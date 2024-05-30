В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях

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В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях

Во время военных учений Golden Dragon 2024, начавшихся 16 мая совместно с Камбоджей, китайская армия показала последние достижения в области робототехники, в том числе «собак», оснащенных штурмовыми винтовками.





В маневрах в одном строю с бронемашинами приняли участие две «собаки», созданные компанией Unitree Robotics. Меньший робот Go2 весом около 15 кг оснащен 4D-широкоугольной сенсорной системой и может работать от 2 до 4 часов, передавая изображения в режиме реального времени на командные пункты, автономно планируя маршруты, обходя препятствия и приближаясь к целям. Аккумуляторы и система питания расположены в «брюшной полости», что позволяет ему двигаться вперед и назад, ложиться и прыгать.



Более крупная «собака» B1 массой 50 кг может применяться не только для разведки, но и выступать в качестве средства поражения, будучи вооруженной штурмовой винтовкой. Как видно из кадров CCTV, этот робот использовался в смоделированной городской среде в ходе атаки на здание, где скрывались условные террористы.



Как указывается в западной прессе, роботов-«собак» также тестируют США (изделие Spot), Франция (Ghost Robotics, Vision 60), Россия (M-81):

Эти эксперименты указывают на глобальную тенденцию к внедрению передовых роботизированных технологий, направленных на повышение эффективности и безопасности военных операций.

27 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 05:43
    А апорт умеет? lol 2-4 часа... на охоту не возмешь... да и плавать не умеет... привед от рыцарей на Чудском озере wassat
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 06:03
      Цитата: Enceladus
      А апорт умеет?
      Думаю, в лабаз за водкой сгонять можно научить. laughing Если дорога ровная. "Мозгов" у неё для этого хватит, аккумулятора тоже.

      А на охоту... Конечно, 20 лет назад мы только у А.Азимова читали то, что сейчас кажется обычным. Но заменить на охоте обычного коккера, думаю, ИИ ещё не скоро сможет. Даже если сейчас ей питание на неделю умудриться сделать, всё равно - охота сорвётся от того, что либо хохотом, либо матом всю дичь в округе распугаешь.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 06:07
        Цитата: Zoldat_A
        Но заменить на охоте обычного коккера, думаю, ИИ ещё не скоро сможет

        Это да, коккеры не зря самые умные собаки good
        Цитата: Zoldat_A
        охота сорвётся от того, что либо хохотом, либо матом всю дичь в округе распугаешь

        А что - дробовик поставить и на пролете laughing мечты... мечты. Да по дроном неплохо бы было но дорого, но война вообще дорогое удовольствие и задача техники спасти/защитить экипаж/оператора
        Цитата: Zoldat_A
        Думаю, в лабаз за водкой сгонять можно научить.

        drinks ну все, теперь у меня влажные мечты появились feel lol
      2. Винни76 Звание
        Винни76
        0
        Сегодня, 08:32
        Думаю, в лабаз за водкой сгонять можно научить. laughing Если дорога ровная. "Мозгов" у неё для этого хватит,

        Вряд ли. Скорее всего дистанционное управление. Кто ж доверит "ИИ" автомат с магазином. Своих перестреляет
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 08:23
      *А апорт умеет? lol 2-4 часа... на охоту не возмешь*.
      это только начала. советую посмотреть:
      *Metalhead) — пятый эпизод четвёртого сезона телесериала-антологии «Чёрное зеркало». Сценарий написал создатель сериала Чарли Брукер, режиссёром выступил Дэвид Слэйд. Премьера состоялась на Netflix 29 декабря 2017.

      Это первый чёрно-белый эпизод в истории сериала. Сюжет вращается вокруг скитаний Беллы (Максин Пик), которая пытается убежать от роботов-«псов» в мире после необъяснимого упадка человеческой цивилизации.

      На создание роботов-«псов» авторов вдохновили роботы-псы компании Boston Dynamics*
      p/s/ и смеяться вы перестанете. все это вполне реальное, и недалекое будущее.
  2. 501Legion Звание
    501Legion
    +6
    Сегодня, 05:44
    Нужно ленточное питание. Одного магазина на пару минут боя
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:09
      тогда лучше пулемёт ставить чем придумывать ленточное питание для серийной магазинной штурмовой винтовки. у пулемёта уже всё придумано - только установить.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 06:17
        Я думаю огонь скорее всего одиночными. Под, допустим 5.45, наш есть только с лентой рпл20 и то, будущее не понятно. У китайцев не помню... Прикрутить одиночку не проблема конечно, да и под промежуточный - почти все пулеметы с закрытого затвора стреляют.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 06:19
          почти все пулеметы с закрытого затвора стреляют.

          ошибаетесь, уважаемый. нормальные пулемёты (не ручники типа РПК) как раз ведут стрельбу с ОТКРЫТОГО затвора. и ПК и ПКМ - не исключение.
          вот РПК - да, с закрытого затвора ведет стрельбу, как и автомат Калашникова
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            +1
            Сегодня, 06:21
            Коллега, вроде русским по белому написано request
            да и под промежуточный- почти все пулеметы с закрытого затвора стреляют.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 06:22
              аааа, под промежуточный. как то быстро прочитал, не отложилось.

              зы всё же вроде РПЛ хоть и под промежуточный - но с открытого завтора его сделали стрелять... если не путаю.
  3. тлауикол Звание
    тлауикол
    +3
    Сегодня, 05:44
    В чем преимущество собак над летающими дронами?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 05:53
      Цитата: тлауикол
      В чем преимущество собак над летающими дронами?

      Ходют ! belay
    2. Трус Звание
      Трус
      +4
      Сегодня, 05:53
      Погладить можно и не укусит.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +2
        Сегодня, 05:58
        «Погладить можно и не укусит» —

        — Не трусь! ...
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 06:11
        Цитата: Трус
        Погладить можно и не укусит.
        Она не кусается. В неё электрошокер вмонтировать можно. Вот тогда "укусит" так "укусит"...
    3. Hellcos Звание
      Hellcos
      +2
      Сегодня, 06:40
      Нужно заметно меньше пространства для запуска/не нужна катапульта, труднее вывести из строя (летающим достаточно лопасть повредить), ну и главное - ее очень удобно использовать при штурмовых действиях и зачистке. Заводишь в помещение, проверяешь обстановку, а следом уже штурмовики. Это так, навскидку
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        +2
        Сегодня, 06:59
        Квадрокоптер не нуждается в катапульте, движется быстрее, в любом рельефе, дальше видит и передаёт информацию, проще организовать стаи. В помещении могут работать маленькие дроны, десятками. Скорость убивает.
        Насчёт уязвимости - спорно. Собака не бронирована, попасть легче, чем в леталку, плюс все мины - её.
        1. Hellcos Звание
          Hellcos
          +2
          Сегодня, 07:15
          маленькие дроны какое вооружение несут? Есть маленький разведывательный black hornet вроде называется, но он без вооружения. потянет ли квадрокоптер автомат? А то с минами в помещении идея глупая. Я так понимаю, что у собаки есть какой-то ИИ: ей можно поставить задачу, и самостоятельно будет бегать, целиться, стрелять - оператор не нужен (следовательно, собака более устойчива к глушилкам). Вы управляли квадрокоптером? Они достаточно резкие, я не представляю как оператор будет маневрировать в тоннелях и дверных проемах (при этом еще и сигнал частенько бывает нестабильным). Коснешься лопастью стенки - прощай дрон. На открытом пространстве - да, летающий лучше, а в ограниченном - собака
          1. тлауикол Звание
            тлауикол
            0
            Сегодня, 07:34
            Маленький дрон может нести один Вог или подобные заряды. Посмотрите, как китайские дроны стаями действуют в густом лесу или захламленном помещении. Ещё и 3д карту рисуют. Сами, никто ими не управляет. Оператору нужно
            будет только нажать на подрыв или не нажать
            https://youtu.be/j_sV43FjluA?si=d0Dk8mZXHtZIwvcP
    4. Johnson Smithson Звание
      Johnson Smithson
      0
      Сегодня, 08:17
      на одном месте стоять охранять она хоть сутки сможет, дроны 15-20 минут летают
  4. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 06:44
    ну на данный момент это изделия не для армии, спецподразделения может быть, какие то спасательные службы. а пока все сырое. и 1 рожок в автомате ну такое себе
  5. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +4
    Сегодня, 06:45
    Как указывается в западной прессе, роботов-«собак» также тестируют США (изделие Spot), Франция (Ghost Robotics, Vision 60), Россия (M-81)

    Боевых роботов тестируют с 90-х годов. Их главная проблема не в шасси (собака, танк, антропоморф), а в ИИ. Он не различает свой-чужой и легко поддается обману противником. Создание сухопутного боевого ИИ самая сложная задача (по сравнению с воздушным и морским), слишком сложная среда.
  6. lisikat2 Звание
    lisikat2
    +2
    Сегодня, 06:57
    "Передовых роботизированных технологий" от мужа слышала про подобные работы, но не поверила
  7. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 07:18
    Экзотика.

    Однако через несколько лет такие устройства могут стать опасными даже на поле боя.
  8. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 07:33
    А лапу они подают? laughing """""
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 07:35
    Вот эти собачки будут беречь жизни китайчат, а у нас икспертты только посмеиватся умеют, ах как прикольно он по выставке бегал, на большее не способен.