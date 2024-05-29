«Аналог российского «Ланцета»: польская компания заявляет о создании барражирующего боеприпаса Warmate 5.0
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Польская компания Grupa Wb уже на протяжении многих лет ведет разработку барражирующих боеприпасов семейства Warmate: первый образец серии впервые был представлен в 2015 году. Активно ими пользовались и продолжают их применять ВСУ. Однако после появления «Ланцета» эти дроны-камикадзе оказались в тени, будучи не в состоянии сравниться с российским изделием по эффективности работы.
Согласно заявлению Grupa Wb, завершено создание модификации Warmate 5.0, несущей 5 кг ВВ. Как утверждается, в ходе ее разработки были улучшены параметры канала передачи данных и станции управления, модифицировано программное обеспечение и введены новые варианты боеголовок. Эта улучшенная версия постепенно пополнит ряды польских войск и заменит развернутый в настоящее время вариант Warmate 3.0.
WB Group также объявила о работах по созданию ударной беспилотной системы дальнего действия Warmate 20 с реактивным двигателем.
Примечательно, что имеется только заявление разработчика о создании Warmate 5.0, никаких доказательств существования этого дрона-камикадзе предоставлено не было. Польская, украинская и западная пресса в качестве иллюстрации используют уже существующие версии семейства. Однако это не мешает зарубежным СМИ называть мифический Warmate 5.0 «аналогом российского «Ланцета»
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