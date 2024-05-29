«Аналог российского «Ланцета»: польская компания заявляет о создании барражирующего боеприпаса Warmate 5.0

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«Аналог российского «Ланцета»: польская компания заявляет о создании барражирующего боеприпаса Warmate 5.0

Польская компания Grupa Wb уже на протяжении многих лет ведет разработку барражирующих боеприпасов семейства Warmate: первый образец серии впервые был представлен в 2015 году. Активно ими пользовались и продолжают их применять ВСУ. Однако после появления «Ланцета» эти дроны-камикадзе оказались в тени, будучи не в состоянии сравниться с российским изделием по эффективности работы.

Согласно заявлению Grupa Wb, завершено создание модификации Warmate 5.0, несущей 5 кг ВВ. Как утверждается, в ходе ее разработки были улучшены параметры канала передачи данных и станции управления, модифицировано программное обеспечение и введены новые варианты боеголовок. Эта улучшенная версия постепенно пополнит ряды польских войск и заменит развернутый в настоящее время вариант Warmate 3.0.



WB Group также объявила о работах по созданию ударной беспилотной системы дальнего действия Warmate 20 с реактивным двигателем.

Примечательно, что имеется только заявление разработчика о создании Warmate 5.0, никаких доказательств существования этого дрона-камикадзе предоставлено не было. Польская, украинская и западная пресса в качестве иллюстрации используют уже существующие версии семейства. Однако это не мешает зарубежным СМИ называть мифический Warmate 5.0 «аналогом российского «Ланцета»

10 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 21:10
    Даже ролик на англицком запилили, чего на польском не катируется?! Если им удалось создать подобное они не упустят возможности опробывать его в в зоне С. В. О. а стало быть о нём станет известно, либо наоборот.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 21:43
      Аналогов до хрена, а "Ланцет" он такой один... Подделки (копии) всегда хуже оригинала... negative
      1. bondov
        bondov
        0
        Сегодня, 22:06
        Путаетесь в словах - Подделки (копии) и аналог... - разные вещи
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 22:08
          Любая подделка имеющая хоть какое-то конструктивное отличие становится аналогом... С копиями та же история...
          1. bondov
            bondov
            0
            Сегодня, 23:08
            лева, аналог, разрабатываемый независимо, копией не является,
            польская армия исходила из своих потребностей при разработке и да электроника с оптикой этой фирмы полностью своей собственной разработки - так в ее документации на экспорт, а не китайская, американских разработчиков..

            Вики Ланцет :
            В качестве бортовой аппаратуры управления Ланцет использует модуль Jetson TX2[9][10] американской компании NVIDIA, а для реализации программируемой логики — модуль SoC Xilinx Zynq американской компании Xilinx[9].


            Польша еще не успела наворовать в США технической документации как ваш Израиль, и поищите в нете - дрон ланцет китайские компоненты
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 21:25
    Будут делать все кому не лень... ожидаемо.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 21:30
      rocket757 hi, только вот степень успешности у всех будет разная, как и себестоимость конечного продукта.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 22:20
        Ну так, реклам а двигатель торговли.
        Забугорные могут создать толковое, все для этого у них есть, вот только желание продать подороже и сократить свои затраты не всегда хорошо сочетаются...
        Отсюда вывод... массовыми, продаваемыми-покупаемыми, на первом месте будут дешёвые поделки с минимальным набором функций.
        Понятно, для своих нужд, некоторые за купят и супер навороченые, дорогие изделия, но массовыми оно не будет никогда.
  3. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 21:44
    Аналог подразумевает схожую аэродинамическую схему. А тут классический беспилотник самолётного типа. Ланцет вроде бы в последнее время научили прыгать из стороны в сторону при заходе на цель, этот так же резко маневрировать не сможет.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 22:00
      al3x hi, если продукт удовлетворит заказчика, допилят, модернизируют, смастырят другую схему вообщем скопируют накрайняк, обычный путь любого оружия или системы.