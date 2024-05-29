Аналог российского УМПК: США закупили управляемые бомбы JDAM на миллиарды долларов

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Аналог российского УМПК: США закупили управляемые бомбы JDAM на миллиарды долларов

ВВС США заказали у концерна Boeing очень крупную партию комплектов, которые превращают обычные бомбы в боеприпасы с высокоточным наведением, известные как JDAM. Аналогичные изделия в России получили название УМПК: именно они позволяют авиации наносить удары издалека по позициям окопавшихся украинских подразделений, третируя личный состав ВСУ постоянными налетами.

Стоимость приобретаемой Пентагоном партии JDAM выглядит весьма солидной – выделяется $7,5 млрд. При этом цена одного комплекта JDAM варьируется от $25 тыс. до $84 тыс. в зависимости от годового объема заказов со стороны ВВС. То есть может быть закуплено до 300 тыс. управляемых бомб. Срок выполнения контракта не называется.



Boeing поставит комплекты хвостового оперения JDAM и другие компоненты, необходимые для преобразования свободнопадающих бомб в управляемое оружие. Соглашение также включает предоставление запасных частей, ремонтное обслуживание, техническую помощь и лазерные сенсоры JDAM.

JDAM создаются путем крепления модулей планирования к неуправляемым бомбам весом от 500 до 2000 фунтов. Эти комплекты включают в себя навигационную систему и блок управления наведением GPS, что позволяет точно направлять бомбу с самолета на цель даже в неблагоприятных погодных условиях.

16 комментариев
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  1. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +10
    Сегодня, 19:18
    Увы, чем дольше мы будем топтаться вна Окраине, тем сильнее запад обновит и усовершенствует свои арсеналы.
    1. Taskhyl
      Taskhyl
      -5
      Сегодня, 19:30
      А топтаться будем! Путин все ждёт переговоры, а никто их предлагать не собирается. Теперь тупик-идти вперёд нет ни сил, ни средств, а откатывать нельзя. Поэтому и будем топтаться.
      1. Сергей Аверченков Звание
        Сергей Аверченков
        0
        Сегодня, 19:53
        Ну что же... А давайте уничтожим Украину ядерным оружием и ни кто топтаться не будет. Но вы наверное против?
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          -3
          Сегодня, 20:01
          А давайте уничтожим Украину ядерным оружием и ни кто топтаться не будет

          А давайте только вот не задача все эти наши "хотелки" до одного места тем кто принимает эти решения. Им важнее как мы будем выглядеть в глазах мировой общественности. Да и чего они теряют ?
          1. Сергей Аверченков Звание
            Сергей Аверченков
            0
            Сегодня, 20:07
            Главное что есть своё мнение... Моё мнение - уничтожить.
            1. частное лицо Звание
              частное лицо
              0
              Сегодня, 20:39
              Главное что есть своё мнение... Моё мнение - уничтожить.

              Но вот нас как минимум здесь двое.
    2. Румит Звание
      Румит
      +1
      Сегодня, 20:22
      Аналогично и наш ВПК, причем наш судя по всему куда эффективнее растет,что логично,учитывая задел от СССР и то что они все же не чувствуют войну,но завершать войну конечно стоит быстрее,но совсем не из за этого,и я уверен что наши и так делают все для этого
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 20:35
        и я уверен что наши и так делают все для этого...

        Я тоже... А теперь попробуйте в этом убедить других, а вот в том что это удастся сделать я как-то как раз не уверен...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 19:25
    Такое впечатление, что Пентагон готовит новую сакральную жертву в Европе. Кто это будет? Скорее всего - Польша.
    Учитывая опыт СВО Запад стремиться не мытьём, так катаньем одолеть Россию.
    В нашем случае, промедление смерти подобного...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 19:54
      А откуда у нас возьмется " резвость", если у замминистра обороны, 22 машины?? И почти все замы министра- под слкдствием. Правда,сам бывший министр-очень честный...()
    2. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 20:12
      Цитата: ROSS 42
      Такое впечатление, что Пентагон готовит новую сакральную жертву

      Просто этот заказ не для Украины . У них пока и носителей толком нет , а тут такое количество. hi
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 19:27
    JDAM не аналог, так как появился раньше. И не весь JDAM это планирующие бомбы, изначально это система коррекции для свободнопадающих бомб. С крыльями это JDAM-ER
  4. JD1979 Звание
    JD1979
    -4
    Сегодня, 19:40
    Аналог российского УМПК: США закупили управляемые бомбы JDAM на миллиарды долларов

    А да да))) Конечно аналог, врать так врать))) свое г а в н о не пахнет)))
  5. Ristleja Звание
    Ristleja
    +1
    Сегодня, 19:42
    Я скажу одно- чем дальше руководство некоей страны протяженностью от Балтики до Тихого океана будет жевать сопли при поставках из стран Запада , тем быстрее полетят ядерные заряды...
    При всём моём неуважении к Хрущеву, но у него было одно преимущество над нынешним руководством некоей страны - он готов был применить ОМП , даже в невыигрышной позиции... После выступления Хруща в ООН, в следующем году была испытана та самая "Царь бомба".
    Сейчас что мешает на Новой Земле подземные (sic!)провести испытания ядерного оружия? Знаете что? Дык после этого будут говорить что по СМП нельзя ходить торговым судам, ибо "радиация"(не дай боже хоть какой-то плохой озыв о товаре)... У нынешних просто лозунг - жизнь висит на нитке, а думает о прибытке)
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 20:41
      При всём моём неуважении к Хрущеву, но у него было одно преимущество над нынешним руководством некоей страны - он готов был применить ОМП , даже в невыигрышной позиции...

      Ну так что не применил...??? Что помешало...??? Вот и сейчас мешает то же самое... feel
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:55
    именно они позволяют авиации наносить удары издалека
    . Что б наносить удары, надо авиацию иметь и иметь возможность летать не в один конец!
    Кто ж им даст!?
    Оно и раньше было понятно, что эффективное, комплексное ПВО, плю качественный контроль воздушного пространства, это залог того, что тебе не настучать по шапке и это как минимум!!!