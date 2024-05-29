Замкомандира ремонтного подразделения ВС РФ под огнём ВСУ организовал эвакуацию подбитого танка
Министерство обороны России в своем телеграм-канале рассказало об очередном случае высокой профессиональной работы, выдержки, а фактически без преувеличения и пафоса подвиге, причем совершенном в зоне спецоперации офицером вроде как не боевого подразделения ВС РФ.
О работе наших военных ремонтников, которые вблизи с передовой в кратчайшие сроки возвращают в строй поврежденную в боях технику, зачастую устраняя поломки, которые, как ранее считалось, можно исправить только в заводских условиях, рассказано немало. Ранее Минобороны РФ сообщало, что для ускорения ремонта техники военнослужащие в мастерских часто используют для замены поврежденных агрегатов аналогичные в исправном состоянии, снятые с подбитых трофейных машин ВСУ.
Эта история, поведанная российским военным ведомством, заслуживает отдельного внимания. Российский танк Т-72Б3 в ходе штурмовых действий позиций противника был обездвижен и остался стоять в серой зоне. Обнаружив это, враг начал вести по машине прицельный минометный огонь, стремясь полностью уничтожить технику либо как минимум не позволить ее эвакуировать, а если получится, то и забрать себе. Не тут-то было.
Заместитель командира ремонтно-восстановительного подразделения майор Алексей Скворцов провел техническую разведку и определил точное местоположение танка. В сообщении Минобороны не уточняется, но не исключено, что все происходило в ночное время. После этого российский офицер-ремонтник обозначил пути подхода и отхода с учетом рельефа местности и наличия мин для эвакуации машины.
Перед выдвижением к месту нахождения танка отряд под командованием Скворцова провел тщательную подготовку к эвакуационному мероприятию и направился к подбитой машине на эвакуационном тягаче БРЭМ-1. К слову, эта бронированная машина для эвакуации и ремонта в полевых условиях бронетехники создана еще в начале 70-х годов прошлого века как раз на базе шасси советского ОБТ Т-72. Как говорят сами воины-ремонтники, чтобы быстро вытащить с поля боя танк — нужен еще один танк.
Находясь под постоянным огнем при помощи крана и лебедки военнослужащие ремонтного подразделения под командованием майора Скворцова вытащили Т-72Б3 с поля боя, не позволив противнику уничтожить или захватить бронемашину. Без сомнений, вскоре отремонтированный танк вновь вернется на передовую.
Судя по наградам на кителе майора Алексея Скворцова, этот далеко не первый его подвиг в ходе вроде как «рутинной и безопасной» работы военного ремонтника. Как неоднократно отмечали военкоры, работающие в зоне СВО, во многом именно самоотверженный труд ремонтных частей позволяет передовым подразделениям ВС РФ эффективно выполнять боевые задачи.
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