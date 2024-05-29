Гуттериш заявил, что делегация ООН примет участие в конференции по украинскому вопросу в Швейцарии

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Гуттериш заявил, что делегация ООН примет участие в конференции по украинскому вопросу в Швейцарии

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил о том, что делегаты от Организации Объединённых Наций примут участие в "мирной конференции" по Украине.

Напомним, что конференция эта пройдёт 15-16 июня в Швейцарии. Зеленский заявил, что приглашение Киев направил 160-ти странам.



По словам Гуттериша, "ООН приветствует любые попытки мирного урегулирования украинского конфликта".

Казалось бы, киевский режим должен быть удовлетворен тем, что представители ООН приедут на конференцию. Однако и в этом случае в Киеве усматривают "зраду". Оказалось, что украинские" власти" усматривают в возможном присутствии делегации ООН на швейцарском саммите и представительство России тоже, так как Россия является членом и ООН как таковой, и Совбеза ООН.

Но эксперты за рубежом считают, что присутствие делегации ООН в Швейцарии - это ещё и выход для Зеленского. Если он "запретил" себе общаться с российскими властями для ведения переговоров напрямую, то ООН может выступать как организация, представляющая и Россию тоже.

Однако в любом случае эта конференция уже сейчас выглядит как пустышка, так как того, как достичь мира с учётом интересов РФ, обсуждать там не собираются.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:20
    Гуттериш заявил, что делегация ООН примет участие в конференции по украинскому вопросу в Швейцарии
    . Конкретные ребята положили болт на их конференцию...
    Хотя некоторые приедут, хотят на выездной, сборный цирк посмотреть, воочую.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 20:26
      Гуттериш заявил, что делегация ООН примет участие в конференции по украинскому вопросу в Швейцарии

      Самая бестолковая делегация от которой в этом мире ничего не зависит... То есть совсем ничего...
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 20:56
        Антошка,Антошка! Пойдем копать картошку. Вот пусть Антошка и сьездит. Его ООН уже все кто хотел- подтерлись.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 20:56
        Гуттериш заявил

        Гуттериш, ты просто американская свинота!
  2. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 20:32
    Прогрессивная мировая общественность поняла, что с перемогой у Украины полный облом и впереди светит поражение. Вот и пытаются в Швейцарии объявить её победительницей по разнице забитых и пропущенных мячей и обязать Россию пойти на все пункты "мирного плана" Зелибобика, больше похожих на акт безоговорочной капитуляции нашей страны..
  3. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 20:47
    Затягивание конфликта и выматывание наших физических и экономических ресурсов - вот их цель. Не исключено, что Путин ещё преемнику передаст СВО.
    1. gmss Звание
      gmss
      0
      Сегодня, 20:52
      Не исключено, что Путин ещё приёмнику передаст СВО

      какому приёмнику?
      устройству для приема радиоволн?
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 20:53
        Уже исправил. Андроид, когда не надо вставляет своё слово.