Будущий корвет ВМС Украины «Гетман Иван Мазепа» начал ходовые испытания в Турции

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Будущий корвет ВМС Украины «Гетман Иван Мазепа» начал ходовые испытания в Турции

На верфи турецкой компании RMK Marine Shipyard стартовали ходовые испытания заказанного ВМС Украины корвета «Гетман Иван Мазепа» (F-211) проекта Ada, постройка которого началась в сентябре 2021 года.

Об этом сообщается в издании Enes Balci. Также ведется строительство второго однотипного корабля, получившего название «Гетман Иван Выговский».



Облик данных корветов был разработан в рамках программы MILGEM («Национальный корабль»), которая первоначально реализовывалась в интересах ВМС Турции.

Водоизмещение корабля класса Ada составляет 2300 тонн, длина 99,56 м, ширина 14,4 м, осадка 3,89 м. Силовая установка состоит из одной газовой турбины и двух дизельных двигателей, обеспечивающих суммарную мощность 31 640 кВт через два вала. Она позволяет корветам развивать максимальную скорость 29 узлов и экономичную скорость 15 узлов с дальностью плавания 3500 морских миль на последней.

Корвет рассчитан на эксплуатацию в течение 21 дня при материально-техническом обеспечении и 10 дней автономно. Он вмещает 93 человека личного состава с дополнительным размещением до 106 человек.

В варианте, построенным для ВМС Турции, сенсоры и системы обработки данных включают систему боевого управления GENESIS, поисковый радар SMART-S Mk2, гидролокатор, GPS, LAN, навигационную систему ECDIS, систему управления платформой UniMACS 3000 IPMS, радар X-диапазона и РЛС управления огнем.

За ведение радиоэлектронной борьбы отвечает система ARES-2N от Aselsan. Вооружение состоит из одной 76-мм скорострельной пушки OTO Melara, одной 35-мм пушки Aselsan GOKDENIZ и двух 12,7-мм пушек Aselsan STAMP, 2х4 ПКР Harpoon, зенитных ракет VL MICA-M и 2х2 324-мм торпеды MU90. Авиационное оборудование на борту включает ангар и платформу, способные обслуживать противолодочные вертолеты S-70B Seahawk и БПЛА.

Однако в какой комплектации будут построены заказанные Украиной корветы остается неясным.

41 комментарий
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  1. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 18:48
    Похоже на платформу для запуска высокоточного ракетного оружия. Команда уже там, обучается.
    1. Taskhyl
      Taskhyl
      +4
      Сегодня, 18:53
      Да он в черноморском бассейне и дня не проживёт.
      1. next322 Звание
        next322
        -3
        Сегодня, 19:07
        это тебе скабеева сказала?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +8
          Сегодня, 19:21
          Цитата: next322
          это тебе скабеева сказала?


          Вы думаете у этих корабликов реально есть шанс выжить после гибели крейсера Москва и БДК?Арсенал ,чем их можно потопить, велик.Начиная от Х-35УМ,Оникса, заканчивая Цирконом,Кинжалом, Х-32.Все перечисленные ПКР. Не говоря уже про отечественные торпеды с подлодок, БЭКи Мурена и Одуванчик.Так что Скабеева тут не причём. Просто факт.
          1. next322 Звание
            next322
            0
            Сегодня, 19:51
            Флотоводцы салорейха и НАТО,не настолько глупы и не хуже вас осведомлены о возможностях РФ.......разведка работает у них неплохо и вопрос с кораблями уже давно решен
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              +1
              Сегодня, 19:57
              Цитата: next322
              Флотоводцы салорейха и НАТО,не настолько глупы и не хуже вас осведомлены о возможностях РФ.......разведка работает у них неплохо и вопрос с кораблями уже давно решен


              Интересно каким это образом он решён?
              1. next322 Звание
                next322
                0
                Сегодня, 20:40
                места базирования кораблей естественно будут в странах нато......до лучших времен
                1. OrangeBigg Звание
                  OrangeBigg
                  0
                  Сегодня, 20:55
                  Цитата: next322
                  места базирования кораблей естественно будут в странах нато......до лучших времен


                  Нет ничего более постоянного ,чем временное.Смысл их было тогда вообще строить,если они не более чем дорогие мишени.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 19:12
        Ну если что хуситов позовем.А то вдруг по кораблям тоже стрелять не разрешат.Хотя по идее за крейсер Москва и БДК должны валить все украинские кораблики без разбору. Но сомнения есть.

        .За последние дни зафиксированы две попытки атаковать важнейшие объекты в Краснодарском крае, подходящие под обозначенные AFT параметры. Первый удар был нанесён португальским БПЛА Tekever по загоризонтной РЛС «Воронеж-ДМ» недалеко от Армавира («СП» писала о системной работе ВСУ против ядерного щита России).Второй мог целить прямиком в главнокомандующего, поскольку вражеские БПЛА рухнули совсем рядом с «резиденцией на мысе Идикопас» — так этот объект называется на Яндекс-картах. «Украинские СМИ и телеграм-каналы сразу же заявили о попытке ВСУ уничтожить большой особняк на мысе Идокопас, названный после скандального расследования «Дворцом Путина», — пишет в Дзен новостной портал Краснодара «Город». И добавляет, что, «миф о резиденции главы государства развенчали, но в памяти населения место так и осталось «Дворцом Путина»». Под развенчанием, видимо, понимается признание Ротенберга, что это его апарт-отель, а вовсе не «дворец» президента.

        Исследуем факты подробнее…

        Детали инцидента с дронами подсветил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен». Взглянем на карту: оба пункта — «соседи» мыса Идикопас по побережью. Криница чуть юго-восточнее от «резиденции», Джанхот — северо-западнее. Недолёт и перелёт? Возможно. Если целили во «дворец», купол РЭБ сработал чётко, уберёг от прямого попадания.


        https://svpressa.ru/war21/article/416763/

      3. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 20:35
        Цитата: Taskhyl
        Да он в черноморском бассейне и дня не проживёт.

        А он туда и не попадет, даже если очень захочет. Доктрина Монтре не позволит. А жаль. В среднеземке он как раз гораздо опасней.
    2. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: fiv
      Похоже на платформу для запуска высокоточного ракетного оружия. Команда уже там, обучается.

      Будет классический "Fleet in being" с базированием, скажем на Латакию.
  2. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 18:49
    двух 12,7-мм пушек Aselsan STAMP, 2х4 ПК

    12,7 - калибр пулемета
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:51
    Флаг на корме и на мачте " Мазепы" во время ходовых испытаний покажите?
  4. alexoff Звание
    alexoff
    -2
    Сегодня, 18:51
    А потопить их можно будет или они защищены настоящими красными линиями, а не как у нас - дешёвыми подделками?
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 18:54
    Под чьим флагом ходит? Маршалловых островов?
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 19:00
      Цитата: lukash66
      Под чьим флагом годит? Маршалловы островов?

      А стреляет из Панамы)
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 18:56
    Когда поплывет, накрыть бы его. Медным тазом.
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +2
      Сегодня, 19:02
      Тов. подпол, это может и плавает, но боевые корабли ходят.))
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 19:12
        Цитата: lukash66
        Тов. подпол, это может и плавает, но боевые корабли ходят.))

        Так то боевые, а это - разбойничья козацкая чайка...
  7. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +1
    Сегодня, 19:03
    Туркам плевать, потопят его сразу, как войдет в тер. воды Украины или как встанет на рейд. Деньги уплачены, работа идет.
  8. Мореход Звание
    Мореход
    0
    Сегодня, 19:05
    Как вы судно назовёте, так оно и погребет.
  9. Ristleja Звание
    Ristleja
    -6
    Сегодня, 19:08
    Ну что там "помидорами не отделаются" турки? Нет? На самом деле вопрос конечно не только к руководству, а к тем тысячам россиян которые готовы ради "олинклюзива" в отпуске в Тюрции поменять на свою пятую точку...
    И ведь это заколдованный круг - власти пеняют на рядовых россиян которые на полную катушку отдыхают каждый год в Тюрции, а рядовые россияне говорят мол "смотрите, старшие тоже бабло делают с турками, чем мы хуже"... И вот такой круговорот людей готовых в любой момент кинуть свою пятую точку на прилавок=)
  10. isv000 Звание
    isv000
    -2
    Сегодня, 19:10
    Что то мне подсказывает что будет болтаться в нейтральных водах около Турции, чтоб в случае чего прятаться там. Координировать его будут амеровские бпла. Соваться восточнее ему не с руки - дальше координат "Москвы" не пройдёт... am
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 19:16
      В нейтральные он не выйдет, так как сразу станет мишенью.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 19:22
        Цитата: Виктор Сергеев
        В нейтральные он не выйдет, так как сразу станет мишенью.

        belay Это с какого ещё уха?! По вашему мы должны топить всё что шевельнётся в терводах?! Ну вы сома-то убавьте, право слово, а то мы так и до разведчиков НАТО над нейтральными водами доберёмся! Сказано же в писании: нагадит в нейтральных и скроется к туркам, чтоб не прилетело... Боевая платформа под управлением БПЛА. Отстрелялся - свалил. Изучайте матчасть, право слово, или хлопните, что-ли drinks - я вот после такого пошел, "почитаю" малость... hi
        1. fif21 Звание
          fif21
          0
          Сегодня, 19:57
          Цитата: isv000
          Сказано же в писании: нагадит в нейтральных и скроется к туркам, чтоб не прилетело...

          Ну не только к Туркам , может и в Румынию уйти, в Болгарию , или еще куда , а там его потом интернируют . hi
  11. next322 Звание
    next322
    -2
    Сегодня, 19:15
    под конвоем турок оба придут в румынию или болгарию.....а там -красные линии и под зонт НАТО......
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 19:24
      Во первых румыны и болгары не примут судно воюющей стороны, так как станут участником войны. Во вторых зачем тащить калошу через ЧМ? Хотя все возможно, но турки не сумасшедшие охранять украинское судно, оно им надо?
      1. next322 Звание
        next322
        -2
        Сегодня, 19:32
        Как амеры скажут так и будет, мнения болгар и румын никто спрашивать не станет.....и будут находиться в их портах до команды.
  12. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -2
    Сегодня, 19:15
    Пустая трата денег, труп, как только уйдет из территориальных вод Турции.
  13. Керенский Звание
    Керенский
    -1
    Сегодня, 19:21
    В нужный момент турки его интернируют, а потом ещё нам и продадут.
  14. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 19:28
    в какой комплектации будут построены заказанные Украиной корветы остается неясным

    Гораздо интереснее, где он швартоваться будет? И как он до туда доплывёт?
    В любом случае, вна Украине появится хоть что-то достойное противокарабельной ракеты.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 20:44
      Цитата: nik-mazur
      Гораздо интереснее, где он швартоваться будет?

      Как Вам вариант Латакии?
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 20:58
        Цитата: Адрей
        Как Вам вариант Латакии

        Ну, даже не знаю. Мне кажется, проще сразу затопить где-нибудь в Синопе – и гнать далеко не надо, и символично, и туристам будет где понырять.
  15. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 19:28
    Зачем украинцам пиратское судно если моря у них не будет?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 19:45
      Зачем украинцам пиратское судно если моря у них не будет?
      Выкопают себе новое, им не впервой wink
  16. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 19:31
    На верфи турецкой компании RMK Marine Shipyard стартовали ходовые испытания заказанного ВМС Украины корвета «Гетман Иван Мазепа» (F-211) проекта Ada, постройка которого началась в сентябре 2021 года.
    Вопрос в другом, а именно сколько потребуется горшков с "Геранью" с целью уточнения работоспособности "Гетмана Иван Мазепа"recourse Но как звучит корвет из Ada angry Почти как из зада... request
  17. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 19:42

    На верфи турецкой компании RMK Marine Shipyard стартовали ходовые испытания заказанного ВМС Украины корвета «Гетман Иван Мазепа»
    Заказанный в Турции корвет, это триумф украинского судостроения wink
  18. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 19:44
    Ну, вот когда начинаешь спокойно анализировать ситуацию с адекватностью ответов на удары по нашим болевым точкам , в том числе и стратегически важным, приходишь в выводу, что дела обстоят не очень хорошо. Даже очень не хорошо. А, по просту сказать- плохо. Лично я, уже не жду ничего обнадеживающего, от власть придержащих . И, скорее всего, этот "псисимизм (с)" будет нарастать.
  19. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 20:37
    Як гарно! Пора закладывать авианосец "Пан-атаман Грициян Таврический". А кто платить за всё будет, или НАТО ипотеку оформит?
  20. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 20:43
    я бы хотел что бы командование выдержало паузу. дождалось когда эта плавающая чеплашка помпезно войдет в порт Одессы....когда торжественно его введут в состав флота и когда там появится драгоценный экипаж - разнести \ сжечь \ разорвать показательно не пожалев пару-тройку Кинжалов или х-32. В эту игру можно ведь вдвоем играть.