Замкомандира ремонтного подразделения ВС РФ под огнём ВСУ организовал эвакуацию подбитого танка

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Замкомандира ремонтного подразделения ВС РФ под огнём ВСУ организовал эвакуацию подбитого танка

Министерство обороны России в своем телеграм-канале рассказало об очередном случае высокой профессиональной работы, выдержки, а фактически без преувеличения и пафоса подвиге, причем совершенном в зоне спецоперации офицером вроде как не боевого подразделения ВС РФ.

О работе наших военных ремонтников, которые вблизи с передовой в кратчайшие сроки возвращают в строй поврежденную в боях технику, зачастую устраняя поломки, которые, как ранее считалось, можно исправить только в заводских условиях, рассказано немало. Ранее Минобороны РФ сообщало, что для ускорения ремонта техники военнослужащие в мастерских часто используют для замены поврежденных агрегатов аналогичные в исправном состоянии, снятые с подбитых трофейных машин ВСУ.



Эта история, поведанная российским военным ведомством, заслуживает отдельного внимания. Российский танк Т-72Б3 в ходе штурмовых действий позиций противника был обездвижен и остался стоять в серой зоне. Обнаружив это, враг начал вести по машине прицельный минометный огонь, стремясь полностью уничтожить технику либо как минимум не позволить ее эвакуировать, а если получится, то и забрать себе. Не тут-то было.

Заместитель командира ремонтно-восстановительного подразделения майор Алексей Скворцов провел техническую разведку и определил точное местоположение танка. В сообщении Минобороны не уточняется, но не исключено, что все происходило в ночное время. После этого российский офицер-ремонтник обозначил пути подхода и отхода с учетом рельефа местности и наличия мин для эвакуации машины.

Перед выдвижением к месту нахождения танка отряд под командованием Скворцова провел тщательную подготовку к эвакуационному мероприятию и направился к подбитой машине на эвакуационном тягаче БРЭМ-1. К слову, эта бронированная машина для эвакуации и ремонта в полевых условиях бронетехники создана еще в начале 70-х годов прошлого века как раз на базе шасси советского ОБТ Т-72. Как говорят сами воины-ремонтники, чтобы быстро вытащить с поля боя танк — нужен еще один танк.



Находясь под постоянным огнем при помощи крана и лебедки военнослужащие ремонтного подразделения под командованием майора Скворцова вытащили Т-72Б3 с поля боя, не позволив противнику уничтожить или захватить бронемашину. Без сомнений, вскоре отремонтированный танк вновь вернется на передовую.

Судя по наградам на кителе майора Алексея Скворцова, этот далеко не первый его подвиг в ходе вроде как «рутинной и безопасной» работы военного ремонтника. Как неоднократно отмечали военкоры, работающие в зоне СВО, во многом именно самоотверженный труд ремонтных частей позволяет передовым подразделениям ВС РФ эффективно выполнять боевые задачи.

11 комментариев
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  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +6
    Сегодня, 18:50
    Мужчины бьются .... под огнём ....сердце щимит за них.
  2. Fantazer911 Звание
    Fantazer911
    +4
    Сегодня, 18:55
    Наша работа и опасна и трудна, вот они истинные солдаты родины, а мы лишь диванные комментаторы, можем лишь гордится своими защитниками!
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 19:28
      ......высокой профессиональной работы, выдержки, а фактически без преувеличения и пафоса подвиге

      Одни офицеры собственной жизнью рискуют и технику вытаскивают из под огня, другие в это время карманы набивают в управлениях . Фамилия называть не хочу, о них уже писали, а то стошнит.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 19:00
    В бою, на передовой, зачастую сделать как надо, как должно, да и просто сделать, почти подвиг.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 20:14
      Да, Виктор, на этой войне с объединённым западом все подразделения воюют с врагами России, хотя некоторые из них называют почему-то "небоевыми"
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 20:18
        Война сложная, многогранная штука и место подвиг есть много где, считай ВЕЗДЕ!
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 19:20
    Конечно не сам под огнём лазил он, но хороший руководитель, офицер, зачастую многого стоит. В том числе сохранить подчиненных.
    Сегодня пропустил все новости на сайте. Но по-моему уже никто не обсуждает уничтоженный сегодня абрамс. Уже обыденность. Зато как эффектно его разобрали на молекулы краснополем. Там не показали что от него осталось, но мне кажется только гусеницы остались лежать на месте. В музей уже не пойдёт. Наши говорят Угледар сжигают. Интересно. Штурм уже идёт или ещё нет what
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 20:54
      Но по-моему уже никто не обсуждает уничтоженный сегодня абрамс. Уже обыденность. Зато как эффектно его разобрали на молекулы краснополем.


      как уже писал - судя по настильности траектории - это был не краснополь
  5. gmss Звание
    gmss
    +2
    Сегодня, 19:23
    а кто сказал автору этой статьи, что эвакуация техники с поля боя не является боевой задачей?
    в орвб эвакуационный взвод вообще то чаще на передке действует по сравнению с ремротами
    автор - стыдно так писать
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 20:52
      +100500

      а кто нибудь вспомнил фото с кладбищем Леопардов год назад?
      сколько там было ОБТ и сколько БРЭМ?
      Орвб как.лов сразу бросилось вытаскивать подбитые Леопарды
      а статистику по Лео и Абрамам смотрели?
      сколько было подбито и сколько безвозвратно потеряно? - это тоже заслуга орвб, что не переведено в безвозвратные потери
      так что майор конечно молодец - организовал, но это его кусок войны... а не гранатометчика
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 20:01
    А зам министра обороны, смог организовать получение взятки и строительство особняка. Причем, не взирая на проведение СВО.