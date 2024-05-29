Иранский Генштаб исключил версию катастрофы вертолёта президента Раиси в результате взрыва

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Иранский Генштаб исключил версию катастрофы вертолёта президента Раиси в результате взрыва

В отчете, представленным Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана, отмечается, что версия о падении вертолета президента страны Ибрахима Раиси в результате взрыва, возникшего в результате диверсии, исключена.

В документе указывается, что результаты проведенного по итогам авиакатастрофы расследования показали, что, судя по расстоянию между обнаруженными обломками и частями разбившегося вертолета, а также по их расположению, версия о взрывном воздействии на воздушное судно непосредственно перед его столкновением со склоном возвышенности не подтверждается.



Однако, при этом американский журналист Ричард Сильверстайн ранее утверждал, что убийство Раиси и его соратников "было одобрено израильским премьером Нетаньяху и военным кабинетом этой страны". Ссылаясь на свои источники в израильских спецслужбах Сильверстайн обвинил Тель-Авив в гибели президента Ирана. Журналист также напомнил, что правительство Израиля следует правилу, по которому израильские спецслужбы пытаются убить каждого главу государства, которое каким-либо образом бросает вызов Тель-Авиву.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в гибели иранского лидера власти США, которые ввели против Тегерана многочисленные санкции, в том числе включающие запрет на проведение технического обслуживания вертолета, на котором летел Раиси.
1 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 20:54
    Многим это заключение не понравиться.