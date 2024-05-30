Скрытно проделывает работу: показан новый китайский «штурмовой» мост
3
В сети опубликованы кадры, на которых показан новый китайский «штурмовой» мост, предназначенный для инженерного сопровождения танковых и механизированных войск. Он позволяет преодолевать противотанковые траншеи, небольшие реки и другие подобные препятствия.
Возможно, что он относится к типу GQL-410. Предположительно, китайская конструкция создана по образцу немецких решений, таких как Biber и Leguan. Перед наведением моста происходит раздвижение пролета в горизонтальной плоскости. Такое решение имеет свои преимущества и недостатки.
К положительным моментам можно отнести сравнительную скрытность проделываемой работы, так как мост раскладывается в горизонтальном положении, низко над землей, а не поднимает на высоту пролет по вертикали, что может заметить противник. В числе недостатков можно назвать более сложную конструкцию, высокую стоимость и немного более длительное время развертывания по сравнению с так называемыми ножничными мостами.
В российской армии, как и ранее в советской, эксплуатируются как раз мостоукладчики ножничного типа. Одним из наиболее удачных вариантов считается МТУ-90, принятый на снабжение в 1997 году.
Новый китайский мост длиной 24 метра и максимальной грузоподъемностью 55 тонн использует в качестве шасси танк ZTZ-96, ранее известный как ZTZ-88C. Машины ZTZ-96 и ZTZ-96A являются основными типами ОБТ НОАК. При этом идут поставки нового танка ZTZ-99.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация