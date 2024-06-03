Применение и потери ЗРК FrankenSAM
Одно из первых официальных фото ЗРК FrankenSAM на вооружении украинской ПВО, предположительно май 2024 г. Фото Минобороны Украины
Иностранные партнеры помогают киевскому режиму восстанавливать и перестраивать противовоздушную оборону. Одним из решений этой задачи стала разработка серии гибридных зенитных ракетных комплексов с общим названием FrankenSAM, сочетающих пусковые установки советского образца и иностранные ракеты. Несколько месяцев назад такая техника заступила на боевое дежурство и, как утверждается, начала применяться по назначению. При этом она не оправдывает надежды и уже несет потери.
Гибридный комплекс
О разработке комплекса FrankenSAM («ЗРК Франкенштейна») на базе компонентов принципиально разного происхождения стало известно в сентябре прошлого года благодаря работе пророссийских хакеров. Вскоре после этого зарубежная пресса раскрыла различные особенности проекта и ожидавшихся ЗРК. Предполагалось, что такая техника в ближайшем будущем поступит на Украину и будет применяться для защиты важных объектов и районов от российских ударных БПЛА.
По всей видимости, в то время за рубежом осуществлялась сборка новой техники, и в конце года ее передали частям украинской ПВО. 17 января киевский режим впервые отчитался о боевом применении FrankenSAM в реальных условиях. Утверждалось, что предыдущей ночью такой ЗРК сбил ударный беспилотник «Герань-2». Тип использованной ракеты не уточнялся; дальность пуска составила 9 км.
"ЗРК Франкенштейна" и, вероятно, его расчет. Фото Минобороны Украины
В течение нескольких следующих месяцев новости о «ЗРК Франкенштейна» не поступали. Вероятно, такая техника оставалась на дежурстве и даже пыталась атаковать БПЛА или крылатые ракеты. При этом об успехах комплексов и их расчетов не сообщалось. Возможно, у украинской ПВО попросту отсутствовали поводы для гордости и хвастовства – несмотря на регулярные отчеты о полном отражении российских атак.
Можно предполагать, что за это время изделия FrankenSAM успели израсходовать часть запаса совместимых ракет иностранного производства. В связи с этим в конце апреля США включили в очередной пакет военной помощи ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder, совместимые с гибридными ЗРК. Количество боеприпасов и сроки их поставки не сообщались, хотя известно, что помощь вновь будет оказана за счет собственных арсеналов американской армии.
До недавнего времени о наличии «ЗРК Франкенштейна» в частях сообщалось, но строевая техника официально не демонстрировалась. Лишь несколько дней назад оперативное командование «Восток» показало комплексы на основе «Бука» с ракетами иностранного производства. При этом точное количество такой техники на вооружении, районы ее развертывания и т.д. не сообщаются.
FrankenSAM в объективе российского разведывательного БПЛА, Харьковская обл., 10 мая 2024 г. Кадр из видео Telegram / "Северный Ветер"
Первые потери
Как и следовало ожидать с самого начала, изделия FrankenSAM уже несут потери. Первый ЗРК этого типа российская армия уничтожила 10 мая в районе н.п. Черкасская Лозовая (Харьковская область). Факт поражения такого объекта подтверждается видеозаписью с разведывательного БПЛА, вероятно, обеспечившего обнаружение и целеуказание.
Опубликованное неофициальными источниками видео показывает ЗРК, похожий на самоходную огневую установку серийного «Бука-М1», но оснащенный прямоугольными транспортно-пусковыми контейнерами ракет. Комплекс стоял на позиции и отслеживал воздушную обстановку, вращая пусковую установку. В этот момент в него, со стороны антенны РЛС, влетел барражирующий боеприпас, вероятно, семейства «Ланцет».
В тот же день на профильных ресурсах появилось видео с уничтожением еще одного «ЗРК Франкенштейна», на этот раз в Запорожской области. Боевую и транспортно-заряжающую машины комплекса обнаружили вблизи некого здания, где их экипажи собирались провести перезарядку пусковой установки. Прямо во время перегрузки ракет на позицию прилетела баллистическая ракета российского ОТРК «Искандер». Одним ударом были уничтожены две машины комплекса и некоторый запас зенитных ракет.
Гибридный ЗРК уничтожен. Кадр из видео Telegram / "Северный Ветер"
Новые сообщения об уничтожении изделий FrankenSAM пока не поступали. Возможно, противник стал лучше прятать эту технику. Кроме того, понеся потери, он мог отвести оставшиеся боевые машины в тыл. При этом нельзя исключать, что в зоне боевых действий присутствовали только два гибридных ЗРК, и оба стали мишенью для российских вооружений. Также следует учесть, что количество поставленных на Украину «ЗРК Франкенштейна» неизвестно. Если темпы их производства остаются небольшими, то вполне возможно, что 10 мая наша армия выбила весь их боеготовый парк или, как минимум, критически его сократила.
Гибридный подход
По известным данным, проект FrankenSAM стартовал осенью или зимой 2022 г., после первых массированных ударов российской армии по украинской инфраструктуре военного и двойного назначения. К этому времени ПВО киевского режима понесла большие потери и не могла справиться с ударами, а также истратила значительную часть имеющихся боеприпасов. Зарубежные партнеры выразили готовность передать свои ЗРК и ЗРС, но объемы таких поставок тоже были бы недостаточными.
В связи с этим появилось предложение о перестройке имеющихся у Украины ЗРК семейства «Бук» для использования ракет американского производства. Прорабатывалось несколько вариантов такого комплекса с разным вооружением и радиоэлектронным оборудованием. Кроме того, рассматривалась возможность «модернизации» американской ЗРС Patriot за счет замены штатной РЛС обнаружения и управления схожим изделием, имеющимся у Украины.
ЗРК FrankenSAM едет на перезарядку, Запорожское направление, 10 мая 2024 г. Кадр из видео Telegram / "Изнанка"
«ЗРК Франкенштейна», в т.ч. уничтоженные в начале мая, построены на базе самоходной огневой установки 9А310М1 комплекса 9К37М1 «Бук-М1». Разработчики нового проекта сохранили штатное гусеничное шасси, силовую установку, трансмиссию и ходовую часть. Кроме того, остались прежними основные агрегаты пусковой установки – поворотное основание, подъемный механизм для ракет и РЛС обнаружения целей.
Пусковая установка лишилась штатных направляющих, вместо которых разместили крепления для прямоугольных ТПК с ракетами американского производства. Габариты установки позволили разместить четыре контейнера. Внутри броневого корпуса, вероятно, установили новые приборы управления огнем. При этом разработчикам проекта пришлось решать проблему интеграции существующего локатора и новой аппаратуры управления ракетами.
На Украину могли поступить FrankenSAM, рассчитанные для использования двух типов ракет. Первая модификация использует управляемые ракеты «земля-воздух» RIM-7 Sea Sparrow. Это боеприпас традиционной компоновки длиной 3,6 м в корпусе диаметром 203 мм со стартовой массой ок. 230 кг. Твердотопливный двигатель разгоняет ракету до скорости 3,5 М и обеспечивает дальность до 40 км. Наведение осуществляется полуактивной радиолокационной головкой. Боевая часть – осколочно-фугасная массой 40,5 кг.
Боевая и транспортно-заряжающая машина. Кадр из видео Telegram / "Изнанка"
Также «ЗРК Франкенштейна» совместим с ракетой «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder. Этот боеприпас при длине ок. 3 м весит 85 кг. Скорость полета достигает 2,5 М. Дальность пуска с воздушной платформы, в зависимости от модификации, достигает 35 км. При переносе на наземную пусковую установку этот параметр резко сокращается, но точная дальность AIM-9 в составе FrankenSAM неизвестна. Ракета оснащена инфракрасной ГСН и несет 9,4-кг осколочно-фугасную БЧ.
Компромиссное решение
В целом ЗРК FrankenSAM является вынужденным решением с ограниченным потенциалом. Создатели этого проекта справились с поставленными техническими задачами и создали требуемый зенитный комплекс на основе доступных компонентов и средств, но результат оказался далек от идеала. ЗРК этого типа смогли в некоторой мере улучшить положение украинской ПВО, однако на особые результаты киевскому режиму рассчитывать не приходилось.
Гибридный ЗРК построен на готовом шасси, что дает ему достаточную подвижность, а также упрощает производство и эксплуатацию. Замена штатных ракет «Бука» американскими изделиями позволила сохранить боевые качества на приемлемом уровне, а также частично решить проблему снабжения. Теперь боекомплект перестроенных ЗРК зависит не от наполнения украинских арсеналов, а от поставок из-за рубежа. В условиях постоянных ударов по складам вооружений это имеет критическое значение.
Комплекс уничтожен. Кадр из видео Telegram / "Изнанка"
При этом есть очевидные недостатки. Так, использованные шасси «Буков» были выпущены не позднее восьмидесятых годов, и их эксплуатация связана с известными проблемами. По известным данным, США и союзники отправили на Украину ракеты AIM-9 и RIM-7 не самых новых модификаций. Как следствие, по дальности пуска «ЗРК Франкенштейна» с таким оружием не превосходит «Бук-М1» в исходной комплектации, а низкая помехозащищенность не позволит показать высокую вероятность поражения цели.
С предсказуемым результатом
Таким образом, попытка иностранных партнеров помочь киевскому режиму с восстановлением ПВО в целом оказалась неудачной. Разработчики проекта FrankenSAM формально справились с поставленными инженерными задачами и создали достаточно интересный проект ЗРК на базе готовых компонентов. Однако после этого возникли вопросы объемов производства и поставок такой техники, а также ее эффективного применения.
«ЗРК Франкенштейна» состоят на вооружении с начала года, и недавно два таких изделия были уничтожены российскими ударами. Любопытно, что оба комплекса были развернуты в ближних тылах и прикрывали формирования на передовой. Это означает, что в зону боевых действий приходится перебрасывать даже ЗРК, изначально предназначенные для работы в глубоком тылу. Все это является очередным свидетельством деградации украинской ПВО и общего ухудшения положения киевского режима.
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