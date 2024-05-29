Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил о том, что делегаты от Организации Объединённых Наций примут участие в "мирной конференции" по Украине.Напомним, что конференция эта пройдёт 15-16 июня в Швейцарии. Зеленский заявил, что приглашение Киев направил 160-ти странам.По словам Гуттериша, "ООН приветствует любые попытки мирного урегулирования украинского конфликта".Казалось бы, киевский режим должен быть удовлетворен тем, что представители ООН приедут на конференцию. Однако и в этом случае в Киеве усматривают "зраду". Оказалось, что украинские" власти" усматривают в возможном присутствии делегации ООН на швейцарском саммите и представительство России тоже, так как Россия является членом и ООН как таковой, и Совбеза ООН.Но эксперты за рубежом считают, что присутствие делегации ООН в Швейцарии - это ещё и выход для Зеленского. Если он "запретил" себе общаться с российскими властями для ведения переговоров напрямую, то ООН может выступать как организация, представляющая и Россию тоже.Однако в любом случае эта конференция уже сейчас выглядит как пустышка, так как того, как достичь мира с учётом интересов РФ, обсуждать там не собираются.

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