянуться еще примерно на такой же срок, сколько она уже идет.

По словам Цахи Ханегби, возглавляющего Совет национальной безопасности Израиля, вполне вероятно, что боевые действия в Газе будут продолжаться как минимум еще семь месяцев. Об этом он заявил в эфире израильского телеканала i24NEWS.



Ханегби отметил, что израильские силы контролируют уже 75% так называемого Филадельфийского коридора - узкой полосы земли длиной 14 км, расположенной вдоль всей границы между сектором Газа и Египтом. Это наименование было дано в 2004 году израильской армией в качестве кодового названия пограничной зоны.

ЦАХАЛ планирует в скором времени взять этот коридор полностью под контроль, чтобы перекрыть пути контрабанды оружия, заявил глава Совет нацбезопасности.

Напомним, что война в Газе продолжается уже восьмой месяц, и, если верить Ханегби, то получается, что она продлится до конца 2024 - начала 2025 гг.в лучшем случае. Для простых палестинцев это далеко не радужные прогнозы. За это время и так число жертв превысило 36 000 человек. Сотни тысяч людей потеряли свое жилье.
14 комментариев
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  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 19:03
    Израиль - это фашистское государстсво...
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 19:19
      В феврале они планировали геноцидить ещё пару лет
      Похоже, пересчитали сроки вымирания населения.
      https://iz.ru/1655764/prokhor-dorenko/boevoi-vostok-operatciia-v-sektore-gaza-prodlitsia-neskolko-let
      1. bondov
        bondov
        0
        Сегодня, 20:46
        в 2023 после октября планировали до нового 2024 года, потом раза 3-4 объявляли о полной зачистке, типа, победе... теперь снова до нового года, только какого ?
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 20:47
        В феврале они планировали геноцидить ещё пару лет
        Похоже, пересчитали сроки вымирания населения.

        На Украине до последнего украинца, в Газе до последнего палестинца... Мы для них туземцы которых н жалко,.. Ну так может и нам перестать их жалеть...
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +4
    Сегодня, 19:04
    перевод с сионистского..палестинского народа осталось на 5-6 месяцев..а потом их можно будет найти только в "Красной книги" человечества планеты Земля.
  3. ada Звание
    ada
    0
    Сегодня, 19:17
    "... вполне вероятно, что боевые действия в Газе будут продолжаться как минимум еще семь месяцев. ..."
    Да-да. Возможно. Наверное. Правда, от Главы Совета это не зависит, сколько хозяева прикажут - столько и будут, а попробуют отказаться, то найдутся заменители.
  4. Ristleja Звание
    Ristleja
    +1
    Сегодня, 19:19
    Вопрос ведь не в военной победе Израиля, вопрос в другом - что будет делать Израиль после победы? Новые поселения? И новые писатели оттуда, оправдывающие вот это вот всё? К моему глубокому сожалению Израиль сегодня это обычное нацистское государство подкрепленное не просто идеологией, а религией. Граждане Израиля, я вас понимаю - у вас дети , работа, опять же другие семейные проблемы, но только вы сейчас оооочень похожи на граждан Третьего Рейха, у них тоже были такие же оправдания)
    1. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      +1
      Сегодня, 20:37
      Израиль сегодня это обычное нацистское государство подкрепленное не просто идеологией, а религией.
      Сионисты к иудейской вере никакого отношения не имеют. Сионисты обычные фашисты сатанисты, выбрали личину внешнего иудейства не более.
      1. Ristleja Звание
        Ristleja
        +1
        Сегодня, 20:49
        Девушка, Вы бы поменьше читали желтые статейки и побольше читали Тору и смотрели на политику современного Израиля. Сегодняшний Израиль - ничем не отличается от своих фундаменталистских исламских соседей, разница только в качестве жизни и всё. Но если у исламских соседей вообщем-то обычная средневековая религия , которая не знает "ни эллина, ни иудея", то у Израиля обычная этническая религия у которой нет "ни эллина, ни римлянина, а только иудеи".... Вот в чем проблема государства Израиль, не в каких-то там заговорах или "особых еврейских вуду".
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:20
    А потом они возмущаются почему антисемитизм растёт.Первые лица ФРГ и Франции делают губки домиком ,изображая скорбь ,а их первые леди за спиной ржут не могут,или это не то .
  6. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 19:20
    Супер-пупер армию сионистов нагибают бармалеи в тапках. Колесницы горят, обрезы подрываются на минах.
  7. ДушаРоссии87 Звание
    ДушаРоссии87
    +1
    Сегодня, 19:20
    Что бы оправдать уничтожение Газы сионисты состряпали спектакль само-нападения 7 октября. Любопытно прямо что бы снесни ДВЕ мусульманские мечети на храмовой горе, какое следующее зверство под "чужим флагом" они провернут?
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 20:16
      Цитата: ДушаРоссии87
      Любопытно прямо что бы снесни ДВЕ мусульманские мечети на храмовой горе
      На ближайшее время, пока раввины между собой не разберутся, не то что строительные работы, а даже доступ евреев на Храмовую гору останется ограниченным.
      Есть два конкурирующих мнения. По одному, Храм нельзя даже пытаться восстанавливать до прихода Мессии. По второму, прихода Мессии не будет до тех пор, пока не восстановят Храм. Пока не решат, которое из этих мнений есть единственно верное, изменений в статусе Храмовой горы и мечетей не будет. А поскольку доводов в пользу какой-либо версии, базирующихся на чем-либо материальном, нет и быть не может, им приходится ждать какого-либо несомненного и убедительного знака свыше.
      1. ДушаРоссии87 Звание
        ДушаРоссии87
        +1
        Сегодня, 20:34
        Сионисты уже давно показывают что чувствуют себя на Храмовой горе как у себя дома. О каком ограничении вы говорите?

        Ортодоксальных евреев которые читают священное писание никто в Израиле не слушает. Сионисты решили за Бога когда придет их мессия.