Польская компания представила прототип батальонного командирского пункта Heron

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Польская компания представила прототип батальонного командирского пункта Heron

Польская компания Huta Stalowa Wola S.A. представила первый прототип колесной бронированной машины Heron 6×6, созданной на базе чешского бронеавтомобиля TADEAS, который в свою очередь основан на шасси Tatra Force (T 815-7). Она предназначена для использования в качестве командирского пункта батальонного уровня.

Как указывается в издании ZBIAM, машина оснащена оборудованием внутренней связи и обработки данных производства TELDAT, включая систему боевого управления BMS JAŚMIN для командования батальоном, ротой, взводом и отделением, а также бортовую систему связи VIS JAŚMIN.





Прототип Heron массой до 22 тонн имеет броню 3-го уровня по STANAG 4569 (выдерживает попадание бронебойных пуль 7,62х51 мм и 8 кг ВВ). Первый прототип был произведен в Чехии, в то время как следующая машина, получение которой ожидается к осени, будет уже иметь польские компоненты.



Послужившая основой бронемашина TADEAS 6x6 вмещает двух членов экипажа и до 11 бойцов десанта. Оснащенная двигателем Caterpillar, она может развивать максимальную скорость 120 км/ч, предельная дальность хода составляет 700 км. Грузоподъемность достигает 10 тонн.

Шасси Tatra Force служит основой для широкого спектра техники: например, БТР, таких как Autosan в Польше и Fahd 300 в Египте; MRAP, в том числе чешского Vega; самоходных гаубиц, включая CAESAR 8x8 и украинскую 2S22 Bohdana; РСЗО, в частности бразильской Astros II и чешской RM-70 Vampire.
13 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 07:05
    Что же у них, блин, названия-то все какие!...
    Я название этой техники при женщинах и произнести постеснялся бы, не то что сказать: "Меня вчера на Heron(e) прокатили"... Тогда и перед мужиками стыдно станет... feel Мало ли, что подумать могут...
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      +2
      Сегодня, 07:14
      Тут много всего странного. Мне поначалу так казалось. Сейчас привык уже.
      Вот через полчасика выезжаю в чудесное место под названием "Сосина".
      Так как это Польша, ударение на предпоследний слог, получается "сосИна".
      Немного грубовато :) Хотя вполне описывает цены в тамошнем отеле. :)
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 07:20
        Цитата: Denis812
        Так как это Польша
        Да уж... Много странностей в польском языке, как выясняется, для русского уха...
        Может, и русский язык для них так же звучит? Я лет 20 назад в Польше проездом был, так написанное из десятка слов два-три догадаться можно. А говорить начинают - кошшшшшмар...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 07:23
          Я там полгода в Варшаве работал. Согласен с Вами - поначалу их пшеканье вообще как шипение воспринимал. laughing Но слова там хоть и есть похожие, но обозначают совсем другое.
          Например Uroda - у них это красота. laughing Sklep - это небольшой магазинчик. Вобщем если поляку сказать - Uroda ты, поляк не обидится. laughing
          А так, без шуток, по крайне мере Мазовецких более-менее понять можно, не всё конечно. Вот те кто с окраины Поляндии - у тех сплошной пш-пш. Мазовецкие более чётко произносят.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 07:30
            Цитата: Nexcom
            Например Uroda - у них это красота.
            В советское время у мамы журнал видел польский "Урода". Вместе с немецкой "Бурдой" для советских женщин богатство было покруче, чем для нас, пацанов, венгерский, как мы тогда говорили, "пласт" "Пинк флойда"...
        2. Denis812 Звание
          Denis812
          +2
          Сегодня, 07:34
          Русский для них не звучит так как польский для нас.
          Я лет пять назад на тим билдинге про это с командой польской разговаривал.
          Для них русский звучит много мягче, что ли...

          Ну и они прекрасно про свои "пш-пш-пш" осведомлены. У нас в конторе в ежегодных тренингах для манагеров есть кочующий из года в год слайд про то, что надо говорить релокантам про польский язык, как объяснять его особенности, как рекомендовать идти на курсы и прочее.
          Впрочем последнее время бОльшая часть релокантов из Индии, этим вообще по барабану. :)

          https://www.youtube.com/watch?v=ZzTG_jIorgM
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:20
      ОтHERONят наши ребята и это чудо......
    3. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 08:07
      *Что же у них, блин, названия-то все какие!*..
      действительно. Heron как-то неубедительно. Харон-вот название хорошее для этой машины.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 07:13
    Непонятно зачем поляки покрасили этот аппарат в песочный цвет, у них же песков и пустынь в Поляндии нет. Под амеров косят?
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      0
      Сегодня, 07:42
      Пустыня, кстати есть. :) От меня 40 минут езды.
      Во времена ВОВ и чуть после использовали как полигон.
      Правда "пустыней" её называют, наверное, только поляки, так как размерчиком не вышла, как по мне :)

      Ну и второе - эти машинки есть и в зеленом цвете. Почему показали именно в песочном - хз, может амэрикан стайл? :)
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 07:50
        Где это там такое в Поляндии ??
      2. ГГВ Звание
        ГГВ
        0
        Сегодня, 08:29
        Эта машина прототип,т.е. первая и в единственном(пока экземпляре), вторая ожидается осенью.Как тогда эти машины могут быть в другом цвете?
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 08:16
    А вот в тему цитата из рассказа "Челкаш" Максима Горького

    В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Всё шипят… Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы