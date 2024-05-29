Глава Совета нацбезопасности Израиля: Боевые действия в секторе Газа продлятся ещё минимум семь месяцев
Израильские власти, обещавшие после начала наземной операции в секторе Газа в конце октября 2023 года в ближайшее время расправиться с ХАМАС, теперь заявляют, что война может затянуться еще примерно на такой же срок, сколько она уже идет.
По словам Цахи Ханегби, возглавляющего Совет национальной безопасности Израиля, вполне вероятно, что боевые действия в Газе будут продолжаться как минимум еще семь месяцев. Об этом он заявил в эфире израильского телеканала i24NEWS.
Ханегби отметил, что израильские силы контролируют уже 75% так называемого Филадельфийского коридора - узкой полосы земли длиной 14 км, расположенной вдоль всей границы между сектором Газа и Египтом. Это наименование было дано в 2004 году израильской армией в качестве кодового названия пограничной зоны.
ЦАХАЛ планирует в скором времени взять этот коридор полностью под контроль, чтобы перекрыть пути контрабанды оружия, заявил глава Совет нацбезопасности.
Напомним, что война в Газе продолжается уже восьмой месяц, и, если верить Ханегби, то получается, что она продлится до конца 2024 - начала 2025 гг.в лучшем случае. Для простых палестинцев это далеко не радужные прогнозы. За это время и так число жертв превысило 36 000 человек. Сотни тысяч людей потеряли свое жилье.
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