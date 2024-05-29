«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие

Западные обозреватели обратили внимание на необычное буксируемое орудие, используемое российскими бойцами в зоне СВО: его основой стала пушка от боевой машины пехоты.- говорится в западной прессе.С БМП-1 была демонтирована 73-мм гладкоствольная пушка 2А28 «Гром», после чего её установили на колесную базу, вероятно, полученную от автоматического миномета 2Б9 «Василек».Как предполагается, российские бойцы применяют эту самодельную артиллерию для поддержки пехоты в наступлении и при ведении обороны. Пушка «Гром» может стрелять двумя основными типами боеприпасов: кумулятивными снарядами ПГ-15В (пробивают 300-400 мм брони или 1,5 м кирпичной кладки) и осколочными ОГ-15В.Дальность стрельбы прямой наводкой составляет около 750 метров, что обеспечивает приемлемую точность при стрельбе по целям на малой дистанции. Пушка может достигать максимальной дальности огня 1300 метров при стрельбе на большие расстояния по параболической траектории. Однако неясно, какие результаты показывает «Гром» в нестандартной для себя роли буксируемого орудия.

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