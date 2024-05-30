Скрытно проделывает работу: показан новый китайский «штурмовой» мост

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Скрытно проделывает работу: показан новый китайский «штурмовой» мост

В сети опубликованы кадры, на которых показан новый китайский «штурмовой» мост, предназначенный для инженерного сопровождения танковых и механизированных войск. Он позволяет преодолевать противотанковые траншеи, небольшие реки и другие подобные препятствия.

Возможно, что он относится к типу GQL-410. Предположительно, китайская конструкция создана по образцу немецких решений, таких как Biber и Leguan. Перед наведением моста происходит раздвижение пролета в горизонтальной плоскости. Такое решение имеет свои преимущества и недостатки.





К положительным моментам можно отнести сравнительную скрытность проделываемой работы, так как мост раскладывается в горизонтальном положении, низко над землей, а не поднимает на высоту пролет по вертикали, что может заметить противник. В числе недостатков можно назвать более сложную конструкцию, высокую стоимость и немного более длительное время развертывания по сравнению с так называемыми ножничными мостами.



В российской армии, как и ранее в советской, эксплуатируются как раз мостоукладчики ножничного типа. Одним из наиболее удачных вариантов считается МТУ-90, принятый на снабжение в 1997 году.



Новый китайский мост длиной 24 метра и максимальной грузоподъемностью 55 тонн использует в качестве шасси танк ZTZ-96, ранее известный как ZTZ-88C. Машины ZTZ-96 и ZTZ-96A являются основными типами ОБТ НОАК. При этом идут поставки нового танка ZTZ-99.

3 комментария
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 07:33
    Молодцы, пробуют, развиваются, первая экономика мира уже!
  2. Трус Звание
    Трус
    +3
    Сегодня, 08:10
    Коротковат, до Тайваня не достанет.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 08:10
    Надо взять на опытную эксплуатацию в полевых условиях. Где-нибудь на Северском Донце