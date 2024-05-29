«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие

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«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие

Западные обозреватели обратили внимание на необычное буксируемое орудие, используемое российскими бойцами в зоне СВО: его основой стала пушка от боевой машины пехоты.

Солдаты ВС РФ демонстрируют мастерство и изобретательность, переделывая остатки БМП-1 в буксируемую артиллерию

- говорится в западной прессе.



С БМП-1 была демонтирована 73-мм гладкоствольная пушка 2А28 «Гром», после чего её установили на колесную базу, вероятно, полученную от автоматического миномета 2Б9 «Василек».

Как предполагается, российские бойцы применяют эту самодельную артиллерию для поддержки пехоты в наступлении и при ведении обороны. Пушка «Гром» может стрелять двумя основными типами боеприпасов: кумулятивными снарядами ПГ-15В (пробивают 300-400 мм брони или 1,5 м кирпичной кладки) и осколочными ОГ-15В.

Дальность стрельбы прямой наводкой составляет около 750 метров, что обеспечивает приемлемую точность при стрельбе по целям на малой дистанции. Пушка может достигать максимальной дальности огня 1300 метров при стрельбе на большие расстояния по параболической траектории. Однако неясно, какие результаты показывает «Гром» в нестандартной для себя роли буксируемого орудия.

51 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 21:14
    Не а чего добру пропадать, как штурмовая артилерия именно переднего края возможно только вопрос, к защите расчёта и маневренности на поле боя.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +8
      Сегодня, 21:24
      Вот-вот.
      Противник, обнаружив такую вундервафлю, накроет и орудие, и расчёт одним ударом.
      Очень меня впечатлило видео, где показывали, как наши из гранотомёта поражают заводскую трубу, где ВСУ установили телекамеру, и сразу уезжают, а секунд через двадцать на место выстрела прилетает снаряд.
      Вот для Второй Мировой была бы нормальная пушечка.
      Ну, в крайнем случае - для укреплённой позиции, от куда маневрировать никто не собирается, подойдёт. Но "стоять насмерть" - плохая тактика. Затратная. Оборона должна быть маневренной.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 22:24
        Интересно... Есть кто из артучилищ, чтобы обьяснить?.. Судя по видео,это чудо техники можно прицепить к любой " ниве" или армейскому багги и таскать за собой,при необходимости?
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +5
          Сегодня, 22:29
          Лучше бы вместо колёс станок поставили, который на ту же грузовую Ниву можно было поставить. То есть, в современной терминологии, "джихад-автомобиль" сделать.
          Пару раз стрельнули, и смена позиции. И не надо ничего цеплять, и даже расчёту не надо тратить время на посадку - они и так в кузове сидят.
    2. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +6
      Сегодня, 22:13
      только вопрос, к защите расчёта и маневренности на поле боя

      Да нет в этом никакого вопроса. Вернее, ответ на него однозначный - ноль. Нулевые живучесть орудия и расчёта, нулевая манёвренность. Даже нельзя сказать, что лучше такое орудие, чем никакого, потому что лучше действительно никакого - всякие СПГ, АГС, ПТРК проще замаскировать, перемещать, а эта дура сделает свой расчёт приоритетной мишенью для противника. Не потому даже, что враг будет воспринимать эту пушечку как серьёзную угрозу, а потому, что мишень лёгкая, а записать себе в актив уничтожение артиллерийского орудия желающих будет достаточно.
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        +1
        Сегодня, 22:25
        враг будет воспринимать эту пушечку как серьёзную угрозу, а потому, что мишень лёгкая, а запис

        А взгляните на это с другой стороны. Этот гибрид вряд ли создан от безысходности или по приказу . Это инициатива . Значит подобное лёгкое орудие нужно и вполне подходит под ситуацию . А как мишень она маневреннее миномёта , например . И не стали бы бойцы изобретать то , что их связывало бы или подставляло
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 22:30
        УАЗ 453 hi, это орудие не принято на вооружение, и не запущенно в серию, скорее всего инициатива на местах и как говаривали во времена моей молодости рационализаторское предложение))), так что опробуют в боевой обстановке и решат стоит оно дальнейшего использования или наоборот.
      3. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +2
        Сегодня, 22:58
        Цитата: УАЗ 452
        Нулевые живучесть орудия и расчёта, нулевая манёвренность. Даже нельзя сказать, что лучше такое орудие, чем никакого, потому что лучше действительно никакого

        Если бы такое "изобретение" появилось на стороне ВСУ, так поднялся бы ржач и насмешки, а на нашей стороне, так "великое изобретение" ! А почему орудие сняли с БМП ? Война войной, а потом на кого будут списывать разукомплектованную технику ?
        P.S. Правильное предложение, на мой взгляд, у Shurik70 - в кузов грузового джипа пушку на станке - тяжёлая тачанка получается.
        1. УАЗ 452 Звание
          УАЗ 452
          +2
          Сегодня, 23:06
          А почему орудие сняли с БМП ? Война войной, а потом на кого будут списывать разукомплектованную технику ?

          Ну, тут наиболее вероятный ответ - орудия снимают с подбитой или неисправной и не имеющей шансов на восстановление техники. Менее вероятный вариант - на складах лежали в виде запасных частей к тем же БМП.
          1. Starover_Z Звание
            Starover_Z
            +1
            Сегодня, 23:22
            Цитата: УАЗ 452
            Ну, тут наиболее вероятный ответ - орудия снимают с подбитой или неисправной и не имеющей шансов на восстановление техники.

            А я думаю, что может снимали с ВСУ-шной техники, с побитой ходовой. Если бы наша, не подлежала ремонту, то и орудие было бы повреждено, а целое никто не отдал бы.
    3. михаилл Звание
      михаилл
      +3
      Сегодня, 22:25
      Цитата: Ропот 55
      Не а чего добру пропадать, как штурмовая артилерия именно переднего края возможно только вопрос, к защите расчёта и маневренности на поле боя.

      Никакой защиты и маневренности, только засада. Или в ночном тумане подкатить руками на позицию. Пять-шесть выстрелов и расчет скрывается в укрытиях.
      На видео скорее всего расчет отрабатывают высокотемповую стрельбу на полигоне.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 22:32
        михаилл hi, не скорее всего а так и есть отработка на полигоне в полный рост, а вот дальнейшее использование покажет практика.
  2. Firemann Звание
    Firemann
    +4
    Сегодня, 21:15
    Что то с удержанием наводки совсем беда.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 21:19
      Firemann hi, в этом ролике скорее всего хотели показать скорострельность а не точность стрельбы.
  3. Адрей Звание
    Адрей
    -4
    Сегодня, 21:19
    Вот это да! Дожились! crying
    Редакция совсем "мышей не ловит" такое публиковать?
    1. Алексей Александрович Звание
      Алексей Александрович
      +3
      Сегодня, 21:25
      А в чем дело? Что не так? На войне как на войне. Все хорошо, что стреляет и уничтожает противника.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        +1
        Сегодня, 21:32
        Цитата: Алексей Александрович
        А в чем дело?

        Дальность стрельбы прямой наводкой составляет около 750 метров, что обеспечивает приемлемую точность при стрельбе по целям на малой дистанции.

        Вы реально предлагаете выкатить ЭТО руками на 500 метров до противника и вести огонь по нему?
        А чего тогда 45 мм. 53-К обр. 1937 г. не используем? Ведь
        Цитата: Алексей Александрович
        На войне как на войне.

        Вполне сойдет в качестве
        Цитата: Ропот 55
        как штурмовая артилерия именно переднего края
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +4
          Сегодня, 21:38
          Андрей hi, в этом конфликте обе стороны используют ВСЁ оружие что имеется и винтовки Мосина, и пулеметы Максима и ДП, наши лупят с РБУ по переднему краю морские пушки и зенитные орудия ставят в кузова, пусковые блоки от авиации стреляют с пикапов, используется все что не жалко и что может нанести противнику хоть какой-то ущерб.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            +5
            Сегодня, 21:40
            Цитата: Ропот 55
            в этом конфликте обе стороны используют ВСЁ оружие что имеется

            Есть такое. Но в "достижения" это точно не надо выставлять request hi
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 21:44
              Андрей, у нас с информационной войной тоже не все так хорошо как нам хотелось, и огрехи есть, чего скрывать. Как сказал наш министр - "Ошибаться можно, врать нельзя", если я правильно запомнил, вот и посмотрим сделали выводы или как.
          2. УАЗ 452 Звание
            УАЗ 452
            +1
            Сегодня, 22:05
            используется все что не жалко и что может нанести противнику хоть какой-то ущерб

            Артиллерийский расчёт в этой вашей формуле тоже попадает в категорию "всё, что не жалко"? Потому как он с таким оружием получается практически гарантированно одноразовым. Как по мне - не очень хорошо, когда собственные потери превышают потенциально причиняемый противнику ущерб.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +2
              Сегодня, 22:45
              УАЗ 452, боевые действия подразумевают риск, тем более в системах и оружии которые разработали в полевых условиях или спешке, и да попробуют эту систему на переднем крае и если выживаемость будет низкая думаю использовать не будут.До многих (хоть и не до всех) на верху стало доходить что лозунг Россия большая бабы ещё нарожают уже не работает.
          3. alexoff Звание
            alexoff
            +2
            Сегодня, 22:31
            Это означает что сильно не хватает чем стрелять или с логистикой серьезные проблемы
            Цитата: Ропот 55
            наши лупят с РБУ по переднему краю морские пушки

            это я так понимаю у морпехов нет нормальных зушек и градов, вот им из родных частей со складов притаскивают что есть. У нас же каждый сам за себя
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 22:36
              alexoff hi, возможно вы и правы, а возможно как вариант что используют всё что есть не смотря на возраст и престиж, снаряды, патроны есть, сами орудия, оружие, тоже, так чего им лежать пылиться да место на складе занимать,тут вряд-ли нам расскажут как оно на самом деле.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                +1
                Сегодня, 22:39
                У нас на складах куча чего более интересно должна быть, типа старых советских противокорабельных ракет, С-200 и прочего мощного, куда б засунуть УМПК и разносить в щепки логистику. Но мастера по поднятию техники из мертвых они что-то низовые должности занимают и лепят из того, что было. А кто складами ведает тот видимо мало шевелится. И из второго, я думаю, проистекает первое.
        2. Влад2012 Звание
          Влад2012
          +1
          Сегодня, 22:23
          А чего тогда 45 мм. 53-К обр. 1937 г. не используем?

          Только потому что их уже нет.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 21:29
    Понятно, что кулибины у нас хватает... сделали пушченку, а зачем?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 21:40
      rocket757 поживём увидим, возможно будут использовать, а может и забудут как уже бывало с различными образцами.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 22:22
        Стремный образец и не имеет преимущества перед серийрыми изделиями.
        Во время войны партизаны собирали разное из того, что было... это понятно.
        Сейчас то зачем?
    2. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 21:47
      Может лишь по этой вот причине:

      Ропот 55 (АЛЕКСАНДР) Сегодня, 21:14

      Не а чего добру пропадать, ...

      Только куда дели "Василек", который по скорострельности хорош, а по дальности еще лучше.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 21:57
        alystan, Василек никуда не дели, эта система как работала так и работает уверяю вас, а тут снарядов к БМП много вот и решили использовать так, не факт что система приживется.
    3. Влад2012 Звание
      Влад2012
      0
      Сегодня, 22:27
      Возможно с артиллерией совсем беда? Иначе не понятно зачем им аналог СПГ-9
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +5
    Сегодня, 21:32
    И чем это лучше СПГ-9? Тем, что СПГ-9 нет?
  6. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 21:42
    Так Гром это же Сапог - СПГ-9, теперь только в более удобном для буксировки варианте и с клиновым затвором вместо безоткатки с выхлопом через затвор. Забавное перевоплощение.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 21:54
      Романенко hi, ага сколько весит СПГ в сборе и это орудие, какова будет скорость перемещения, при условии что стрелять предпологается с близкого расстояния. Нет по маневренности это пушка проигрывает "Сапогу".
      1. Романенко Звание
        Романенко
        +2
        Сегодня, 22:08
        У сапога очень неудобная "ходовая часть" колесики маленькие, а центр тяжести завышен и при перекатвывании по полю, так скажем, не очень удобно, поэтому оперативно его переносят, а эта самоделка выглядит поустойчивее, хотя, безусловно тяжелее и по части скрытности установки проигрывает Сапогу. Но что касается дальости ведения огня, скорострельности и отсутствию демаскирующего выхлопа и опасной зоны сзади орудия, может и заменить Сапог где-то в позиционных случаях.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 22:27
          Неужто СПГ-9 так прыгает при каждом выстреле?! Эта бандура весит кило 300 минимум, мастерам бы лучше слепить получше опоры для СПГ-9, там хоть нет такой отдачи
  7. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    0
    Сегодня, 21:58
    Какой-то прогресс наоборот, получается. Вместо апгрейда - даунгрейд.
  8. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 21:59
    Всё полезно то что нашим не вредит.
    Бойцы создали, значит смысл есть.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 22:17
      Бойцы создали, значит смысл есть. в 1988 сослуживцы - срочники себе в мужское достоинство "шары" и "шпалы' вставляли. А вдруг в этом тоже смысл был?
      1. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 23:08
        Помню, помню такие эксперименты...
        Захватил то время, правда самого Бог миловал от такого "ноу хау". wink
        А с этой конструкцией... Возможно это единичный случай, склепали на рембазе, бабахнули на полигоне. Поняли что ерунда получилась и разошлись, но кто-то из корреспондентов подал как вундервафлю от ВС РФ.
      2. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 23:22
        . в 1988 сослуживцы - срочники себе в мужское достоинство "шары" и "шпалы' вставляли. А вдруг в этом тоже смысл был?

        Кстати эта "забава" была очень популярна среди представителей окраины.
  9. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -3
    Сегодня, 22:01
    Солдаты ВС РФ демонстрируют мастерство и изобретательность, переделывая остатки БМП-1 в буксируемую артиллерию

    - говорится в западной прессе.
    Как вариант снять с Abrams, а также Leopard рейнметаловскую пушку и использовать в качестве буксируемой артиллерии и с трофейными боеприпасами проблем не должно возникнуть. Чего добру пропадать, да к тому же помощнее чем "Гром-1" laughing Кстати любопытна будет реакция американских экспертов belay laughing Кстати, Т-62 таки закончились ?! Бойцам нечем заняться ?! what
  10. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -1
    Сегодня, 22:25
    Наводка сбивается, ствол опускается, а почему бы и нет, хорошая альтернатива 45-ке.
  11. Glock-17 Звание
    Glock-17
    0
    Сегодня, 22:28
    Глядишь и до пушек с ядрами дело дойдет.
  12. Parvis Rasulov Звание
    Parvis Rasulov
    +1
    Сегодня, 22:39
    73 мм пушка на БМП 1 имеет дальность стрельбы в 4.5 километра осколочным выстрелом, и 1300 кумулятивным выстрелом. Выстрел пушки взаимозаменяемые с выстрелом от СПГ 9 только надо снять гильзу стакан
  13. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 22:41
    Эта приспособа до первого дрона как и состав. Неужели не хватает рпг и Гном 6Г30.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 22:52
      Олег Апушкин hi, этот конфликт показал что ПОЧТИ вся техника используемая в нем до первого дрона, есть конечно исключения но тут надо разбираться в каждом конкретном случае.
  14. бухач Звание
    бухач
    +1
    Сегодня, 22:48
    Полагаю 73 мм боезапаса полно ещё на складах и если из списанных БМП и миномёта сделать что-то полезное то почему бы и нет,а использовать исходя из обстановки и условий на местах а не делать глубокомысленные выводы о бесполезности,так то и танк, и прочую супер технику в нынешнее время ухайдокают в два счёта без оглядки на современность и продвинутость этого оружия.
  15. wlkw Звание
    wlkw
    +1
    Сегодня, 22:49
    Старая тема. Ещё чечены в прошлые войны такое колхозили. Видимо переоборудование пушки не очень затратно, было бы шасси, на которое все это лепить можно.
  16. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 22:59
    Цитата: Алексей Александрович
    А в чем дело? Что не так? На войне как на войне. Все хорошо, что стреляет и уничтожает противника.

    Но так когда ВСУ что то подобное изобретают, так тут сразу ржач и коменты "ну тупые". Двойных стандартов не видим?