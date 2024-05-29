Украинские военнослужащие пожаловались американскому телеканалу на недостатки танка Abrams

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Украинские военнослужащие пожаловались американскому телеканалу на недостатки танка Abrams

Украинские танкисты посетовали на наличие у поставленных Киеву американских танков Abrams ряда существенных недостатков, при этом выразив сомнение в боевых качествах этих машин.

В репортаже американского телеканала CNN танкисты ВСУ рассказали о выявленных в процессе эксплуатации слабые места и недостатки поставленных США боевых машин. В частности, украинские боевики рассказали, что броня у доставшихся ВСУ американских танков не способна обеспечить достаточную защиту экипажа. Кроме того, в условиях боевых действий, в ходе которых массово применяются беспилотники, как только танк выходит на позиции, его сразу же пытаются подбить.



Военнослужащие ВСУ также добавили, что американские танки, как правило, являются "мишенью номер один" для российских бойцов. Положение усугубляется тем, что Abrams поставляются на Украину без динамической защиты.

Украинский экипаж американского танка продемонстрировал CNN поврежденную активную броню, кустарным образом установленную на одном из поврежденных танков Abrams, а также рассказали, что при этом они пластины с пластиковой взрывчаткой, которые при попадании в них снаряда детонируют, таким образом обеспечивая дополнительную защиту за счет ответного взрыва.

Танкисты ВСУ выразили разочарование тем, что западная бронетехника разработана для ведения войны в стиле НАТО, при котором союзные авиация и артиллерия готовят поле боя до начала наступления танков и пехоты.
36 комментариев
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  1. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 19:40
    Кроме того, в условиях боевых действий, в ходе которых массово применяются беспилотники, как только танк выходит на позиции, его сразу же пытаются подбить.

    Улыбнула "жалоба" laughing
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 19:40
    Коментарии " мехводов" абрашек зубодробительные для американского избирателя.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +3
      Сегодня, 19:50
      Эти комментарии, вызовут, конечно, недовольство у штатников , может реакцию ещё типа ---- сами неучи wassat
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +1
        Сегодня, 20:34
        Цитата: Reptiloid
        Эти комментарии, вызовут, конечно, недовольство у штатников

        Есть памятка для семейного мужчины:
        1. Если домашняя еда приготовлена вкусно - нужно долго и громко хвалить хозяйку.
        2. Если приготовлено невкусно - молча жрать.
        Вот и х-лам было бы разумнее молча жрать, что дают. А то и этого не будет.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 20:38
          А все эти укропы смотрят, как "круто" ведёт себя клоун и его свита!Предъявляет, шантажирует и прочее! Обвиняет в провалах западных "друзей". Ну и они такие
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +4
      Сегодня, 19:50
      Ну как же-ж, "космическая" техника, против русского ЛОМА?
      А у них такого нет, судя по всему...
      Могли б историю почитать, тогда б хоть до некоторых дошло, что НЕ С ТЕМИ СВЯЗАЛИСЬ!
  3. Alexej Звание
    Alexej
    0
    Сегодня, 19:41
    Танкисты ВСУ выразили разочарование тем, что западная бронетехника разработана для ведения войны в стиле НАТО, при котором союзные авиация и артиллерия готовят поле боя до начала наступления танков и пехоты.

    Так не в технике разочаровываться надо, а в тех, кто не подсуетился создать условия для адекватного её использования.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 19:49
      Вы намекает на что?
      Наши, типа того, должны воевать по стандартам НАТОшки?
      А не жирно ли им будет...
      1. Alexej Звание
        Alexej
        +1
        Сегодня, 19:59
        Цитата: rocket757
        Вы намекает на что?

        Ни на что не намекаю, а написал открытым текстом про ВСУ. При чем тут НАТО? Чтобы пустить куда то танковую колонну, нужно тщательно обработать то место артиллерией, а прежде чем подогнать артиллерию, нужно провести авиаразведку и авиа-бомбежку. Это не стандарт НАТО, это тупо логический стандарт. А посылать малую бронегруппу при "поддержке БПЛА" - это такое себе рисковое занятие, в котором любой танк выведут из строя, не только абрамс и леопард.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 20:03
          Написано правильно, все по науке, по стандартам...
          Вопрос... а почему они так не сделали?
          1. Alexej Звание
            Alexej
            0
            Сегодня, 20:12
            Цитата: rocket757
            а почему они так не сделали?

            Не сделали так, потому что не располагают авиацией в достаточном количестве. А в летнем контрнаступе своем рассчитывали что у нас закончатся артиллерийские боеприпасы при затяжных интенсивных боях. Но просчитались, так как нас снабдили ими КНР и КНДР. Китай и не хотел этого делать, но пришлось из за Пригожинского марша. Лукашенко выступил парламентером от Китая.
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 20:17
              Туман войны, как и прочие подковерные дела...
              Это никак не удивительно, так и должно быть.
              А так, историю читать/знать очень полезно!!!
              Знали б, не лезли туда, где им завсегда рога обломают!
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -1
        Сегодня, 20:01
        Наши, типа того,
        ...а наши тут при какой вагине....речь идёт об инструкторском изьяне натовских назидателей, которые забыли упомянуть, что абра, чисто полицейский танк. и в бою ён не пригоден....дэгам бандеровским пока петух жареный в зад не клюнет , не поймут
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 20:09
          Да ладно, мне надо было все в кавычки брать, что б было понятно, прикалываюсь, не более того.
          Сразу было понятно, что пишется про неумех/глупых скакуасов... которые "космическую" импоршную технику просто гробят, по "своей глупости"!
          В кавычки "своей глупости", специально взял, потому как это уже не совсем их глупость, их так научили/присоветовали натовские учителя, а то и командовал, делать так!
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 19:44
    Украинские танкисты посетовали на наличие у поставленных Киеву американских танков Abrams ряда существенных недостатков, при этом выразив сомнение в боевых качествах этих машин.
    В танке Abrams находящегося на территории Украины в составе вооруженных сил Украины помимо второстепенных недостатков характерных для американской бронетехники один и самый основной недостаток, а именно экипаж состоящий из украинских военных. recourse Которым хоть Leclerc, а также Leopard последней версии поставь так и теми будут довольны также как танком Abrams. А когда-то танков Т-64 и Т-72 на территории Украины было свыше 1500 тысяч по скромным оценкам. Как всегда жареному коню в зубы продолжают смотреть который того и гляди копытом в морду лица копытом постучит.
    1. Biff
      Biff
      0
      Сегодня, 19:50
      Которым хоть Leclerc, а также Leopard последней версии поставь так и теми будут довольны также как танком Abrams

      Когда то приезжали уже Леклерки под Одессу. Было сплошное им разочарование из-за обилия на нем электроники, которая неимоверно глючила...
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 19:51
      . А когда-то танков Т-64 и Т-72 на территории Украины было свыше 1500 тысяч по скромным оценкам.
      ...вместе с Т-10 около 10000 тыщ...после ликвидации ЗГВ под Кривым Рогом стояло пятикилометровое поле с танками..куда это всё делось...шайтан его знает
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 19:55
        ...вместе с Т-10 около 10000 тыщ...после ликвидации ЗГВ под Кривым Рогом стояло пятикилометровое поле с танками..куда это всё делось...шайтан его знает
        А сколько БТР и прочей артиллерии. Украинская национальная "традиция" сыграла как всегда злую шутку с обладателями оной crying
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 20:37
        Если не ошибаюсь, у них под Днепропетровском (включая Кривой рог) дислоцировалась 6-я танковая армия СССР. Плюс под Днепропетровск и Кривой рог выводили технику дивизий из ЗГВ и ЮГВ.
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 20:52
          Кривой рог выводили технику дивизий из ЗГВ и ЮГВ.
          ...я ж об этом и сообщаю...как то в Одессу в 94-м ехали через Кривой Рог, потому как Николаевская ЖД бастовала, я просто в шоке был от такой поляны бронетехники, да там не поляна, а полянище, да чё там , полянинище
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 20:55
            Я без претензий, просто уточнил ещё и про дислокацию 6-ой танковой армии. hi
      3. Кем1972 Звание
        Кем1972
        0
        Сегодня, 20:40
        Всё у̶к̶р̶а̶д̶е̶н̶о̶ продано до нас
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 19:45
    Танкисты ВСУ выразили разочарование тем, что западная бронетехника разработана для ведения войны в стиле НАТО, при котором союзные авиация и артиллерия готовят поле боя до начала наступления танков и пехоты.
    ...во прозрение, то есть раньше когда танцы с бубнами вокруг абры устраивали,...дэги
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:45
    Танкисты ВСУ выразили разочарование тем, что западная бронетехника разработана для ведения войны в стиле НАТО
    . Ну так, натовская техника это просто... "космос". Вот только против лома нет приёма, если нет другого лома, а война идёт прям на ломах, на ломах, как некоторые за бугром считают... деб Билы блин fool
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 19:58
      Приветствую, Виктор! hi ХА-ХА-ХА! Ну просто жаль какая-то crying crying ах! Разочарование у укров! В штатниках, в их танках и во всех стандартах НАТО! НО надо было им добавить ещё, что , если НАТОвцы, , в основном , против туземцев в шлёпанцах стараются свои операции осуществить, то тут совсем другой вариант. Как пережить такое Разочарование request
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 20:01
        Привет Дмитрий soldier
        Полосатики расслабились и смогут ли они вернутся к прежним стандартам... остаётся только гадать.
        Слишком много уже произошло и может произойти ещё...
        А вот в какую сторону оно покатит, поди догадайся.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 20:05
          Вероятно, штатники задумываться о недостатках будут recourse recourse Но не прям щассс, ради укров, а позже, ведь идут у них мысли о войне с Россией. А укропы как подопытные кролики для разных вариантов
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 20:12
            Модернизация техники, изменение тактики, способов применения и много чего ещё... по итогам военных действий будет много изменений, во всех сферах военного дела...
            Хотя, изменения происходят уже сейчас и это заметно!
  7. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 19:55
    Всё, наигрались, несите новую изрушку. Хотим зумвольт,ф35-22,авик и побольше,побольше,и да,минетмены подготавливайте к передаче,в них попощже поиграть захотим.
  8. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 19:58
    Они че думали абосрамс выйдет в поле и мы разбежимся?
  9. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 20:05
    Похоже на дешевый вброс. Никто действующим солдатам напрямую с CNN общаться не даст
  10. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 20:16
    Дайте-ка угадаю, больше всех жалоб поступило от заряжающего?
  11. salat Звание
    salat
    0
    Сегодня, 20:17
    Видел его сегодня в Парке Победы, из всей техники ему больше всех досталось)))) ну а по новости, он очень большой и это явно заметная мишень, а леопард ещё выше, их мне кажется видно гораздо дальше, по высоте тотже Т-72 гораздо ниже, в разы
  12. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 20:35
    Плюньте, хлопцы! На подходе новая фундервафля от спонсоров. F-16 изменит всю картину битвы, а если случится очередной облом, вам еще что-нибудь подгонят..
  13. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 20:42
    Кстати американские танки отвели с поля боя вовсе не по желанию американцев. Из-за того что у наших это цель номер один - экипажи попросту отказываются на них воевать, и даже намеренно портят. Их отвели чтобы набрать отморозков способных в них сесть и сдохнуть первыми. И всё это под соусом - мы вам доп защиту установили - мангалы
  14. ИванДурак Звание
    ИванДурак
    0
    Сегодня, 20:48
    так скоро дело зайдёт до попыток закупок танков для всу у НАС, у Индии и Китая.
  15. Комментарий был удален.
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