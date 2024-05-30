Польская компания представила прототип батальонного командирского пункта Heron

Польская компания Huta Stalowa Wola S.A. представила первый прототип колесной бронированной машины Heron 6×6, созданной на базе чешского бронеавтомобиля TADEAS, который в свою очередь основан на шасси Tatra Force (T 815-7). Она предназначена для использования в качестве командирского пункта батальонного уровня.Как указывается в издании ZBIAM, машина оснащена оборудованием внутренней связи и обработки данных производства TELDAT, включая систему боевого управления BMS JAŚMIN для командования батальоном, ротой, взводом и отделением, а также бортовую систему связи VIS JAŚMIN.Прототип Heron массой до 22 тонн имеет броню 3-го уровня по STANAG 4569 (выдерживает попадание бронебойных пуль 7,62х51 мм и 8 кг ВВ). Первый прототип был произведен в Чехии, в то время как следующая машина, получение которой ожидается к осени, будет уже иметь польские компоненты.Послужившая основой бронемашина TADEAS 6x6 вмещает двух членов экипажа и до 11 бойцов десанта. Оснащенная двигателем Caterpillar, она может развивать максимальную скорость 120 км/ч, предельная дальность хода составляет 700 км. Грузоподъемность достигает 10 тонн.Шасси Tatra Force служит основой для широкого спектра техники: например, БТР, таких как Autosan в Польше и Fahd 300 в Египте; MRAP, в том числе чешского Vega; самоходных гаубиц, включая CAESAR 8x8 и украинскую 2S22 Bohdana; РСЗО, в частности бразильской Astros II и чешской RM-70 Vampire.

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